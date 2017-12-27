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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Госпогранслужба (2541) граница (2901) контроль (137) биометрические паспорта (207)

 Пограничники показали, как проходит биометрический контроль на железнодорожном транспорте. ВИДЕО

Пограничники показали, как проходит биометрический контроль пересечения украинской границы железнодорожным транспортом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Госпогранслужба опубликовала специальный видеоролик на своей странице в Фейсбук.

На записи видно, что специалист Госпогранслужбы с помощью мобильного терминала считывает информацию с паспорта, а потом подтверждает ее, проведя електронную дактилоскопию пальца пассажира.

...

Украина сегодня запустила в тестовом режиме биометрический контроль на границе с государством-агрессором Россией. Полноценный запуск системы состоится 1 января 2018 года.

Комплексы биометрического контроля в первую очередь будут использоваться на основных, стратегических магистралях, а именно в пунктах пропуска Гоптовка (Харьковская область) и Бачевск (Сумская область).

Читайте также: На границе с РФ в тестовом режиме начал работать биометрический контроль (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3041664
 
 
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Биометрический контроль не заменит визовый режим с РФ, который давно нужно было бы ввести.Украина сегодня в десятке особо опасных по преступлениям стран мира из-за того,что власть не обеспечила гражданам Украины хоть какую-то минимальную безопасность в военное время от агрессора и сепаратистов и за это должна ответить,так как каждый день диверсии и теракты.Кроме этого преступность растет из-за крайне неадекватных законов ,которые с началом войны нужно было бы поменять и усилить ответственность за сепаратизм, терроризм, пособничество врагу, диверсии и военное сопротивление украинской армии.Нихрена не делает власть в этом направлении и ей похрену народ,власть окружила себя защитой и высокими заборами и думает только о своей безопасности.
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Ув. Лариса fb3d953c, я, как миллионы жителей Украины с Вами абсолютно согласны... Но у меня давно складывается впечатление, что чем больше украинцы "cбрасывают пар" на сайтах подобных Цензору, тем меньше у них остается энергии на реальные действия... Не распыляйтесь....
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Я не сбрасываю пар, а пишу свои впечатления о работе власти и рекомендую ей работать на народ, а не на себя.
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Боюсь, что власть Вас не услышит, или правильнее сказать - не станет слушать..... Ей насрать.. И будет третий майдан... кровавый и беспощадный..... Или как его назвал Олег Соскин - революция " длинных ножей"........
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Я бы вам рассказал куда москалям нужно цеплять чип, но боюсь, что цензор меня забанит.... Но в принципе чем-то напоминает процедуру оформления загранпаспорта... Хотя если бы вместо девушки был бы строгий,угрюмый мужчина в форме Правого Сектора, было бы прикольнее... Пограничники показали, как проходит биометрический контроль на железнодорожном транспорте - Цензор.НЕТ 7016
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нее..им на лопате сканер подавать надо!!!)))))
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кацапам кольцо на рыло надо одевать ,какой чип? Прикордонники показали, як відбувається біометричний контроль перетину українського кордону залізничним транспортом - Цензор.НЕТ 2317
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Так там окошко датчика отпечатков пальцев очень маленький. Кацапсячее копыто или рыло не поместится, мля... Пограничники показали, как проходит биометрический контроль на железнодорожном транспорте - Цензор.НЕТ 680
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Не плохо, но без балалайки на шее, таки не пускать...
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С такой пограничницей я был бы готов пройти любую проверку ) Или не пройти. Ну чтобы повтор )
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да с такой пасажиркой тож ничего, можна прокатиться и по биметрике и потеряться где-нибудь в пригороде Риги или... Жмеринки
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кацапів на кордоні треба чіпувати і таврувати, щоб точно знати ареал розгулу свинособак
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Регистрация по месту пребывания и каждую неделю отмечаться чем занимаются .
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Сканер нужно увеличить чтобы снимать отпечатки кацапских пятаков
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПограничники показали, как проходит биометрический контроль на железнодорожном транспорте. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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