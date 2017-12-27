 Пограничники показали, как проходит биометрический контроль на железнодорожном транспорте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Госпогранслужба опубликовала специальный видеоролик на своей странице в Фейсбук.

На записи видно, что специалист Госпогранслужбы с помощью мобильного терминала считывает информацию с паспорта, а потом подтверждает ее, проведя електронную дактилоскопию пальца пассажира.

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Украина сегодня запустила в тестовом режиме биометрический контроль на границе с государством-агрессором Россией. Полноценный запуск системы состоится 1 января 2018 года.

Комплексы биометрического контроля в первую очередь будут использоваться на основных, стратегических магистралях, а именно в пунктах пропуска Гоптовка (Харьковская область) и Бачевск (Сумская область).

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