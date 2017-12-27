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Все про:Transparency International (72) Венецианская комиссия (273) законопроект (1849) Порошенко (13944)

 Законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде не соответствует рекомендациям "Венецианской комиссии", - Transparency International

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International изучила положения законопроекта №7440 о создании Высшего антикоррупционного суда и пришла к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианской комиссии").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

В частности, как отмечается в заявлении, в документе предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов, а его негативный вывод может быть преодолен Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) 11 голосами.

По словам организации, "Венецианская комиссия" рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей.

"Во-вторых, предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время - расширена до целого ряда преступлений, подследственных Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований. В выводе "Венецианской комиссии" четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел", - говорится в заявлении.

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Transparency International считает, что законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что, прогнозируемо, не позволит должным образом провести их отбор.

"Таким образом, есть обоснованные сомнения, что в случае принятия проекта закона №7440 "О Высшем антикоррупционный суд" он позволит осуществить независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего Высшего антикоррупционного суда", - сказано в заявлении.

Transparency International предлагает президенту Порошенко отозвать законопроект №7440 внести доработанный с учетом рекомендаций "Венецианской комиссии".

Напомним, 23 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде. А во вторник, 26 декабря, текст законопроекта об Антикоррупционном суде, который подал Порошенко, был обнародован на сайте парламента.

Согласно тексту законодательной инициативы (№7440), Высший антикоррупционный суд – это постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, задание которого - осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты лица, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений.

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Высший антикоррупционный суд должен осуществлять правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций в уголовных производствах о преступлениях, отнесенных к его юрисдикции (подсудности) процессуальным законом, а также путем осуществления в случаях и порядке, определенных процессуальным законом, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в таких уголовных производствах. Территориальная юрисдикция (подсудность) такого суда распространяется на всю территорию Украины.

В состав суда входят судьи в количестве, которое определяется согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты этого суда.

У председателя Высшего антикоррупционного суда есть один заместитель, осуществляющий административные полномочия, определенные председателем суда.

Председатель суда избирается в порядке и осуществляет полномочия, предусмотренные законом "О судоустройстве и статусе судей".

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На должность судьи может быть назначен кандидат не младше 35 лет со значительным опытом осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, со знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека. Такой кандидат должен соответствовать одному из условий: имеет стаж работы на должности судьи не менее 5 лет; имеет научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет; имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения - минимум 7 лет.

Для занятия должности судьи Высшего антикоррупционного суда проводится конкурс. Для этого кандидат должен подать в Высшую квалификационную комиссию судей Украины ряд документов.

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Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые перед этим на протяжении 10 лет работали (проходили службу) в органах прокуратуры, внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, других правоохранительных органах (органах правопорядка), налоговой милиции, Службе безопасности Украины, таможенных органах, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Национальном агентстве по предупреждению коррупции, Национальном агентстве Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антимонопольном комитете Украины, Счетной палате, центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику; центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Также не могут претендовать на должность судьи лица, занимавшие политические должности и имевшие представительский мандат; те, которые на протяжении последних 5 лет входили в состав руководящих органов политической партии или находились в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией.

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В законопроекте приводится еще ряд ограничений для потенциальных кандидатов.

Данная законодательная инициатива также предусматривает создание на 6 лет Высшей квалифкомиссией судей Общественного совета международных экспертов. Среди функций этого совета – сбор, проверка и анализ информации о кандидатах на должность судей Высшего антикоррупционного суда; предоставление Высшей квалифкомиссии судей сведений о кандидатах.

Помимо этого, предусмотрен мониторинг добропорядочности судей.

Согласно законопроекту, судье Высшего антикоррупционного суда, а в случае необходимости по его заявлению также членам его семьи, предоставляется круглосуточная охрана (обеспечивает Служба судебной охраны). Жилье судьи оснащается охранной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации.

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Судебные палаты Высшего антикоррупционного суда для осуществления правосудия в первой инстанции размещаются в пределах одного населенного пункта. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда также размещается в пределах одного населенного пункта.

Апелляционная палата и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда для осуществления правосудия в первой инстанции не могут размещаться в одном здании. Кроме того, Высший антикоррупционный суд, его палаты и аппарат не могут размещаться в одном здании вместе с другими судами, государственными органами, их территориальными, структурными подразделениями, представительствами, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041662
 
 
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да не коррупция а слуги Диявола на земле за золотой блеск продают душу оптом и розницу.. подонок редкостный он еще законы пишет падлюко вместо того чтобы уже давно с 2 года висеть на суку...
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Хирожопость пороха уже всех зае.... такое изворотливое как слизняк таких только давить надо
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Ну если проститутки из Transparency International ругают, значит надо брать.
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Ты и так у кучерявого за обе щёки берёшь.
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С каких пор транспаренси интернешнал решает за венецианскую комиссию?
Повышение получили?
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".. пришла к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианской комиссии")."
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я думаю венецианская комиссия сама должна решать что соответствуе ее требованиям а что нет
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Вроде как и правильно, но как в том анекдоте "есть один нюанс", который заключается в том что для того что бы эта комиссия решила соответствует ли этот законопроект ее же требованиям, ми нужно подать этот законопроект на рассмотрение....а наши законодатели подают им проекты на рассмотрение только если им это выгодно, ввод закона нужно затянуть или заставляют международные кредиторы....
Поэтому с большой долей вероятности - этот проект к ним не попадет
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Явные порохоботы читают только методички АП.
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Комиссия даёт рекомендации , а Украина должна делать так как ей удобно и выгодно.
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Ага, а то создается впечатление что "по словам организации, "Венецианская комиссия" рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей." Источник: https://censor.net.ua/n3041662
глагол "рекомендовала" означает "приказала".
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Особенноо "доставило", что "доноры" (!) должны "решающую роль в процессе отбора судей"
"От оно как, Михалыч", кто платит - тот судей и назначает.
Демократия, она такая демократия.
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В данном случае есть прямая заинтересованность доноров, что их деньги не разворуют и наоборот (со стороны наших чиновников) есть прямая заинтересованность эти деньги разворовать. Поэтому ответ на вопрос кто назначит более честных судей очевиден
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Коротче, опять ДВОЙКА! Пусть Петя пишет еще раз.
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Это кстати не то самое транспаренси интернешнал в котором касько директором был?
Ныне защищающий фирму трейд комодити, шантажом заставившую ВСУ поднять цену по выигранному тендеру?
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да саме вона ще одна грантоїдська конторка 1
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да не пора а уже давно было пора , еще три года назад было видно куда этот овощ страну ведет, к развалу. и позору перед мировым сообществом.
долго еще придется отмываться от этой грязи.
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А-я-яй! Кругом " агенты кремля" в том числе и Госдеп, и весь цивилизованный Запад , адин Порошенко- " Дартаньян😁. Они ему уже намекают и тонко и грубо:"Коррупция является для Украины большей угрозой, чем российские танки", - заявил еще в 2015 посол США в Украине Джефри Пайетт https://m.censor.net.ua/news/339963/korruptsiya_yavlyaetsya_dlya_ukrainy_bolsheyi_ugrozoyi_chem_rossiyiskie_tanki_payiett.
Ну, а попытки наехать на НАБУ- это уже была "красная черта", которую хотел преступить Порошенко, но Запад резко взял его за яйки и пришлось Пете включить заднюю. А пока Офшорный продолжает в своем стиле:" пизД.ит и пИз.дит
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Один законопроект отозвали на пользу петиного,
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хотілосяб висновків самої венецеанської комісії 1 бо ця контока яка посилається на венеціанську комісію декільа разів палилась
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Удивляться нечему, мегавор алчный себе на шею аркан не накинет.
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є позитивні висновки Венеціанської комісії по закону Соболєва-Наєма..
там процедура формування комісій по відбору вже написана
і показала свою ефективність у випадку з НАБУ..
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снова мутит парашанко...
снова на "случайную встречу в Вену" к фирташу нужно ехать...
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Это каким же надо быть идиотом,чтобы хоть на мгновение предположить,что"человек" возглавляющий коррупцию в Украине,всю свою жизнь коррупцией занимающийся,подаст дельный закон про антикоррупционный суд ,это господа,полнейший нонсенс и абсурд.
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Так это и ежу понятно что Петруха опять намутил...он никак не мог себе собственноручно приговор подписать! А как порохосрань закон Соболева кляла, и "некоституционным" и написаный "кремлем"...
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Звісно, що законопроект не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, адже Барига хоче цей суд очолити, як вже очолив суди, ГПУ,Верховний суд,ВРП, САП
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Кланово-олігархічний кортель, що сформувався навколо Парашенка ніколи не дозволить незалежно працювати антикорупційному суду, а таким людям, як Марта Борщ чи Карлос Кастресана стати куратором НАБУ. Адже це буде кінець олігархічно-клептократичної системи, на чолі якої пройдиствіт, якого світ ще не бачив.

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/28931494.html

Метод Кастресани: як посадити президента-корупціонера.
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, говорите революция достоинства была ? я что то не заметил, ни революции, ни достоинства. Одни гопники и барыги у власти. Давно пора новую мутить. Но уже с ……..
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Нормально подкацапики отрабатывают, в НАБУ протянули кучу людей Курченко, включая юриста и сооснователя партии Гриценко, а теперь те пытаются оспорить возвращение украденных Януковичем денег.
А нереально высокие требования это прохождение полиграфа? А то вдруг там выскочит кацапское нутро судьи, забеспокоились.
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Недавно транспаренси сказали что в России коррупция уменьшилась, завтра скажут что при Януковиче было лучше. Вот что значит организации с неизвестными источниками финансирования. Ассанж 2.
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"...донорам решающую роль..." - ага. Т.е. бабки решают всё. А может, авторам этой идеи заглянуть в толковый словарь, на предмет термина "коррупция" ?
Антикоррупционеры за бабки должны получить право назначать судей ?
Ау, кто там борется с коррупцией ! Тут как раз такой случай. Законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде не соответствует рекомендациям "Венецианской комиссии", - Transparency International - Цензор.НЕТ 5767
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"Да у вас тут нечисто играют ! Ну и городок; что там Лоредо !" (с -"Приключения принца Флоризеля")
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Дело ясное, что дело темное! Барыга тянет резину к концу своего царствования.
Пока он у корыта, суда не будет. Затем его рыги и посадили на престол! Законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде не соответствует рекомендациям "Венецианской комиссии", - Transparency International - Цензор.НЕТ 5290
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект Порошенко об Антикоррупционном суде не соответствует рекомендациям "Венецианской комиссии", - Transparency International
 
 
 
 
 
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