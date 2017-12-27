Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня День контрразведки СБУ. Хочу высказать уважение контрразведчикам, которые защищают государство вопреки многим "вопреки". Год 2017-й был очень тяжелый для спецслужбы, война выдвигает все более серьезные вызовы и требует все более серьезных изменений", - написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня готовится обмен пленными. Очень многие российские наемники и предатели, которых подготовили на обмен на наших пленных и заложников, пошли за решетку именно благодаря работе контрразведки. Ряд уголовных дел контрразведки в 2017-м, такие как расследование вывода из строя танков 17-й танковой бригады, имеют жизненно важное значение для безопасности государства и вооруженных сил. Спасибо", - поблагодорил журналист.

Напомним, одним из последних громких дел контрразведки, было задержание заместителя руководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. 21 декабря Ежову было объявлено подозрение.