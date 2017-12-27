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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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Все про:контрразведка (53) праздник (1381) СБУ (11956)

 Сегодня День контрразведки СБУ

27 декабря 1991 года - день образования контрразведки независимой Украины. Именно в этот день Председатель Службы Национальной безопасности Украины Е.К.Марчук своим приказом утвердил организационно-штатную структуру Главного управления контрразведки (ГУК), впоследствии преобразованного в Департамент контрразведки СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня День контрразведки СБУ. Хочу высказать уважение контрразведчикам, которые защищают государство вопреки многим "вопреки". Год 2017-й был очень тяжелый для спецслужбы, война выдвигает все более серьезные вызовы и требует все более серьезных изменений", - написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня готовится обмен пленными. Очень многие российские наемники и предатели, которых подготовили на обмен на наших пленных и заложников, пошли за решетку именно благодаря работе контрразведки. Ряд уголовных дел контрразведки в 2017-м, такие как расследование вывода из строя танков 17-й танковой бригады, имеют жизненно важное значение для безопасности государства и вооруженных сил. Спасибо", - поблагодорил журналист.

Напомним, одним из последних громких дел контрразведки, было задержание заместителя руководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. 21 декабря Ежову было объявлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3041660
 
 
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контрразведка сбу- гнилые совковые импотенты
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дивіться уважно, хто сьогодні нап'ється - той контррозвідник
ги
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Капец...а просто дня СБУ не достаточно было бы? День разведки, день контрразведки, день отдела К и тд....
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Поздравляем, в Крыму и Донбассе за 20 секунд сдали оружие, документы и сами сдались. Молодцы!!!
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парадуемся за соевые достижения в бурбе с тарговыми партнерами...
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Ой,скільки ж сьогодні буде розкрито шпійонів та ахентів крімля (довкола столу через одного Сегодня День контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 7879 ), під час кворуму в честь свята, після п'ятої чарки )))
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премий за гройсмановского шпиёна хватило на всех?
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Першими своїх підлеглих привітали зі святом куратори з Лубянки!
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