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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

306 человек, которые, как ожидается, будут обменяны на находящихся в плену наемников РФ на Донбассе украинских заложников, отправились к месту запланированного обмена в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного креста (МККК).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра вместе с омбудсменом В. Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами, посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан для освобождения наших ребят. МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме. Проконтролировали формирования колонны,которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с 306 лицами из списка уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем - чтобы все свершилось", - рассказала Ирина Геращенко.

Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко 01
Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко 02
Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко 03
Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко 04
Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко 05
Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко 06
Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко 07

Источник: https://censor.net.ua/n3041659
 
 
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Господи, как эта пиарноая корова уже надоела !!!!!
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А чому Геращенка не їхала автобусами з терористами яких готують на обмін? Чому летіла літаком? Багато грошей в державі?
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Ей быстро нАдА Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных наемников РФ, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9885
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Я так понял 306 террорюг в сумках, на 2-ой фотке?!
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не,в сумках гостинцы...унитазы,светильники,розетки...
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Ще трохи консервами...перегноєм...добривами...
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Конечно. Для квартала красных фонарей в одном чудесном городе, где Югик бухал.....
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Від тебе смердить, ти напевно москаль?
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Для кого бырага отец соевый, у тех все москали......
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Для всех, кому отец соевый как родной, у кого другое мнение, либо москаль., либо подкремляцкий......
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Выгодный ли обмен, спрашиваете? Пригоршню саранчи на 75 человек?
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Нормальні країни за одного свого бійця віддають сотню ворожого непотрібу.
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отой нэпотриб возмёт калаши в руки и
будет наших хлопцев убивать в пэтровому "АТО".
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Твоё предложение?Не менять?Пусть 75 человек и дальше в плену сидят?
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а "АТО" только "пэтрове"? Чтоб ты понимал на передке не за "пэтра" воюют, а за свою землю,детей ,матерей,жен. Против русских свиньев, которые рыло в НАШУ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ засунули.
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Израиль менял 1000 палестинцев на одного своего солдата.....
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Я вот не понимаю подобных постов, к чему Вы призываете ? Лугандония по населению где то 1/12 Украины, не 1/1000 а 1/12, давайте тупо сдадимся, к чему эти АТО, НГ, ВСУ и и.д.
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вопрос, остались ли еще орки для обмена на оставшихся?
а то наши, по доброте душевной, всех отдадут. А как де те, кого еще не освободили((
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приедут за пенсиями - еще наберем!
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Семенченко уже заявил что обмен происходит благодоря блокаде год назад?
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Сейчас еще Гадя Савченко подтянется...и будет полный комплект .... Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных наемников РФ, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2616
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А чего не едешь в лугандон,а сидишь в Днепре и втихаря тут надрачиваешь,ты же хотел,что бы наваресея была по всей Украине ,а не получилось,так шо или уматывай к братанам или заткнись и не умничай тут,да еще на этой теме
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Не приписывай мне свои желания.
Дай вам волю вы б давно пару республик организовали.
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Придурок, меня не было и не могло быть в мариинском парке.
Титушки мне противны еще больше чем те кто провоцировали ментов.
В этом вся твоя тупость.
Я не против Европы, я за евроинтеграцию. Я против методов провокации гражданского противостояния, которое закончилось тем что дебилы с донбасса записываются к россиянам в войска чтобы воеватиь с ВАМИ.
В этом отношении титушки еще хуже провокаторов.
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И да, я не хочу чтобы вам дали это повторить еще раз.
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Так ты кацап оказывается,"воевать с ВАМИ" этим все сказано,воюет ведь Украина,я то думаю,то яныка ты нахваливал,потом хуйла,это тебя сегодня в дневную на лубянке поставили,обычно ты ночью дежурил
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они с первых дней записывались воевать с "бандеровцами". Против мен они ничего не имели.
Тепрь конечно имеют.
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Нет. Он же не Петя, чтоб себе чужие заслуги приписывать.
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Опа а чья ж заслуга?
Гади?
Путина?
Патриарха Кирила?
Медведчука?
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Добре, дуже добре!!! Хлопці повернуться додому і це буде гарний подарунок їхнім сімям, дітям, батькам, дружинам на різдвяні свята.
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Сумок маловато. Видать, по 2-3 тармбовали.
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нет. в сумках мухи, а террористы в котлетах "снегирь а ля рюс" Колона з 306 особами, яких обміняють на українських полонених найманців РФ, вирушила до місця обміну, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6011
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306 комплектов биомусора. Который должен был быть утилизирован. Но жизни и свобода наших ребят дороже. Биомусор туда (всё равно рано или поздно подохнут) а наших Героев на свободу !
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Ну а что ты с ними сделаешь ? У них 10 тысяч единиц ЯО, а у тебя сколько ?
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Меняют наших пацанов. Людей с большой БУКВЫ. Заложников. Не пленных. А заложников. Ибо мразь днрлнр это сборище бандитов, гнид, террористов. Во главе которых стоит главарь: кремлёвская мразь. Меняют на гнусь и мразь. Не людей. Да, наш один стоит тысячи этих насекомых. Дай Бог, чтобы обмен состоялся.
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Стареет Окурок, стареет.... Почему не в аккурат накануне "выборов", например 23го февраля?
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в Москве на фабрике Меньшевик стрельба - директор отбивается от рейдеров.
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Может полезные санкции помогают ему стать сговорчивее?
А тут еще и новые вступают в действие.

Правительство России объявило об исчерпании Резервного фонда.
Резервный фонд России практически потрачен: его размер опустится до нуля в оставшиеся до конца года дни. Об этом во вторник объявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в общей сложности из фонда в этом году будет изъято около 1 триллиона рублей.
Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, цитирует Силуанова ТАСС.
На 1 декабря в фонде, который собирался за счет нефтегазовых доходов в период "тучных" лет дорогой нефти, оставалось 992 млрд рублей. По сравнению с февралем 2015-го, когда фонд распечатали, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, его размер сократился почти в 6 раз, или на 4,9 триллиона рублей.
Еще около 660 млрд рублей будет изъято из средств Фонда национального благосостояния, сообщил Силуанов. Его начали тратить в сентябре для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда - примерно по 160 млрд рублей в месяц. К началу декабря из фонда ушло 490 млрд рублей.
Со следующего года скорость расходования ФНБ увеличится почти вдвое, следует из закона о бюджете, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря: всего из фонда планируется взять 1,113 трлн рублей.
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Он не стареет,он спешит. 23 февраля-это поздно для обмена,к 23 февраля Украиной уже должны быть выполненые следующие пункты Минска.
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Куда смотрит главный надзиратель за соблюдением законом Югик, 306 убийц тупо вывезли с СИЗО и отпустили.
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Разве что при условии объявления Украины феодальным госсударством, а её царевной. Ибо происходящие сейчас в буквальном смысле есть торговля людьми, которая не поддается ни одному Закону. Захотел-выпустил 306 убийц, и похер Угол.Кодекс, Уголовно-Процесуальный, Конституция и т.д.
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Любители кави с рошенками говорили мне что харьковчанин Апухтин,выпущенный судом под крики :"смерть украм" должен идти на обмен.Интересно,он тут есть? Хотя я никогда в жизни не поверю,что б он по доброй воле переехал из Харькова в Лугандон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКолонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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