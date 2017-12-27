 Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра вместе с омбудсменом В. Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами, посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан для освобождения наших ребят. МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме. Проконтролировали формирования колонны,которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с 306 лицами из списка уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем - чтобы все свершилось", - рассказала Ирина Геращенко.













