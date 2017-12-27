 Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"С самого утра вместе с омбудсменом В. Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами, посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан для освобождения наших ребят. МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме. Проконтролировали формирования колонны,которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с 306 лицами из списка уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем - чтобы все свершилось", - рассказала Ирина Геращенко.
будет наших хлопцев убивать в пэтровому "АТО".
а то наши, по доброте душевной, всех отдадут. А как де те, кого еще не освободили((
Дай вам волю вы б давно пару республик организовали.
Титушки мне противны еще больше чем те кто провоцировали ментов.
В этом вся твоя тупость.
Я не против Европы, я за евроинтеграцию. Я против методов провокации гражданского противостояния, которое закончилось тем что дебилы с донбасса записываются к россиянам в войска чтобы воеватиь с ВАМИ.
В этом отношении титушки еще хуже провокаторов.
Тепрь конечно имеют.
Гади?
Путина?
Патриарха Кирила?
Медведчука?
А тут еще и новые вступают в действие.
Правительство России объявило об исчерпании Резервного фонда.
Резервный фонд России практически потрачен: его размер опустится до нуля в оставшиеся до конца года дни. Об этом во вторник объявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, в общей сложности из фонда в этом году будет изъято около 1 триллиона рублей.
Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, цитирует Силуанова ТАСС.
На 1 декабря в фонде, который собирался за счет нефтегазовых доходов в период "тучных" лет дорогой нефти, оставалось 992 млрд рублей. По сравнению с февралем 2015-го, когда фонд распечатали, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, его размер сократился почти в 6 раз, или на 4,9 триллиона рублей.
Еще около 660 млрд рублей будет изъято из средств Фонда национального благосостояния, сообщил Силуанов. Его начали тратить в сентябре для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда - примерно по 160 млрд рублей в месяц. К началу декабря из фонда ушло 490 млрд рублей.
Со следующего года скорость расходования ФНБ увеличится почти вдвое, следует из закона о бюджете, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря: всего из фонда планируется взять 1,113 трлн рублей.