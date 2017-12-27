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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко

Аудиозаписи по делу лидера "Руха нових сил" Михеила Саакашвили, которые транслировались в Верховной Раде, "были нарезкой некоторых эпизодов", признал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Записи телефонных разговоров по делу лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили добыты законным путем. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью украинским телеканалам, которое 27 декабря транслировал "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он признал, что аудиозаписи, которые транслировались в Верховной Раде, "были нарезкой некоторых эпизодов".

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"Но, например, разговор Саакашвили и Курченко – целостный. Он записан с одного устройства. Разговоры правой руки Курченко и правой руки Саакашвили записаны с другого устройства", – рассказал Луценко.

Он отметил, что сейчас проводится техническая государственная экспертиза целостности записей. После этого будет произведена фоноскопическая экспертиза о принадлежности голосов. Прокурор заверил, что к оценке готовы допустить западных специалистов.

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"Думаю, что в течение месяца, возможно полутора, мы получим первый результат. В отношении фоноскопической экспертизы, это, как правило, занимает несколько большее время", – сообщил Луценко.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3041656
 
 
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Это в очках тот тип, который бигав на акции Украина без Кучмы? Ну и как? Повноважень не хватает?
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Експерти доведуть що це голос Саакашвілі, але промовчать що плівка змонтована в СБУ!
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Дость ламати комедію. Генпрокурора під суд за фальсифікацію кримінальних справ!
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а отдайте записи на экспертизу в ФБР США .слабо?
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Может я чего то не поимаю, но в чем перступление когда политик просит денег у бизнесмена для выборов? Петя так делал с Фирташм. Тимошкко с Коломйским и т.д.
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А февраль в Украине таки намечается интересный... И не только в Украине.
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Я бы так сильно не надеялся. Некто Фукс, приближенный Путина уже гражданин Украины. и война как не помешала .....
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Не факт. У русских для Кореи припрятоно ещё немало, чтобы предложить обмен.
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А когда этому идиоту с явными признаками приспособленца и алкаша , сделают экспертизу?
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У Гениального пгокугога руки разговаривают! Конечно, луценко на экспертизу!
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Сегодня у москалей праздник - успешно запустили с Байконура ангольский спутник использовав украинскую ракету Зенит....но скромно промолчав о производителе и импортозамещении Ангарами и прочими балалайколетами
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Давайте краще нам плівки розмов Бариги з Куйлом,вони кожен день по 2 гоодини говорять , як сам барига зізнався.
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шо не лепи,а шыкаладная Хунта заехала КГбэшномуму педофилу па самые Мавзалеи,от того и ИСТЕРИКА па всем КацаКрысиным телеканалам... Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 76
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Т.е. генпрокурор предоставил обществу непроверенную информацию?
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почему? Для суда нужна экспертиза подтверждения.
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лично я верю что Плешивый Педофил всю РАБссию пабедил за 18 лет у власти,хотя сделать это было нелегко...Рюсские Навальные Мальцевы сильна сильно СОПРОТИВЛЯЛИСЬ даже Болотный Майдан соорудили и чечнов ваххабитов всех Перебили... Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 8970 Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 5136
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"Разговоры правой руки Курченко и правой руки Саакашвили записаны с другого устройства"
Нарезка из интервью генерального прокурора Украины!
При умелой нарезке можно подумать, что луценко - идиот.
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А то точно правая рука курченко или может быть левая нога ФСБ?
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не сцы КацаКрысота, грузинская мразота поедет на рефррмированный им Грузия... Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 6101Асэтия и Абхазия....
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А чё б Луценке не пошукать криміналу в том, как Саакашвили получил украинское гражданство. Бачили очі, кому паспорт давали - їжте поки не вдаве.
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Да уже 15 лет как американцы провели их экспертизу.

Февраль 2002 год.
Экспертиза пленок Мельниченко, которую так ждали одни и которую так боялись другие, завершена. Ведущий эксперт США подтвердил, что записи разговоров Кучмы со своими помощниками в отношении Георгия Гонгадзе являются подлинными и монтажу не подвергались. По законам США и практически всех стран Европы эта экспертиза может использоваться в судах в качестве доказательства.
ФБР также ответило, что для проведения указанной экспертизы придется прибегнуть к возможностям частного сектора. В качестве варианта был рекомендован эксперт Брюс Кениг.

Послужной список этого эксперта впечатляет. Вот лишь некоторые страницы его профессиональной биографии.

25 лет работы в ФБР, из них 20 лет в качестве ведущего специалиста по анализу аудио- и видеоматериалов. Провел экспертное исследование более 13,000 аудио- и видеозаписей в ходе 4,900 расследований ФБР. Выступал в качестве эксперта в 320 судебных заседаниях в США и Европе. Во всех случаях его экспертные заключения были признаны правильными.

Среди наиболее известных дел, в которых Кениг выступал в качестве эксперта, фигурируют пленки Ричарда Никсона, сыгравшие роковую роль во время "Уотергейта", акустические аспекты дел по убийству президента Кеннеди и покушению на президента Рейгана, уголовное дело против одного из министров Билла Клинтона, а также пленки, положившие начало скандалу с Моникой Левински.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2002/02/7/4365697/
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Кондитера пасодють за незаконный паспорт для Психопата Михо.5 лет минимум Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 3655
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Юмореску Геннадия Хазанова про застрельщика коммуняку помните???так вот Михон застрельщиком работает,куда партия послала туда и едеть...реформировать чего нибуть... Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 7574
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икспердиза от юГика и прочих шестерок соевого очень ценное доказательство в будущих процессах против юГика и его соевого хозяина.
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Голоса похожий на Кучму и Литвина не убивали Гонгадзе
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Жодного сумніву в справжності плівок у мене немає... Свинособача шістка краваткоїд осетинський має сидіти саме в українські буцигарні..
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а ОРЛЫ покойного Кравченко напала на Хунту Кучмы... Данилыч сопротивлялся до последнего Патрона,а потом вызвал Спецназ братана Путлера... Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 5650сюжет для Голливудского боевика..
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Во, прокурора дождались... Над пленками Мельниченко работали эксперты Европы и США и то Кучму до сих пор не арестовали, а этот не имея ничего, залез на трибуну в парламенте и ведет себя, как тамада. -Вчера, на телеканале, Саакашвили сказал, что подает в Европейский суд. Выиграет однозначно. Вот только бы этот миллион долларов, высчитали не с государства (людей Украины) а с затейника, тупых только так можно учить.
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Кстати спецназ ГРУ СССР начал войну в Афганистане не в декабре 1979 года на заседании ЦК КПСС,,а в СЕНТЯБРЕ 1979 г.... но об этом знала только рюсская Радистка КЭТ..,в батальоне было 520 Хмырей.а комбатом был полковник Колесник Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 7283
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ты главное в правильную дырку всунб)))
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Моббер -пиявка никак не угомонится ,на пару со своей бабой ягой.
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а что делал Миша в РАБссиянском городе ОМСК???зарплату получал или инструкции?а почемуу Плешивый Педофил не арестовал Мишу напавшего на РАБссию в августе 2008 г.? загадки Истории.. Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 2057 Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 6712
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Кондитер обязан подарить Михоно Батоно паспорт ВЕЧНОГО жителя Одесской области с клеймом неудачливый Реформатор Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 489
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А неподкупного прокурора Луценко не интересует, на какие шиши Охендовский свой дворец построил? Нет ли там коррупции?

Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 3622
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Сомневаюсь, что украинские граждане поверят ёкспердизе, находящейся под контролем пецорыгаловского кагала. Пецоботы, конечно, не в счет - они не только не граждане, они вообще не люди. Кто интересовался, тот имел возможность наблюдать, какие фортеля выкидывала "независимая" ёкспердиза в делах свинохряковщины против "юлькивароффки". Разве те ёксперды куда-то делись? Все на месте, все шелестят, все при деле и отличных по украинским меркам зряплатам.
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Абись луцик так свій палац будував, як плівки фальсифікував, то не вимурував би й собачої будки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко
 
 
 
 
 
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