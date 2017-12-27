 Первые результаты экспертизы записей разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года, - Луценко

Записи телефонных разговоров по делу лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили добыты законным путем. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью украинским телеканалам, которое 27 декабря транслировал "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он признал, что аудиозаписи, которые транслировались в Верховной Раде, "были нарезкой некоторых эпизодов".

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"Но, например, разговор Саакашвили и Курченко – целостный. Он записан с одного устройства. Разговоры правой руки Курченко и правой руки Саакашвили записаны с другого устройства", – рассказал Луценко.

Он отметил, что сейчас проводится техническая государственная экспертиза целостности записей. После этого будет произведена фоноскопическая экспертиза о принадлежности голосов. Прокурор заверил, что к оценке готовы допустить западных специалистов.

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"Думаю, что в течение месяца, возможно полутора, мы получим первый результат. В отношении фоноскопической экспертизы, это, как правило, занимает несколько большее время", – сообщил Луценко.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.