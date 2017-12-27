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 Политика Украины
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 Суд в оккупированном Крыму отказал в допросе свидетелей обвинения по "делу Балуха"

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд отказал в ходатайстве защиты украинского активиста Владимира Балуха о допросе свидетелей, после показаний которых российские силовики пришли с обыском к украинцу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На заседании суда, 27 декабря, Балух рассказал, что за неделю до обыска, один из этих свидетелей угрожал ему, заявляя, что украинского активиста "обязательно посадят".

После отказа суда допросить указанных свидетелей, защита Балуха заявила ходатайство о содействии в получении ответа из экспертно-криминалистического центра российского МВД по Крыму о том, проводились ли этим ведомством экспертизы по боеприпасам с аналогичной маркировкой, как по тем, что были найдены на чердаке дома у активиста. Суд отказал в удовлетворении и этого ходатайство, вопреки реплике защиты о том, что "суд не имеет права отказывать защите в сборе доказательств, если нет иных возможностей их получить".

Считая, что суд препятствует стороне защиты украинского активиста в получении доказательств, судье Елене Тедеевой был заявлен очередной отвод. Позже стало известно, что его отклонили.

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Ранее суд Раздольненский райсуд отказал в ходатайстве о медицинском обследовании Балуха. Судья Елена Тедеева объяснила отказ тем, что активисту не запрещали вызывать скорую помощь.

Балуху, который с 1 декабря находится под домашним арестом, по-прежнему запрещено выходить за пределы домовладения, в том числе в туалет, а также общаться с адвокатами, сыном и супругой.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Источник: https://censor.net.ua/n3041653
 
 
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судилище. Просто фарс. Кацапи, ну вам самим це невже незрозуміло? До того ж, це ж мабуть ще й судять ті судді-крисчани, що будуть добру українську суддівську пенсію отримувати.
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Москалі повернулися назад в 30-ті роки минулого століття.
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