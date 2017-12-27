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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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Все про:коррупция (6954) правоохранительные органы (227) реформы (2801) Кристофер Смит (1)

 Представитель посольства США Смит: "Я верю, что коррупция в Украине будет преодолена"

Комплексное реформирование правоохранительных органов и усвоение современных западных практик в долгосрочной перспективе принесет настоящую пользу Украине и украинцам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Кристофер Смит.

"Например, начало патрульной полиции и создание условий, при которых все будущие полицейские будут начинать свою службу именно с патруля, обеспечение независимости НАБУ и САП, чтобы они могли расследовать наиболее коррумпированных государственных служащих, станут ключевыми факторами их эффективности в долгосрочной перспективе. Как я уже сказал, реформы являются решающими для Украины. Важно их продолжать. Украинцы хотят видеть конкретные результаты. Следует отметить, что хотя отдельные усилия, такие, как создание НАБУ или патрульной полиции, можно считать удачными, но для долговременного успеха, реформы должны происходить во всех органах власти и всем секторе уголовной юстиции", - пояснил Смит.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Патрульная полиция и НАБУ - это самые известные примеры реформ, которые мы поддержали, - представитель посольства США Смит

Представитель посольства США подчеркнул, что без судебной реформы, в частности, создания независимого антикоррупционного суда и поддержки других органов уголовного правосудия, НАБУ не может функционировать эффективно в полной мере. 

На вопрос, верит ли он в то, что коррупцию в Украине можно побороть, Смит ответил: "Да, можно, и я верю, что она будет преодолена. Но борьба против коррупционных практик, которые глубоко укоренились во многих государственных учреждениях, будет длительной. Нам всегда хочется, чтобы изменения произошли быстро, но борьба с коррупцией в Украине была правильно названа войной. А войны требуют времени. Битвы выигрываются и проигрываются. В них есть пострадавшие и они требуют многих жертв. Так и в борьбе с коррупцией. Поэтому держитесь своего курса, продолжайте бороться и никогда не сдавайтесь!" - призвал он.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: НАБУ не устраивает действующих чиновников, есть системное противодействие работе Бюро, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3041651
 
 
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...я верю город будет,я верю саду цвесть..........НАИВНЫЙ.
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Есть клёвый стишок на эту тему.
"Я верю в честность президента
и неподкупность постовых.
В заботу банка о клиентах,
в русалок верю, в домовых..." (с) неизвестный автор.
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Эх, Смит. Ты ещё мал и глуп, и не видал больших залуп.
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Для веры в победу над коррупцией неплохо бы знать, что это и откуда. Везде буржуазия покупает депутатов, назначающих чиновников и имеет с того прибыль, иначе в избирательные фонды никто не платил бы. Везде суд мягок по отношению к богачам, иначе не было бы дорогих адвокатов. Вопрос, стало быть, в формах, размерах, а не в сути.
Очевидно, что вся наш олигархия рождена чиновниками через особое отношение державы к некоторым лицам и продолжает быть на плаву по той же причине, т.е. в силу хронической коррупции, т.к. не умеет конструктивно хозяйствовать в рынке и потому не имеет бизнеса за рубежом, несмотря на десятки лярдов вывезенных капиталов. Однако, Запад признает законность их капиталов, поощрял прихватизацию любыми методами, стало быть - ЕМУ ЭТО НАДО! У НАС надо, а не у СЕБЯ, так что западные формы и масштабы продажности они у нас внедрять не будут, а хотят допуск своих бизнесменов к дешевой приватизации активов Украины и правлению ею наравне с местными хапугами, тогда они скажут, что коррупции нет, когда их взятки будут давать такую же прибыль, как взятки Коломойского.
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Ваня, ты бы хоть для прикола почитал, кто такие олигархи, что бы не смешитиь народ йулькиными методчками.
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В любом случае "олигарх" в отношении современных укр. буржуев - образное выражение, не имеющее точного смысла, так чем мне поможет любая энциклопедия? И при чем здесь ТЮ и ее методички?
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нужно придерживатьс конкретных данных, а не придумных образов и дурных штампов.
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А какие образы не придуманные? Какие штампы - умные?
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все штампы и образы придуманные. Нужно оперировать ФАКТАМИ!
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Нет, это не Юлькины. Это методички Симоненко.
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"Я вірю, що корупцію в Україні буде подолано!" (Сміт)
"Якщо я допоможу в цьому!" (Вессон) Представник посольства США Сміт: "Я вірю, що корупція в Україні буде подолана" - Цензор.НЕТ 2556
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Да, будет коррупция Представник посольства США Сміт: "Я вірю, що корупція в Україні буде подолана" - Цензор.НЕТ 4081 преодолена, если цивилизованная страна, возьмёт Украину, годиков на 10, в управление....Либо украинский Пиночет, лет на 5, явится...Стадионов ,- много. ..На всех хватит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель посольства США Смит: "Я верю, что коррупция в Украине будет преодолена"
 
 
 
 
 
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