 Представитель посольства США Смит: "Я верю, что коррупция в Украине будет преодолена"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Кристофер Смит.

"Например, начало патрульной полиции и создание условий, при которых все будущие полицейские будут начинать свою службу именно с патруля, обеспечение независимости НАБУ и САП, чтобы они могли расследовать наиболее коррумпированных государственных служащих, станут ключевыми факторами их эффективности в долгосрочной перспективе. Как я уже сказал, реформы являются решающими для Украины. Важно их продолжать. Украинцы хотят видеть конкретные результаты. Следует отметить, что хотя отдельные усилия, такие, как создание НАБУ или патрульной полиции, можно считать удачными, но для долговременного успеха, реформы должны происходить во всех органах власти и всем секторе уголовной юстиции", - пояснил Смит.

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Представитель посольства США подчеркнул, что без судебной реформы, в частности, создания независимого антикоррупционного суда и поддержки других органов уголовного правосудия, НАБУ не может функционировать эффективно в полной мере.

На вопрос, верит ли он в то, что коррупцию в Украине можно побороть, Смит ответил: "Да, можно, и я верю, что она будет преодолена. Но борьба против коррупционных практик, которые глубоко укоренились во многих государственных учреждениях, будет длительной. Нам всегда хочется, чтобы изменения произошли быстро, но борьба с коррупцией в Украине была правильно названа войной. А войны требуют времени. Битвы выигрываются и проигрываются. В них есть пострадавшие и они требуют многих жертв. Так и в борьбе с коррупцией. Поэтому держитесь своего курса, продолжайте бороться и никогда не сдавайтесь!" - призвал он.

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