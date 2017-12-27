 Балуху вызвали скорую в суд из-за болей в спине и головокружений

Во время заседания подконтрольного России Раздольненского райсуда 27 декабря украинскому активисту Владимиру Балуху вызвали машину скорой помощи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По приезду медики отказались везти Балуха в районную больницу в связи с отсутствием оснований и провели осмотр прямо в здании суда. После этого они сообщили об обострении хронического заболевания и уехали.

Перед этим защита украинского адвоката Балуха заявила ходатайство о представлении аудиозаписи заседания, чтобы показать, что судья Елена Тедеева при вынесении отказа об отводе якобы "внесла данные о позиции прокурора, которую он на самом деле не озвучивал".

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На этом основании адвокаты планируют заявить отвод судье и направить жалобу в квалификационную коллегию судей.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.