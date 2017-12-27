EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  878  2
Материалы по теме:
Все про:здоровье (1114) Крым (19093) репрессии (1785) врачи (525) политзаключенные (673) Балух Владимир (57)

 Балуху вызвали скорую в суд из-за болей в спине и головокружений

Врачи отказались везти политзаключенного в больницу.

Во время заседания подконтрольного России Раздольненского райсуда 27 декабря украинскому активисту Владимиру Балуху вызвали машину скорой помощи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По приезду медики отказались везти Балуха в районную больницу в связи с отсутствием оснований и провели осмотр прямо в здании суда. После этого они сообщили об обострении хронического заболевания и уехали.

Перед этим защита украинского адвоката Балуха заявила ходатайство о представлении аудиозаписи заседания, чтобы показать, что судья Елена Тедеева при вынесении отказа об отводе якобы "внесла данные о позиции прокурора, которую он на самом деле не озвучивал".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Адвокаты украинского активиста Балуха настаивают на экспертизе боеприпасов, которые фигурируют в деле

На этом основании адвокаты планируют заявить отвод судье и направить жалобу в квалификационную коллегию судей.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3041650
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек"
а что нельзя?
 показать весь комментарий
 
Даже по украинским законам, и даже охотничьи боеприпасы, нельзя, без соответствующего разрешения... Можно хранить, например, мешок аммиачной селитры - удобрение. Можно хранить солярку, масло - ГСМ. А если взять и их смешать в одной таре - взрывчатка... Уже можно "шить" "приготовление к диверсии (на крайняк - к браконьерству")... Другое дело - КАК патроны из Барнаула попали в Крым? И откуда тротиловые шашки? Но, как гласит старинная восточная поговорка, "Если хотят убить собаку, начинают громко кричать, что она бешенная...".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБалуху вызвали скорую в суд из-за болей в спине и головокружений
 
 
 
 
 
 вверх