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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Наемники РФ отправили украинских пленных к месту проведения обмена, - "Интерфакс-Украина"

Наемники РФ свозят украинских пленных к месту проведения обмена.

Украинские военнослужащие, удерживаемые в плену на оккупированной террористами "ДНР" территории, в среду выехали из мест заточения к месту проведения обмена на находящихся у украинской стороны наемников, сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В данный момент колонна с украинскими пленными движется в сторону Горловки.

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Сепаратистское агентство ЛИЦ со ссылкой на представительницу "ЛНР" в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольгу Кобцеву сообщило, что украинских заложников уже отправили к месту проведения обмена, пишет "Гордон". 

Источник: https://censor.net.ua/n3041649
 
 
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Дай Бог, чтобы всё прошло благополучно и обмен состоялся.
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Это хорошо - люди попадут в свои семьи, в человеческие условия после всего, что пережили. И за это отдать триста человекоподобных приматов - не грех.
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У израильтян был случай, когда они одного своего попавшего в плен солдата выменяли на более чем тысячу арабов, которые сидели в их тюрьмах.
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Помню этот случай, когда за 1 капрала израильтяне выпустили более тысячи арабов. Вот кто своих не бросает! Но как бы ни было, наши, кто это организовал, смог обеспечить этот обмен - молодцы. И ведь не так высока цена - 64 наших на 300 баранов.
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Кого на сколько не имеет значения. Главное, чтобы вернулись наши.
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Наши, это украинцы, для которых Украина больше, чем место жительства.
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согласен, только надо зачинщиков ваты сажать тоннами, Клинчаева, Ефремова, жабу эту белую.... а мы меняем русских наемников осужденных на 15 лет, а наш Сенцов сидит в раше...
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За этим пока еще не состоявшимся событием, есть еще и работа тех подразделений, задачей которых, в том числе, есть наработка обменного материала. О них мало кто знает и в новостях о них не расскажут.
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Вот кто работает! А грудь под награды и головы под венец славы подставляют политики (или правильно политиканы и популисты?)
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Сколько пиара на этой трагедии !!!!!!
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Политики и их пиар на этом мне до одного места. Я рад за людей.
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Я тоже. Вот только если бы не пиар, то обмен бы состоялся намного раньше.
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Все "старались " Каждый понемногу. Одна корова геращенко чего стоила. Ну и Гадя там же. Ну, а Барыга уже пиарится по полной программе.
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Ирина Герещенко таки старалась, одна имплементация списков какого труда стоила.
Чужой труд не ценит только тот, кто сам ничерта не делает.
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Угу . я видел , как она на трибуне ВР Украины расспиралась. И фейсбук осваивала.
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Самое лучшее, что я лично смог сделать и помолчать и не мешать.
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Что касается обмена , я молчу и пишу, что для таких деликатный вещей нужно молчание. Я комментирую и показываю своё отношение тому, кто на этом пиарится.
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Геращенко далеко не корова, вы сидите в квартире и пытаетесь оскорбить событие, а она там и ее заслуга немалая как и так называемого барыги.
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Конечно, заслуга Барыги огромная, что эти парни в плену оказались !!!!!
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это не пиар. Я хотела бы знать все что касается обмена и надеюсь на положительный результат. Не думаю, что кому то эта тема безразлична
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Например, слезное выступление в ВР Украины. Когда в Минске шли переговоры. А Барыга ещё обмена нет, указания раздает.
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Ну чтоб не сглазить, уже несколько раз было почти-почти. Удачи. Жаль нет возможности приехать в Борисполь.
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Я бы предложил, как жест доброй воли, отдать им еще и Савченко. Если придется, то еще и доплатить.
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Зря вы так. По вашему принципу половину населения Украины нужно куда тогда отдать.
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Половину??? Намного меньше. Думаю, если некоторые политсилы в полном составе перебросить в мАладые рИспублики, то Украина их потери, как минимум, не заметит. А в лучшем случае только выиграет.
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Почему? посмотрите соцопросы. Что касается политсил, то это клубы по интересам бизнесс-групп. Вот с этим согласен. Их можо и дальше за Урал отправить.
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мертвенчук вчера с упырем гундяем делали "добрый жест" с звириным оскалом
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Піару тут не бачу , а бачу людей , які дійсно вболівають за наших полонених ! Тільки зрадники і хворі нелюди в усьму шукають піарт!
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за 2017 рік "перемиря вбито близько 300 бійців ато на них тобі похер жри шоколад
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А якби не було перемир*я, то втрат було б значно більше.
Тоді б ти ще гучніше волав "Зрада"???
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це не обмін всіх на всіх це шоу торговців людьми а за цих що сидять в расії забули
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Интересно, а где сейчас вот тот "меняла" - "генерал" Рубан? Небось, уже пенсию атошную получает.
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27.12.2017, з 19-00 по 22-00, ВІЙСЬКОВИЙ аеродром Борисполя #Зустрінь_Своїх. Більше інформації за посиланням: (link: https://www.facebook.com/events/209658749606671/) facebook.com/events/2096587…
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Реабилитация пленных не только поправить здоровье, но и психологически .
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А всё-таки, как ни крути, один козак четырёх москалей стоит!

Так что пусть их 140 миллионов, а нас 40, а нас больше!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ отправили украинских пленных к месту проведения обмена, - "Интерфакс-Украина"
 
 
 
 
 
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