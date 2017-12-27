 Наемники РФ отправили украинских пленных к месту проведения обмена, - "Интерфакс-Украина"

Украинские военнослужащие, удерживаемые в плену на оккупированной террористами "ДНР" территории, в среду выехали из мест заточения к месту проведения обмена на находящихся у украинской стороны наемников, сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В данный момент колонна с украинскими пленными движется в сторону Горловки.

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Сепаратистское агентство ЛИЦ со ссылкой на представительницу "ЛНР" в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольгу Кобцеву сообщило, что украинских заложников уже отправили к месту проведения обмена, пишет "Гордон".