 Наемники РФ отправили украинских пленных к месту проведения обмена, - "Интерфакс-Украина"

Украинские военнослужащие, удерживаемые в плену на оккупированной террористами "ДНР" территории, в среду выехали из мест заточения к месту проведения обмена на находящихся у украинской стороны наемников, сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В данный момент колонна с украинскими пленными движется в сторону Горловки.
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Сепаратистское агентство ЛИЦ со ссылкой на представительницу "ЛНР" в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольгу Кобцеву сообщило, что украинских заложников уже отправили к месту проведения обмена, пишет "Гордон". Источник: https://censor.net.ua/n3041649
о пленных
Чужой труд не ценит только тот, кто сам ничерта не делает.
Тоді б ти ще гучніше волав "Зрада"???
Так что пусть их 140 миллионов, а нас 40, а нас больше!