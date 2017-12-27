 Большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, - Игорь Луценко о законопроекте Порошенко про Антикоррупционный суд

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.
"Несколько часов назад появился текст президентского закона про так называемый "антикоррупционный" суд. Очевидно, что президент себя сам не обидит. Прогнозируемо, что он подал проект создания суда, который, в конечном счете, не будет ему угрожать. Ожидаемо, что этим недовольны политики, которые считают этот "антикоррупционный" суд едва ли не панацеей от коррупции. Фейсбук-сообщения их полны негодования, которое будет обильно литься ближайшие сутки-двое. Мне интересно, на что они рассчитывали? Что Порошенко подаст законопроект, где наступит на горло своей собственной песне? Поражает, насколько детская психология отдельных записных антикоррупционеров, насколько примитивное восприятие работы правовой системы и какое минимальное их понимание, что такое коррупция вообще. Кое-кто откровенно говорит "давайте отдадим все иностранцам, их же не купят". Тьфу! Обидно, что именно такие наивные и упрощенные подходы сейчас в моде. Это означает, что общество не созрело до того, чтобы поддержать тех, кто является действительно компетентным антикорупционером", - написал он.
"Плохо, что все эти НАБУ, антикоррупционные суды, НАПК и т.д. являются, по сути, всего лишь пиар-проектами, на которых кто-то осваивает большие бюджеты, а кто - то получает политические баллы. Честно говоря, первые мне больше нравятся, чем вторые. Политики пиарятся на "антикоррупции", бегая с пустыми лозунгами и неработающими решениями, без всякой пользы для общества. В то же время "грантоеды" хотя бы повышают внутренний спрос за счет привлечения денег из-за рубежа, развивают украинскую экономику в этот сложный период, получая зарубежные гранты", - заявил Игорь Луценко.
"Конечно, вся эта возня не имеет никакого отношения к преодолению коррупции. Так называемую большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, убрав безнаказанность Президента и его возможности вмешиваться в работу различных ветвей власти - по сути, создать классическую буржуазную демократию с независимыми ветвями власти. Напомню, сейчас Президент является одним из крупнейших бизнесменов в стране, он формирует регуляторные органы, которые создают благоприятные условия для его бизнеса. При этом он назначает руководителей ключевых правоохранительных институтов (СБУ, Генпрокуратура), имеет возможность менять в выгодный для себя способ структуру судов (сейчас, в этот момент, он меняет под себя Апелляционный суд Киева и киевский окружной Админсуд). Такие полномочия являются скорее признаком монархии. Ликвидация безответственного и всевластного института президентства - первый и необходимый шаг к антикоррупционному преобразования страны. Но это история другого времени и других людей", - резюмировал Луценко.
Как сообщалось ранее, вчера текст президентского законопроекта (№7440) о Высшем антикоррупционном суде был обнародован на сайте Верховной Рады. Кроме того, на сайте парламента обнародован текст сопутствующего законопроекта о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (№7441).
Как сообщалось, 22 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде".
Его же словами "Что Порошенко подаст законопроект, где наступит на горло своей собственной песне?" Взяв все под контроль он никогда от такой выгодной кормушки не откажется.
Сейчас они еще и помогают Яныку вернуть украденные у нас деньги.
В существующей Конституции это и так записано. Может Игорёха просто плохо умеет читать ?
в коробке от холодильника живёт и колготы штопает нитками от одноразовых чайных пакетиков
и всё наладится...
Украиной всегда управлял Гетьман - демократически избранный военный лидер. Так было, и так будет. Иначе Украины вообще не станет.
да, разделяю негодование.
только Конституцию Украины изменять сейчас недопустимо.
сейчас ликвидировать необходимо криминальную опг шакала
да
узурпировавшую полномочия, которыми был наделён президент на выборах 2014г.
Правильное видение событий 2013-2014
и последовавших за ними событий 2014-2017гг видят пересичные Граждане Украины
( Декабрь 18, 2017 в 8:17 пп ) Соня :
Произошёл барыжный переворот власти. А народ хотел Революцию.
Настоящего лидера не нашлось, нашлись ряженные в платья демократии мошенники.
Народ это сердцем почувствовал уже тогда на Майдане, но выбора, увы, не было.
Поэтому революция и осталась на уровне Восстания.
Последствия понятны и закономерны.
. ==========
высказывание, Сони : «Произошёл барыжный переворот власти»
приводит к закономерному продолжению, что
у переворота ВСЕГДА есть заинтересованная группа лиц,
которая в результате переворота захватывает управление государством.
Заинтересованную группу лиц по итогам 2014-2017гг несложно перечислить
порошенко, турчинов, аваков, яценюк
опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка +депутаты вр соответствующей партийной принадлежности на текущий момент узурпировали полномочия, которыми избиратели наделили их на выборах 2014г.
Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
противоречат интересам избирателей, налогоплательщиков, Граждан Украины.
Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
имеют ярко выраженные признаки криминальных преступлений
в отношении прав, свобод и экономических интересов налогоплательщиков.
требование избирателей о добровольной отставке президента являются необходимыми.
Разом з тим
опг порошенко, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що
«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді
з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази.
приводит к закономерному продолжению, что
у переворота ВСЕГДА есть заинтересованная группа лиц,
которая в результате переворота захватывает управление государством.
Заинтересованную группу лиц по итогам 2014-2017гг несложно перечислить
порошенко, турчинов, аваков, яценюк
опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка +депутаты вр соответствующей партийной принадлежности на текущий момент узурпировали полномочия, которыми избиратели наделили их на выборах 2014г.
Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
противоречат интересам избирателей, налогоплательщиков, Граждан Украины.
Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
имеют ярко выраженные признаки криминальных преступлений
в отношении прав, свобод и экономических интересов налогоплательщиков.
требование избирателей о добровольной отставке президента являются необходимыми.
Разом з тим
опг порошенко, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що
«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді
з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази.
опг порошенко, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що
«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді
з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази
.
Не удет президента - кто будет назначать всех перечисленных?
Ну, а попытки наехать на НАБУ- это уже была "красная черта", которую хотел преступить Порошенко, но Запад резко взял его за яйки и пришлось Пете включить заднюю. А пока Офшорный продолжает в своем стиле:" пиз.дИт и пИз.дит
и прэзик и депутанызрады игнорировали обращение и
продолжили узурпацию властных функций вместо выполнения своих полномочий.
в связи с этим требования необходимо изменить :
текущим требованием становится ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТСТАВКА ПОРОШЕНКА !!!
члени опг порошенко
парубій, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що
«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді
з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази
.