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 Большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, - Игорь Луценко о законопроекте Порошенко про Антикоррупционный суд

Ликвидация безответственного и всевластного института президентства - первый и необходимый шаг к антикоррупционному преобразования страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

Также читайте: Новосозданный Антикоррупционный суд завалят делами полиции, СБУ и фискальных органов, - Найем о законопроекте Порошенко

"Несколько часов назад появился текст президентского закона про так называемый "антикоррупционный" суд. Очевидно, что президент себя сам не обидит. Прогнозируемо, что он подал проект создания суда, который, в конечном счете, не будет ему угрожать. Ожидаемо, что этим недовольны политики, которые считают этот "антикоррупционный" суд едва ли не панацеей от коррупции. Фейсбук-сообщения их полны негодования, которое будет обильно литься ближайшие сутки-двое. Мне интересно, на что они рассчитывали? Что Порошенко подаст законопроект, где наступит на горло своей собственной песне? Поражает, насколько детская психология отдельных записных антикоррупционеров, насколько примитивное восприятие работы правовой системы и какое минимальное их понимание, что такое коррупция вообще. Кое-кто откровенно говорит "давайте отдадим все иностранцам, их же не купят". Тьфу! Обидно, что именно такие наивные и упрощенные подходы сейчас в моде. Это означает, что общество не созрело до того, чтобы поддержать тех, кто является действительно компетентным антикорупционером", - написал он.

"Плохо, что все эти НАБУ, антикоррупционные суды, НАПК и т.д. являются, по сути, всего лишь пиар-проектами, на которых кто-то осваивает большие бюджеты, а кто - то получает политические баллы. Честно говоря, первые мне больше нравятся, чем вторые. Политики пиарятся на "антикоррупции", бегая с пустыми лозунгами и неработающими решениями, без всякой пользы для общества. В то же время "грантоеды" хотя бы повышают внутренний спрос за счет привлечения денег из-за рубежа, развивают украинскую экономику в этот сложный период, получая зарубежные гранты", - заявил Игорь Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Эксперты представили Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде

"Конечно, вся эта возня не имеет никакого отношения к преодолению коррупции. Так называемую большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, убрав безнаказанность Президента и его возможности вмешиваться в работу различных ветвей власти - по сути, создать классическую буржуазную демократию с независимыми ветвями власти. Напомню, сейчас Президент является одним из крупнейших бизнесменов в стране, он формирует регуляторные органы, которые создают благоприятные условия для его бизнеса. При этом он назначает руководителей ключевых правоохранительных институтов (СБУ, Генпрокуратура), имеет возможность менять в выгодный для себя способ структуру судов (сейчас, в этот момент, он меняет под себя Апелляционный суд Киева и киевский окружной Админсуд). Такие полномочия являются скорее признаком монархии. Ликвидация безответственного и всевластного института президентства - первый и необходимый шаг к антикоррупционному преобразования страны. Но это история другого времени и других людей", - резюмировал Луценко.

Как сообщалось ранее, вчера текст президентского законопроекта (№7440) о Высшем антикоррупционном суде был обнародован на сайте Верховной Рады. Кроме того, на сайте парламента обнародован текст сопутствующего законопроекта о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (№7441).

Как сообщалось, 22 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 

Большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, - Игорь Луценко о законопроекте Порошенко про Антикоррупционный суд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041647
 
 
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Юля , на мой взгляд уже уходит в Историю. Её время прошло.......
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Но гадостей Украине она ещё в состоянии наделать.
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Да,недолюбленная женщина это страшно,а недопрезидентенная это наверно еще страшнее.
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в этом и беда, что НАБУ работает не на страну, а делает только заказные делишки, кто платит процент тем и служат?
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Так вот и понятно, почему уровень коррупции у нас постоянно растет, а выборосное правосудие никуда не исчезло после создания новых структур.
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Мне трудно судить, и вам тоже. Слово , если не существует.
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И кто же это будет делать, если Порошенко пришел в президенты развивать свой бизнес?
Его же словами "Что Порошенко подаст законопроект, где наступит на горло своей собственной песне?" Взяв все под контроль он никогда от такой выгодной кормушки не откажется.
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И даже новое НАБУ не трогает ни Петю ни его партнеров: Кононенко, Григоришина, Ахметова...
Сейчас они еще и помогают Яныку вернуть украденные у нас деньги.
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К, сожалению, с этим можно было бы полностью согласится, если бы не одно , но это сделать практически не возможно. Последний пример. "Доукомплектовав" НКРЕ, уже повышаем цены на уголь и электроэнергию. Решение, из которого торчат усы рыжего таракана.
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Не хватало еще конституцию менять под этих продажных грантоедов...
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Так они этого и не требует, требует "Батькивщина".
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ти розумієш що ліквідація інстетуту президенства це федералізація 7 відсутність в країні центральної влади перебирає на себе місцева 1 це ппц ця родіна розвалить країну
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вони вже давно розгонять по форумах ідею ліквідації іститута президнства 1 а це один із атрибутів унітарної країни 1 в федералізованих країних головний примєр президент там просто ніхто звати його ніяк
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сша це єдина федеральна країна де доволі сильний президент там так історично склалось після громадянської війни но всі остальні федеральні країни немають президента це просто персона без прав
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А тепер постав усе з голови на ноги. Федеральний устрій вимагає слабкого інституту президента, а не навпаки.
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Так называемую большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, убрав безнаказанность Президента и его возможности вмешиваться в работу различных ветвей власти...


В существующей Конституции это и так записано. Может Игорёха просто плохо умеет читать ?
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а чому хазяйка ігоря луценко Баба Йуля не подавала свій закон про антикорупційний суд?
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патамуша такое зубожиння у неё, что писать нечем, не на чем и негде.

в коробке от холодильника живёт и колготы штопает нитками от одноразовых чайных пакетиков
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Так ни один проект не был утверден Венецианской комиссий. И проект от антикоррупционеров был забракован, так как их суд вполне мог стать ангажирваным и политизированым.
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видимо крепко ему по бошке долбанули на майдане)))) оказывается только порох занимается коррупцией. а модет он начнет со своей хозяйки юли? м-да, в политику на волне майдана попали истинные идиоты)))
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федералізація от що вони продвигають в маси щоб небуло президента короче все з цею групою зрозуміло
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Порохобот, а повернуть повноваження Януковича не бажаете? Ну шоб усилить у трудный момент власть....Чы это еще секрет Будки и ее тролефермы?
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в нас парламенсько президенська країна ненеси ахінею троль провакатор !
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Ну как же, порохобот, чим більше повноважень у пєрдізєнта, тим менше фєдєралізації. Чи ти поділяєш погляди офіційного представника офшорника у без альтернативних пєрєноворах Мєдвєдчука? Ай яй яй
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Порохоботе, от скажи, чому коли ти пишеш кацапською, то жодної помилки нема, а коли намагаєшся, щось нашкрябати українською, то неначе кульгава жабе скаче?
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Спасибо конечно всем экспертам, которые НАБУ оправдывают, но мы знаем что такое война не на словах. А НАБУ - слишком много моментов в их работе, после которых возникает вопрос - не на врага ли они работают..
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Ну якщо ми не вмиэмо обрати на пост президента бильш.менш порядну людину а не царя,то як вариант...
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хлопціідіть ви лісом своїми федералізаціями ви хочте щоб ми в польші опинились 7777777 яка ще ліквідація президента 7 ви в свому умі
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Поставить на входе в ВР и все Министерства, вместо металоискателей -
Большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, - Игорь Луценко о законопроекте Порошенко про Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 4530 и всё наладится...
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Будем бороться с коррупцией посредством конституции, на которую никто и никогда не обращал внимание... Сталинско-бухаринская конституция была лучшей и самой справедливой в мире... Ох, уж эта молодежь!...
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Это тоже не поможет, чтобы бороться с коррупцией, нам нужно как минимум иметь антикоррупционных антикоррупционеров. А у нас таких пока нет. Они только и умеют, как под флагами борьбы скупать недвижимость и пиариться.
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этот процесс создания супер новых, супер честных органов уже надоел. Они просто тратят миллиарды на это и пиарятся - вот от этого и видим что нет результатов работы по факту. Страна дальше погрузает в коррупции
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Так они еще и тратят наши деньги на свою рекламу.

Велику корупцію можна ліквідувати, тільки змінивши Конституцію, - Ігор Луценко щодо законопроекту Порошенка про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1639
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А вы помните, почему законопроект Соболева Венецианская комиссия отклонила?)) Там не было прописано прозрачной процедуры отбора судей) Так что вопрос, кому нужен ручной АКС)
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Президентская форма правления для Украины является единственно правильной. В противном случае, государство начинает расползаться по швам.
Украиной всегда управлял Гетьман - демократически избранный военный лидер. Так было, и так будет. Иначе Украины вообще не станет.
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ліквідація президенства це давня мрія москви 1 це ліквідація унітарної україни ! те що це продвигає бют дуже знаково
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вони зруйнують країну цими іграшками 1 федералізм це кінець зараз як почне кожна область проголошувати свої констетуції це мрак 1 цих діячів треба розгонити на корню бо іначе від нас і мокрого місця незалишиться
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Порохоботы, БЮТа вже давно нэма. Ложкинд газэты не дае чытаты
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Я не понимаю абревиатуры, используемой диабетными утконосами. Ты шось хотел гавкнуть, "знаток" украинских партий?
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ти підтримуєш унітарну україну чи федералізацію 7
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Я підтримую сліпі трасти і покращання від Гройсмана .Накінець-то по новому живемо . Де отримати свою порцію чоколядок ?
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набір якоїсь маячні несуразної 1 все попросирали а тепер вимагаєте кращого життя ти в магазин зайди там неодного українськогг товару немає із групи споживчих 1
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Ну, кто-то и начал жить по-новому, например антикоррупционеры, это прям новая каста, всего два года и у них квартиры в центре за полмиллиона долларов, дома у агентов в Конча-Заспе, дорогие авто, такие как Мазератти.
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минский договорняк - это про унитарность или федерализацию?
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мінський договірняк свою функцію виконав а саме відтягування часу для перегрупування амії 1 в те що хтось буде реалізовувати той мінськ ніхто вже нвірить 1 а те що постійно торочить партія родіна це чистої води федералізм 1 під соусом бородьби з корупцією нам пропонують ліквідувати центральні органи влади!! треба думати що робите бо буде біда а родіна вже загралась з сепаратизмом
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Конституцию менять не надо. Надо уничтожить правящую вот уже сто лет касту.
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Что точно нужно менять так это законы. А то Сытник и К требуют антикоррупционный суд, а поменять законы, чтобы судьи не выпускали казнокрадов под залог почему-то не требуют. Просто хотят свой ручной суд? Тогда при чем тут борьба с коррупцией?
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стоны И.Луценко ни о чём. да за 25лет ни один из пяти прэзиков не улучшил экономику.
да, разделяю негодование.

только Конституцию Украины изменять сейчас недопустимо.

сейчас ликвидировать необходимо криминальную опг шакалада
узурпировавшую полномочия, которыми был наделён президент на выборах 2014г.

Правильное видение событий 2013-2014
и последовавших за ними событий 2014-2017гг видят пересичные Граждане Украины

( Декабрь 18, 2017 в 8:17 пп ) Соня :
Произошёл барыжный переворот власти. А народ хотел Революцию.
Настоящего лидера не нашлось, нашлись ряженные в платья демократии мошенники.
Народ это сердцем почувствовал уже тогда на Майдане, но выбора, увы, не было.
Поэтому революция и осталась на уровне Восстания.
Последствия понятны и закономерны.
. ==========

высказывание, Сони : «Произошёл барыжный переворот власти»
приводит к закономерному продолжению, что
у переворота ВСЕГДА есть заинтересованная группа лиц,
которая в результате переворота захватывает управление государством.
Заинтересованную группу лиц по итогам 2014-2017гг несложно перечислить
порошенко, турчинов, аваков, яценюк

опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка +депутаты вр соответствующей партийной принадлежности на текущий момент узурпировали полномочия, которыми избиратели наделили их на выборах 2014г.

Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
противоречат интересам избирателей, налогоплательщиков, Граждан Украины.
Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
имеют ярко выраженные признаки криминальных преступлений
в отношении прав, свобод и экономических интересов налогоплательщиков.

требование избирателей о добровольной отставке президента являются необходимыми.

Разом з тим
опг порошенко, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що

«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді

з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази.
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высказывание, Сони : «Произошёл барыжный переворот власти»
приводит к закономерному продолжению, что
у переворота ВСЕГДА есть заинтересованная группа лиц,
которая в результате переворота захватывает управление государством.
Заинтересованную группу лиц по итогам 2014-2017гг несложно перечислить
порошенко, турчинов, аваков, яценюк

опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка +депутаты вр соответствующей партийной принадлежности на текущий момент узурпировали полномочия, которыми избиратели наделили их на выборах 2014г.

Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
противоречат интересам избирателей, налогоплательщиков, Граждан Украины.
Действия опг порошенко, турчинова, авакова, яценюка
имеют ярко выраженные признаки криминальных преступлений
в отношении прав, свобод и экономических интересов налогоплательщиков.

требование избирателей о добровольной отставке президента являются необходимыми.

Разом з тим
опг порошенко, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що

«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді

з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази.
 показать весь комментарий
 
 
Разом з тим
опг порошенко, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що

«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді

з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази

.
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Только полное уничтожение режима внутренней оккупации их сторонников и пособников способно возродить Украину.Иначе будет большее переселение на пустую территорию Украины.
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мне кажется демографически нам по-любому кранты...остается надеяться, что будущие мигранты будут к украинцам милосердны...что, как показывает практика, среди муслимов большая редкость...
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что за бред?
Не удет президента - кто будет назначать всех перечисленных?
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Може хватит менять,а просто начать исполнять,що в ней написано Велику корупцію можна ліквідувати, тільки змінивши Конституцію, - Ігор Луценко щодо законопроекту Порошенка про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1962
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А-я-яй! Кругом " агенты кремля" в том числе и Госдеп, и весь цивилизованный Запад , адин Порошенко- " Дартаньян😁. Они ему уже намекают и тонко и грубо:"Коррупция является для Украины большей угрозой, чем российские танки", - заявил еще в 2015 посол США в Украине Джефри Пайетт https://m.censor.net.ua/news/339963/korruptsiya_yavlyaetsya_dlya_ukrainy_bolsheyi_ugrozoyi_chem_rossiyiskie_tanki_payiett.
Ну, а попытки наехать на НАБУ- это уже была "красная черта", которую хотел преступить Порошенко, но Запад резко взял его за яйки и пришлось Пете включить заднюю. А пока Офшорный продолжает в своем стиле:" пиз.дИт и пИз.дит
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В конституции импичмент прописан, а нет соответствующего закона. Поэтому, зачем менять конституцию (тем более для этого надо набирать больше 300 голосов)? Надо требовать закон об импичменте!!!. И Президент, который является гарантом конституции, должен требовать это в первую очередь. Но, от такого президента как Порошенко этого не дождешься Велику корупцію можна ліквідувати, тільки змінивши Конституцію, - Ігор Луценко щодо законопроекту Порошенка про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 3757
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путь, когда к прэзику и зРаде обращались за принятием закон про импичмент ПРОЙДЕН.
и прэзик и депутанызрады игнорировали обращение и
продолжили узурпацию властных функций вместо выполнения своих полномочий.

в связи с этим требования необходимо изменить :
текущим требованием становится ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТСТАВКА ПОРОШЕНКА !!!

члени опг порошенко
парубій, турчінов, аваков, яценюк +депутати вр повинні усвідомлювати що

«Ті, хто робить мирну революцію неможливою,
роблять насильницьку революцію неминучою»
Джон Фіцджеральд Кеннеді

з усіма наслідками щодо їх особисто
та до тих хто буде виконувати їх злочинні накази
.
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Страна в которой нет импичмента президента, не может называться демократической и в такой стране президент является вождем, со всеми вытекающими феодальными издержками. Жаль, что будет еще Небесная сотня, барыги просто так не уйдут...
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Лучший Антикоррупционный суд - это лицензия на отстрел чиновников. Но почему-то я этого пункта в Законе не увидел. Может и вправду хотят внести такое право гражданина сразу в Конституцию? Надеюсь, стоимость лицензии будет не слишком высокая, а то я не депутат - я не могу себе поднять пенсию так, как они себе зарплату...
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Антикоррупционный суд созданный под одну структуру ничего не решит, наоборот, у "борцов" появится еще один инструмент для отмазывания своих, как было с Лещенко и Залищук с их квартирами и левым баблом.
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Антикоррупционній суд нужен, кто б спорил, только зачем опять шоу с его организацией устраивать? Суд будет, вопрос времени, Только это должен быть настоящий независимый суд, а не набранній под давлением "антикоррупционеров" или СОК НАБУ. Такие суды нам не нужні, в них смісле не будет(
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Если НАБУ собирается набирать судей так же, как они набирали людей в СОК НАБУ, то беда-беда. В общественный контроль они протащили своих с нарушениями, по поддельным документам, как трижды судимого Шерембея или младщего Гриценко, который был депутатом и не имел права избираться.
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А разве без каких то изменения в законе, новый антикор. суд будет эффективен? Ведь закон для всех один, как выходили под залог, так и будут выходить, ничего не поменяется. Но зато в руках антикоррупционеров появится новый ручной орган
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, - Игорь Луценко о законопроекте Порошенко про Антикоррупционный суд
 
 
 
 
 
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