 Большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, - Игорь Луценко о законопроекте Порошенко про Антикоррупционный суд

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

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"Несколько часов назад появился текст президентского закона про так называемый "антикоррупционный" суд. Очевидно, что президент себя сам не обидит. Прогнозируемо, что он подал проект создания суда, который, в конечном счете, не будет ему угрожать. Ожидаемо, что этим недовольны политики, которые считают этот "антикоррупционный" суд едва ли не панацеей от коррупции. Фейсбук-сообщения их полны негодования, которое будет обильно литься ближайшие сутки-двое. Мне интересно, на что они рассчитывали? Что Порошенко подаст законопроект, где наступит на горло своей собственной песне? Поражает, насколько детская психология отдельных записных антикоррупционеров, насколько примитивное восприятие работы правовой системы и какое минимальное их понимание, что такое коррупция вообще. Кое-кто откровенно говорит "давайте отдадим все иностранцам, их же не купят". Тьфу! Обидно, что именно такие наивные и упрощенные подходы сейчас в моде. Это означает, что общество не созрело до того, чтобы поддержать тех, кто является действительно компетентным антикорупционером", - написал он.

"Плохо, что все эти НАБУ, антикоррупционные суды, НАПК и т.д. являются, по сути, всего лишь пиар-проектами, на которых кто-то осваивает большие бюджеты, а кто - то получает политические баллы. Честно говоря, первые мне больше нравятся, чем вторые. Политики пиарятся на "антикоррупции", бегая с пустыми лозунгами и неработающими решениями, без всякой пользы для общества. В то же время "грантоеды" хотя бы повышают внутренний спрос за счет привлечения денег из-за рубежа, развивают украинскую экономику в этот сложный период, получая зарубежные гранты", - заявил Игорь Луценко.

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"Конечно, вся эта возня не имеет никакого отношения к преодолению коррупции. Так называемую большую коррупцию можно ликвидировать, только изменив Конституцию, убрав безнаказанность Президента и его возможности вмешиваться в работу различных ветвей власти - по сути, создать классическую буржуазную демократию с независимыми ветвями власти. Напомню, сейчас Президент является одним из крупнейших бизнесменов в стране, он формирует регуляторные органы, которые создают благоприятные условия для его бизнеса. При этом он назначает руководителей ключевых правоохранительных институтов (СБУ, Генпрокуратура), имеет возможность менять в выгодный для себя способ структуру судов (сейчас, в этот момент, он меняет под себя Апелляционный суд Киева и киевский окружной Админсуд). Такие полномочия являются скорее признаком монархии. Ликвидация безответственного и всевластного института президентства - первый и необходимый шаг к антикоррупционному преобразования страны. Но это история другого времени и других людей", - резюмировал Луценко.

Как сообщалось ранее, вчера текст президентского законопроекта (№7440) о Высшем антикоррупционном суде был обнародован на сайте Верховной Рады. Кроме того, на сайте парламента обнародован текст сопутствующего законопроекта о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (№7441).



Как сообщалось, 22 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде".