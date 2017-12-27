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 Политика Украины
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Все про:милиция (2683) правоохранительные органы (227) реформы (2801) Кристофер Смит (1)

 Старая милиция защищала государство, а не народ, и не была эффективнее, - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Смит

Старые структура и практика правоохранительных органов, унаследованные от советского периода, не обеспечивают решения современных проблем общества.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Кристофер Смит.

Он уверен, что сектор правопорядка Украины должен модернизироваться, чтобы эффективно защищать страну и служить народу.

"Следует сказать, что со временем, когда общественно-политическая ситуация в Украине несколько "нормализовалась", естественно уменьшился и пыл, с которым реализовались реформы. Это естественная тенденция, потому что любая система стремится к большей стабильности. Однако многое еще нужно сделать. Например, если взять полицию, то я бы сказал, что, хотя реформирование бывшего блока милиции по охране общественного порядка в крупных городах через создание новой патрульной полиции имело большой успех, полиция в малых городах и районах остается в основном нереформированной и практически не обеспечивает эффективной безопасности населения. Уголовный блок полиции также борется с невероятными трудностями, начиная от огромного количества неконтролируемого оружия, которое захлестнуло страну из-за конфликта на востоке, и заканчивая растущим количеством организованных преступных групп, действующих нагло и жестоко", - пояснил Смит.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На момент захвата в 2014 году отдела милиции в Мариуполе 99% сотрудников никогда не стреляли в человека, - Аброськин

Он подчеркнул, что существующая структура криминальной полиции, в основном, унаследованная от советской милиции, не способна эффективно реагировать на угрозы.

"Некоторые критики утверждают, что старая милиция была намного эффективнее в борьбе с преступностью в свое время, и существующая полиция должна придерживаться старой советской практики. Это не совсем так. Советская милиция была особым инструментом своего времени. Она отвечала тогдашней государственной системе, советскому менталитету, специфике тогдашнего криминалитета, старым правовым рамкам и тому подобное. Приоритетным была защита государства и его интересов, а не служение народу. Сегодня ситуация резко отличается. Все изменилось: система государственного управления. человеческий менталитет. мышление и поведение преступников, уголовный процесс и законы. Однако криминальная полиция в значительной степени полагается на старую структуру и методы расследования. Чем быстрее будет проведена ее структурная реорганизация соответствии с новыми реалиями, тем лучше эти подразделения будут выполнять свои обязанности", - уверен Смит.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041646
 
 
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Не знаю, как кто но я не увидел изменений в лучшую сторону........
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американцы вообще такие наивные, нет у них хороших советчиков с цензора...
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"Советчики с цензора" нужны всем, даже американцам!
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Шо старая,а шо новая,тоисть новая ещё наглее,коварнее.
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О какой новой милиции речь? Те же на манеже.
Если у главного мента сын - мародер?
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Старая милиция защищала государство, а не народ...

К сожалению старая милиция не защищала ни народа ни государства, не в обиду тем ментам кто остался верен присяге и элементарной совести.
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Если во главе бандюган,то подчиненные ещё хуже.
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ПОМЕНЯЛАСЬ ТОЛЬКО ЭКИПИРОВКА И НАЗВАНИЕ .
В ОСТАЛЬНОМ ВСЁ ПО - СТАРОМУ ( те же морды и те же задачи )
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Ну почему, вместо некоторых наглых морд появились милые смазливые мордашки... Старая милиция защищала государство, а не народ, и не была эффективнее, - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Смит - Цензор.НЕТ 2066
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вам би водяри навернуть, тЕ3ки Старая милиция защищала государство, а не народ, и не была эффективнее, - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Смит - Цензор.НЕТ 2196 такая встрЕча, что и3менить ни33я Старая милиция защищала государство, а не народ, и не была эффективнее, - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Смит - Цензор.НЕТ 3752
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Это что такое издевательство.Как их не называй а они остались таким же уголовным подразделением опг по охране внутренних пейсатых оккупантов.
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это он наверное для своего электората озвучил, что деньги американских налогоплательщиков потрачены не зря. украинские мусора форму поменяли. Старая милиция защищала государство, а не народ, и не была эффективнее, - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Смит - Цензор.НЕТ 5173
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А вот нашальнику реФФормированной мелиции Князеву сейчас обидно стало. Все таки с 1991 года в рядах НКВД
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Почему американский представитель не указывает насколько лояльно законодательство в США и Украине к преступникам. Как в США за несколько разбоев можно получить 30 лет, а в Украине лишь 12 в самом худшем случае. Как в США останавливают автомобиль за то, что водитель не включил поворотник при перестройке из ряда в ряд. Как в США садят на полгода за то, что косо посмотрит на жену или даст ей подзатыльник. Как происходит «следствие» по таким делам за два дня, от камеры предварительного заключения до решения судьи. В Украине это целое дело с макулатурой в 100 страниц всякой никому не нужной херни. Самый лучший показатель, направьте пару десятков американских полицейских в Украину, пусть поработают в украинских правовых реалиях. Готов поспорить 5 из десяти уволятся в течении 1 месяца, 3 сядут за превышение полномочий, 2 застрелятся
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Ты еще забыл -- спросить у этого американца -- как менту прожить в Украине на 7 тысяч гривен -- снять квартиру , поесть , одеть жену и ребенка и еще отдохнуть -- так как на службе , дежурствах , совещаниях и т д . Украинский мент 24 часа в сутки 365 дней в году .???
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Ай не свисти, мусорок ! Или ты думаешь, что у других людей нет родственников в ваших рядах, и мы не знаем, за сколько и как вы живете, мусора !
Да и вообще, не нравится, ты знаешь, где отдел кадров. Вперед !
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Свистеть будешь --когда тебя в попу изнасилует дебил в подъезде типа тебя и звать МУСОРКОВ --- жопу зализывая ..... В чужих руках всегда ТУЙ толще ... Вперед в ряды -- разбогатеешь .
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Опять пиздишь, мусорок ? Только и можете, как кацапы про жопы вспоминать ! Ты прям такой дохрена защитник, переловил кучу бандитов. Да тебя, гандона, полдня не будет на месте вызова, потому что зассышь от гопоты по еблищу схлопотать, херой !
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а новая народ защищает аж морды трещат,вера в сказочника авакава скоро здохнет
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Вперед -- Ментом --- сегодня в Украину -- и будет тебе бля счастье ....
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"Старая милиция защищала государство" .....сейчас задача упрощена, защищать только живущих по новому.
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саме цікаве, що мається на увазі під "совецкими" методами? Зрозуміло, що у роботі радянської міліції була маса негативу, однак вона в рази краще функціонувала та була значно ефективніша за американську поліцію, тому необхідно бути об'єктивними, не потрібно було змінювати бездумно все, а відсікати те, що не працювали ми не повинні тупо когось копіювати, тим більше американську поліцію до якої у власного народу є суттєві притензії.
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радянська міліція? ну чікатілу вони десятиліття ловили!!! а те, що інформації про роботу ментів тоді в3агалі не було, то таке!
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Американцы "Зодиака" так и не поймали. Так что, они теперь вообще бесполезные?
Поправь меня, если ошибаюсь, но судя по рассказам, до начала 90х при виде милиционера не хотелось куда-нибудь побыстрее свалить.
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А новая полиция эффективно грабит народ и защищает его слуг? Правильно? Старая милиция защищала государство, а не народ, и не была эффективнее, - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Смит - Цензор.НЕТ 8217
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтарая милиция защищала государство, а не народ, и не была эффективнее, - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Смит
 
 
 
 
 
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