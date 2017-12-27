Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Кристофер Смит.

Он уверен, что сектор правопорядка Украины должен модернизироваться, чтобы эффективно защищать страну и служить народу.

"Следует сказать, что со временем, когда общественно-политическая ситуация в Украине несколько "нормализовалась", естественно уменьшился и пыл, с которым реализовались реформы. Это естественная тенденция, потому что любая система стремится к большей стабильности. Однако многое еще нужно сделать. Например, если взять полицию, то я бы сказал, что, хотя реформирование бывшего блока милиции по охране общественного порядка в крупных городах через создание новой патрульной полиции имело большой успех, полиция в малых городах и районах остается в основном нереформированной и практически не обеспечивает эффективной безопасности населения. Уголовный блок полиции также борется с невероятными трудностями, начиная от огромного количества неконтролируемого оружия, которое захлестнуло страну из-за конфликта на востоке, и заканчивая растущим количеством организованных преступных групп, действующих нагло и жестоко", - пояснил Смит.

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Он подчеркнул, что существующая структура криминальной полиции, в основном, унаследованная от советской милиции, не способна эффективно реагировать на угрозы.

"Некоторые критики утверждают, что старая милиция была намного эффективнее в борьбе с преступностью в свое время, и существующая полиция должна придерживаться старой советской практики. Это не совсем так. Советская милиция была особым инструментом своего времени. Она отвечала тогдашней государственной системе, советскому менталитету, специфике тогдашнего криминалитета, старым правовым рамкам и тому подобное. Приоритетным была защита государства и его интересов, а не служение народу. Сегодня ситуация резко отличается. Все изменилось: система государственного управления. человеческий менталитет. мышление и поведение преступников, уголовный процесс и законы. Однако криминальная полиция в значительной степени полагается на старую структуру и методы расследования. Чем быстрее будет проведена ее структурная реорганизация соответствии с новыми реалиями, тем лучше эти подразделения будут выполнять свои обязанности", - уверен Смит.

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