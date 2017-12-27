 Луценко заявил, что агентов НАБУ, работавших под прикрытием, рассекретила пресс-служба НАБУ

Об этом глава ГПУ Луценко сообщил в интервью украинским телеканалам, которое 27 декабря транслировал "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Мы не обнародовали тождество людей с конкретными фамилиями, которые были задержаны при вероятной провокации взятки, с агентами, известными всей стране. К сожалению, это сделала в своем заявлении именно пресс-служба НАБУ. О том, что госпожа Сикорская является агентом Екатериной, заявили именно они", – отметил он.

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По словам Луценко, "негласные штатные работники НАБУ, согласно закону, должны получить допуск к секретности".

"К сожалению, этого сделано не было. И это ставит под вопрос не наше взаимодействие, а доказательства, которые они (агенты. - Ред.) получили", – сказал генпрокурор.

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Луценко считает, что "эта ситуация порадовала известных коррупционеров-депутатов, которые теперь имеют много доказательств проблемности действий НАБУ".

Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.



НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.



А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.

30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро.

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.