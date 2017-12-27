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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2041) ГПУ (8356) задержание (4710) Луценко (6815) Пимахова (9) Сикорская Екатерина (агент Катерина) (4) Титенков Сергей (1)

 Луценко заявил, что агентов НАБУ, работавших под прикрытием, рассекретила пресс-служба НАБУ

Генеральная прокуратура Украины не рассекречивала агентов Национального антикоррупционного бюро, которые работали под прикрытием.

Об этом глава ГПУ Луценко сообщил в интервью украинским телеканалам, которое 27 декабря транслировал "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "ГОРДОН".

"Мы не обнародовали тождество людей с конкретными фамилиями, которые были задержаны при вероятной провокации взятки, с агентами, известными всей стране. К сожалению, это сделала в своем заявлении именно пресс-служба НАБУ. О том, что госпожа Сикорская является агентом Екатериной, заявили именно они", – отметил он.

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По словам Луценко, "негласные штатные работники НАБУ, согласно закону, должны получить допуск к секретности".

"К сожалению, этого сделано не было. И это ставит под вопрос не наше взаимодействие, а доказательства, которые они (агенты. - Ред.) получили", – сказал генпрокурор.

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Луценко считает, что "эта ситуация порадовала известных коррупционеров-депутатов, которые теперь имеют много доказательств проблемности действий НАБУ".

Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.

30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро. 

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.

Источник: https://censor.net.ua/n3041645
 
 
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Юрко, тебе от украинцев бесплатный подарок на Новый Год!
Агентов, работавших под прикрытием, рассекретила пресс-служба НАБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 3258
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Куда Россия в срочном порядке перебрасывает всю армаду танков,может Юра знает от своих расcейских агентов?
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Во дебил. Допуск к информации с ограниченным доступом они получали, как сотрудники на штатной должности, а не как агентура внедрения действующая под легендированным прикрытием. Югик, вспомни недоросль, как тебя назначили министром МВД, а допуска ты еще не имел, что противоречит законодательству Украины. Назначение - только после спецпроверки. Агентов, работавших под прикрытием, рассекретила пресс-служба НАБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 6970
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Два подряд коммента с характеристикой Генпрокурора Украины - "дебил".
Ой, не к добру это...
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Да самое печальное, что новые оказались ничем не лучше старых. Понабирали в эти НАБУ тех же прокуроров, которые даже КПК не знают. Вспомнить, как Насирову зачитывали подозрение, когда тот безсознания был.
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Ты точно уверен, что был без сознания? Сли да, то тогда ты либо бот насралова, либо дурак на всю голову.
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Юрко не брехло, не дебіл і не ідіот. Він наволоч.
Хоча це не відміняє й цих визначень.
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НГ не не началсо, А Югик -гатовченко!))))
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Та неее, то он печень к новогодним праздникам тренирует. Забег, заплыв, запой - еще впереди! Луценко заявив, що агентів НАБУ, які працювали під прикриттям, розсекретила прес-служба НАБУ - Цензор.НЕТ 6230
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Он, что алкаш, забыл , с чего все началось ????? Или он всю страну хочет идиотами сделать ??????
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Идет четкая , неприкрытая война между ведомствами отвечающих за безопасность страны.Этим наносится вред стране.Развели кучу всяких организаций, каждая считает себя главнее остальных.
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Тут скорее война пети против одного независимого ведомства - НАБУ
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Ну не знаю, что-то НАБУ не спешит расследовать корруцию Пети или его главного партнера Кононенко. Может не такое оно уже и независимое?
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Здесь скорее реально дворовые разборки между новыми борцами с коррупцией, чтоб типа быть самыми крутыми и самыми главными. Сытник и компания хотят получать максимум пиара на этой теме
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Ну да, все вокруг дебилі и забіли, как оно біло
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морда у меня не в сметане! это не я!!!
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А шо этот шоколадный прихвостень мог еще сказать? Это ж не какой то независимый генпрокурор
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Якщо оправдовується, значить стопудово винуватий.
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А оно ж еще вчера устроило пресс-конференцию с представителями 4-х крупнейших телеканалов Украины, которая жутко, аж до боли напоминала пресловутую конференцию Януковича по принципу: "Вы тут все сидите, а я вам ща нарассказываю..."
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дебильность (слабоумие слабо выражено);
имбецильность (слабоумие средней степени);
идиотия (крайняя степень слабоумия).Юга, выбери свой диагноз!
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Блядь.
И это не мат, а всеобьемлющая характеристика генпрокурора.
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Мне кажется, что по критериям позора картавый скоро переплюнет всех своих предшественников
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Да чему тут удивляться, если НАБУ постоянно сливает секретную информацию в СМИ, что потом все подозреваемые успевают уехать за границу, как было в деле против Онищенко
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Мета рослідування НАБУ було перекриття каналу легалізації міграційною службою агентів і кілерів орди - московії . Тут не дебілізм , не відсутність сірої речовини , тут ніщо інше як державна зрада. Був шанс викрити шпигунів , їх нові призвіща ,але втрутились гп і сб , тепер все підчистили і шанси когось знайти дорівнюють нулю . Зате ті хто займався тією вкрай небезпечною справою викриті , і їм і їх рідним загрожує небезпека. Одним реченням - Путлєр задоволений вдало проведеною черговою операцією.
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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ухвалами Солом'янського суду міста Києва дозволено проведення слідчих дій детективами Національного антикорупційного бюро України у державному "Ощадбанку".
В "Ощадбанк" надійшли ухвали Солом'янського райсуду столиці про виїмку за клопотанням слідчих детективів НАБУ документів щодо офшорних компаній.
Виїмки відбуваються у справах за фактом незаконних дій посадовими особами банку у зв'язку із списанням коштів конфіскованих в оточення екс-президента Віктора Януковича. на користь бюджету.
З ухвал Солом'янського райсуду зрозуміло, що порушено не одну, а щонайменше три справи щодо посадових осіб - ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт) та ст. 191 (розтрата) ККУ.

Ось таке у нас НАБУ. Горші у Януковоча конфіскувати не можна! Луценко заявив, що агентів НАБУ, які працювали під прикриттям, розсекретила прес-служба НАБУ - Цензор.НЕТ 6193
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Каждый понимает действия НАБУ в меру своей распущенности.Как я понял, конфискованные в бюджет деньги рассовали по частным мошнам.НАБУ ищет эти карманы.НАБУ даёт пищу для персональных санкций США и ЕС против воров в высших украинских эшелонах власти,пока не будет независимого от воров Антикоррупционного Суда
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Ні, їх використали за призначенням, пішли на підвищення мінімальних зарплат до 3200 грн.
Після того, як гроші ці потрапили у єдиний бюджетний безготівковий котел і "перемішалися" та з іншими, виділити їх якось неможливо. Украсти їх на рівні Кабміну чи НБУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО З БЮДЖЕТУ теж неможливо. Можна виділити гроші комусь і отримати відкат, та це вже інша історія, бо як дізнатися скільки грошей Овоча опинилося у кожному конкретному бюджетному ассгнуванні?
Тому цей наїзд є реалізацією політичного замовлення. Чийого - цікаве питання! Бо виходить що "незалежне" НАБУ насправді залежне і є інструментом у політичній гризні.
Пригадую, що страшенно обурювалася списанням грошей Овоча у бюджет Йуля, БЮТ і подав заяву про "незаконність". Йуля - креатура Клопомойського. Виходить НАБУ служить Клопомойському!
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Я бы на месте плокулола при таком остракизме на туалетной ручке повесился
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко заявил, что агентов НАБУ, работавших под прикрытием, рассекретила пресс-служба НАБУ
 
 
 
 
 
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