 Луценко заявил, что агентов НАБУ, работавших под прикрытием, рассекретила пресс-служба НАБУ

Об этом глава ГПУ Луценко сообщил в интервью украинским телеканалам, которое 27 декабря транслировал "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Мы не обнародовали тождество людей с конкретными фамилиями, которые были задержаны при вероятной провокации взятки, с агентами, известными всей стране. К сожалению, это сделала в своем заявлении именно пресс-служба НАБУ. О том, что госпожа Сикорская является агентом Екатериной, заявили именно они", – отметил он.
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По словам Луценко, "негласные штатные работники НАБУ, согласно закону, должны получить допуск к секретности".
"К сожалению, этого сделано не было. И это ставит под вопрос не наше взаимодействие, а доказательства, которые они (агенты. - Ред.) получили", – сказал генпрокурор.
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Луценко считает, что "эта ситуация порадовала известных коррупционеров-депутатов, которые теперь имеют много доказательств проблемности действий НАБУ".
Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.
НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.
А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.
30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро.
1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.
В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".
После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.
3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.
Ой, не к добру это...
Хоча це не відміняє й цих визначень.
имбецильность (слабоумие средней степени);
идиотия (крайняя степень слабоумия).Юга, выбери свой диагноз!
И это не мат, а всеобьемлющая характеристика генпрокурора.
В "Ощадбанк" надійшли ухвали Солом'янського райсуду столиці про виїмку за клопотанням слідчих детективів НАБУ документів щодо офшорних компаній.
Виїмки відбуваються у справах за фактом незаконних дій посадовими особами банку у зв'язку із списанням коштів конфіскованих в оточення екс-президента Віктора Януковича. на користь бюджету.
З ухвал Солом'янського райсуду зрозуміло, що порушено не одну, а щонайменше три справи щодо посадових осіб - ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт) та ст. 191 (розтрата) ККУ.
Ось таке у нас НАБУ. Горші у Януковоча конфіскувати не можна!
Після того, як гроші ці потрапили у єдиний бюджетний безготівковий котел і "перемішалися" та з іншими, виділити їх якось неможливо. Украсти їх на рівні Кабміну чи НБУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО З БЮДЖЕТУ теж неможливо. Можна виділити гроші комусь і отримати відкат, та це вже інша історія, бо як дізнатися скільки грошей Овоча опинилося у кожному конкретному бюджетному ассгнуванні?
Тому цей наїзд є реалізацією політичного замовлення. Чийого - цікаве питання! Бо виходить що "незалежне" НАБУ насправді залежне і є інструментом у політичній гризні.
Пригадую, що страшенно обурювалася списанням грошей Овоча у бюджет Йуля, БЮТ і подав заяву про "незаконність". Йуля - креатура Клопомойського. Виходить НАБУ служить Клопомойському!