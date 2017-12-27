 Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром "Варта-Новатор" прошел испытания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, испытания проводились в сложных погодных условиях. Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор" получил положительную оценку от всех представителей силовых ведомств, которые приняли участие в испытаниях.

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СБА "Варта-Новатор" был сконструирован и изготовлен конструкторско-производственным предприятием "Украинская бронетехника" специально для нужд НГУ за собственные оборотные средства компании, и с учетом требований пользователей к технике данного класса.

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Легкий бронированный автомобиль изготовлен из высококачественной стали и соответствует классу бронирования ПЗСА-4. Снаряженная масса автомобиля "Варта-Новатор" составляет 6400кг. Разработаны два варианта автомобиля с пассажировместимостью 5 и 8. "Новатор" - это базовая модель, в дальнейшем может применяться как специальная патрульная машина, медицинская машина, машина связи и разведки. Может быть оборудована разведывательно-ударным комплексом, боевым модулем типа "Ива", ПТРК, зенитно-ракетным комплексом.





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Автомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд. Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открывания снаружи в экстренных ситуациях. Максимальная скорость автомобиля по шоссе 120 км/ч. Специальное освещение в салоне (белый, красный, синий цвет) и система полного, частичного и ночного маскировочного освещения в темное время суток. В автомобиле установлена ​​камера заднего вида с выводом на монитор, навигатор и телевизионное устройство для обнаружения и сопровождения целей, а также передвижения в полной темноте.





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В грузовом отсеке есть место для сидения и предусмотрено место для фиксации санитарных носилок. Три борта грузового отсека отбрасываются. Боковые борта легко снимаются для облегчения загрузки/разгрузки и перевозки грузов различного размера.





Легкий и маневренный СБА "Варта-Новатор" идеально подходит для спецподразделений МВД, НГУ и МО.

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Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Аллеров Юрий Владимирович лично испытал новый автомобиль за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям СБА "Варта-Новатор".

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