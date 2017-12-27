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 Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром "Варта-Новатор" прошел испытания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 декабря на территории Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины прошли испытания нового автомобиля с рабочим шифром "Варта-Новатор" с участием командующего НГУ генерал-полковника Юрия Аллерова. В испытаниях также принимали участие представители МО и спецподразделения КОРД МВД Украины, офицеры управления и департамента НГУ, представители Государственного научно-исследовательского института МВД Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, испытания проводились в сложных погодных условиях. Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор" получил положительную оценку от всех представителей силовых ведомств, которые приняли участие в испытаниях.

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СБА "Варта-Новатор" был сконструирован и изготовлен конструкторско-производственным предприятием "Украинская бронетехника" специально для нужд НГУ за собственные оборотные средства компании, и с учетом требований пользователей к технике данного класса.

Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром Варта-Новатор прошел испытания 01

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Легкий бронированный автомобиль изготовлен из высококачественной стали и соответствует классу бронирования ПЗСА-4. Снаряженная масса автомобиля "Варта-Новатор" составляет 6400кг. Разработаны два варианта автомобиля с пассажировместимостью 5 и 8. "Новатор" - это базовая модель, в дальнейшем может применяться как специальная патрульная машина, медицинская машина, машина связи и разведки. Может быть оборудована разведывательно-ударным комплексом, боевым модулем типа "Ива", ПТРК, зенитно-ракетным комплексом.


Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром Варта-Новатор прошел испытания 02

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Автомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд. Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открывания снаружи в экстренных ситуациях. Максимальная скорость автомобиля по шоссе 120 км/ч. Специальное освещение в салоне (белый, красный, синий цвет) и система полного, частичного и ночного маскировочного освещения в темное время суток. В автомобиле установлена ​​камера заднего вида с выводом на монитор, навигатор и телевизионное устройство для обнаружения и сопровождения целей, а также передвижения в полной темноте.


Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром Варта-Новатор прошел испытания 03

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В грузовом отсеке есть место для сидения и предусмотрено место для фиксации санитарных носилок. Три борта грузового отсека отбрасываются. Боковые борта легко снимаются для облегчения загрузки/разгрузки и перевозки грузов различного размера.


Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром Варта-Новатор прошел испытания 04

Легкий и маневренный СБА "Варта-Новатор" идеально подходит для спецподразделений МВД, НГУ и МО.

 

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Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром Варта-Новатор прошел испытания 05

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Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Аллеров Юрий Владимирович лично испытал новый автомобиль за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям СБА "Варта-Новатор".

Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром Варта-Новатор прошел испытания 06

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Источник: https://censor.net.ua/n3041644
 
 
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Командующий " ЛИЧНО " испытал !! Мать вашу за ногу !! Командующий лично может трусы поменять утром -- а на испытаниях есть инженеры специалисты которые не один десяток лет учились на это . И чем вы дебилы отличаетесь от СССРовских жополизов ??? Мудаки .
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В віртуальному всесвіті кацапа тільки так й може бути - або інженери випробують або командучий )

Рідкісні ви довбні, ватани
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За такі бронемашини потрібно саджати в тюрму як за розтрату державних грошей.
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ПЗСА-4: захист від кулі 5,45 мм автоматного патрона 7Н10 (автомат АК-74) та 7,62 мм патрона 7Н323с з кулею ЛПС (гвинтівка СВД) з відстані 10 м;

Тобто з кулемету ця бляшанка буде пробиватись навиліт. Навіщо така підйопка в НГУ?
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что Игорек.. накатил фунфырик "Боярки" с утра и нет сил прочитать статью?.. где ты увидел "розтрату гос средств"?.. там четко сказано, СБА "Варта-Новатор" был сконструирован и изготовлен конструкторско-производственным предприятием "Украинская бронетехника"
Разработчик и производитель "Варты-Новатор" это частная контора без копейки гос финансирования..

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Випробування пройшли в центрі НГУ, а це означає що були задіяні військовослужбовці НГУ, полігон НГУ, це все витрати державних грошей! Зарплата солдатам та офіцерам, командувачу НГУ, в цей час всі могли робити іншу роботу, підвищувати обороноздатність України, а вони випробовували непотріб! Навіть не так - вони фальсифікували реальні військові випробування бронетехніки, створювали видимість що ця броньована бляшанка має якусь цінність для НГУ! А фактично цю машину мали не допускати до випробувань на полігоні НГУ, бо вона не відповідає вимогам до спеціальної та військової техніки! Маємо приклад спроби ділків від Авакова просунути в НГУ чергову дешеву машину, непридатну для несення служби та ведення бойових дій.
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поменяй драгдилера.. твоя кислота вызывает панику, страх и зраду..
а вообще, фитнес/зал три раза в неделю проясняет мозги и делает взгляд на жизнь оптимистичным
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Я бачу ви до кваліфікованої дискусії не готові, опускаєтесь до тупих шуток. Машина Варта-новатор не може використовуватись ні в НГУ ні в ЗСУ, для неї немає ролі на фронті чи в тилу. Для перевезення вантажів в тилу краще використовувати неброньовані пікапи, а для ведення бойових дій, патрулювання, розвідки, спостереження, медичної евакуації, реанімаційних меропріятій - ця машина непридатна! В першу чергу вона неправильно зкомпонована - шасі не військове а цивільне, передній звіс дуже великий, передні колеса далеко під кузовом, задні колеса прямо під кузовом, це небезпечно під час вибуху міни! Четверо дверей зменшують цілісність бронекорпусу, дозволяють ворогу стріляти по стикам дверей і кузова і наносити урон екіпажу та десанту бронемашини! Дверей або взагалі немає бути або має бути тільки дві передні, всі мають виходити через задню десантну апарель або верхній люк, це дозволить значно посилити міцність кузову! Кузов має бути вищий в задній частині, щоб можна було стояти і надавати допомогу пораненим які лежать на ношах. Ідеальний варіант для НГУ це Дозор-Б, але Укроборонпром його ще не вміє робити, а поляки по ліцензії вже переробили Дозор на бронемашину Міста Онцілла яку вже можна закуповувати великими партіями! Онцілла має військовий двигун Дойц, має нормальні мости та редуктора, має нормальні бронедвері. Досить вже вигадувати чергову маячню - потрібно купляти спеціально розроблену військову техніку, зроблену руками в Європі.
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Напрасно Вы спорите, цензор полностью оккупировали порохоботы, продажные твари на службе у свиньи.
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Игорь Л, да вы у нас еще и эксперт по авто - бронетехнике? По моему на Всевышнего от ваших всезнаний скоро нападет икотка, от того, что Он знает меньше чем вы.
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Кто освоит эти деньги?
Согласно государственному реестру юрлиц, до минувшего лета компания «Украинская бронетехника» называлась иначе - «Укрглавпак». Под таким названием предприятие специализировалось на производстве тары из пластмассы и оптовой торговле.
В начале нулевых ее учредителем выступила Ирина Панчук, управляющая в настоящее время фирмой «Энергетический Альянс» (владелец - Дмитрий Олейник, замглавы Федерации работодателей Украины). «Главком» через пресс-службу просил его прокомментировать возможное участие в создание «Украинской бронетехники», однако ответ не был предоставлен.
В июне у «Укрглавпака» поменялось название и руководитель. Под вывеской «Украинская бронетехника» фирма получила и новое направление деятельности - производство, а также торговля автомобилями и военными транспортными средствами.
Ее нынешний владелец (Юрий Стасько) и руководитель (Александр Кузьма) - молодые люди, им нет и 30-ти. Оба уже пересекались в бизнесе, в качестве совладельцев компании «Глобалмед», работавшей на рынке фармацевтики. По отдельности оба предпринимателя успели попробовать силы и в других небольших фирмах, не имевших дело с «оборонкой».
Тем не менее, спустя полгода после ренейминга из «Укрглавпака» в «Украинскую бронетехнику», молодые люди замахнулись на полумиллиардный заказ, утерев нос полдесятку украинских предприятий, проработавших на рынке бронетехники значительно дольше.
Молодость победила опыт? Выяснить это в самой «Украинской бронетехнике» «Главкому» не удалось - в компании получили вопросы издания, но не нашли возможность отреагировать. Найти ответы оказалось несложно.
«Самый лучший день» партнера Лепса
В презентации броневика «Варта-2», проведенной в начале декабря для журналистов и высшего руководства страны, включая Турчинова и Авакова, юные предприниматели не участвовали.
О технических новшествах, использованных в бронеавтомобиле, присутствующим рассказывал человек в более солидном возрасте - Николай Кузьма. Его имени не найти среди собственников «Украинской бронетехники», он - не инженер-конструктор.
С весны 2015 года Николай Кузьма значился в списке помощников на общественных началах у давнего соратника Авакова, народного депутата Сергея Пашинского, главы парламентского комитета по национальной безопасности. В сентябре - за три месяца до публичного появления бронеавтомобиля «Варта» - его фамилия исчезла из перечня депутатских консультантов.
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Одна из наиболее нашумевших компаний, с которой связывают Николая Кузьму - «Укрмед». В середине нулевых предприниматель руководил этим предприятием и, хотя сейчас владельцами числятся другие люди, в СМИ именно его называют бенефициаром компании. По данным «Наші гроші», в 2010 году «Укрмед» выиграл тендеры на 44 миллиона гривен, а в 2011-м - на 227 млн. гривен. Одна из ее родственных компаний «Укрмед дентал» раньше была прописана там же, где сейчас зарегистрирована «Украинская бронетехника»: в Киеве на ул. Довженко, 18.
Этот бизнес никогда не был гладким. Четыре года назад против компании «Укрмед» открыли уголовное дело в связи с завышением цен на консалтинговые услуги (стоимостью в полмиллиона гривен), которые она оказывала в рамках контракта на поставку в Украину австрийской медтехники и препаратов в 2009 году.
Кроме того, сейчас продолжается следствие по закупке «Інститутом ядерної медицини та променевої діагностики» (в 2012-2013 роках) у ТОВ «Укрмед» магнітно-резонансного томографу за 31,5 млн. гривень. (Медоборудование якобы до сих пор не установлено и не введено в эксплуатацию).
Дела у видного предпринимателя не всегда шли вверх. Два года назад газета «Сегодня» написала, что российский певец Григорий Лепс открыл в Киеве караоке-бар в партнерстве с Николаем Кузьмой. Подтвердить их тандем можно только косвенно: Leps Bar расположился на ул. Л. Толстого, 25. По этому же адресу зарегистрирована компания его родственника Александра Кузьмы - ООО «Вестимо», одно из направлений которой - ресторанная деятельность.
Бар закрылся минувшей зимой, но реноме бизнесмену Николаю Кузьме незадавшийся стартап не испортил, в отличие от хлестких заявлений некоторых известных политиков. Так, к примеру, экс-министр здравоохранения Олег Мусий после своего увольнения в прошлом году дал интервью журналу «Фокус». На вопрос о том, кто именно из «тендерной мафии» продавливал свои интересы в Минздраве, он назвал имена Бориса Литовского, Петра Багрия, Михаила Кучирко и Николая Кузьмы.
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На условиях анонимности один из представителей рынка бронетехники рассказал «Главкому», что «Украинская бронетехника» начала интересовать оборонным бизнесом полгода назад. Тогда, якобы, речь не шла о производстве собственной машины - новый игрок хотел зарабатывать на продаже бронетехники других производителей за границу.
Собеседника издания удивила скорость, с которой новая машина прошла все этапы, отделяющие задумку от контракта с МВД: создание прототипа, проведение серии испытаний, согласования с 1-м отделом СБУ по работе с гостайной …
Николая Кузьму не смущает отсутствие производственной площадки у «Украинской бронетехники», рассчитывающей на полумиллиардный заказ. Он сторонник проектного менеджмента: кто-то чертит проект, другие изготавливают детали. «Проектные компании создают продукт и размещают сборку на любом производстве - где выгодно по себестоимости, где по работе и т. д. - так делают во всем мире».
Не смутило это и руководство страны. На презентации «Варты» машина пришлась по вкусу всем, Аваков и Турчинов нахваливали ее преимущества. По словам секретаря СНБО, ее ключевые преимущества: низкая цена, современное оборудование и надежная броня. Еще до окончания испытаний Турчинов поспешил заверить: «машина качественно лучше и по всем характеристикам превосходит любые аналоги, которые закупались на протяжении текущего года и при этом ее стоимость на 1,5 - 2 млн гривен дешевле аналогов». «Это и есть конкуренция», - добавил чиновник.
Турчинов добавил, что машина в будущем может закупаться не только для «КОРДА» и Нацгвардии, но и для пограничной службы.
Аваков приводил свои аргументы: на «Варте» установлен более мощный двигатель (270 л.с. по сравнению с 176 л.с. двигателем бронеавтомобиля «Козак»), в перспективе планируется установка современного двигателя Cummins мощностью 300 л.с.; использовано не только V-образную формы днища но V-образную геометрию самой бронекапсулы, что позволяет выдерживать подрыв заряда мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте; увеличена полезная грузоподъемность,, а броня защищает экипаж и десант от бронебойного патрона калибра 7,62*39 мм; установлены не только усиленные рессоры, но и усиленные амортизаторы; впервые в Украине совместно с отечественным производителем бронестекла используется современный наружный метод установки бронестекла на боевой бронированной машине такого класса, что дает возможность производить быстрый демонтаж и монтаж при повреждении и увеличивает прочность рамки; улучшились динамические показатели при езде как по шоссе так и по пересеченной местности. Максимальная скорость по шоссе составляет 120 км/ч. и т. д.
Экономия, которую расхваливали чиновники, могла быть достигнута за счет сравнительной дешевизны базы автомобиля. Например, «Козак» создан c использованием шасси и двигателя итальянской корпорации Iveco. У «Варты» - славянские корни. Как отмечает AUTO-Consulting, «судя по первым фото, «Варта» создана с использованием агрегатов МАЗа, да и характеристики, названные Аваковым, также говорят, что под капотом броневика двигатель МАЗовской спецификации.
По данным неофициального блога российского Центра анализа стратегий и технологий, под «МАЗовской спецификацией» подразумевается двигатель производства Ярославского моторного завода «Автодизель» (Россия). На это указывают идентичные характеристики, названные Аваковым и прописанные на сайте российского производителя.
По своему предназначению к разрекламированной «Варте» сегодня наиболее близки четыре машины: «Козак» от НПО «Практика», «Кугуар» от «КрАЗа», «Дозор-Б» от Харьковского КБ машиностроения и «Барс-8» от «Богдана».
Первые две уже прошли испытание боем в зоне АТО, используются украинскими спецподразделениями и ВСУ. «Дозор-Б» и «Барс-8» пока дышат им в спину: «Дозору» требуется ряд доработок, «Барс» - пока что выпустил предсерийный образец.
Помимо этих существует и ряд других производителей бронированных машин, как например, компания «Реформ» из Новых Петровцев.
На вопрос «Главкома» - предшествовал ли решению о закупке «Варты» тендер - пресс-секретарь МВД Артем Шевченко ответил, что на данный момент министерство взяло один экземпляр для испытаний. Контракт пока не подписан, но предварительная договоренность заключена.
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так для царских охот же...на кабанчиков Спеціалізований броньований автомобіль із робочим шифром "Варта-Новатор" пройшов випробування - Цензор.НЕТ 6584 кто если не они !!1
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ТОЧНО, ватарилий! це однозначно ЗРАДА!!! господи які ж убогі ватні трололохі по суті своїй
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Видно що воно ногами зроблено! Почне все відвалюватись від ходової вже на другому місяці експлуатації, як на Когуарах та Спартанах!
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Что конкретно тебе видно..?? По каким признакам твой воспаленный мозг определил что ногами сделано и развалится..??*?
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Видно що амортизатори у цього бронелайна - гавно!
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Добре буде лиш тоді, коли президентом стане Йуля, еге-ж?
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Игорьок привет! Вот скажи, где ты раньше был? Я вчера твои замечания рюкзакову передал. Он спросил меня то же Шо и я у тебя. А где он раньше был? Так Шо Игорёк бросай клаву и дуй к рюкзакову! Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром "Варта-Новатор" прошел испытания - Цензор.НЕТ 6990
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Что-то сильно смахивает на тюнинг Mitsubishi L200. Но это в разы лучше китайского Богданчика.
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Задачи разные у этих автомобилей....поэтому и сравнивать их нельзя....
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У цього автомобіля є єдине завдання - красти гроші з бюджету НГУ на виробництво цього броньованого безглуздя!
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Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром "Варта-Новатор" прошел испытания - Цензор.НЕТ 8820 Ну если такой эксперД как ты пришел к такому выводу...то значит так оно и есть....
Ты ведь тут на форуме...самый главный эксперД....диванный эксперД....
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Будь другом, дорожа временем, жди исцеления! Спеціалізований броньований автомобіль із робочим шифром "Варта-Новатор" пройшов випробування - Цензор.НЕТ 5843
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и правда очень похоже! но сейчас нам сладенькие натыкают матюков за сомнения в гениальности командующего.
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Вчера на дачу по такой дороге проехал, передний привод рулит.
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А еще лучше полный..плюс понижайка...плюс блокировки дифференциалов....
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а ты лукаватник Спеціалізований броньований автомобіль із робочим шифром "Варта-Новатор" пройшов випробування - Цензор.НЕТ 6328 литвин как заслуженный пенс кгб ездишь на списанной душегубке
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Скільки коштує платникам податків це корито і де виготовляють це авто? Мабуть знову на заводах гаранта і кошторис маьудь завищенний в 3-4 рази?
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Де б не виробляли. Людям робота, зарплатня і армії допомога. Краще такі ніж ніяких...
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то есть расейские двигатели не смущают?
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Там скорше за все китайські двигуни. Це шасі схоже на шасі повнопривідного мікроавтобуса Івеко, яке виробляється в Китаї! Дешеве цивільне лайно!
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не факт. У меня выстраивается такая схемка - создается предприятие-сателит, не имеющая своих производственных мощностей, клепается быстро ведро, теперь в "тендерах" может участвовать не только "богдан". За комплектующие берутся имеющиеся узлы. В итоге получаем "третьего" производителя и поставщика. Все в шоколаде.
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Все правильно, беруть китайські повнопривідні шасі від Івеко, так вже робила Практіка, варять свій бронекузов та ставлять китайский салон, торпедо, ну там все видно на відео.
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"Зраднюки", вы где?! Новая тема и поле для "зрады" появилось, а вы спите... Уже писал: строит что-то Украина - "зада"... Не строит - "зрада"..., Покупает что-то - "зрада"... Не покупает - опять "зрада"! Сейчас одни начнут вопить, что "техника эта пойдёт только в НГ, "для защиты "оффшорного" и "борьбы с собственным народом!", а другие, что "Варта-Новатор" будет выпущена только в одном экземпляре... Интересно, а интересовался хоть кто-нибудь, сколько опытных образцов во время Второй Мировой "пошло в серию"? И сколько даже серийных моделей были забракованы в ходе боёв? Например, КВ-152? А такой танк был... Его разработали в ходе боёв советско-финской войны, специально для штурма "линии Маннергейма". Оснащался орудием калибра 152 мм. Однако, отдача после выстрела была такой, что он "на жопу" садился. Позже, после переделки (в том числе - перенесением башни в переднюю часть корпуса), он, в виде ИСУ-152, участвовал в штурме Кёнигсберга...
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Да не в ЗРАДЕ дело -- в ПОДХАЛИМАЖЕ и дебильности --- Путлер бля ..ю тоже летает , ныряет , и на медведях скачет как чучело . Когда тот же Командующий лезет за РУЛЬ как Великий специались - гнать его к ебене фене нужно --из армии -- толку уже с него не будет . Пирожники должны печь пирожки сапожники точать сапоги . С свиным РЫЛОМ умные в калашный ряд не лезут .
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Тебя, кацап, с твоим "калашным рядом" никто не спрашивает !
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Сталин тоже неоднократно на испытаниях военной техники присутствовал. И Микоян, и Орджоникидзе... Что странного, что человек, от подписи которого зависит - "принять" или "не принять" на вооружение данный образец техники, сядет лично за руль или рычаги, ляжет за пулемёт? А сравнивать, в данном случае, "голый пиар" Путина и оценку экспериментальной техники, которую нужно будет принимать на вооружение - глупо... Как говорят в Одессе - "это две большие разницы... Путин стерхов, медведей, лошадей, истребители, батискафы не испытывал - он просто демонстрировал "охлосу", какой он "молодец"... А фото Аллерова может говорить только об одном - человек интересуется, на чём будут воевать его подчинённые... А "пиар" это своеобразный, или не "пиар" - всё зависит от точки зрения... Это, как полемика о наполненном до половины стакане: для одних он "наполовину пуст", для других - "наполовину полон"...
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Тебя на 15 минут посадить в МАЙБАХ -- что ты скажешь ?? В лучшем случае сделаешь умное лицо и скажешь --класс !!!! А на деле -- не ТУЯ не понимал в нем и не понял . Ездоки бля .... Лучше бы сука пригнал к Майдану полевые кухни или в АТО и кормил и поил чаем своих подчиненных . Там эти Аллюровых нет -- и солждаты на ТУЙ никому не нужны и не интересно на чем они спят и как отдыхают . Аллюров пробовал простоять под РАДОЙ 10 часов подр\яд на ногах !! Испытатель мать его за ногу . Пиарщик дебильный .
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"Виктор Кондратюк", я не понял цели Ваших комментариев. Ваша задача - объективно оценить информацию в теме, в которой описываются испытания экспериментальной техники, или, банально, - "найти "зраду"? Или у вас уже интерес личного характера появился - к моей персоне?
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Не поняли ??? А зря !! Я задолбался при СССР -- видеть НАПОЛЕОНОВ в армии --- от таких и СССР развалился . Сегодня опять лезут Алюровы -- со всех с щелей за счект народа УКраины . Понятно или разъяснить . ??? Дебилов в СССР я видел даже в маршальских погонах -- когда маршал Соколов из контейнера доски выбрасывал обосранные караулом даже без перчаток -- и маты летали на всю округу . Мне от этого никак служить не стало лучше . Мудачье .
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Полезьте Вы... "Сделайте, и "научите"... Я тоже не в американской армии служил и в руках "мачете" держал, которыми целый генерал-майор, начальник управления вооружения округа требовал вооружить личный состав складов оружия и боеприпасов, "для расчистки пространства перед заграждением от кустарниковой поросли...". Когда спросил командира - "А топоры не проще? Вам же не лианы в джунглях рубить, а кусты "на корню"?", командир ответил: " А Вы попробуйте этому дураку что-нибудь объяснить... Мои люди ДВА мачете делали ТРИ дня... А топоры готовые я в любом необходимом количестве закупить смогу в любой момент...". Но нельзя же всех "под одну гребёнку стричь...". В отношенни Аллерова - дайте аргументы, КАКОЙ именно тип вооружения ИМ ЛИЧНО был принят и себя в боях зарекомендовал не с лучшей стороны... А то у вас, как в старом похабном анекдоте получается:
- Поручик Ржевский, а правда, что все женщины делают "минет"?
- Да, правда...
- И Наташа Ростова?
- А почему-бы и нет? Вот смотрите - поворачивает голову... Рот есть? Есть... Значит, делает "минет"...
А "испытания" - на то и испытания, чтобы оценить все плюсы и минусы... А потом решения принимать...
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Танк цей називався КВ-2. Стояла в ньому гаубиця 152 мм.
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Не там испытывают. Пару дней назад на киевских тротуарах надо было испытывать. Там трактора не могут проехать.
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Последняя фотка характерна. Командующий ЛИЧНО проверяет изделие, подойдет ли для охоты на копытных и даст ЦУ для устранения недостатков.
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Як взагалі Командуючий НГУ сів в таке лайно? Він що не розуміє як має виглядати бронемашина для НацГвардії?
Спеціалізований броньований автомобіль із робочим шифром "Варта-Новатор" пройшов випробування - Цензор.НЕТ 4122
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Не понимает --- прежде всего !!! Задачи у НАЦГВАРДИИИ -- не лосей по полям стрелять это точно . А вылавливать диверсантов и шпионов минимум --- а это ювелирная работа -- ПЕШОЧКОМ по кустам да с умом в голове --- !! Видать Комапндующий не ХЕРА не соображает --что ему делать нужно в НАЦГВАРДИИ .
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Командующий непрофесіонал, якщо відразу не сказав цим говновиробникам куди потрібно засунути таку дешеву підйопку як Варта-новатор! Немає підкачки колес та вкладок в колеса які дозволяють їхати на розірваних колесах - все забирайте свою машину, не допускається до випробувань! Немає автономного джерела живлення для військового та медичного обладнання у вигляді окремого тихого двигуна-генератора - забирайте свою машину з випробувань! Немає автономного опалювача салону аналога Вебасто - забирайте машину з випробувань! Немає сертифікації STANAG 4569 Level 4 - забирайте машину з випробувань! А ще бажано незалежну підвіску та керовані амортизатори щоб не розкачувало машину на кочках і не завалювало в поворотах, щоб при стрільбі з кулемета можна було затиснути амортизатори і зробити підвіску жорсткою, або пневматичну регульовану підвіску щоб класти під час стрільби з укриття машину на землю! Бажано мати системи ABS, EBD, ESP та інші, які будуть втримувати цю кількатонну машину на слизькій дорозі і допоможуть на швидкості долати небезпечні ділянки на яких прострілюється дорога з РПГ та ПТРК!
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Для этого нужно быть СПЕЦИАЛИСТОМ -- а не дебилом в генеральских погонах наверняка имеющего от ВЫРОБНЫКА свою долю в прибыли черным налом .
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Может это для разгона демонстраций собираются применить. Коктейли молотова будут тушить, для них это главное.
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На "Звезду Смерти" или авианосец - абсолютно не похоже... Тут Вы правы..
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Це навіть на військову бронемашину не схоже! До якого класу військової техніки відноситься ця подєлка? Як самі виробники позиціонують цю порнографію? В 21 столітті не може випускати тележку з колесами і називати це машиною! В час коли по нашим містам люди їздять на Теслах - продавати в армію відро з болтами та гайками - це моветон! Одна справа коли армія відновлює старе броньоване лайно і відправляє на фронт, а друге діло коли купляється нова техніка - це НОВА машина! Нова машина має забезпечувати армію та НГУ на 20 років наперед, як колись радянська техніка була передовою і навіть сьогодні дозволяє виконувати бойові завдання в нових умовах гібридної війни!
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Мітсубіші менше в два рази за цей мотлох, менше вага, менше база.
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Идея стоющая, тачка тактго типа давно востребована..
Судя по видео подвеска трохи слабовата и не расчитана на бронирование. Но учитуя, шо це токо экспериментальный концепт думаю поправят - паставив шось мощнее. Ну и 3 раздельные седушки назад напрасно запихнули, в полной амуниции 3 бойца там всеравно токо с большим скрипом поместятся.
Главное шоб до ума довели.
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Машини на 4-5 солдат не вмістять в себе відділення бійців НГУ, який в них сенс? Потрібна машина яка бере на себе відділення 10 людей +2 затриманих + боєкомплект! Маленькі броньовані машини не мають жодного сенсу!
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А ещё лучше - бронепоезд... То-то, я смотрю, почему это самым ходовым автомобилем во Вторую Мировую были "Доджи" и "Виллисы"... В них можно было целый батальон разместить (вместе с санвзводом и полевой кухней).
В "Додж", кстати, помещалось столько же солдат, сколько и в "Варту" (ДРГ, например). Или миномётный расчёт, с боекомплектом и "стволом" на буксире, калибра 120 мм. Или тяжёлый пулемёт калибра 12,7 мм. Или счетверёная зенитная установка калибра 7,62 мм. А "Виллисы" играли роль "тачанок", с пулемётом системы Максима...
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То була інша війна, не було ПТРК яким можна знищити неброньований джип з першого пострілу разом зі всіма хто їде в джипі. Американці їздили на Студебейкерах, це була головна машина підрозділу, а джип це машина командира батальйону, на джипах не йшли в атаку, не вели активні бойові дії, джипи не були машинами швидкої атаки Fast Attack Vehicle !!!!
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Взагалі широке застосування мін унеможливлює тактику швидкої атаки, тому маленькі броньовані машини взагалі не мають сенсу ні в ЗСУ ні в НГУ!
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"Ігор Л", не захоплюйтесь надто "Зоряними війнами", а то Вас, як тільки чогось справа торкається, "заносить, як зайця на слонячих яйцях"... З Вас же уже відкрито на форумі сміються... Чи Вам, "вшистко єдно", або, як росіяни кажуть, "как с гуся вода..."?
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Сміються люди які двох слів не можуть зв'язати по темі.
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Пугать протестующий народ и не более...для боевых действий дорого и не практично.
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Хочу такой в личное пользование. Надо запускать гражданскую модификацию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпециализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром "Варта-Новатор" прошел испытания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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