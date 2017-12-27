 Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром "Варта-Новатор" прошел испытания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, испытания проводились в сложных погодных условиях. Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор" получил положительную оценку от всех представителей силовых ведомств, которые приняли участие в испытаниях.
СБА "Варта-Новатор" был сконструирован и изготовлен конструкторско-производственным предприятием "Украинская бронетехника" специально для нужд НГУ за собственные оборотные средства компании, и с учетом требований пользователей к технике данного класса.
Легкий бронированный автомобиль изготовлен из высококачественной стали и соответствует классу бронирования ПЗСА-4. Снаряженная масса автомобиля "Варта-Новатор" составляет 6400кг. Разработаны два варианта автомобиля с пассажировместимостью 5 и 8. "Новатор" - это базовая модель, в дальнейшем может применяться как специальная патрульная машина, медицинская машина, машина связи и разведки. Может быть оборудована разведывательно-ударным комплексом, боевым модулем типа "Ива", ПТРК, зенитно-ракетным комплексом.
Автомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд. Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открывания снаружи в экстренных ситуациях. Максимальная скорость автомобиля по шоссе 120 км/ч. Специальное освещение в салоне (белый, красный, синий цвет) и система полного, частичного и ночного маскировочного освещения в темное время суток. В автомобиле установлена камера заднего вида с выводом на монитор, навигатор и телевизионное устройство для обнаружения и сопровождения целей, а также передвижения в полной темноте.
В грузовом отсеке есть место для сидения и предусмотрено место для фиксации санитарных носилок. Три борта грузового отсека отбрасываются. Боковые борта легко снимаются для облегчения загрузки/разгрузки и перевозки грузов различного размера.
Легкий и маневренный СБА "Варта-Новатор" идеально подходит для спецподразделений МВД, НГУ и МО.
Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Аллеров Юрий Владимирович лично испытал новый автомобиль за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям СБА "Варта-Новатор".
Рідкісні ви довбні, ватани
Тобто з кулемету ця бляшанка буде пробиватись навиліт. Навіщо така підйопка в НГУ?
Разработчик и производитель "Варты-Новатор" это частная контора без копейки гос финансирования..
а вообще, фитнес/зал три раза в неделю проясняет мозги и делает взгляд на жизнь оптимистичным
Согласно государственному реестру юрлиц, до минувшего лета компания «Украинская бронетехника» называлась иначе - «Укрглавпак». Под таким названием предприятие специализировалось на производстве тары из пластмассы и оптовой торговле.
В начале нулевых ее учредителем выступила Ирина Панчук, управляющая в настоящее время фирмой «Энергетический Альянс» (владелец - Дмитрий Олейник, замглавы Федерации работодателей Украины). «Главком» через пресс-службу просил его прокомментировать возможное участие в создание «Украинской бронетехники», однако ответ не был предоставлен.
В июне у «Укрглавпака» поменялось название и руководитель. Под вывеской «Украинская бронетехника» фирма получила и новое направление деятельности - производство, а также торговля автомобилями и военными транспортными средствами.
Ее нынешний владелец (Юрий Стасько) и руководитель (Александр Кузьма) - молодые люди, им нет и 30-ти. Оба уже пересекались в бизнесе, в качестве совладельцев компании «Глобалмед», работавшей на рынке фармацевтики. По отдельности оба предпринимателя успели попробовать силы и в других небольших фирмах, не имевших дело с «оборонкой».
Тем не менее, спустя полгода после ренейминга из «Укрглавпака» в «Украинскую бронетехнику», молодые люди замахнулись на полумиллиардный заказ, утерев нос полдесятку украинских предприятий, проработавших на рынке бронетехники значительно дольше.
Молодость победила опыт? Выяснить это в самой «Украинской бронетехнике» «Главкому» не удалось - в компании получили вопросы издания, но не нашли возможность отреагировать. Найти ответы оказалось несложно.
«Самый лучший день» партнера Лепса
В презентации броневика «Варта-2», проведенной в начале декабря для журналистов и высшего руководства страны, включая Турчинова и Авакова, юные предприниматели не участвовали.
О технических новшествах, использованных в бронеавтомобиле, присутствующим рассказывал человек в более солидном возрасте - Николай Кузьма. Его имени не найти среди собственников «Украинской бронетехники», он - не инженер-конструктор.
С весны 2015 года Николай Кузьма значился в списке помощников на общественных началах у давнего соратника Авакова, народного депутата Сергея Пашинского, главы парламентского комитета по национальной безопасности. В сентябре - за три месяца до публичного появления бронеавтомобиля «Варта» - его фамилия исчезла из перечня депутатских консультантов.
Этот бизнес никогда не был гладким. Четыре года назад против компании «Укрмед» открыли уголовное дело в связи с завышением цен на консалтинговые услуги (стоимостью в полмиллиона гривен), которые она оказывала в рамках контракта на поставку в Украину австрийской медтехники и препаратов в 2009 году.
Кроме того, сейчас продолжается следствие по закупке «Інститутом ядерної медицини та променевої діагностики» (в 2012-2013 роках) у ТОВ «Укрмед» магнітно-резонансного томографу за 31,5 млн. гривень. (Медоборудование якобы до сих пор не установлено и не введено в эксплуатацию).
Дела у видного предпринимателя не всегда шли вверх. Два года назад газета «Сегодня» написала, что российский певец Григорий Лепс открыл в Киеве караоке-бар в партнерстве с Николаем Кузьмой. Подтвердить их тандем можно только косвенно: Leps Bar расположился на ул. Л. Толстого, 25. По этому же адресу зарегистрирована компания его родственника Александра Кузьмы - ООО «Вестимо», одно из направлений которой - ресторанная деятельность.
Бар закрылся минувшей зимой, но реноме бизнесмену Николаю Кузьме незадавшийся стартап не испортил, в отличие от хлестких заявлений некоторых известных политиков. Так, к примеру, экс-министр здравоохранения Олег Мусий после своего увольнения в прошлом году дал интервью журналу «Фокус». На вопрос о том, кто именно из «тендерной мафии» продавливал свои интересы в Минздраве, он назвал имена Бориса Литовского, Петра Багрия, Михаила Кучирко и Николая Кузьмы.
Собеседника издания удивила скорость, с которой новая машина прошла все этапы, отделяющие задумку от контракта с МВД: создание прототипа, проведение серии испытаний, согласования с 1-м отделом СБУ по работе с гостайной …
Николая Кузьму не смущает отсутствие производственной площадки у «Украинской бронетехники», рассчитывающей на полумиллиардный заказ. Он сторонник проектного менеджмента: кто-то чертит проект, другие изготавливают детали. «Проектные компании создают продукт и размещают сборку на любом производстве - где выгодно по себестоимости, где по работе и т. д. - так делают во всем мире».
Не смутило это и руководство страны. На презентации «Варты» машина пришлась по вкусу всем, Аваков и Турчинов нахваливали ее преимущества. По словам секретаря СНБО, ее ключевые преимущества: низкая цена, современное оборудование и надежная броня. Еще до окончания испытаний Турчинов поспешил заверить: «машина качественно лучше и по всем характеристикам превосходит любые аналоги, которые закупались на протяжении текущего года и при этом ее стоимость на 1,5 - 2 млн гривен дешевле аналогов». «Это и есть конкуренция», - добавил чиновник.
Турчинов добавил, что машина в будущем может закупаться не только для «КОРДА» и Нацгвардии, но и для пограничной службы.
Аваков приводил свои аргументы: на «Варте» установлен более мощный двигатель (270 л.с. по сравнению с 176 л.с. двигателем бронеавтомобиля «Козак»), в перспективе планируется установка современного двигателя Cummins мощностью 300 л.с.; использовано не только V-образную формы днища но V-образную геометрию самой бронекапсулы, что позволяет выдерживать подрыв заряда мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте; увеличена полезная грузоподъемность,, а броня защищает экипаж и десант от бронебойного патрона калибра 7,62*39 мм; установлены не только усиленные рессоры, но и усиленные амортизаторы; впервые в Украине совместно с отечественным производителем бронестекла используется современный наружный метод установки бронестекла на боевой бронированной машине такого класса, что дает возможность производить быстрый демонтаж и монтаж при повреждении и увеличивает прочность рамки; улучшились динамические показатели при езде как по шоссе так и по пересеченной местности. Максимальная скорость по шоссе составляет 120 км/ч. и т. д.
Экономия, которую расхваливали чиновники, могла быть достигнута за счет сравнительной дешевизны базы автомобиля. Например, «Козак» создан c использованием шасси и двигателя итальянской корпорации Iveco. У «Варты» - славянские корни. Как отмечает AUTO-Consulting, «судя по первым фото, «Варта» создана с использованием агрегатов МАЗа, да и характеристики, названные Аваковым, также говорят, что под капотом броневика двигатель МАЗовской спецификации.
По данным неофициального блога российского Центра анализа стратегий и технологий, под «МАЗовской спецификацией» подразумевается двигатель производства Ярославского моторного завода «Автодизель» (Россия). На это указывают идентичные характеристики, названные Аваковым и прописанные на сайте российского производителя.
По своему предназначению к разрекламированной «Варте» сегодня наиболее близки четыре машины: «Козак» от НПО «Практика», «Кугуар» от «КрАЗа», «Дозор-Б» от Харьковского КБ машиностроения и «Барс-8» от «Богдана».
Первые две уже прошли испытание боем в зоне АТО, используются украинскими спецподразделениями и ВСУ. «Дозор-Б» и «Барс-8» пока дышат им в спину: «Дозору» требуется ряд доработок, «Барс» - пока что выпустил предсерийный образец.
Помимо этих существует и ряд других производителей бронированных машин, как например, компания «Реформ» из Новых Петровцев.
На вопрос «Главкома» - предшествовал ли решению о закупке «Варты» тендер - пресс-секретарь МВД Артем Шевченко ответил, что на данный момент министерство взяло один экземпляр для испытаний. Контракт пока не подписан, но предварительная договоренность заключена.
Ты ведь тут на форуме...самый главный эксперД....диванный эксперД....
- Поручик Ржевский, а правда, что все женщины делают "минет"?
- Да, правда...
- И Наташа Ростова?
- А почему-бы и нет? Вот смотрите - поворачивает голову... Рот есть? Есть... Значит, делает "минет"...
А "испытания" - на то и испытания, чтобы оценить все плюсы и минусы... А потом решения принимать...
Судя по видео подвеска трохи слабовата и не расчитана на бронирование. Но учитуя, шо це токо экспериментальный концепт думаю поправят - паставив шось мощнее. Ну и 3 раздельные седушки назад напрасно запихнули, в полной амуниции 3 бойца там всеравно токо с большим скрипом поместятся.
Главное шоб до ума довели.
В "Додж", кстати, помещалось столько же солдат, сколько и в "Варту" (ДРГ, например). Или миномётный расчёт, с боекомплектом и "стволом" на буксире, калибра 120 мм. Или тяжёлый пулемёт калибра 12,7 мм. Или счетверёная зенитная установка калибра 7,62 мм. А "Виллисы" играли роль "тачанок", с пулемётом системы Максима...