 Безвизом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев, - Слободян

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", – заявил он.
По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС. Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).
"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", – замечает он.
не буде тобі від неї щастя
Благодаря "реформам" шоколадного барыги денег уже не дают и безвиз скоро отменят.
ги
а прийшлося нову типографію для друку біометричних паспортів відкривати, щоб задовільнити попит
от зрада!
а поток увеличился всего на 10%
Правительство России объявило об исчерпании Резервного фонда
Вот так вот. За три года разосрали сотни миллиардов долларов на имперские понты и "ихтамнетные" войны.
Ну и что ты нам кацап запостил???
ги
ну, то борися, щоб у вас на расіє не було безвізу
ніпаддавайся
інфа 100%
полотном дорога