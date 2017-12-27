 Безвизом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев, - Слободян

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", – заявил он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Никаких прямых угроз на сегодня нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет", - Климкин

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС. Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", – замечает он.