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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2541) безвизовый режим (1295) Евросоюз (11585) Слободян (250)

 Безвизом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев, - Слободян

По состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тыс. украинцев. Госпогранслужба ожидает увеличения этой цифры в следующем году.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", – заявил он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Никаких прямых угроз на сегодня нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет", - Климкин

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС. Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", – замечает он.

Источник: https://censor.net.ua/n3041642
 
 
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Ну, да... Ну, да.... все десятки миллионов должны были за пол года съездить в Европу... Безвизом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев, - Слободян - Цензор.НЕТ 666
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Попользовались и хватит.
Благодаря "реформам" шоколадного барыги денег уже не дают и безвиз скоро отменят.
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Да да не расшатывайте лодку, а то Путин нападет - самому не надоело, или из-за рошенок мозги жиром заплыли?
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Ты не в курсе, что безвиз даже не дали? Безвизом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев, - Слободян - Цензор.НЕТ 6292
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нашо українцям той безвіз, коли грошей нема?
ги
а прийшлося нову типографію для друку біометричних паспортів відкривати, щоб задовільнити попит
от зрада!
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паспорт "шоб було"
а поток увеличился всего на 10%
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Новости из Козломордии )))

Правительство России объявило об исчерпании Резервного фонда


Вот так вот. За три года разосрали сотни миллиардов долларов на имперские понты и "ихтамнетные" войны.
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Зашел по ссылке, дочитал до конца. Цитирую: "Со следующего года ФНБ будет объединен с Резервным фондом и начнет пополняться за счет валюты, которую Минфин покупает на бирже, используя для этого доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.Всего в резервы будет направлено 70% нефтегазовых доходов государства - вдвое больше, чем в этом году, сообщил Силуанов. Если баррель будет стоить дороже 60 долларов, на скупку валюты уйдет 2,8 трлн рублей; в базовом сценарии - при нефти по 55 - сумма уменьшится до 2 триллионов рублей.Впрочем, даже в этом случае пополнение ФНБ будет вдвое больше расходов из него, заявил министр. В результате по итогам 2018 года фонд может вырасти на 1 трлн рублей"
Ну и что ты нам кацап запостил???
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Год назад Силуанов и по Резервному фонду давал такие же оптимистические прогнозы.
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а 1 декабря в фонде, который собирался за счет нефтегазовых доходов в период "тучных" лет дорогой нефти, оставалось 992 млрд рублей. По сравнению с февралем 2015-го, когда фонд распечатали, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, его размер сократился почти в 6 раз, или на 4,9 триллиона рублей, по вашему динамика с 4,9 трлн до 0,99 трлн это рост ?
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А сколько воспользовалось безвизом с РФ? И еще вопрос, сколько раньше въезжало в Евросоюз украинцев по визе?
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тобто, безвіз - це погано
ги
ну, то борися, щоб у вас на расіє не було безвізу
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Много, да и сейчас пока по визам больше, у самого еще шенген открытый а за биометрикой очереди большие.
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Не понял, а писали ж шо миллионы попересекали кордон? ДЭ ПЭРЭМОГА, ГА?
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Наверное на одном из кацапских сайтов, где я видела статью с громким названием "Европа больше не может скрывать свою нищету"
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Кто нибудь считать умеет? 380тыс - 4%. Расскажите это лохам, что 9 миллионов за полгода выезжало за границу.
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Меня хрен обманешь, тебе, лоху, глаза открываю.
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коли людина каже "міня хрєн абманіш", це означає, що його шпекають всі, кому не лінь
інфа 100%
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Рассказываю: лохи это оставшиеся 30 миллионов которые не поехали.
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Не знаю, в минулому році їздив за кордон набагато частіше ніж в нинішньому. Особливо важко стало останнім часом. Шось вже дорогувато стало по наших доходах.
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нужно валить из этой дыры пока его не отменили
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Та понятное дело, в Украине вот эта вся хрень навсегда, похоже.
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як зраднюків поменшає, то прийде справжня конструктивна опозиція
полотном дорога
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Предатели наоборот сейчас слетаются в Киев.
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дырой местные называют ДыРы - донецкая рыспублика
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ПО безвизу ты ничего в ЕС делать не сможешь, ни учиться, ни работать, да и больше полугода находиться там. Безвиз - пустышка для лохов. Те 350 000, которые с биометрическими выехали в большинстве своём визу имеют, просто хрен в погонах это скрыл.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезвизом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев, - Слободян
 
 
 
 
 
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