 Процесс над Януковичем: суд допрашивает Мамчура, Сенченко и Воронченко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого процесса.

12:38 21 февраля, говорит свидетель, они заметили неизвестных военных. Было установлено, что вдоль аэродрома находилось 12 военных камазов/уралов и два БТРа.

Далее он рассказывает о блокировании и захвате части: как снесли забор и на полосу выехали камаз и БТР, когда попытался взлететь самолет.

Это случилось 28 или 29 февраля, говорит Кустанович.

"С этого момента началось потихоньку проникновение этих лиц на элементы аэродрома. Они продвигались все ближе к летательным аппаратам. Командир части вел переговоры, ответы не получал, единственное, что сказали - забрать людей", - продолжил он.

По его словам, у военных были лишь пистолеты и штык-ножи, потому что они летчики. Поэтому, чтобы не допустить столкновений, у личного состава забрали и это оружие.

В начале марта, говорит Кустанович, после трех-пяти дней блокирования части гражданским населением и казаками был проведен штурм с использованием бронетехники и светошумовых гранат.

Командир и личный состав находились на административной территории, добавляет свидетель и говорит, что от них требовали перейти на сторону "вновь сформированной армии Крыма".

Он говорит, что командира захватили, забрали на некое собеседование.

"И после он уже не вернулся. Часть вышла из Крыма под командованием заместителя командира", - добавляет он.

12:28 Свидетель Кустанович рассказывает, что он в военной части А-4515 в Севастополе был начальником службы тыла. Это бригада военной авиации, в распоряжении которой аэродром Бельбек, добавляет он.

Кустанович рассказывает, что в конце февраля 2014 года стали появляться блокпосты и посты.

Его прерывают адвокаты Федоренко и Сердюк.

"Способствуем работе СМИ и открытости процесса", - говорит Сердюк и расставляет микрофоны различных каналов.

Судья делает ему замечание.

Продолжают допрос свидетеля.

Свидетель рассказывает, что в связи с Олимпиадой работа была переведена в режим повышенной бдительности из-за возможных терактов была.

"Обстановка вокруг аэродрома вызывала тревогу. Стали появляться блокпосты, некая самооборона. Было затруднено перемещение нашей техники. Были заблокированы въезде и выезды" - рассказывает Кустанович.

"Захватчики говорили, что блокируют, чтобы сюда не проникли "терористические элементы". Они не нарушали территорию военной части. Поэтому стояли и стояли", - говорит свидетель.

12:15 Перерыв окончен. Все вернулись в зал кроме адвоката Сердюка.

"Даже в зале слышно, что Сердюк дает интервью в коридоре. Это неуважение к суду!" - заявляет прокурор Кравченко.

Начинают допрос свидетеля Александра Кустановича, который отвечал за выпуск самолетов.

После дачи присяги прокуроры начинают допрос.

11:58 Отвечая на вопрос защиты, Воронченко говорит, что только небольшая часть населения помогала новым украинским властям, потому что тогда уже начала действовать российская пропаганда и "люди вставали с ног на голову". Но какая-то часть все же помогала, например, крымские татары.

На вопрос, почему три корабля не могли выйти из акватории судо-ремонтного завода, свидетель говорит, что не знает об этом.

На вопрос, кто после 22 февраля должен был ввести военное положение или АТО, Воронченко говорит: "Ответственные за это должностные лица".

"Не считаете ли вы себя предателем и пособником России?" - спрашивает адвокат Сердюк.

Суд снимает этот вопрос и объявляет перерыв.

11:54 Адвокат спрашивает о тех, кто перешел на сторону Россию - были ли они предателями, могли ли они защищать военные объекты.

"То, что отдать приказ применять оружие - это каждый командир знал. Но Россия готовилась с 2010 года, непосредственно с ноября 2013", - говорит Воронченко, добавляя, что силы РФ значительно превышали украинские.

Свидетель повторяет, что приказы Турчинова в письменном виде не получал, а каналы связи к тому времени были уже выведены из строя.

Он напоминает, что 13 марта получил поддельный приказ о сдаче оружия и добавляет, что готов на очную ставку с Яценюком.

Воронченко говорит, что военное положение должен был ввести еще президент Янукович, потому что у него наверняка была информация о планах России.

11:48 Сердюк цитирует показания свидетеля Яценюка, где он рассказывает как на селекторнлм совещании Турчинов дал приказ не сдавать части и применять оружие.

"Мы не услышали, почему военные не выполнили приказ", - говорит Сердюк, повторяя вопрос о том, почему были сданы объекты, военная техника и Крым.

"Самодеятельностью я заниматься не буду. Мне нужны четкие боевые задания. В кого стрелять? В гражданское население, которое стоит перед зелеными человечками?" - говорит Воронченко.

Адвокат говорит, что военные обязаны были защищать объект.

"Лично я не выполнил приказ, потому что был в плену", - продолжает Воронченко.

Адвокат говорит, что пленен он был позже.

"Если нет штурма, блокируется часть, кто должен деблокировать? Военная часть?" - спрашивает Воронченко.

"Почему вы видя захват и зная устав не применили оружие?" - повторяет вопрос адвокат.

В: Караульная служба была ликвидирована!

З: Почему лично вы не выполнили приказ и не дали такой же своим подчиненным?

В: У каждого командира части был свой план. И каждый должен был им руководствоваться.

11:42 "Какое решение и в какой форме принимались командирами в свяи с данными разведки? Какие вы получали приказы?" - продолжает допрос Сердюк.

"Я только получил приказ на приведение в боевую готовность", - отвечает Воронченко.

С: Были ли готовы применить оружие?

В: Был.

Воронченко говорит, что доложил Елисееву, что готов применить оружие: направить два танка и провести штурм захваченных зданий.

"Почему вы не выполнили приказ тогда так называемого и.о. Президента Турчинова применить оружие?" - спрашивает Сердюк.

"Это были разные даты. Я высказал предложение 27 февраля. Это могло бы изменить планы РФ. Деблокация этих зданий. После этого на территории АРК уже было столько российских военных!" - отвечает Воронченко.

Седюк говорит, что Воронченко должен был знать о таком приказе Турчинова.

Свидетель утверждает, что такого приказа Турчинова 27 февраля не было - он получил его где-то после 8 марта.

11:35 Адвокат утверждает, что Янукович был отстранен незаконно.

"Это важно, кому военные подчиняются. Завтра кто угодно может себя назвать президентом, а ему военные подчиняются!" - говорит Сердюк.

Прокурор протестует.

"Понимали ли вы, что отстарнение Януковича и назначение Турчинова противоречили Конституции?" - спрашивает Сердюк.

Судья Давятко говорит, что свидетель не был судьей Конституционного суда и поэтому не может отвечать на этот вопрос.

11:30 "Когда вы лично признали Турчинова и.о. Главнокомандующего и стали ему подчиняться?" - спрашивает адвокат Сердюк.

"Когда он принял обязанности и.о. Президента. Когда в ВР было проголосовано", - отвечает Воронченко.

11:25 Защита спрашивает, известно ли свидетелю, что Могилев давал приказ перекрыть перешеек, потому что едет Правый Сектор.

"Глава Верховной Рады Крыма сказал, что ничего не надо перекрывать, надо ехать в Москву", - отвечает Воронченко.

Далее адвокат спрашивает о захвате админзданий.

"Знаю, что подразделения Альфы в Крыму были готовы шутрмовтаь захваченные здания", - говорит командующий ВМСУ.

Защита спрашивает, почему не пошли на штурм.

"В АРК был создан антитеррористический центр. Была Альфа. Они должны были принять решение о штурме", - отвечает Воронченко.

Он подтверждает, что от Генштаба был приказ 27 февраля привести войска в боевую готовность, но части начали переходить на сторону врага.

Далее спрашивают, почему Ильин остался в Крыму.

Воронченко говорит, что не знает.

11:16 Воронченко говорит, что отправлял информацию о происходящем в Севастополь, но ответные приказы не получал.

Отвечая на вопросы адвокатов, он говорит, что были тренировки с командующим ВМС Ильиным до начала оккупации.

Адвокаты спрашивают, обсуждали ли с ним возможную эскалацию конфликта и какие он приказы давал тогда.

Свидетель говорит, что таких разговоров не было.

Защита: Были ли планы на случай эскалации?

Воронченко: Были.

З: Они были реализованы?

В: Нет. Не получал приказы.

Адвокат зачитывает информацию о том, что в январе 2014 года в Генштабе был разработан план по деэскалации конфликта - это показания одного из свидетелей, который еще не допрошен. Защита также спрашивает, знал ли свидетель, что в Крым были переброшены части ВДВ.

Свидетель говорит, что был осведомлен об учениях.

11:06 Начинается допрос свидетеля стороной защиты.

"Были вы лично свидетелем написания письма Януковичем", - спрашивает адвокат.

Нет, отвечает свидетель, добавляя, что не видел, как это письмо Янукович кому-то передавал, не присутствовал, когда его рассматривали в РФ, и оригинала не видел.

Далее выясняют от каких именно разведовательных частей Воронченко получал информацию.

Свидетель говорит, что может назвать лишь фамилию человека, от которого получал данные: "Я уже читал аналитику от сотрудника разведслужбы".

Адвокаты спрашивают, были ли в этой аналитической записке ссылки на источники информации. Воронченко говорит, что точно сказать не может, напоминая, что это разведданные и они подтверждены.

Прокуроры просят снять вопрос.

Адвокаты просят ответить, какая степень достоверности у этой информации.

Свидетель говорит, что не может ответить. Это аналитическая записка от разведки, перехваты разговоров и так далее, говорит он.

Начинается перепалка между прокурорами и адвокатом.

...

Адвокаты спрашивают Воронченко, кто дал приказ сложить оружие и почему военные, его подчиненные, ходили без оружия.

Свидетель говорит, что не знает.

11:02 Воронченко говорит, что военные возмутились, узнав о письме Януковича и спрашивает у Сердюка: "Вы вообще гражданин этой страны?"

Сердюк кричит, что он гражданин и поэтому возмущен тем, что военные не защищали страну.

Прокурор спрашивает, могли ли украинские военные отбить наступление России.

"Нет. Те мероприятия, которые проводились с 2010 года - расформировали командование, в 2012 у меня забрали функцию управления. Все сводилось к одному человеку - командующему ВМС. Я приказы отдавать не мог. Все было разрушено, и они этим воспользоваться", - отвечает Воронченко, добавляя, что людей было немного и далеко не все были в боевой готовности.

10:56 Прокурор спрашивает свидетеля еще раз, известно ли ему о действиях Януковича с целью прекратить агрессию.

"Я могу только сказать о Генштабе. Были проведены работы", - отвечает Воронченко, добавляя, что должны были приниматься превентивные меры, но никакие распоряжения и приказы ему лично не поступали.

Он говорит, что о письме Януковича Путину с просьбой ввести войска они узнали из телевизора, когда смотрели выступление постпреда РФ Чуркина на Совбезе ООН.

Прокурор спрашивает, какие последствия повлекло это письмо.

Адвокат протестует, заявляя, что свидетель обо всем узнал из телевизора, письма не видел, а вопрос прокурора - наводящий.

"Свидетель должен был страну защищать, а он смотрел интернет", - говорит Сердюк.

Судья Девятко говорит, что это оскорбление свидетеля, напоминая, что данный процесс уголовный, а не политический.

"Это действительно оскорбление всего украинского народа", - продолжает Сердюк.

10:48 Прокурор спрашивает о роли и действиях Януковича.

Адвокат Сердюк протестует: "В вопросе прокурора нет четкой даты".

"Принимались ли какие-то меры главнокомандующим до его самоустранения?" - спрашивает прокурор Максим Крым.

Сердюк говорит, что сначала свидетель должен сказать, когда по его мнению началась агрессия.

Воронченко отвечает на вопрос прокурора: "Если ко мне доходила информация о подготовке РФ в Краснодарском крае и Крыму, то к Главнокомандующему тоже доходила информация только гораздо более полная. В конце января они (россияне - ред.) стали брать под охрану свои объекты и несогласовано передвигаться по АРК!"

10:44 Воронченко говорит, что с 1 марта были перебиты все каналы связи в районе Гвардейского и работали только мобильные телефоны.

Далее рассказывает, как освободился из плена. На четвертый день его вызвали к Кубикову и сообщили, что депортируют: вывезли в наручниках и с мешком на голове на Чонгар, в сопровождении российских военных, сотрудников ФСБ и генерала Острикова.

Адвокат Сердюк заявляет, что свидетель ни разу не сказал, откуда он знает, что захват осуществлялся россиянами и на повышенных тонах заявляет, что военные должны защищать свои части.

"Российские военные провели аннексию на территории Украины", - говорит Воронченко.

10:40 "27 февраля получил информацию о захвате админзданий - Верховного Совета и Совета министров Крыма. Я прибыл в центр АТО, там были Могилев, Калачов, Радченко, Константинов, Балан. Это было где-то 06:30. Они смотрели видео захвата. Это были спецназ", - говорит Воронченко.

Судья спрашивает, откуда видео.

Воронченко говорит, что это видимо камеры наблюдения, и что данная запись была передана в СБУ.

Было принято решение, чтобы глава Совета министров пошел на переговоры, но его не послушали, продолжает он.

"Константинов собрал депутатов. Его не пускал Могилев. Он сказал, что должен там быть. И это было началом операции", - сообщает Воронченко, добовляя, что убежден в подготовке плана захвата здания заранее.

10:35 Воронченко говорит, что 12 марта ему прислали пакет: там за подписью Тенюха был приказ на сдачу оружия.

"Я знал подпись Тенюха. На пакете была печать. Там одна печать не соответствовала. Я доложил адмиралу Тенюху, он сказал, что таких приказов не отдавал", - рассказал он.

Потом поступил такой же приказ от адмирала Березовского, но в Генштабе сказали, что такого приказа не было.

"Они до последнего пытались меня склонить на свою сторону", - говорит Воронченко.

Многие военные к тому времени по разным причинам и под разными предлогами отказывалась выполнять приказы и переходили на сторону врага, добавляет он.

Саенко из Керчи перешел на сторону РФ, поднял флаг и призвал перейти, приводит один из примеров Воронченко.

Батальйон в Феодосии был взят штурмом, 36-я бригада, полковник Стороженко перешел на сторону врага, добавляет он.

"После плена мой заместитель полковник Игорь Мамчур перешел на сторону врага", - говорит Воронченко.

10:28 Воронченко говорит, что данные разведки к нему поступали после того, как их получало командование ВМС в Севастополе - Ильин, Елесеев, Шакуров.

Далее рассказывает о том, как блокировали его часть в Симферополе 2 марта 2014 года: "В первой линии стояли казаки. С Кубани. И гражданское население. Во второй линии - два БТРа, камаз, это десантники из 76-й дивизии".

Он говорит, что они были вооружены и добавляет: "У меня одно здание было, два входа. Они заблокировали".

Воронченко утверждает, что 21 марта к нему пришли российские военные - генерал Турченюк и два полковника, которые предлагали перейти на их сторону. Получив отказ, они пришли на следующий день, 22 марта.

Он вышел на перегвооры и был взят в плен: "Вместо генерала вылетел спецназ, потом асфальт, мешок на голове, наручники".

Воронченко говорит, что всё военные части были заблокированы, а Остриков, Галкин, Сердюков, Панков (руководство Вооруженных сил РФ) склоняли его и других военных к переходу на их сторону.

"Давили на семьи военных, которые жили за территорией части. Ночью приходили казаки, военные и выселяли их. Также предлагали материальные ценности. Мне предлагали квартиру в Ростове, должность. То же самое предлагали другим", - рассказал командующий ВМСУ.

10:18 Прокурор Кравченко спрашивает Воронченко о том, где служил и на какой должности.

Был заместителем командующего войск береговой охраны в звании полковника, а потом генерал-майором до февраля 2014, отвечает тот и рассказывает о том, чем занимался на этой должности.

Далее повествует о событиях марта-февраля 2014: еще в январе от разведчиков узнал, что готовится агрессия со стороны РФ.

Например, в Южном округе было 4 бригады быстрого реагирования, они были перевооружены, прошли подготовку, говорит Воронченко, добовляя, что потом эти бригады и блокировали украинские части.

Он рассказывает, что в ноябре 2013 топливо на российские базы поставляли не по заявкам, а гораздо больше и было видно, что россияне готовятся.

По его словам, в конце января стало известно, что на базе около Гвардейского (около Симферополя) размещены подразделения не с этой базы.

Во время захвата админзданий и военных объектов именно с этой базы выходил российский спецназ, говорит свидетель.

Воронченко располагал информацией о том, что по морю из Новороссийска перекидывался контингент в Севастополь и в другие части: это были подразделения ВС РФ, которые не базировались в Крыму.

10:10 Вызывают первого свидетеля - командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Он начинает с того, что лично с Януковичем знаком не был.

На вопрос, есть ли у него личная неприязнь, Воронченко говорит: "Вопрос интересный. Гарант конституции, который покинул страну, и все, что мы имеем...".

Судья Девятко: "Ваш ответ понятен".

Воронченко присягает говорить правду и только правду.

10:08 В дело входит новый адвокат - Богдан Биленко.

10:06 Зашли судьи.

10:02 В зале суда уже присутствуют адвокаты Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош, а также прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым.

Напомним, что беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом заседании суд начал исследовать доказательства стороны защиты.

На 21-м заседании в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.