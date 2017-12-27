 "Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам", - генпрокурор о "делах" Саакашвили и Дангадзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настаивает, что существует достаточно основания для объявленных подозрений и избрания меры пресечения лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и его соратнику Севериону Дангадзе, и ожидает следующих решений судов.

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"На данный момент оснований для подозрения достаточно. Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам. Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста более чем достаточно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды", - сказал он.

Луценко отметил, что на сегодняшний день никто, кроме специализированного государственного института Украины, не проводил никакой другой экспертизы представленных следствием аудиозаписей по этому делу.

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"Кроме того, у нас есть показания двух лиц, которые привезли сотни тысяч долларов, а потом и евро, и передали правой руке Саакашвили, и это зафиксировано как на аудио, так и переписаны все номера купюр, часть из которых были изъяты во время ареста правой руки господина Саакашвили Сивериона Донгадзе на трассе между Киевом и российской границе", - подчеркнул он.

Напомним, 22 декабря Апелляционный суд Киева перенес на 3 января 2018 года рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что в апелляционную инстанцию еще не поступили материалы дела. После завершения заседания экс-президент Грузии высказал мнение, что такая ситуация была специально создана властью, поскольку 3 января к этому делу будет приковано меньше внимания.

Саакашвили задержали 5 декабря, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко 0,5 млн долларов на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

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Повторно экс-президента Грузии задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и Саакашвили отпустили.

6 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога Дангадзе. 19 декабря Апелляционный суд Киева перенес слушание апелляции на это решение на 28 декабря в связи с тем, что не поступили документы из суда первой инстанции.