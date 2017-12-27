 Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским

Об подробностях встречи генпрокурор рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Студент рассказал о случайной встрече с Луценко и Коломойским в Амстердаме: "Они выходили из кофешопа, а я шёл по улице". ФОТО

Луценко отметил, что случайно встретил Коломойского в центре Амстердама (Нидерланды) и пообщался с ним.

"Коломойский подошел ко мне. Да, мы поздоровались. Да, мы общались. Если вы спросите, был разговор о его бизнесе - никогда таких разговоров не было, я с ним виделся в своей жизни не менее, возможно, полтора десятка раз", - рассказал Луценко.



Луценко и Коломойский рассказали друг другу анекдоты о Президенте России Владимире Путине и о политической ситуации в Украине.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Канаде после расследования признали нарушением отдых Трюдо с семьей на частном острове мультимиллионера: а что там с Луценко и Коломойским?, - волонтер Антонина Кумка

"О чем мы разговаривали? Точнее перекинулись несколькими словами. Конечно, анекдот о Путине. Второе – говорили о политической ситуации в столице. Честно вам скажу: я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы. Взял это к сведению Коломойский или не взял – это его дело. Я не диктую бизнесу, кого поддерживать", - подчеркнул Луценко.

Он также сообщил, что "лоббировал" кандидатуру Коломойского на должность губернатора Днепропетровской области и считает, что это было правильное решение в тех условиях, в которых в тот момент оказалась Украина.



"Давайте, я скажу вам прямо – да, я был тем человеком, который лоббировал его днепропетровским губернатором в самый тяжелый период начала российской агрессии. Я до сих пор считаю, что это было мудрое решение, так как в тот момент это давало очень много ответов: об отсутствии антисемитизма, чем пугали наших западных партнеров, о необходимости консолидации всего бизнеса прифронтовых областей против российских и пророссийских сил. В конце концов, это показывало необходимость сотрудничества бизнеса и новой власти", - резюмировал Луценко.

Ранее Луценко заявил, что случайно встретил Коломойского в Амстердаме.