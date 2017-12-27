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 Политика Украины
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 Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал свою "случайную встречу" с олигархом, бывшем владельцем Приватбанка Игорем Коломойским в Амстердаме.

Об подробностях встречи генпрокурор рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Луценко отметил, что случайно встретил Коломойского в центре Амстердама (Нидерланды) и пообщался с ним.

"Коломойский подошел ко мне. Да, мы поздоровались. Да, мы общались. Если вы спросите, был разговор о его бизнесе - никогда таких разговоров не было, я с ним виделся в своей жизни не менее, возможно, полтора десятка раз", - рассказал Луценко.

Луценко и Коломойский рассказали друг другу анекдоты о Президенте России Владимире Путине и о политической ситуации в Украине.

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"О чем мы разговаривали? Точнее перекинулись несколькими словами. Конечно, анекдот о Путине. Второе – говорили о политической ситуации в столице. Честно вам скажу: я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы. Взял это к сведению Коломойский или не взял – это его дело. Я не диктую бизнесу, кого поддерживать", - подчеркнул Луценко.

Он также сообщил, что "лоббировал" кандидатуру Коломойского на должность губернатора Днепропетровской области и считает, что это было правильное решение в тех условиях, в которых в тот момент оказалась Украина.

"Давайте, я скажу вам прямо – да, я был тем человеком, который лоббировал его днепропетровским губернатором в самый тяжелый период начала российской агрессии. Я до сих пор считаю, что это было мудрое решение, так как в тот момент это давало очень много ответов: об отсутствии антисемитизма, чем пугали наших западных партнеров, о необходимости консолидации всего бизнеса прифронтовых областей против российских и пророссийских сил. В конце концов, это показывало необходимость сотрудничества бизнеса и новой власти", - резюмировал Луценко.

Ранее  Луценко заявил, что случайно встретил Коломойского в Амстердаме.

Источник: https://censor.net.ua/n3041611
 
 
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Брехло поганое. И это Генпрокурор Украины!!!
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цыц, він в законі, по укра .. по меркам. на всі сто
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ух ты, нас посвящают в святилище решалова
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не важно по какому поводу - принцып тут вожнее, если он человек, сам должэен уйти в отставку.

да ещё -самые основные обязанности генпрокурора, идрену мать, какой позор.
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переізають міші потоки ! скоро і за пенхаус небуде чим платити !
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Как независимый прокурор может встречаться и что-то там обговаривать с олигархом? Югик, про конфликт интересов не слышал, не? И почему ты об этой встречи говоришь только после публикаций фото в СМИ?
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То есть, когда геволюционером был сам Юга, то финансирование было правильным, богоугодным делом.
А когда Юга уже занял тёплое кресло и завоевал своё место под солнцем - стало неприемлемо.
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Вот оно Коломойскому надо,что там с неуравновешенным Михо....И даже постеснялся коломойский поднять совсем уж шкурную тему "приватовских" расследований.да.Юрик? ))
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назви мені хоч одного хто для тебе був епозорищем ?
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"епозорищем"?
Луцик как раз и есть "епозорище"
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Димо, шо за позорные цЫфорки в нике? Забанили за шеколадность?
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Так наплести сейчас можно все что угодно, никто не подтвердит и не опровергнет о чем они там действительно говорили.
Но никто в случайность этой встречи не верит как бы Луценко не изворачивался.
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Шо Луцик, засвітився? Тепер спробуй відмитись. Не вмієш - не берись.
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А нашо ему отмываться? "Повоняют и успокоятся"(ц) Шкиряк.
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Как последний козырь у него всегда есть "жинка трэтього тисячолиття " . Но это уже запрещённый метод ... Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским - Цензор.НЕТ 3003
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а кто говорил что случайно встретился))))
брехун алкаш
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говорили про Саакашвілі - Коломойський, Луценко і студент. Три сапога - пара.
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Лучше бы Юра промолчал , а не махал своим помелом ... Правильно ли я понял , что наш Генпрокурор осуществляет давление на политическую жизнь в Украине ?
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Шо ж ты так , Федя . Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским - Цензор.НЕТ 4748 Я стараюсь отмазать шоколадную команду , а ты их грузишь ... Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским - Цензор.НЕТ 6157
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Канешна . Жыты па новаму . Усьо далжно быть шакалад . Тогда Пуцэн не нападэ .
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Вот и пускай этим путём проходят мимо ЕС ...
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Ты из нормальных или ватных "неграждан" ?
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Я гражданин , и я не хочу видеть вашу страну в ЕС
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Возможно это ударник из "ногу свело" ... Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским - Цензор.НЕТ 6881
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ты что, сегодня опять в службе или как там у вас охранников говорят, если сыдишь на дежурстве.
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Напиши в спортлото или лигу сексуальных реформ . Там тебе помогут . Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским - Цензор.НЕТ 5828
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Не правильно...Луценко в данном случае был просто посредником между дельцами Порошенко и Коломойский.Поскольку с "Привата" наварили оба нехило.а следствие нужно "загнуть".И вот послан курьер для "единства действий"...То есть,роль Луценко состояла как почтальона-дипломата...Куда этому нелегитимному генпрокурору без собственного голоса быть "давцом" ? ))
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Почтальон-дипломат поменьше языком должен мести , где не следует (если его уже на эту роль назначили) . Или он опять в аэропорту Франкфурта сверх меры принял ?
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Генеральному прокурору США даже в голову не придет встречаться с президентом Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским - Цензор.НЕТ 129 , не говоря уже о монополистах и олигархах.
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Ай, незадача......... Генпрокурор США, оно же и министр юстиции. И как может министр не встречаться с главой исполнительной власти, то есть со своим непосредственным начальством?
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Фу-у-ух . От сердца отлегло ... Тогда и Юре с Беней тоже можно ... Шо ж мы звери какие чы шо ... Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским - Цензор.НЕТ 5398
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Странно........почему никого в 2014 году не удивляло и не возмущало, что Беня чуть не ногой открывал двери к генпрокурору или куда-то ещё, а именно сейчас всех взволновала встреча с Юрой? Он стал неприкасаемым резко, кому и руки подать нельзя?
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Очень буду благодарна за факты сотрудничества генпрокурора США и президента, за прямое подчинение президенту Генпрокурора, я уже молчу про вояжи на съезды и встречи правящей партии президента. Там такое просто невозможно.
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Мабуть той чолов'яга, якого забетонували в колодязі, був головним модератором цензора.
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Соболев призвал поручить США и ЕС отбор судей в Высший антикоррупционный суд
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он с пойла на героин спрыгнул?
или шото тяжелее по дипканалу пришло??
да за кого вы, бляди, нас держите??
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АвтоМайдан - AutoMaidan добавил
22 декабря в 14:27 ·

Тільки що Тернопільська обласна рада, розглянувши звернення громадських організацій Тернопільської області, прийняла рішення звернутися до Президента України Порошенка та Верховної Ради із закликом звільнити з посади генпрокурора Луценка за сприяння реваншу корупції у вищих ешелонах влади та іміджеві збитки на міжнародній арені, яких він завдає своїми непрофесійними діями.
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Helgi‏ @Helgi__UA

Реформированный суд отпустил саню авакова за границу, в Италию попраздновать, браслет сняли. Перемога твоя спутница, когда ты сын министра
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Луценко - "я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы."

___________________
Саакашвили имеет полное право подать в суд на Луценко за клевету и необоснованное обвинение, да еще высказанное публично.
Просто уму непостижимо как Генеральный прокурор может такое ляпать!
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Блдь, ни стыда, ни ума, ни совести: то Курченко финансирует, то Беня....
Значит Беня подельник Саакашвили и Курченко? А если он его всего лишь предупреждал "о недопустимости....", то кто тогда этот дЫбил-алкоголик - Генпрокурор или политик?
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юра намекал..что беня должен генплокулола финансировать..а не какого..то саакашвили..
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Мне не нравятся все трое - Саакашвили, Коломойский и Луценко. Но если вынести мои личные взгляды за скобки и задать вопрос формально :

Какого лешего Генеральный Прокурор (!) посылает сигналы, кого из политиков должен или не должен поддерживать крупный бизнесмен ? Особенно в условиях, когда в Генпрокуратуре на этого крупного бизнесмена есть дело за вывод активов из Приватбанка ? И не будет ли ценой "нефинансирования" (нужного политической силе, поставившей Генпрокурора) ненадлежащее расследование данного уголовного дела ? Ибо что-то я не слышал ничего о его успешном продвижении (активы в банк не возвращены, подозрение никому не предъявлено, ордера на арест не выписаны) . . .
Это как называется и в терминах политики, и в терминах юриспруденции ?

И отдельного ответа требует вопрос об интеллектуальном уровне Генпрокурора, который афиширует свои действия, явно идущие в разрез со служебной этикой, а возможно и с законом тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоворили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским
 
 
 
 
 
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