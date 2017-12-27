 Говорили о политической ситуации, я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки Саакашвили, - Луценко о встрече с Коломойским

Об подробностях встречи генпрокурор рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ.
Луценко отметил, что случайно встретил Коломойского в центре Амстердама (Нидерланды) и пообщался с ним.
"Коломойский подошел ко мне. Да, мы поздоровались. Да, мы общались. Если вы спросите, был разговор о его бизнесе - никогда таких разговоров не было, я с ним виделся в своей жизни не менее, возможно, полтора десятка раз", - рассказал Луценко.
Луценко и Коломойский рассказали друг другу анекдоты о Президенте России Владимире Путине и о политической ситуации в Украине.
"О чем мы разговаривали? Точнее перекинулись несколькими словами. Конечно, анекдот о Путине. Второе – говорили о политической ситуации в столице. Честно вам скажу: я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы. Взял это к сведению Коломойский или не взял – это его дело. Я не диктую бизнесу, кого поддерживать", - подчеркнул Луценко.
Он также сообщил, что "лоббировал" кандидатуру Коломойского на должность губернатора Днепропетровской области и считает, что это было правильное решение в тех условиях, в которых в тот момент оказалась Украина.
"Давайте, я скажу вам прямо – да, я был тем человеком, который лоббировал его днепропетровским губернатором в самый тяжелый период начала российской агрессии. Я до сих пор считаю, что это было мудрое решение, так как в тот момент это давало очень много ответов: об отсутствии антисемитизма, чем пугали наших западных партнеров, о необходимости консолидации всего бизнеса прифронтовых областей против российских и пророссийских сил. В конце концов, это показывало необходимость сотрудничества бизнеса и новой власти", - резюмировал Луценко.
Ранее Луценко заявил, что случайно встретил Коломойского в Амстердаме.
да ещё -самые основные обязанности генпрокурора, идрену мать, какой позор.
А когда Юга уже занял тёплое кресло и завоевал своё место под солнцем - стало неприемлемо.
Луцик как раз и есть "епозорище"
Но никто в случайность этой встречи не верит как бы Луценко не изворачивался.
брехун алкаш
или шото тяжелее по дипканалу пришло??
да за кого вы, бляди, нас держите??
АвтоМайдан - AutoMaidan добавил
22 декабря в 14:27 ·
Тільки що Тернопільська обласна рада, розглянувши звернення громадських організацій Тернопільської області, прийняла рішення звернутися до Президента України Порошенка та Верховної Ради із закликом звільнити з посади генпрокурора Луценка за сприяння реваншу корупції у вищих ешелонах влади та іміджеві збитки на міжнародній арені, яких він завдає своїми непрофесійними діями.
Реформированный суд отпустил саню авакова за границу, в Италию попраздновать, браслет сняли. Перемога твоя спутница, когда ты сын министра
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Саакашвили имеет полное право подать в суд на Луценко за клевету и необоснованное обвинение, да еще высказанное публично.
Просто уму непостижимо как Генеральный прокурор может такое ляпать!
Значит Беня подельник Саакашвили и Курченко? А если он его всего лишь предупреждал "о недопустимости....", то кто тогда этот дЫбил-алкоголик - Генпрокурор или политик?
Какого лешего Генеральный Прокурор (!) посылает сигналы, кого из политиков должен или не должен поддерживать крупный бизнесмен ? Особенно в условиях, когда в Генпрокуратуре на этого крупного бизнесмена есть дело за вывод активов из Приватбанка ? И не будет ли ценой "нефинансирования" (нужного политической силе, поставившей Генпрокурора) ненадлежащее расследование данного уголовного дела ? Ибо что-то я не слышал ничего о его успешном продвижении (активы в банк не возвращены, подозрение никому не предъявлено, ордера на арест не выписаны) . . .
Это как называется и в терминах политики, и в терминах юриспруденции ?
И отдельного ответа требует вопрос об интеллектуальном уровне Генпрокурора, который афиширует свои действия, явно идущие в разрез со служебной этикой, а возможно и с законом тоже.