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 Родные расправились с мужчиной и забетонировали тело в колодце - полиция расследует убийство на Закарпатье. ФОТО

В городе Хуст Закарпатской области, подозревают правоохранители, жена убила мужа, а помогал ей в этом несовершеннолетний сын.

По сообщению Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба полиции Закарпатской области.

Полтора месяца назад исчез 43-летний житель города Хуст. Об исчезновении сына в полицию сообщил его отец. Пропавшего мужчину объявили в розыск.

Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с женой и тремя детьми. При этом у мужчины с женщиной продолжался бракоразводный процесс.

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“Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то делись его 40-летняя экс-супруга и старший, 17-летний сын. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировала старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около четырех метров тело разыскиваемого мужчины", - говорится в сообщении.

Родные расправились с мужчиной и забетонировали тело в колодце - полиция расследует убийство на Закарпатье 01
Родные расправились с мужчиной и забетонировали тело в колодце - полиция расследует убийство на Закарпатье 02

По данному факту Хустская полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело направлено на экспертизу.

Розыск подозреваемых - пропавшей экс-жены потерпевшего и его 17-летнего сына - продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3041610
 
 
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