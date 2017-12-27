 Родные расправились с мужчиной и забетонировали тело в колодце - полиция расследует убийство на Закарпатье. ФОТО

По сообщению Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба полиции Закарпатской области.
Полтора месяца назад исчез 43-летний житель города Хуст. Об исчезновении сына в полицию сообщил его отец. Пропавшего мужчину объявили в розыск.
Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с женой и тремя детьми. При этом у мужчины с женщиной продолжался бракоразводный процесс.
“Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то делись его 40-летняя экс-супруга и старший, 17-летний сын. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировала старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около четырех метров тело разыскиваемого мужчины", - говорится в сообщении.
По данному факту Хустская полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело направлено на экспертизу.
Розыск подозреваемых - пропавшей экс-жены потерпевшего и его 17-летнего сына - продолжается.