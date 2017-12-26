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 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (3989) работа (377) заробитчане (140)

 Украинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше

Новые правила трудоустройства иностранцев вступят в силу с 1 января 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".

По новому законодательству, заявления-поручения польских работодателей заменят платными разрешениями на сезонные работы. При этом период выполнения работы не должен превышать 9 месяцев в течение календарного года, начиная с даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение на работу составит 30 злотых.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинцы, работающие в Польше, помогают нашей экономике, - Квасьневский

"Целью внедрения новых правил будет, прежде всего, адаптация польских государственных норм к законодательству ЕС. Важно также обратить внимание на те элементы, которые плохо работали во время процедуры регистрации заявлений-поручений работодателей", – подчеркнул в комментарии для СМИ директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз.

Он добавил, что ранее не было никакого контроля за порядком трудоустройства на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу, кроме самого факта регистрации. Не было известно, у кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку документов пограничниками и Государственной инспекцией труда.

Также читайте: Польша меняет правила трудоустройства иностранцев - за разрешение на работу нужно будет платить

Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.

Источник: https://censor.net.ua/n3041609
 
 
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тоисть где то 7 евро - ну можно назвать и услуга по регистрацию разрешения. да и это относится к всем третьим странам
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да и фуй автору - в название украинцам а в тексте иностранцам - провакативно и честно сказать, всётаки мерзко - поднимать шум такими методами, не красиво и пошло - личное мнение.
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та це ж оте саме, мацковське: нікаму ви нє нужни в європє!
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в принцыпе да, возможно с таким умыслом так и написал автор, но ведь тексте правильно, но тоже, без пояснении.
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слушай, тебе последнее предупреждение, почти китайское, даже хуже, украинское.
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а кто кроме украинцев готов работать в польше, может ты герой цензора?
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Все дело не в 30 злотых, а будут ли отказы в трудоустройстве.
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Поляки придумали как чуток нагреть бюджет на украинцах...Приглашения на работу малость подорожают,а так все без изменений
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Все говорят что украинцы хорошие работники в польше . А какие работодатели в польше кто знает?
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Та яка ж вам, кацапам, різниця, ви ж все одно працювати не вмієте
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Скотские!)Хотя сами поляки все твердят,что украинцы еще у них как в раю,так как когда поляки к немцам едут на заработки то там полный ад....
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На хрена вообще к тем ляхам ехать, за те деньги, что они платят и здесь куча работы.
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але ж і умови праці кращі, і перспектива є.
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правильно, абсолютно вірний хід - іноземці платють за те, що за ними наглядають.
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пофіг, недавно познайомився з українською сім'єю, де дружина підгодовує чоловіка і дітей своїх птичим (попугаячим) послідом (гівном, одним словом). А може то делікатес йому такий. Ото смішніша подія.
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Немцам и англичанам надо тоже взымать с польской прислуги дань.
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Прислуга в РОссии за 7 тысяч рублев в месяц ---- на друзей Путина корячится -- а это всего 12о долларов -- а " прислуга " В Великобритании работает за полторы тысячи Фунтов минимум в месяц --- посчитать тебе сколько это на кацапские ?
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вот том то и дело что в тексте автор по не знанию или специально не пояснил - всем, кому нужны такие разрышения, а гражданам ЕС во всём ЕС и ЕЭС не какие разрешения на работу не нужны - один из основных принцыпов - свободныи рынок труда. (вот когда приняли в ЕС Балтииские страны, то было оговоренно - три года рынок труда в Германие будет иметь не которые условия - но это было и это уже история)
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С 1 июля минимальный размер оплаты труда в стране был увеличен с 7500 до 7800 рублей.11 сент. 2017 г.
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ну если минималка менее 100 Е до и 7 Е имеет значение. Хотя поднимая экономику Польши с колен,можно было-бы это положить и на работодателя.
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ну а что, и то копейка, 30 млн злотых на дороге не валяются
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нужно принять зеркальные меры - все площади переименовать в площадь бэндэры .
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Проблема працевлаштування українців у Польші не в запрошенні і не в вартості, а в тому що робітник може потрапити зовсім не туди куди планував по рекламі, це по відгукам.
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І повернутись назад ні з чим. Чув про такі випадки.
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Беріть з собою совкову лопату загрібати гроші. Хе-хе.
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поляки чуть спесь свою прикусят
теперя каждое ракло будет закреплено за конкретным ляхом
и пшек заплатит за него налог, а не в черную
или откорячку будет писать - какого хера он дал вызов, ракло 30 злотых заплатило в казну, а он ему работы не дал
и почему ракло не заплатило в казну налог с зарплаты???
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Уверен, что этот поатёж пойдёт на защиту интересов как раз заробитчан.
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5 копійок, та рекламують працевлаштування по біометриці, але це реально кідалово, можуть зовсім не заплатити, а будеш там щось протестувати департують. 2 кідалово це потрапити на конвеєр, тая як раб можна працювати.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше
 
 
 
 
 
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