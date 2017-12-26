 Украинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".

По новому законодательству, заявления-поручения польских работодателей заменят платными разрешениями на сезонные работы. При этом период выполнения работы не должен превышать 9 месяцев в течение календарного года, начиная с даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение на работу составит 30 злотых.

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"Целью внедрения новых правил будет, прежде всего, адаптация польских государственных норм к законодательству ЕС. Важно также обратить внимание на те элементы, которые плохо работали во время процедуры регистрации заявлений-поручений работодателей", – подчеркнул в комментарии для СМИ директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз.

Он добавил, что ранее не было никакого контроля за порядком трудоустройства на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу, кроме самого факта регистрации. Не было известно, у кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку документов пограничниками и Государственной инспекцией труда.

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Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.