 "Меня это просто бесит", - Луценко обвинил в халатности чиновников, которые не смогли освоить конфискованные деньги Януковича

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он во время интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Ю.Луценко отметил, что из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено только 5 млрд. "Это означает, на юридическом языке, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", - подчеркнул он.

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Генпрокурор намерен требовать, чтобы в следующем году все украденные "организованной преступной группировкой Януковича" средства дошли до украинских граждан.