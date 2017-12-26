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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8356) конфискация (356) Луценко (6815) Янукович (30070)

 "Меня это просто бесит", - Луценко обвинил в халатности чиновников, которые не смогли освоить конфискованные деньги Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено только 5 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он во время интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Ю.Луценко отметил, что из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено только 5 млрд. "Это означает, на юридическом языке, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", - подчеркнул он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Янукович и его окружение за 4 года украли сумму, равную годовому бюджету Украины по курсу 8 грн/доллар, - Матиос

Генпрокурор намерен требовать, чтобы в следующем году все украденные "организованной преступной группировкой Януковича" средства дошли до украинских граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3041608
 
 
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решение суда является засекреченным......

походу уже б и засвоили..но понимают что парашена опьять может сменить какой то праффффєсар и придётся отдавать уже свои и по счётчику...
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алкодепрессия?
не?
точно с запоя выскочил?
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Продавец воздуха и мыльных пузырей, как и вся нынешняя и все предыдущие власти.
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Дайте срочно Югику селедки на закуску!
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И оставшиеся 17 млрд. куму, тот освоит их за пару дней в отличии от Югика алкоголика.
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Очередное бла-бла от покровителя коррупции...
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Розкрита таємниця відсталості українців - хронічне ледарство.
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Не бесись юга, не поможет. Лучше готовь кружку, скоро пригодится.
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Степан Хмара радикальнее, чем Саакашвили. Саакашвили готов дать гарантии неприкосновенности для Порошенко, а Степан Хмара твердо настаивает на тюрьме и конфискации награбленного у этого олигарха.
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може кинуть їм сайт з дорогими яхтами та літачками?
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вот такие речи от него - лицемерия в полном цвете.
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Не наговаривай , Федя . Это наша украинская гордость - один из достойных членов команды реформаторов . Петро абы кого в кумовья не берёт ...
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петро мечтает стать депутатом европарламента..
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Чтобы евродепутаты ходили с зашитыми карманами?
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Если в Ростов не сбежит , то пущай потом балотируется . Мало ли ...
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А чому засекречено вирок Краматорського суду по конфіскації 1,4, чи то 1,5 лярд. овоща???
Напевно є там щось накосячене,спеціально, щоб овощ зміг відсудити ці кошти через ЕСПЛ,

з держави.
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"...те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он во время интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.Источник: https://censor.net.ua/n3041608

Ну шо ж поделаешь,Юрик, не донесли,не успели. Усушка,утруска,бой в дороге,мешки дырявые,руки липкие,грызуны,моль...
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А в чем проблема, что Юга прям бешеный? Не освоили сейчас, освоят потом. Не украли же повторно(пока).
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Гниды вонючие,подонки!
В стране более двух миллионов бездомных переселенцев,которые, по вине власти оказались без средств к существованию и без места для проживания,их лишают последней пенсии,а эти ворюги,не могут придумать,куда использовать деньги?
Мрази вы,купите людям жильё и верните им заработанные тяжким трудом пенсии.
Нет,нельзя им давать просто так уходить,их нужно только судить.
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Сколько напечатали - столько и освоили! а облигациями школу не отремонтируешь... "Мене це просто бісить", - Луценко звинуватив у недбалості чиновників, які не змогли освоїти конфісковані гроші Януковича - Цензор.НЕТ 7147
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Это не халатность. Это солидарность с Януковичем - неприкрытая. "Мене це просто бісить", - Луценко звинуватив у недбалості чиновників, які не змогли освоїти конфісковані гроші Януковича - Цензор.НЕТ 6989
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Луценко воспринимает каждый доллар в кармане простого украинца как личное оскорбление?
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юрик, если бы ты знал как нас бесит, что ты там сидишь и дурня клеишь уже 3-й год!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Меня это просто бесит", - Луценко обвинил в халатности чиновников, которые не смогли освоить конфискованные деньги Януковича
 
 
 
 
 
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