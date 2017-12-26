 "Меня это просто бесит", - Луценко обвинил в халатности чиновников, которые не смогли освоить конфискованные деньги Януковича

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он во время интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.
Ю.Луценко отметил, что из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено только 5 млрд. "Это означает, на юридическом языке, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", - подчеркнул он.
Генпрокурор намерен требовать, чтобы в следующем году все украденные "организованной преступной группировкой Януковича" средства дошли до украинских граждан.
походу уже б и засвоили..но понимают что парашена опьять может сменить какой то праффффєсар и придётся отдавать уже свои и по счётчику...
не?
точно с запоя выскочил?
Напевно є там щось накосячене,спеціально, щоб овощ зміг відсудити ці кошти через ЕСПЛ,
з держави.
Ну шо ж поделаешь,Юрик, не донесли,не успели. Усушка,утруска,бой в дороге,мешки дырявые,руки липкие,грызуны,моль...
В стране более двух миллионов бездомных переселенцев,которые, по вине власти оказались без средств к существованию и без места для проживания,их лишают последней пенсии,а эти ворюги,не могут придумать,куда использовать деньги?
Мрази вы,купите людям жильё и верните им заработанные тяжким трудом пенсии.
Нет,нельзя им давать просто так уходить,их нужно только судить.