 Новосозданный Антикоррупционный суд завалят делами полиции, СБУ и фискальных органов, - Найем о законопроекте Порошенко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей Facebook-странице Мустафа Найем.
"Из позитивного - хорошо, что смогли за год подготовить. Еще один позитив - в разработке документа принимали участие европейские эксперты совместно с Георгием Вашадзе. На этом все. Потому что судя по тексту, разработчики оказались такими же хорошими теоретиками, плохо представляющим наши реалии и практику применения, как юристы Администрации президента - отличными практиками, прекрасно ориентирующимися в отечественных реалиях", - пишет политик.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Рада отозвала депутатский законопроект об Антикоррупционном суде. ВИДЕО
Его смущает предложенная в законопроекте процедура отбора судей. Международным организациям отведена совещательная роль ("advisory"), поэтому "Совет международных экспертов будет выносить свое решение по каждому кандидату в судьи Антикорсуда. Но если совет экспертов решит, что кандидат на должность судьи не соответствует критериям, то…ничего страшного. Это решение может быть отменено решением Высшей квалификационной комиссии судей, за которое проголосует 11 из шестнадцати ее членов".
Также народный депутат указал на риски предложенной подсудности дел. “Даже когда мы наберем лучших судей без единого вето на решение международных органов, законопроект позволяет завалить суд делами не только от НАБУ и САП, но и от Нацполиции, СБУ и Налоговых органов. При этом закон прописан таким образом, что теоретически дела относительно топ-чиновников, для которых и был задуман Антикорсуд, могут рассматриваться не только этим судом", - говорится в посте.
Напомним, на сайте Верховной Рады опубликован зарегистрированный 22 декабря законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который был внесен президентом Петром Порошенко. Днем ранее парламент отозвал проект закона №6011 об антикоррупционном суде, среди авторов которого был и Мустафа Найем.
Будет ли избранный лисицами сторож хорошо охранять курятник?
А то,что суд завалят делами СБУ и полици,то это точно будет...Но ведь кто-то и когда-то должен начать раследование по высшим чиновникам МВД,прокурорам,СБУ,Погранслужбам...А там дальше и по экс-президентам...
Более того, президентская команда так выписала закон, что избрать председателя нового суда и взять его под свой контроль можно прямо немедленно, переведя в него всего трёх своих судей, чтобы они большинством из двух голосов избрали сразу на три года нового руководителя, не дожидаясь остальных.
Кроме того, закон создал целый ряд возможностей не взять в новый суд тех, кто плохо себя вёл (т.е. не исполнял беспрекословно указания власти) в старом.
Таким образом, Президент по факту уже создал полностью подконтрольный себе новый антикоррупционный суд, который будет рассматривать абсолютно все ходатайства НАБУ.
Если ещё проще - Президент публично внёс закон об антикоррупционном суде, который может быть теоретически заработает лишь в 2019-м, а подковёрно создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас.
И главным результатом стало то, что Президент таким путём связал по рукам процессуальные инициативы НАБУ теперь уже в своём личном суде. Так что никакой реальной борьбы с коррупцией не будет. Одна надежда на то, что и денег от Запада Пете тоже не будет.
22 Грудень 2017, 09:30
Гватемала і Україна - що може бути спільного між цими двома країнами? Наприклад, проблема корупції. 10 років тому Гватемалі таки вдалось суттєво знизити її рівень. А посприяло цьому створення в країні унікального органу - Міжнародної комісії проти безкарності, створеної з іноземців. Про що домовився уряд Гватемали з Організацією Об'єднаних Націй. За кілька років роботи комісії під жорстким контролем ООН результати були приголомшливі - реформоване правосуддя і десятки високопосадовців за ґратами, включно з колишнім президентом республіки.
Аналогом такого органу в Україні могло б стати Національне антикорупційне бюро - правоохоронний орган, створений після Революції гідності. Чого поки бракує? Що саме з гватемальського сценарію успіху могла би запозичити для себе Україна?
Про це журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») поговорили з Карлосом Кастресаною, який три роки очолював комісію у Гватемалі. У Київ він приїздить не вперше, адже в Україні його залучають до написання звіту щодо покращення ефективності роботи українських антикорупційних органів. Тим більше, що на його очах розгортається дискредитаційна кампанія проти українського НАБУ.
У 2006 році рівень корупції в Гватемалі зашкалював - колишній президент переховувався у Мексиці від обвинувачення у розкраданні державних 15 мільйонів доларів, колумбійські та мексиканські нарко-картелі разом з силовиками фактично керували окремими регіонами країни.
У світовому рейтингу Transparency International за рівнем корупції країна перебувала тоді на 111-й сходинці, на одному рівні із Замбією та Лаосом.
У 2007 Міжнародну комісію проти безкарності очолює Карлос Кастресана - один з найвідоміших борців із корупцією у світі. Тільки за перший рік його служби Гватемала покращила показники у світовому рейтингу - до 96-ї сходинки.
чи вистачить твого слова?
В Іспанії Кастресана пропрацював адвокатом, суддею, прокурором та навіть державним обвинувачем Верховного суду. Він йшов проти мафії, корумпованих бізнесменів та чиновників, включаючи екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі, сприяв арешту диктатора Августо Піночета.
У Гватемалі ж йому довелося відбудовувати правосуддя майже з нуля: «Ми приїхали до країни, де система безпеки та правосуддя була майже знищена. Судова влада дуже корумпована, прокуратура також фігурувала у серйозних корупційних справах. Так само і поліція. Тому громадяни не довіряли державним органам, не співпрацювали з ними. Якщо десь і були чесні чиновники, вони все одно не могли вирішити проблему».
Саме тому в комісії вирішили створювати аналоги різних установ.
Ми відібрали 100 людей із поліцейської академії, навчили їх, і вони змогли захищати наших свідків, нас, розслідувати справи
«Наприклад, ми відібрали 100 людей із поліцейської академії, навчили їх, і вони змогли захищати наших свідків, нас, розслідувати справи - тобто все, що поліція зазвичай робить, але не в Гватемалі - на той час.
Також ми почали запрошувати до прокуратури волонтерів. І всі - поліцейські, прокурори, судді, ми самі - регулярно проходили поліграф та інші перевірки контролю надійності.
Потім у країні був обраний прокурор, який почав співпрацювати з нами, і склалася ситуація, дуже подібна до української - виникла потреба у створенні Вищого спеціалізованого суду, який б розглядав корупційні справи з високими ризиками. Адже була проблема недостатньої ефективності існуючих судів. Це вирішило і проблеми безпеки суддів, оскільки, наприклад, в сільській місцевості було дуже важко просити суддів вирішувати справи організованої злочинності - ці території були під контролем картелів. Тож нарешті створення такого суду схвалили. І згодом у нього ми пішли з нашими справами.
муся став експертом у законотворчості
Законопроектом устанавливаются ограничения на должности судей специализированного суда.
Лица, которые на протяжении 10 лет перед вероятным трудоустройством в новый суд работали в системе ГПУ, МВД, ГБР, СБУ, НАБУ, налоговой милиции, Государственной налоговой администрации (и ее преемницах), таможенных органах, Счетной палате, Госфинмониторинге, Нацагенстве по предотвращению коррупции, Нацагентстве по управлению активами.
Которые ранее занимали политические должности и имели представительский мандат. Это значит, что в новый суд точно не попадут народные депутаты разных каденций.
Дополнительно прямой запрет на избрание судьями Антикоррупционного суда также установлен для чиновников прошлых лет. И, как следует из акцентов заградительных мер, прежде всего касается управленцев эпохи президентства Виктора Януковича.
В результате этого, в Антикоррупционный суд закрыта дорога для:
- членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции, которые занимали свои посты до начала судебной реформы и вступления в силу закона "О возобновлении доверия к судебной власти в Украине";
- бывших членов Межведомственной комисии по вопросам госзакупок и тендерных комитетов, занимавших эти должности до внедрения системы "Прозорро".
Кроме того, не смогут отправлять правосудие в Антикоррупционном суде:
- лица, которые на протяжении пяти последних лет входили в состав руководящих органов политических партий или находились в трудовых/договорных отношений с политсилами;
- граждане, которые фигурируют в уголовных производствах, связанных с коррупцией или связанных с ней правонарушениях;
- экс-представители руководящих органов или наблюдательных советов юридических лиц, сведения о которых внесены в ЕРДР как о лицах, которым инкрминируется коррупция;
- ограниченные в правах граждане, в отношении которых вступил в силу приговор суда, предусматривающий лишение их права на занятие должностей и деятельности, связанной с исполнением функций государства и местного самоуправления.
Петра дуже,До других
мені байдуже...
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
в чому твоя проблема?
«Схеми» поцікавилися в Карлоса Кастресани, якщо він переслідував корупціонерів, чи пропонували вони йому хабарі, щоб уникнути відповідальності? Він із посмішкою відповів:«Ні».
Після того, як Кастресана пішов з посади, Гватемала знову опустилася в рейтингу корупції
«Проти мене було кілька дисциплінарних позовів від обвинувачених. Тож мені доводилося відповідати - адже це частина життя державного службовця. Приміром, протягом розслідування справи Берлусконі він сам не позивався до мене, це зробили інші захисники. Інший випадок був з дуже відомим в Іспанії чоловіком Хесусом Хілем - мером міста Марбелья та президентом мадридської футбольної команди. Він також позивався. Але, зрештою, мене не звинуватили ані в адміністративних, ані в кримінальних справах», - розповідає він.
Цього року Карлос Кастресана міг би долучитися і до боротьби з корупцією в Україні - як аудитор НАБУ. Його запросили до участі у конкурсі на цю посаду. Однак депутати не змогли зібрати достатньо голосів для жодного з рекомендованих експертів. Тепер профільний парламентський комітет з питань запобігання та протидії корупції плануватиме новий конкурс. І з новим головою, адже попереднього керівника Єгора Соболєва усунули з посади більшістю народних депутатів.
Обрання аудитора НАБУ в парламенті супроводжувалося навіть бійками
Прокурор згадує, як він погодився на те, щоб розглянули його кандидатуру на посаду аудитора НАБУ: «Мені зателефонували, щоб запитати, чи братиму я участь у конкурсі. Я погодився. Мені поставили запитання та отримали від мене відповіді. Більше жодних новин. Потім мав співбесіду по Skype. Це було десь 4-6 місяців тому. А нещодавно мені сказали, що процес все ще відкритий, і я - досі один із кандидатів. Це все, що я знаю».
НАБУ зробило сотні розслідувань, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в існуючі суди більше ніж 90 справ, і лише декілька з них були розглянуті в суді - то так, очевидно, вам потрібен спеціальний суд
Невизначеність із конкурсом не заважає Кастресані бути у курсі подій в Україні. Більше того, він входить тепер до Міжнародної антикорупційної консультативної ради, у складі якої у листопаді презентував висновок-рекомендації щодо покращення ефективності роботи українських антикорупційних органів. Одна з ключових рекомендацій - створення в Україні Антикорупційного суду.
так шо піріживать ні стоіт
тобі воно ближче, а нам спокійніше
респект і уважуха!
Не сомневайтесь: барыга начнет опять крутить наперстки а армия пороботов набросится на Соболева
ничем, кроме очередного обмана...
С такими темпами "реформ" Украине не позавидуешь. А там глядишь или ишак сдохнет, или падшах умре...
"элитой" в Украине создана политическая система полной
безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми способами
оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку ни перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва депутатов. В такой системе никакой "сверхчестный" суд невозможен...
Суд снял браслет с Александра Авакова и вернул ему загранпаспорт. А вы говорите ничего не меняется.
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