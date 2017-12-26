 Новосозданный Антикоррупционный суд завалят делами полиции, СБУ и фискальных органов, - Найем о законопроекте Порошенко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей Facebook-странице Мустафа Найем.

"Из позитивного - хорошо, что смогли за год подготовить. Еще один позитив - в разработке документа принимали участие европейские эксперты совместно с Георгием Вашадзе. На этом все. Потому что судя по тексту, разработчики оказались такими же хорошими теоретиками, плохо представляющим наши реалии и практику применения, как юристы Администрации президента - отличными практиками, прекрасно ориентирующимися в отечественных реалиях", - пишет политик.

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Его смущает предложенная в законопроекте процедура отбора судей. Международным организациям отведена совещательная роль ("advisory"), поэтому "Совет международных экспертов будет выносить свое решение по каждому кандидату в судьи Антикорсуда. Но если совет экспертов решит, что кандидат на должность судьи не соответствует критериям, то…ничего страшного. Это решение может быть отменено решением Высшей квалификационной комиссии судей, за которое проголосует 11 из шестнадцати ее членов".

По мнению Найема, процесс формирования суда может затянуться и будет завершен уже после президентских выборов 2019 года: "Суд может формироваться в течение года с момента подписания законопроекта. Чтобы он стал полномочным, нужно чтобы были выбраны минимум 2/3 судей от его состава. Напомню, закон про Антикорсуд мы ждали год. Если его принятие будет таким же неспешным, у нас есть все шансы увидеть подпись президента уже в марте".

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Также народный депутат указал на риски предложенной подсудности дел. “Даже когда мы наберем лучших судей без единого вето на решение международных органов, законопроект позволяет завалить суд делами не только от НАБУ и САП, но и от Нацполиции, СБУ и Налоговых органов. При этом закон прописан таким образом, что теоретически дела относительно топ-чиновников, для которых и был задуман Антикорсуд, могут рассматриваться не только этим судом", - говорится в посте.

Напомним, на сайте Верховной Рады опубликован зарегистрированный 22 декабря законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который был внесен президентом Петром Порошенко. Днем ранее парламент отозвал проект закона №6011 об антикоррупционном суде, среди авторов которого был и Мустафа Найем.