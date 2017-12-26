 ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс. взяточников в 2017 году, - Луценко

Об этом в интервью украинским телеканалам заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на ЛІГА.net.
3 тысячи дел уже переданы в суд, а 1,5 тысячи человек - получили приговоры судов.
Луценко также подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшая проблема - это партийная, политическая коррупция.
2. "...Они будут под домашним арестом... Для Костенко и Гебана действует "закон Савченко", поскольку он был принят во время их ареста, а это значит, что они уже провели за решеткой без приговора 5 лет, а это, якобы, нарушает разумные сроки..." Это уже про...б прокуратуры, за 2,5 года можно бы уже было доказать виновность.
Зато очень быстро оформляются дела на добровольцев. Забиты ими, - борцами с коррупцией, - тюрьмы.
Срам таким реформаторам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в статистике Верховного Суда, которую предоставили журналистам во время пресс-конференции.
За полгода в суды поступило 4 444 уголовных дела о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией. За это время суды успели рассмотреть 2 063 дела.
К ответственности были привлечены 1 373 человека: 469 - за совершение коррупционных преступлений и 903 - за админправонарушения, связанные с коррупцией.Источник: https://censor.net.ua/n450767
Ну вот как-то так...........
Да всё один взяточник крупнее другого...
Есть даже председатель сельсовета!...
Трудно Штатам посадить коррупционера, когда этого фирташа не считают преступником даже собственные прокуроры Украины.
Тот же луценко ни разу не озаботился, а почему это фирташ до сих пор не сидит?
А и правда, как же ему можно на фирташа наезжать, если благодаря фирташу сидит в кресле президента его кум порошенко?
скажеш українцю "сєй", а він дурненький сіє!
шото давно не гавкал на публику)))
А що там з "брильянтовими"?
Нє виноватиє....
драматично, чем Янукович...Потому что - когда президентом стал Янукович - нация
на него никаких надежд не полагала. Все понимали, что необходимо просто
смириться с «шапкокрадом» в лучшем случае - на один срок. В худшем случае он
будет править страной два срока. Здесь же, когда Порошенко заявил нации, что он
хочет стать президентом, на него были возложены огромные надежды. И он не
оправдал ни одну из этих надежд. И, конечно, ему придется за это расплачиваться...
...вдруг нам стало необходимо избрать президента, которому был брошен самый
главный вызов - отразить внешнюю агрессию. И этот человек заявляет:
«Главнокомандующий воюющей страны не может быть бизнесменом, поэтому я продам
свой бизнес». И этот человек, в конце концов, дерзко обманул всех, его
бизнес-активы увеличиваются, и он действительно превращается в очень крутого
олигарха, уровня Януковича «Правильно ли я все делаю», - спрашивает свое
окружение Порошенко. «Конечно правильно», - отвечают ему хором. И никто не
осмелится сказать: «Все, что вы делаете, это полная чушь, которая приведет вас
к краху…»Мы ведь думали, что Петр Алексеевич политик западного образца. Правда?
Оказалось, нет. Он абсолютно «восточный». И эта «восточность» проявляется даже
не в его деспотизме. Хотя и это имеется - спросите у менеджмента «5 канала» или
поднимите записи с Лисовским, - какими матами его крыл Порошенко, когда
показалось, что канал сделал что-то не то....Я больше скажу - революция на
Майдане началась, но она не закончилась.... - Почему срабатывает? Потому что
верят. Потому что голосуют. И никто не приходит под его дворец и на штыках его
не выносит оттуда. Правда, когда придут, думаю, вот тогда его картинка мира
рухнет....(С. Гайдай)
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!!! Судя по тому, что никого не посадили, то правильнее будет написать.
"ГПУ взяла под крышу 9,5 тыс. взяточников в 2017 году" - Луценко