 ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс. взяточников в 2017 году, - Луценко

Об этом в интервью украинским телеканалам заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на ЛІГА.net.

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3 тысячи дел уже переданы в суд, а 1,5 тысячи человек - получили приговоры судов.

Луценко также подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшая проблема - это партийная, политическая коррупция.