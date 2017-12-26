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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс. взяточников в 2017 году, - Луценко

За год Генпрокуратура задержала на горячем 9,5 тысячи человек, которые подозреваются в коррупции.

Об этом в интервью украинским телеканалам заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на ЛІГА.net.

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3 тысячи дел уже переданы в суд, а 1,5 тысячи человек - получили приговоры судов.

Луценко также подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшая проблема - это партийная, политическая коррупция.

Источник: https://censor.net.ua/n3041606
 
 
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Кому ошейник вместо параши, кому закон сцавченко, а основная масса - на волю.
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"...поскольку он был принят во время их ареста..." Закон є закон.
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Чисто с точки зрения американца.....выпустить из-под стражи обвиняемых в предумышленном убийстве группой лиц с применением огнестрельного оружия по предварительному сговору - первобытная московитская дикость.
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Чисто с точки зрения американца.....поступить с обвиняемыми (не важно какими) не по закону - первобытная московитская дикость. Разве не так?
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Так. Поэтому впечатление от Украинской юриспруденции - ниже негативного.
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То есть ты хочешь сказать, что судья в штатах, в аналогичной ситуации, наплевал бы на действующий к подсудимым закон и поступил бы так, как сам считает нужным - т.е. не по закону? Ты сводишь впечатление об американской юриспруденции к негативному?
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В Штатах нет и не может быть закона,по которому убийц освобождают от ответственности.
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В Украине такого закона тоже нет, закон Гади (который уже отменен) не освобождал от ответственности, а просто один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания, почитай его для начала.
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Убийцы освобождены от ответственности. Факт.
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Ну как бы приговора суда о виновности не было. Или в штатах признают виновным еще до приговора?
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В Штатах подозреваемые в предумышленном убийстве,совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия на волю не выходят. И садятся на мин.25 лет,а не 4 года условно(крысин).И,кстати,раз они не было осуждены,то каким образом подпали под "закон гади",раз там идет речь о зачете "год-за два" именно осужденным и получившим срок? В какие сроки этим зверям было зачтено их пребывание в СИЗО,раз они не осуждены?
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1. к крысину не применяли закон гади (Полный текст скандального приговора Крысину. ДОКУМЕНТ)
2. "...Они будут под домашним арестом... Для Костенко и Гебана действует "закон Савченко", поскольку он был принят во время их ареста, а это значит, что они уже провели за решеткой без приговора 5 лет, а это, якобы, нарушает разумные сроки..." Это уже про...б прокуратуры, за 2,5 года можно бы уже было доказать виновность.
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З.Ы.: так в чем же заключается кацапская дикость: отпустить обвиняемых по закону или не отпустить не по закону?
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В законе. В котором нет ограничений для осужденных за насилие.
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Этот закон не имеет никакого отношения к тяжкости преступления, только к сроку пребывания в предварительном заключении и тут проблема не в судах, а в прокуратуре которая не может доказать виновность обвиняемых на суде.
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а набу занимается зимним спортом в отличной форме
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Вся міць юридичної системи США, вже 4 рік, як не може витягнути з Австрії, одного сраного Фірташа, але довбойби й надалі думатимуть, що посадити будь-кого це легше, ніж випити пивка. (С)
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да такой армией можно разминировать весь Донбасс,если эти 10 тысяч явно преступного элемента прогнать марш-бросками по зонам предполагаемого минирования.И судбям меньше нагрузка и обществу исцеление от коррупционеров. )
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И почему они не в тюрьмах? Почему у нас тогда казна пустая, клянчим деньги у всех, тогда как уже давно должны жировать от всего конфискованного у воров? Только и слышим: это украл несколько миллионов, а вон тот - несколько миллиардов. Где это все?
Зато очень быстро оформляются дела на добровольцев. Забиты ими, - борцами с коррупцией, - тюрьмы.
Срам таким реформаторам.
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Казна уже не пуста, да и ЗВР подрос до 19 млрд.
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Мелкую рыбёшку ,максимальный потолок - голова райадміністрації . Почему так ? Бо вище рівнем в нас хабарів вже не беруть . ГПУ затримала на гарячому 9,5 тис. хабарників у 2017 році, - Луценко - Цензор.НЕТ 4710
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За первое полугодие 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 лицо, 33 - к ограничению свободы и 265 присудили штраф.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в статистике Верховного Суда, которую предоставили журналистам во время пресс-конференции.
За полгода в суды поступило 4 444 уголовных дела о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией. За это время суды успели рассмотреть 2 063 дела.
К ответственности были привлечены 1 373 человека: 469 - за совершение коррупционных преступлений и 903 - за админправонарушения, связанные с коррупцией.Источник: https://censor.net.ua/n450767
Ну вот как-то так...........
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Поработали недаром...
Да всё один взяточник крупнее другого...
Есть даже председатель сельсовета!...
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Радославу Сикорскому.
Трудно Штатам посадить коррупционера, когда этого фирташа не считают преступником даже собственные прокуроры Украины.
Тот же луценко ни разу не озаботился, а почему это фирташ до сих пор не сидит?
А и правда, как же ему можно на фирташа наезжать, если благодаря фирташу сидит в кресле президента его кум порошенко?
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Кого (хоть одного) посадили из высокопоставленных чиновников за 3,5 года ? Знаю , на сей вопрос ни один из порохолюбов не ответил ... Ну а вдруг ... ГПУ затримала на гарячому 9,5 тис. хабарників у 2017 році, - Луценко - Цензор.НЕТ 8301
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о! то ти українець! я так часто чую серед українців оце саме "сєй"
скажеш українцю "сєй", а він дурненький сіє!
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Так и думал , шо ответа не будет . Бо послидовни ...
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Подерев'янський попереджав про небезпеку прихильності до цього продукту . Але тебе це не стосується ... Якщо гідрант щось назвав шоколадом , то для порохолюбів це вже не гівно ... ГПУ затримала на гарячому 9,5 тис. хабарників у 2017 році, - Луценко - Цензор.НЕТ 3380
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в запое был???
шото давно не гавкал на публику)))
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9,5 це ті яких спіймали з 10.000тю.тис. грн.
А що там з "брильянтовими"?

Нє виноватиє....
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Чому не сидить Березенко за підкуп виборців,брильянтові прокурори- підлеглі Шокіна, кума Парашенка? Що там зі справою Бочковського, Гепи, Допи, Єфремова?

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https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/28931494.htmlабо ж... Порошенко уйдет из власти куда более
драматично, чем Янукович...Потому что - когда президентом стал Янукович - нация
на него никаких надежд не полагала. Все понимали, что необходимо просто
смириться с «шапкокрадом» в лучшем случае - на один срок. В худшем случае он
будет править страной два срока. Здесь же, когда Порошенко заявил нации, что он
хочет стать президентом, на него были возложены огромные надежды. И он не
оправдал ни одну из этих надежд. И, конечно, ему придется за это расплачиваться...
...вдруг нам стало необходимо избрать президента, которому был брошен самый
главный вызов - отразить внешнюю агрессию. И этот человек заявляет:
«Главнокомандующий воюющей страны не может быть бизнесменом, поэтому я продам
свой бизнес». И этот человек, в конце концов, дерзко обманул всех, его
бизнес-активы увеличиваются, и он действительно превращается в очень крутого
олигарха, уровня Януковича «Правильно ли я все делаю», - спрашивает свое
окружение Порошенко. «Конечно правильно», - отвечают ему хором. И никто не
осмелится сказать: «Все, что вы делаете, это полная чушь, которая приведет вас
к краху…»Мы ведь думали, что Петр Алексеевич политик западного образца. Правда?
Оказалось, нет. Он абсолютно «восточный». И эта «восточность» проявляется даже
не в его деспотизме. Хотя и это имеется - спросите у менеджмента «5 канала» или
поднимите записи с Лисовским, - какими матами его крыл Порошенко, когда
показалось, что канал сделал что-то не то....Я больше скажу - революция на
Майдане началась, но она не закончилась.... - Почему срабатывает? Потому что
верят. Потому что голосуют. И никто не приходит под его дворец и на штыках его
не выносит оттуда. Правда, когда придут, думаю, вот тогда его картинка мира
рухнет....(С. Гайдай)
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ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс. взяточников в 2017 году, - Луценко
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ГПУ затримала на гарячому 9,5 тис. хабарників у 2017 році, - Луценко - Цензор.НЕТ 5486 !!! Судя по тому, что никого не посадили, то правильнее будет написать.
"ГПУ взяла под крышу 9,5 тыс. взяточников в 2017 году" - Луценко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ задержала на горячем 9,5 тыс. взяточников в 2017 году, - Луценко
 
 
 
 
 
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