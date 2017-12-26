 В МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра о новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Эта модель еще не сформирована. Это фактически спекуляция к тому, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Великобритании из состава Европейского Союза", - заявила Зеркаль.
"Но, учитывая процессы, которые происходят внутри Европейского Союза, это скорее было сказано для Турции в связи с последними всеми заявлениями по поводу будущего Турции, чем для Украины", - утверждает дипломат.
"То есть, мы идем вместе с Турцией в понимании Габриэля... Как связаны между собой страны, которые одинаковые по размеру, по населению и по уровню желания интеграции", - сказала Зеркаль.
Она сказала, что глава МИД Германии имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр иностранных дел. "Но является ли это общим мнением Европейского Союза, или вообще понимание в Европейском Союзе как будут происходить, например, торговые отношения с Британией после ее выхода из состава Европейского Союза? Еще нет. Поэтому это можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух", - заявила Зеркаль.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение между ЕС и Великобританией относительно Brexit для разработки новой модели отношений с другими странами, в частности с Украиной и Турцией. "Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, которое регулирует отношения с Европой после Brexit, это может стать моделью для других стран: Украины, а также Турции", - сказал Габриэль. Он отметил, что не может представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы. "Поэтому мы должны думать об альтернативных формах тесного сотрудничества", - сказал Габриэль.
нирьЙоДирА!
Вони там вже століттями стратехічєскі партнЙорять одне з одним!
Як не царі та цариці то адік з йосьою, а тепер ці
підерки!
Британия- это не первое государство вышедшее их ЕС, это второе, просто в ЕС
делают вид, что нет такой страны как Исландия погуглите вот такую строку--Что
такое исландская революция, и почему её нет в новостях... а ее поддержали в
Италии, Португалии, Испании.. ну, а если честно, то номером ЗЕРО была и
остается Греция.. ЕС мертворожденное образование- насильно созданное триумвиратом
Британия-Германия-Франция.. а теперь Британия громко хлопнула ЕС по ушам... это
не просто трещина.. это обвалился чердак с крышей и пошли трещины по всему дому…или
почему Норвегия и ее жители вне вошли в ЕС, но вошли в НАТО, в НАТО они были
давно, а вот в экономические союзы
увольте.. а вот Шведы пролетели- вступив в ЕС их крона реально просела
на 45 пунктов по весу.. теперь они зависят от подачек ЕС… почему Швейцария отделалась от союза с ЕС
многосторонними договорами в сферах экономики, банковской, финансовой и
торговой, транспортных сферах там- что в стране банков не умеют считать гроши умеют..
а тем не менее ЕС им не коленкор оказалась.. и мы ту да же премся,
вернее не народ- а наши барыжные жлобы у властного корыта…
В швейцарців з рівнем ВВП на душу в 40 разів вищім від нашого зовсім інші проблеми.
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Габриэль считает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза.
"В связи с этим мы должны подумать об альтернативных формы для более близкого сотрудничества с ними", - добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ."
1.Германия брала на себя обязательства по санкциям к РФ.И она НЕ ВЫПОЛНЯЕТ их,пробуя обходными путями действовать через прокладочные фирмы совместного российско-немецкого бизнеса.Но как бы там ни было,общественность поймала сделку на факте.А за действия германских предприятий в международном поле отвечает министерство Габриэля.Оно обязано мониторить и принимать меры по пресечению нарушений взятых Германией обязательств.Кроме того,вскрылись факты участия германских деятелей из мин. иностранных дел,сопутствующих формальному продвижению торговых и технических сделок с санкционными российскими компаниями.
А в том,что сначало СУД должен определить по сговору ли эти турбины попали в Крым или по "халатности" поставщика,я согласен с Вами.И кстати с тем,что суд должен ещё определить на каких условиях специалистьы "Сименс" принимали участие в монтаных работах этих турбин В КРЫМУ,а не по контрактрной Тамани....
от, молодці!
ги
ну, ви ж гімназієв не закінчували...
тобі до характеристики добавлять фразу: "уважно дивиться раша тудей"
вітаю!
В БПП заявили, що НЕ підтримають закон по реінтеґрації Донбасу без згадки про "Мінськ". Ну не пі.араси? Хоча зрозуміло, бо з виключенням "Мінська" треба буде автоматично виключити Кучму та Мєдвєдчука, а з політичним батьком та хресним батьком так чинити не можна. Да, Ліксєіч?
Придуманные должности министров и замов
"по евроинтеграции" - это синекуры для любовниц, дочерей,
родственниц... где ничего не надо делать, ни за что не отвечать, но получать
высокую зарплату, обворовывая на "законных основаниях" бюджет...
Для справки: "синекура" - это
придуманная, пустая, должность, для получения доходов от государства
"нужными" лицами...
Решение Стокгольмского арбитражного Суда не в пользу РФ
https://svpressa.ru/politic/article/189508/