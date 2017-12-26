 В МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра о новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Эта модель еще не сформирована. Это фактически спекуляция к тому, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Великобритании из состава Европейского Союза", - заявила Зеркаль.

"Но, учитывая процессы, которые происходят внутри Европейского Союза, это скорее было сказано для Турции в связи с последними всеми заявлениями по поводу будущего Турции, чем для Украины", - утверждает дипломат.

"То есть, мы идем вместе с Турцией в понимании Габриэля... Как связаны между собой страны, которые одинаковые по размеру, по населению и по уровню желания интеграции", - сказала Зеркаль.

Она сказала, что глава МИД Германии имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр иностранных дел. "Но является ли это общим мнением Европейского Союза, или вообще понимание в Европейском Союзе как будут происходить, например, торговые отношения с Британией после ее выхода из состава Европейского Союза? Еще нет. Поэтому это можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух", - заявила Зеркаль.

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Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение между ЕС и Великобританией относительно Brexit для разработки новой модели отношений с другими странами, в частности с Украиной и Турцией. "Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, которое регулирует отношения с Европой после Brexit, это может стать моделью для других стран: Украины, а также Турции", - сказал Габриэль. Он отметил, что не может представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы. "Поэтому мы должны думать об альтернативных формах тесного сотрудничества", - сказал Габриэль.