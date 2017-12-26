EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  3604  82
Все про:Германия (2864) МИД (4278) Евросоюз (11585) Зеркаль (79) Габриэль (59)

 В МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра о новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала спекуляцией заявление министра иностранных дел Федеративной республики Германии Зигмара Габриэля новую модель отношений между Европейским Союзом и Украиной, которая должна быть разработана на основе будущего соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также читайте: Модель взаимоотношений ЕС с Великобританией после Brexit может быть пригодной и для сотрудничества с Украиной, - глава МИД ФРГ Габриэль

"Эта модель еще не сформирована. Это фактически спекуляция к тому, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Великобритании из состава Европейского Союза", - заявила Зеркаль.

"Но, учитывая процессы, которые происходят внутри Европейского Союза, это скорее было сказано для Турции в связи с последними всеми заявлениями по поводу будущего Турции, чем для Украины", - утверждает дипломат.

"То есть, мы идем вместе с Турцией в понимании Габриэля... Как связаны между собой страны, которые одинаковые по размеру, по населению и по уровню желания интеграции", - сказала Зеркаль.

Она сказала, что глава МИД Германии имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр иностранных дел. "Но является ли это общим мнением Европейского Союза, или вообще понимание в Европейском Союзе как будут происходить, например, торговые отношения с Британией после ее выхода из состава Европейского Союза? Еще нет. Поэтому это можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух", - заявила Зеркаль.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Квасьневский: Евросоюз сделал для Украины больше, чем я ожидал, и больше, чем думал Путин. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение между ЕС и Великобританией относительно Brexit для разработки новой модели отношений с другими странами, в частности с Украиной и Турцией. "Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, которое регулирует отношения с Европой после Brexit, это может стать моделью для других стран: Украины, а также Турции", - сказал Габриэль. Он отметил, что не может представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы. "Поэтому мы должны думать об альтернативных формах тесного сотрудничества", - сказал Габриэль.

Источник: https://censor.net.ua/n3041605
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
німецька еліта дуже нафарширована грошима москви нічого дивного корупція біч 21 століття
 показать весь комментарий
 
 
спитай у старої штазі FDJ Вона зараз там канцлерує,а як буде робити губи в трубочку то можеш спитати у путінського песика з газпрому- гєшу шнирьЙоДирА! У МЗС України розкритикували заяву німецького міністра про нову модель відносин між ЄС та Україною після Brexit - Цензор.НЕТ 3144
Вони там вже століттями стратехічєскі партнЙорять одне з одним!
Як не царі та цариці то адік з йосьою, а тепер ці підерки!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем мне кого то спрашивать . если ты сказал что знаешь? тебе что трудно рассказать?
 показать весь комментарий
 
Сам почитай- подивись на тубі і зроби висновки (якщо зможеш). Я тобі не Шагразада -щоб на ніч політ У МЗС України розкритикували заяву німецького міністра про нову модель відносин між ЄС та Україною після Brexit - Цензор.НЕТ 5275 просвіт для для убогих проводити!
 показать весь комментарий
 
німецька еліта скорее всего уже поняла, что сколько Украине денег не дай их всё равно украдут и даже спасибо не скажут.
 показать весь комментарий
 
 
а на кой Украине- нам вот то ЕС, которое судорогами дергается…
Британия- это не первое государство вышедшее их ЕС, это второе, просто в ЕС
делают вид, что нет такой страны как Исландия погуглите вот такую строку--Что
такое исландская революция, и почему её нет в новостях... а ее поддержали в
Италии, Португалии, Испании.. ну, а если честно, то номером ЗЕРО была и
остается Греция.. ЕС мертворожденное образование- насильно созданное триумвиратом
Британия-Германия-Франция.. а теперь Британия громко хлопнула ЕС по ушам... это
не просто трещина.. это обвалился чердак с крышей и пошли трещины по всему дому…или
почему Норвегия и ее жители вне вошли в ЕС, но вошли в НАТО, в НАТО они были
давно, а вот в экономические союзы
увольте.. а вот Шведы пролетели- вступив в ЕС их крона реально просела
на 45 пунктов по весу.. теперь они зависят от подачек ЕС… почему Швейцария отделалась от союза с ЕС
многосторонними договорами в сферах экономики, банковской, финансовой и
торговой, транспортных сферах там- что в стране банков не умеют считать гроши умеют..
а тем не менее ЕС им не коленкор оказалась.. и мы ту да же премся,
вернее не народ- а наши барыжные жлобы у властного корыта…
 показать весь комментарий
 
Да нам то может и ни на кой, но вот тем кто у корыта без них ну никак. Ну не будут же они друг у друга отбирать, другое дело деньги ЕС.
 показать весь комментарий
 
ЕС создали Бельгия,Нидерланды,Люксембург. Об этом у нас знает каждый двоешник.
 показать весь комментарий
 
Не пиши всякий бред! Какие страны вышли из ЕС ? Ни одна еще не вышла , бриты пока в процесе , но уже имеют кучу проблем с этим , хотели бы вернуть назад , но уже поздно , теперь стараются торговаться по разным пунктам . Исландия не была в ЕС .Нато и ЕС это две большие разницы , США и Канада тоже в нато , но почему то не в ЕС 😃😁. А греки реальные шантажисты , после бритов у которых економика на много сильнее, они заткнутся , потому что будут реально в жо...
 показать весь комментарий
 
Приєднання до ЄС означає уніфікацію законодавства, примусове подолання корупційногенної олігархічної системи, синхронізацію економіки і поступове наближення рівня життя до середньоєвропейського. Жодні інші варіанти руху нам цього не забезпечать.
В швейцарців з рівнем ВВП на душу в 40 разів вищім від нашого зовсім інші проблеми.
 показать весь комментарий
 
запоребрики україна ухається до євроатлантичної інтеграції ! а ви там собі ліпіть півнів з лайна вам нічого нетреба
 показать весь комментарий
 
немецкая элита просто говорит как есть, это вам затирают про "вступление в ЕС", а договоренности говорят об обратном, и они знают что они подписывали, а вы даже не читали
 показать весь комментарий
 
Лучшая модель - это приём Украины в ЕС вместо вышедшего объединённого королевства. И даже король у нас, похоже, имеецца.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно,а чего этот немецкий чиновник с манерами гея расписывается за весь Евросоюз?
 показать весь комментарий
 
 
В вашем вопросе уже содержится ответ.)
 показать весь комментарий
 
 
В его вопросе кроме хамства ничего нет И чем больше таких вопросов Тем хуже будет отношение европейцев. Вы почаще их задавайте а то вас и так от кремлядей трудно отличать . Они тоже ненавидят всех и всякого.
 показать весь комментарий
 
 
Что плохого в манерах гея? Это, возможно, не хамство, а комплимент... Где вы увидели ненависть?
 показать весь комментарий
 
 
Не навязывайте свое мнение и не перекручивайте ! Я лично не увидела никакой ненависти.
 показать весь комментарий
 
 
Где вы прочитали что за весь ЕС и почему у него не может быть своего мнения?
 показать весь комментарий
 
это из немецких спикерских источников,близких к кругам этого гей-подобного чиновника-
"
Габриэль считает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза.
"В связи с этим мы должны подумать об альтернативных формы для более близкого сотрудничества с ними", - добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ."
 показать весь комментарий
 
 
а вы на что расчитывали? вообще-то запрет на вступление в ЕС содержится в соглашении об ассоциации, если вы не знали
 показать весь комментарий
 
как такового там нет запрета,там есть "некоторые ограничения временного характера",если Вы не знали...
 показать весь комментарий
 
 
там есть требование чтобы ВСЕ государства-члены были согласны, мнение Нидерландов будете спрашивать?
 показать весь комментарий
 
Это не требование договора с Украиной, это стандартное требование устава ЕС, Не вводите в заблуждение.
 показать весь комментарий
 
 
в СА оно тоже есть, подтверждается типа, но не суть, Устав - тоже неплохо
 показать весь комментарий
 
Потому что этот Габриэль,которого через пару лет никто даже не вспомнит, почему то решил,что ему можно говорить от имени ЕС про Украину и Турцию.
 показать весь комментарий
 
У цих "Ubermensh-ів" така звичка як у кацапів! Як припруться то відразу починають командувати- кого знищити ,кого посадити ,бо заперечень бояться і не люблять! У МЗС України розкритикували заяву німецького міністра про нову модель відносин між ЄС та Україною після Brexit - Цензор.НЕТ 2219
 показать весь комментарий
 
один з локомотивів ЄС забздів конкуренціі з боку великої (за розмірами) держави
 показать весь комментарий
 
Забздів великого с/г конкурента біологічно чистої їжі, у котрого така земля що виросте саме без турбонаддуву! У МЗС України розкритикували заяву німецького міністра про нову модель відносин між ЄС та Україною після Brexit - Цензор.НЕТ 4248
 показать весь комментарий
 
 
Британия была одним из основных стран доноров ЕС и после её выхода брать на содержание ещё одну бедную страну у Германии желания нет.
 показать весь комментарий
 
Думай, как отмыться от скандала с "Сименс", Габриэль.
 показать весь комментарий
 
 
А что надо отмывать? И каким боком вас это заботит вы работаете в Зименс?
 показать весь комментарий
 
Вы для начала объясните связь Между Зименс и Габриэлем? а то вопрос непонятный Каким боком он влияет на частное предприятие?
 показать весь комментарий
 
Давайте-ка я Вам популярно объясню и о связи Габриэля и о деятельности "Симменс".
1.Германия брала на себя обязательства по санкциям к РФ.И она НЕ ВЫПОЛНЯЕТ их,пробуя обходными путями действовать через прокладочные фирмы совместного российско-немецкого бизнеса.Но как бы там ни было,общественность поймала сделку на факте.А за действия германских предприятий в международном поле отвечает министерство Габриэля.Оно обязано мониторить и принимать меры по пресечению нарушений взятых Германией обязательств.Кроме того,вскрылись факты участия германских деятелей из мин. иностранных дел,сопутствующих формальному продвижению торговых и технических сделок с санкционными российскими компаниями.
 показать весь комментарий
 
 
Зименс поставил в Крым или это сделала российская сторона? Вообщето там совместное предприятие если вам известно. Давайте дождёмся суда кто именно поставил турбины Зачем торопится? Они разве с Германии ушли в Крым?Потом министерство не отвечает за частную компанию Санкции могут быть только компании но не государству И санкции могут быть от самой Германии в том числе. Но должны быть чёткие доказательства , что это решение компании Зименс А на сколько мне известно по контракту они не предназначены в Крым а в Тамань Поэтому нужно сперва изучить контракт Выявится вина Зименса их накажут и по делам А если нет то какие притензии?
 показать весь комментарий
 
Германское ведомство не может мониторить предприятия за рубежом.Тем более совмесные.
 показать весь комментарий
 
оно ОБЯЗАНО..особенно такая обязанность обрела чёткие формы после санкций к Ирану.Потому как международную ответственность несут не "Сименсы",а ГЕРМАНИЯ.Принимать прессинг к таким фирмам мин. иностраных дел не может,оно только подаёт сведения в ведомства репресивного профиля.
А в том,что сначало СУД должен определить по сговору ли эти турбины попали в Крым или по "халатности" поставщика,я согласен с Вами.И кстати с тем,что суд должен ещё определить на каких условиях специалистьы "Сименс" принимали участие в монтаных работах этих турбин В КРЫМУ,а не по контрактрной Тамани....
 показать весь комментарий
 
 
А какой суд? Российский? Этот точно определит- все законно, Путин прав. Не смешите мои тапочки. Налицо- схема, так любимая украинской властью. Только на этот раз, проворачиваемая Сименсом и Рашкой, не без ведома властей Германии. Я так думаю.И тянутся это будет, пока не сдохнет или ишак, или падишах.
 показать весь комментарий
 
 
Суд в Германии над своим же предприятием в подвязке к обязательствам по санкциям.Россия будет ответчиком перед Гаагским судом..)
 показать весь комментарий
 
Вот странный Вы человек, да те турбины это копейки по сравнению с тем что ежемесячно продает Украина РФ, хотя напали вроди как на нас а не на Германию.
У МЗС України розкритикували заяву німецького міністра про нову модель відносин між ЄС та Україною після Brexit - Цензор.НЕТ 8059
 показать весь комментарий
 
Дело не втом кто и сколько продаёт . Дело в нарушении закона Но про Зименс пока говорить рано Пока не будет доказательств что они причастны к отправке в Крым.
 показать весь комментарий
 
Я Вам открою тайну, но за тот закон голосовала и Украина, но это вовсе нам не мешает наращивать объемы торговли
 показать весь комментарий
 
Сегодня, 25 декабря, главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, прилетевшую из Киева в Женеву (Швейцария), задержали прямо на границе. В МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра о новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit - Цензор.НЕТ 7509
 показать весь комментарий
 
что оно такое этот Габи? зам. министра правительства, которое не сегодня - завтра уйдет в отставку В МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра о новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit - Цензор.НЕТ 631. Небось к Шредеру в "Роснефть" хочет
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тормоз - это какао - соевый со своей оффшорной бандой.
 показать весь комментарий
 
 
СМИ сообщают, что у задержанного в аэропорту Женевы Яценюка было $50 тысяч налички, а направлялся он на курорт в Куршавеле. При этом украинским гражданам разрешено вывозить из Украины не более $10 тысяч наличкой. А сегодня, в аэропорту Женевы задержали Гонтареву.
 показать весь комментарий
 
молодець!
тобі до характеристики добавлять фразу: "уважно дивиться раша тудей"
вітаю!
 показать весь комментарий
 
 
ее даже порошенко смотрит..не говоря уже об медведчуке..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да правда Свыше 10 тысяч евро нужны доказательства о происхождении денег Это касается всех граждан
 показать весь комментарий
 
Де це ви так насобачились шпрехати парускі?
 показать весь комментарий
 
 
Эншульдиген зи битте ,их ферштее нихт зо гут Украинише шпрахе Нур бисхен ауф руссишь Кёнтен зи мит мир ауф дойч рэден? их махе дас герне.
 показать весь комментарий
 
данке майне партизан их арбайте карефан. Дринкен, дринкен, яйка, курка, млеко. Курт, битте, дритте, Фрау мадам. Я урок вам преподам. Гуттен таг, никс шиззен сигаретен. Майне кляйне их бин ду нихт фергессен. Гитлер капут, капут мой мерседесен. Их клаубе нихт дах ду бист швайне
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо владеешь языком Пиши бевербунг в Дойче пост нам нада людей марки на конверты клеить)
 показать весь комментарий
 
Дер собака дер біжить ундер по дорозі.
 показать весь комментарий
 
таран, кому то надо давать подсрачника ушлепкам у власти, народ же спит..
 показать весь комментарий
 
 
тут закінчивший вже гімназію маладой рабочій підказує: кому-то
 показать весь комментарий
 
когда нет аргументов - переходим на орфографию, да, шокобот?
 показать весь комментарий
 
 
А как твоя орфография когда приедешь к нам Ты мне похвалишся?Ну или в нашем чате как ты похвалишся?Я к примеру тебя понимаю, а вот как ты меня поймёшь на родном языке?
 показать весь комментарий
 
В ОБСЄ відхрестилися від законопроекту Порошенка про Антикорупційний суд
 показать весь комментарий
 
 
Назар Приходько‏ @nazareye

В БПП заявили, що НЕ підтримають закон по реінтеґрації Донбасу без згадки про "Мінськ". Ну не пі.араси? Хоча зрозуміло, бо з виключенням "Мінська" треба буде автоматично виключити Кучму та Мєдвєдчука, а з політичним батьком та хресним батьком так чинити не можна. Да, Ліксєіч?
 показать весь комментарий
 

Придуманные должности министров и замов
"по евроинтеграции" - это синекуры для любовниц, дочерей,
родственниц... где ничего не надо делать, ни за что не отвечать, но получать
высокую зарплату, обворовывая на "законных основаниях" бюджет...

Для справки: "синекура" - это
придуманная, пустая, должность, для получения доходов от государства
"нужными" лицами...
 показать весь комментарий
 
 
Какое отношение высказывания мин.ин.дел Германии имеет к позиции ЕС? Германия совсем не последняя страна в ЕС. Не знаю что понимает Габриэль в украинской политике,но в делах ЕС он кое-что понимает. Как понимал в живописи Дюрер и в математике Гаусс.
 показать весь комментарий
 
Над «Газпромом» нависли 14 миллиардов долларов штрафа
Решение Стокгольмского арбитражного Суда не в пользу РФ
https://svpressa.ru/politic/article/189508/
 показать весь комментарий
 
Живите на свои, и никто не будет вас упрекать,а так правильно,кто дает подачки-тот вас и имеет, ничего удивительного.
 показать весь комментарий
 
Полякам теж дорікають , нещодавно навіть санкції якісь ввев ЄС за судову реформу чи за невдалу судову реформу (щось таке). А Польші в свій час дали дуже велику допомогу фінансову. Взагалі в ЄС є якась система допомоги і в той же час зобов'язань . Відокремлено зараз мало країн існує.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра о новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit
 
 
 
 
 
 вверх