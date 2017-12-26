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 Политика Украины
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 Суд арестовал миллион долларов экс-замглавы АП времен Януковича, - пресс-секретарь ГПУ Лысенко

По ходатайству Генпрокуратуры Печерский райсуд наложил арест на средства бывшего замглавы АП времен президентства Януковича в сумме более 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшим заместителем главы Администрации Президента Украины Януковича, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины", - написал Лысенко.

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Он напомнил, что 6 июля 2017 года в ходе проведения санкционированного обыска индивидуального банковского сейфа указанного лица, следователями обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 миллиона долларов.

"По ходатайству прокуратуры Печерский районный суд города Киева наложил арест на изъятые средства указанного лица, предположительно полученные из неофициальных источников, с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет", - написал Лысенко. В декабре 2017 года следственный судья отказал владельцу в возвращении изъятых денег.

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В сообщении фамилия бывшего заместителя главы АП не указывается, но "Укринформ" предполагает, что это Юрий Чмырь. Генпрокурор Юрий Луценко ранее сообщал о размерах изъятых во время обысков в банковских ячейках. Сумма равна 1,18 миллиона долларов. Расследование в отношении экс-главы Сумщины Чмыря завершено: он подозревается в утаивании паспорта и недекларировании имущества дочери.

Суд арестовал миллион долларов экс-замглавы АП времен Януковича, - пресс-секретарь ГПУ Лысенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041604
 
 
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Чи й не новина.Та той "бывший замглавы АП времен президентства Януковича" таку суму офіціанту на чай залишає.
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Якраз вистачить для АП Пороха на каву, катриджі, олівці, ручки, папір (не тільки туалетний) та іншу канцелярію.
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А что чиновники и олигархи воровали и воруют только во времена януковича? Судя по последним Е - декларациям депутатов , судей , прокуроров , министров то сегодня воруют так же ка и вчера . и сегодня никто не сидит за тотальное обворовывание Украинского Народа так же как и вчера .Дворцы растут , бентли , мерседесы , тойоты так же покупаются за счёт дурных налогоплательщиков
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судь арестует и распределилит по меж собой. ахаха!!
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Отлично, медленно но уверенно наказание приближается к овощу и его прихвостням Суд арестовал миллион долларов экс-замглавы АП времен Януковича, - пресс-секретарь ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 3247
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Вот уж трагедия - какие-то миллионы... Теперь дело уж конкретно на миллиарды пошло, а то и выше, господа присяж-д-ные, под которыми лед до сих под не тронулся.
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Чего нет в методичках порохоботов

Наперсточники или Антикоррупционный суд

В законе три важные проблемы - роль международников в отборе судей, сроки начала работы суда и подсудность дел.

1. ПРОЦЕДУРА отбора судей. В то время как Венецианская комиссия в своем решении четко указывала, что международным организациям и донорам должна быть отведена РЕШАЮЩАЯ («crucial») роль при отборе специализированных судей, в предложенном президентом тексте международным организациям отведена СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ роль («advisory»).
Согласно проекту, Для отбора судей Антикорсуда будет сформирован Общественный совет международных экспертов, в который войдут кандидаты, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины. Что важно, состав этого Совета будет определять Высшая квалифкомиссия судей (ВККС), а не Общественный совет добропорядочности, действие которого для Антикоррупционного суда отменен.
Совет международных экспертов будет выносить свое решение по каждому кандидату в судьи Антикорсуда. Но если совет экспертов решит, что кандидат на должность судьи не соответствует критериям, то…ничего страшного. Это решение может быть отменено решением Высшей квалификационной комиссии судей, за которое проголосует 11 из шестнадцати ее членов.
Разница между СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ голосом и РЕШАЮЩИМ голосом примерно такая же как между вежливым «Не насилуйте нас пожалуйста» и выстрелом в ногу.


2. СРОКИ создания суда. Суд может формироваться в течение года с момента подписания законопроекта. Чтобы он стал полномочным, нужно чтобы были выбраны минимум 2/3 судей от его состава. Напомню, закон про Антикорсуд мы ждали год. Если его принятие будет таким же неспешным, у нас есть все шансы увидеть подпись президента уже в марте. А это значит, что фактически Антикоррупционный суд заработает только ПОСЛЕ президентских выборов 2019 года.
И что важно, требования к судье Высшего Антикоррупционного суда выставлены очень ограничивающие. Могу ошибаться, но в системе, где год не могли провести полиграф руководства ДБР и до сих пор не могут внедрить автоматическую систему проверки деклараций, набрать за год полный комплект судей Антикорсуда с таким стажем (не менее 5-ти лет работы судьей, не менее 7 лет научного стажа в сфере права, не менее 7 лет адвокатского стажа) и квалификацией также реально, как на производственной базе ЗАЗ вместо Ланоса начать выпускать искусственный интеллект.

3. ПОДСУДНОСТЬ дел. Ну и под конец, даже когда мы наберем лучших судей без единого вето на решение международных органов, законопроект позволяет неспеша завалить суд делами не только от НАБУ и САП, но и от Нацполиции, СБУ и Налоговых органов. При этом закон прописан таким образом, что теоретически дела относительно топ-чиновников, для которых и был задуман Антикорсуд, могут рассматриваться не только этим судом.
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Та уже всем понятно что эта вонючая корупционная гнидская шайка блока пети порошенка и народного ублюдочного фронта яйценюка доолжна сидеть в тюрьме .
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а по суті президентського законопроекту крім плювання імном є що сказати?
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Вчера эти ублюдки типа патриоты мосейчуки , ляшки , дэйдеи бегали без штанов а сегодня уже надекларировали десятки миллиардов , в лотерею вдруг начали выигрывать , тёщи и жёны ихние вдруг стали финансовыми гениями .Это не просто корупция это враги Украинского Народа
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прес -секретар не назвав ім'я голови АП януковоща, бо імена невикритих російських шпигунів не розголошуються
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То есть счета зам главы АП Януковича суд арестовал, а Левочкин как бы не при делах?
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А сам Лысенко хиба не працював в злочынний администрации Януковича?
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мелочь из дырки в кармане школьного пиджака вытрусили)))))
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лысенко, по сравнению с теми которых вы с гарантом отпустили и дали убежать - чмырь со своим лимоном младенец в люльке..... а ведь с вас и об этом спросят ты это понимаешь лысенко?
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За год ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс взяточников - Генпрокурор Юрий Луценко http://news.liga.net/news/politics/14876198-za_god_gpu_zaderzhala_na_goryachem_9_5_tys_vzyatochnikov_lutsenko.htm
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Не иначе как Чмыря (такой фамилия) решили зачмырить.
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и "свои" национализировали его банк Суд заарештував мільйон доларів екс-заступник голови АП часів Януковича, - прес-секретар ГПУ Лисенко - Цензор.НЕТ 6377
Крутая история, но что-то не сходится...
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Подумаешь - какой-то там миллион! Батон златой от Янека хихикает-смеется - "Да нас, панове, и не счесть, нас много - мы целое и чудное семейное богатство, мы - сила, есть и будем!" Батон один - нас много. И что далее? А далее на выборах мы Шуру позовем - батон ему пилить. Да вот вопрос - кому-то что перепадет?..
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Это всё прекрасно,вопросов нет. Хотя есть один. А сам лысенко то кто был во времена овоща??? Риторический вопрос в шоколадные времена.😊
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Нам все время талдычат о накраденном окружением Януковоща (в том числе 1 млн). А в это время дружественный нынешней демократической честной власти один Беня Коломойский украл у вкладчиков своего банка не свои а людские деньги почти 7 млрд дол. И как с гуся вода. А это легло страшным бременем на наш мизерный гос бюджет. Это в то время, когда мы вымаливаем трудно каждый миллиард КРЕДИТА в МВФ. А здесь Беня шурух!!! и 7 млрд из бюджета в карман. Конечно и миллион украденный нельзя допускать. Но как смотрю, то то что накрало окружение Януковича не входит в сравнение с накраденным одним Беней Коломойским. Для этого Беня и майдан проводил. Для этого Правый сектор создал и финансировал, да и автомайдан того времени его творение. Наверно при Януковоще не было у него условий для такой крупной мошеннической операции. Вот и провел майдан для смены власти на своих.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал миллион долларов экс-замглавы АП времен Януковича, - пресс-секретарь ГПУ Лысенко
 
 
 
 
 
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