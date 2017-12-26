 Суд арестовал миллион долларов экс-замглавы АП времен Януковича, - пресс-секретарь ГПУ Лысенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшим заместителем главы Администрации Президента Украины Януковича, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины", - написал Лысенко.

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Он напомнил, что 6 июля 2017 года в ходе проведения санкционированного обыска индивидуального банковского сейфа указанного лица, следователями обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 миллиона долларов.

"По ходатайству прокуратуры Печерский районный суд города Киева наложил арест на изъятые средства указанного лица, предположительно полученные из неофициальных источников, с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет", - написал Лысенко. В декабре 2017 года следственный судья отказал владельцу в возвращении изъятых денег.

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В сообщении фамилия бывшего заместителя главы АП не указывается, но "Укринформ" предполагает, что это Юрий Чмырь. Генпрокурор Юрий Луценко ранее сообщал о размерах изъятых во время обысков в банковских ячейках. Сумма равна 1,18 миллиона долларов. Расследование в отношении экс-главы Сумщины Чмыря завершено: он подозревается в утаивании паспорта и недекларировании имущества дочери.