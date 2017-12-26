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 "Зустрінь своїх" - 27 декабря в аэропорту "Борисполь" будут приветствовать освобожденных из плена украинцев

В Сети анонсирована акция "Зустрінь своїх" - поддержать осовбожденных из плена украинцев, которых завтра должны обменять на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, в Фейсбуке уже создан хештег   "Зустрінь своїх" 

Активисты организовали акцию "Зустрінь своїх". В рамках мероприятия также люди самостоятельно организуются группами, которыми будут выезжать в "Борисполь" вечером 27 декабря, чтобы встретить освобожденных из плена украинский.

В рамках мероприятия организаторы запустят бесплатные автобусы до аэропорта, которые будут курсировать со станции метро "Бориспольская".

"Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще - флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второе рождени ", - написал один из инициаторов акции Юрий Гудименко.

Освобожденных из плена привезут на военный аэродром "Борисполь" около 19 часов.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26 декабря, президент встретился с родственниками заложников. Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.

Источник: https://censor.net.ua/n3041603
 
 
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Выезжайте всем парламентом, без них вы бы не жили сегодня так хорошо.
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Меньше там пиарьтесь! Все-таки это прежде всего встреча с родными. Даже страшно представить, что они пережили за это время.
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встретят - зрада, не встретят - зрада вдвойне. у зрадоботов всегда зрада
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Как освобождают заложников посмотрите в американских фильмах, а обмен 70 на 300, это трудно назвать освобождением.
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Ты не кино смотри, а вопрос изучи. Вьетконговцы пленных американцев на харчи и медикаменты меняли, особенно летчики в цене были. А "Рембо" и "Хищник" голливудские сказки. "Горячие головы" и то круче
"Зустрінь своїх" - 27 декабря в аэропорту "Борисполь" будут приветствовать освобожденных из плена украинцев - Цензор.НЕТ 6459
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Хищник ч.1 и мой любимый фильм. Боевое фентази. и Нордик супер. Только в теме заложников, ссылаться на шедевры американского кино все же не стоит. Жизнь не кино
"Зустрінь своїх" - 27 грудня в аеропорту "Бориспіль" вітатимуть звільнених із полону українців - Цензор.НЕТ 3672
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Похрен, главное вернуть, а обезьян можно хоть 800 им отдать!
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Не біжіть попереду паровоза. Ідійоти.
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Вони точно потребуватимуть психологічної реабілітації. Не знаю, як сприймуть галасливий натовп.
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мадам, вы обязаны там быть!! что им помочь, должна же такая заядлая патриотка Украины как Ксюша цензоровская! им помочь, это просто не вопрос, вы уже там, так ведь?
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Зачем это все, люди были в плену, уставшие, изможденные, зачем все это организовывать, у них есть родные, их и встретят. Лучше бы потом помогли, если все так искренно.
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от что за народ, страна должна встретить их как героев, но вечно найдется какое-то ноющее тело, которое начнет рассуждать что "лучше", ну помогите им потом сами, раз это "лучше", все в ваших руках
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Не представляю что пережили наши герои в плену у орков. Только мужество и сила воли их все время держала. Государство обеспечит им должную поддержку.
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щас власть пропиариться на мучениках , поматросит и потом бросит .
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шкода, що не в Дніпрі.. Обов"язково б пішла. З квітами і прапором.!!
Господи, поможи! Благаю!!
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Дай Бог, что бы орки их обменяли! Спасибо огромное всем тем ,кто прийдет поддержать наших людей им очень нужна наша поддержка ! Очень жаль,что я не в Киеве.
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Пропустил.. А с какого аэродрома взлетит самолёт с нашими ребятами? У орков есть аэродром?!?
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на мою думку зустрічати потрібно. Звісно не кидатись до хлопців, а показати, що народ чекає на їх повернення, сподівається і молиться за них. Що ми про них не забули, що вважаємо хлопців Героями. Люди повертаються з ПОЛОНУ. Зламані, понівечені душі і тіла, пригнічені, зневірені, після катувань та принижень, може думають що про них усі забули, "злили" їх з рахунків. Ні.! Не забули.!!!.. І чекаємо!
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теперь всё спокойно), психолог.. ну почти психолог журналист Ксюша с цензора.нет будет встречать пленных, ждём фото
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Зустрінь своїх" - 27 декабря в аэропорту "Борисполь" будут приветствовать освобожденных из плена украинцев
 
 
 
 
 
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