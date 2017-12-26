 "Зустрінь своїх" - 27 декабря в аэропорту "Борисполь" будут приветствовать освобожденных из плена украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, в Фейсбуке уже создан хештег "Зустрінь своїх"

Активисты организовали акцию "Зустрінь своїх". В рамках мероприятия также люди самостоятельно организуются группами, которыми будут выезжать в "Борисполь" вечером 27 декабря, чтобы встретить освобожденных из плена украинский.

В рамках мероприятия организаторы запустят бесплатные автобусы до аэропорта, которые будут курсировать со станции метро "Бориспольская".

"Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще - флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второе рождени ", - написал один из инициаторов акции Юрий Гудименко.

Освобожденных из плена привезут на военный аэродром "Борисполь" около 19 часов.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26 декабря, президент встретился с родственниками заложников. Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.