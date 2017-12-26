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 "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был и пятый! И шестой! И до конца жизни!": как Путина выдвигали в президенты России. ВИДЕО

Несколько сотен звезд спорта и эстрады, российские политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты. Сам Путин на собственное выдвижение не пришел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в 57-м павильоне ВДНХ, где обычно проходит выставка "Россия. Моя история", курируемая епископом Тихоном (Шевкуновым), которого называют "духовником президента". Такая группа нужна кандидату, который идет на выборы как самовыдвиженец, чтобы подать заявку на регистрацию в ЦИК России. Точно таким же образом несколько дней назад инициативную группу собирал оппозиционер Алексей Навальный, получивший в итоге отказ в регистрации.

Участники начали собираться за три часа до официального начала. Те, кто решил выдвигать Путина, сами оплачивали аренду зала, поэтому выбрали павильон поскромнее, объяснил Би-би-си борец Александр Карелин, член оргкомитета инициативной группы. Помимо него на павильон "скидывались" секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и боксер Денис Лебедев.

Организаторы мероприятия собрали для выдвижения Путина самых разных людей: по соседству сидели певица Валерия и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, отказавшийся накануне сам выдвигаться в президенты, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, звезды российского Comedy Club Гарик Харламов и Михаил Галустян, сопредседатели Общероссийского народного фронта и руководители небольшой партии "Патриоты России".

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Не было только главного участника: самого Владимира Путина. "Наверное, он занят другими великими и важными делами", - предположила в разговоре с Би-би-си певица Полина Гагарина. О том, что президент не придет на свое выдвижение, было известно еще на прошлой неделе: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что у президента "достаточно загруженный график". Во вторник график президента был загружен детьми: Путин в Кремле общался с ними на новогодней елке.

У собравшихся на ВДНХ отсутствие главного кандидата вопросов не вызвало. "Нас убеждать не надо. А дети - это наше будущее", - сказал депутат-единоросс Андрей Исаев. На реплику корреспондента Би-би-си о том, что дети не смогут проголосовать за Владимира Путина, он отрезал: "Потом смогут!"

"Думаю, хорошо, что его нет, потому что по скромности своей слушать панегирики в свой адрес, я думаю, что он уже устал", - предположил депутат Иосиф Кобзон.

"Ну мы-то все здесь, а кто-то на елке должен быть, - сказал Би-би-си Михаил Галустян. - Сегодня президент на елке, а завтра все мы на елке".

"Мы предлагаем Путина в президенты, присутствовать на этом ему необязательно", - сказал Би-би-си продюсер Иосиф Пригожин. С ним согласился его коллега, продюсер Игорь Матвиенко. "Я уже вышел из того возраста, когда хочется посмотреть на звезд", - объяснил он корреспонденту Би-би-си, добавив, что уже видел президента раньше.

"У президента хватает работы. Он занимается тем, за что мы его любим и ценим", - комментировал отсутствие Путина Сергей Миронов.

Спикер Чеченского парламента Магомед Даудов призывал собираться чаще. "Чтобы после четвёртого срока, иншалла (Если пожелает Аллах. - Ред.), был и пятый! И шестой! И до конца жизни!" - пожелал президенту Даудов.

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Сама церемония выдвижения Путина заняла чуть более получаса. В итоге за выдвижение Владимира Путина на новый срок высказались единогласно все 668 членов инициативной группы. "Все вместе мы сегодня сделали большое дело - поддержали Владимира Владимировича", - объявила Шмелева под аплодисменты и закрыла заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3041602
 
 
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Це вже кінець, путін добіг свого кінця.
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ага Вова пошел на 666 срок Султан Презило Атаман Ампираторский образования Великой Китайско Рузько татарского каганату...
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У вас что-то с датами не то.
Лебедь не мог в 1999 давать интервью о Беслане-2004.
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Путину предложили столицу России перенести в Зауралье,может это и лучше когда столица находится в центре России,Московия всё равно никакого отношения не имеет к России,для Московии Россия это обычная колония с "индейцами" "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России - Цензор.НЕТ 2775
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гарний холоп - це холоп який сам робить свою холопську справу
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Перегони серед рос. знаті "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России - Цензор.НЕТ 258
Хто смачніше чмокне путінську дупцю...
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А самого путіна не було, бо над ним якраз Кіріл кадилом шаманив, на престол вихрестя посвящав.
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я більше скажу: він навіть за себе голосувати не буде: холопи самі все зроблять
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Как только Вова
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
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"Ну мы-то все здесь, а кто-то на елке должен быть, - сказал Би-би-си Михаил Галустян. - Сегодня президент на елке, а завтра все мы на елке".

На осине. Холуистый, оказывается, Миша.
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Для чего нужен путин? Ведь будут выборы не президента, а выборы путина.
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Бал у Князя Тьмы......... да простит меня группа Ария.
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Эх,лупоглазый петушек ты Хуйлустян,бять тебе не на елке,а на шишке.У Рамзана уже побывал,на чью шишку теперь налезешь?
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йоханний бабай! у людей 21 століття на дворі, а у кацапів дрємучє середньовіччя "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России - Цензор.НЕТ 6365
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а после конца жизни можно залить в золото, и избирать истукана и на 45-й, и на 46-срок...
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Эта скотина настолько уверена в своей победе, что даже не пришел (хоть для вида) на свою презентацию!!!
Но вот одна часть Х√йла, все таки, наверное, прибыла - это задница!!!
И её зацеловали по полной программе 😁😁😁
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клоуны отдали елку хуйлу
а завтра хуйло их на елках и подвесит)))
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Архипелаг ГУЛАГ для РАБссии не Враг... "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России - Цензор.НЕТ 5655гордятся СаРаем и Мильдонием на весь Мир.
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Чего нет в методичках порохоботов:

В ОБСЄ відхрестилися від законопроекту Порошенка про Антикорупційний суд

Організація з безпеки і співробітництва в Європі не брала участі в розробці проекту закону про Антикорупційний суд, який був зареєстрований у Верховній Раді 23 грудня.
Про це заявив експерт ОБСЄ з судової реформи Олександр Водянников. Зокрема, він зазначив, що представлені в Адміністрації президента експертами ОБСЄ вчені Анатолій Заєць та Валентин Сердюк, які допомагали з підготовкою законопроекту, наразі такими не є, хоч раніше дійсно були їхніми експертами.

За словами Водянникова, ОБСЄ як організація не брала участі в розробці документа.
Експерт ОБСЄ додав, що навіть не бачив тексту запропонованого президентом Петром Порошенком законопроекту, тому не може говорити про те, чи відповідає внесений документ рекомендаціям Венеціанської комісії.

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Миколи Яновичу...По рангу расее иметь президента взрывающего дома мирных жителей своей страны, или убивающего тех кто имел смелость высказаться против него...По рангу развязывать войны с бывшими братьями или просто,без обьявления войны, вводить войска в бывшие республики устраивая кровавую бойню...Вы это имели ввиду?
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Вообщем конкурс на главного холуя))
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Здравствуй дедушка Мороз!
Что ты в Кремль для нас привёз?
Нам бы вражеские страны
И туда им Ураганы!
Я слыхал для Украины
Ты доставил Джавелины
Ну а нам ты на порог
Новых Санкций приволок... "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России - Цензор.НЕТ 5862
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с новым президентом вас кацаКрысы....и ИХТАМНЕТЫ "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России - Цензор.НЕТ 5363
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вот это качественное сборище "элитного" гавна в одном месте. гавнометр зашкаливает
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Новое поколение РФ не принимает Путина, так что Майдан не за горами. А зная что не все примут этот факт то 100% будет раздробление с гражданкой так что надо готовится ко всему. По факту 4 срок хуйла более опасен для рашки чем для мира.
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Кого и когда на Пидорашке интересовало , как там быдло "примет " своего сцаря? Сказали на колени и поклоны бить - значит так и будет ...
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Да ладно...процент тех,кто на московии имеет йайцы выйти на протесты - ничтожно мал и приближается к статистической погрешности. А учитывая поддержку хуйлоимератора на Кавказе( сегодня кавказцы на московии - то же,чем были казаки в раиссьской империи),то о каких-то антихуйловских силах там и упоминать не стоит.
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Монархия была, есть и будет. Никакая другая конструкция власти там не может быть устойчивой.
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В итоге за выдвижение Владимира Путина на новый срок высказались единогласно все 668 членов. Черти любят сатану.

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Педофил среди детей - жесть! Даже к выдвигателям не пришел, маньячело... Да, инстинкт психопата свое берет.
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"Шиндармындаркамсамол!
Я х..ю, Клава, это пи3дэць."© (сержант Лопахин, сослуживец)
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За выдвижение ввп на новый срок высказались единогласно все 668 членов.Двоих видно добавили потом,чтоб цифра в глаза не бросалась-666
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на западе Москвы Автобус ворвался в подземный переход убив насмерть 5 человек и ранив 15.страшные кадры в Инете
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хотите сказать что автобус тоже входил в инициативную группу?
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Побольше дохлых свинособак - хороших и разных . Возможно , Бог их и простит , главное чтобы они побыстрее там встретились ...
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уровень конечно серьезный даже ничего делать не нужно, возлекорытные всё сами сделают, а остальное быдло там за население не считают
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Срать он хотел на своих холуев.А они вытерлись и продолжили праздник сатаны.
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У Путина при первом избрании, помнится, было 52%...
А у Петра - аж 54!...
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А я вот по другому поведаю , иншалла ... Шоб для Хуйла , после его избрания , раскалили лом добела и воткнули ему в задницу до упора холодным концом . Почему именно холодным ? А шоб вытянуть не мог ... Аминь ...
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"Щоб після четвертого терміну, іншалла, був п'ятий": як Путіна висували в президенти Росії - Цензор.НЕТ 9871
особенно последний пункт сказочки улыбнул)))
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Уж поскорєй би, іншалла,

Била могілка у Хуйла.
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не нада тут его могилки, вывезти в космос и взорвать к херам
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полюбляют таки мокши себе геморрой на жопу искать. чего ото тянуть муму за яйца - коронуйте уже того хуйла и будет вам стабильность и нирвана
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В это время он был у проктолога, ибо терпеть больше не было мочи, зализали так, что посрать не мог пятый день, бУГАГАГА
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О,так нам получается до кацапского цирка очень далеко.Да и по количество клоунов тоже уступаем.Собрались все шуты и престарелая элитная требуха. Прикопайте вы уже там своего недоферера возле мавзолея,выкрасите серебрянкой и пусть стоит вечно.
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Х@йло уже наверное и срать не сможет...
Дырку напрочь зализали...
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читая новости не данном ресурсе трудно разобраться чей он) вроде как в России он запрещён читают только у нас, почему тут новости не про украинские проблемы?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Чтобы после четвертого срока, иншалла, был и пятый! И шестой! И до конца жизни!": как Путина выдвигали в президенты России. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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