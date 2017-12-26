 "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был и пятый! И шестой! И до конца жизни!": как Путина выдвигали в президенты России. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в 57-м павильоне ВДНХ, где обычно проходит выставка "Россия. Моя история", курируемая епископом Тихоном (Шевкуновым), которого называют "духовником президента". Такая группа нужна кандидату, который идет на выборы как самовыдвиженец, чтобы подать заявку на регистрацию в ЦИК России. Точно таким же образом несколько дней назад инициативную группу собирал оппозиционер Алексей Навальный, получивший в итоге отказ в регистрации.

Участники начали собираться за три часа до официального начала. Те, кто решил выдвигать Путина, сами оплачивали аренду зала, поэтому выбрали павильон поскромнее, объяснил Би-би-си борец Александр Карелин, член оргкомитета инициативной группы. Помимо него на павильон "скидывались" секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и боксер Денис Лебедев.

Организаторы мероприятия собрали для выдвижения Путина самых разных людей: по соседству сидели певица Валерия и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, отказавшийся накануне сам выдвигаться в президенты, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, звезды российского Comedy Club Гарик Харламов и Михаил Галустян, сопредседатели Общероссийского народного фронта и руководители небольшой партии "Патриоты России".

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Не было только главного участника: самого Владимира Путина. "Наверное, он занят другими великими и важными делами", - предположила в разговоре с Би-би-си певица Полина Гагарина. О том, что президент не придет на свое выдвижение, было известно еще на прошлой неделе: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что у президента "достаточно загруженный график". Во вторник график президента был загружен детьми: Путин в Кремле общался с ними на новогодней елке.

У собравшихся на ВДНХ отсутствие главного кандидата вопросов не вызвало. "Нас убеждать не надо. А дети - это наше будущее", - сказал депутат-единоросс Андрей Исаев. На реплику корреспондента Би-би-си о том, что дети не смогут проголосовать за Владимира Путина, он отрезал: "Потом смогут!"

"Думаю, хорошо, что его нет, потому что по скромности своей слушать панегирики в свой адрес, я думаю, что он уже устал", - предположил депутат Иосиф Кобзон.

"Ну мы-то все здесь, а кто-то на елке должен быть, - сказал Би-би-си Михаил Галустян. - Сегодня президент на елке, а завтра все мы на елке".

"Мы предлагаем Путина в президенты, присутствовать на этом ему необязательно", - сказал Би-би-си продюсер Иосиф Пригожин. С ним согласился его коллега, продюсер Игорь Матвиенко. "Я уже вышел из того возраста, когда хочется посмотреть на звезд", - объяснил он корреспонденту Би-би-си, добавив, что уже видел президента раньше.

"У президента хватает работы. Он занимается тем, за что мы его любим и ценим", - комментировал отсутствие Путина Сергей Миронов.

Спикер Чеченского парламента Магомед Даудов призывал собираться чаще. "Чтобы после четвёртого срока, иншалла (Если пожелает Аллах. - Ред.), был и пятый! И шестой! И до конца жизни!" - пожелал президенту Даудов.

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Сама церемония выдвижения Путина заняла чуть более получаса. В итоге за выдвижение Владимира Путина на новый срок высказались единогласно все 668 членов инициативной группы. "Все вместе мы сегодня сделали большое дело - поддержали Владимира Владимировича", - объявила Шмелева под аплодисменты и закрыла заседание.