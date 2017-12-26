 Меморандум о нарушении РФ морского права Украина планирует подать в феврале 2018 года, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву, а результаты по иску могут быть не ранее 2021 года.
"Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом относительно конвенции морской, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018 года", - сказала Зеркаль.
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Замминистра отметила, что после подачи меморандума у РФ будет три месяца на подачу возражений относительно юрисдикции, при этом на данные возражения Украина сможет подать свои комментарии. "После того как мы предоставим свой второй меморандум, будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у Арбитража для рассмотрения этого дела, т.е. первые результаты могут быть уже в 2019 году", - добавила она
Зеркаль также отметила, что затем пройдут слушания по сути дела, а результатов стоит "ожидать не ранее 2021 года".
Напомним, из-за строительства арки Керченского моста Россия устанавливает ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, что противоречит Конвенции ООН по морскому праву. Минюст Украины заявлял, что строительство Россией моста и ограничение судоходства в Керченском проливе незаконно.
8 декабря, 2014 - 23:07
Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом. Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции. Они загрязнили урожайные районы. У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно. Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток.
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Так что если мы можем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально-устаревшей продукции. Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...
Але типу не сваріть владу і не розхитйте човен, якщо доведеться вкотрий раз лягти під кремль