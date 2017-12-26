 Меморандум о нарушении РФ морского права Украина планирует подать в феврале 2018 года, - Зеркаль

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву, а результаты по иску могут быть не ранее 2021 года.

"Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом относительно конвенции морской, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018 года", - сказала Зеркаль.

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Замминистра отметила, что после подачи меморандума у РФ будет три месяца на подачу возражений относительно юрисдикции, при этом на данные возражения Украина сможет подать свои комментарии. "После того как мы предоставим свой второй меморандум, будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у Арбитража для рассмотрения этого дела, т.е. первые результаты могут быть уже в 2019 году", - добавила она

Зеркаль также отметила, что затем пройдут слушания по сути дела, а результатов стоит "ожидать не ранее 2021 года".

Напомним, из-за строительства арки Керченского моста Россия устанавливает ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, что противоречит Конвенции ООН по морскому праву. Минюст Украины заявлял, что строительство Россией моста и ограничение судоходства в Керченском проливе незаконно.