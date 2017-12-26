===Мы с Сытником совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов, - Луценко===

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам. В частности, он отметил, что "публичное сведение счетов" было ошибкой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Также читайте: Очень важно, чтобы Украина показала, что у нее есть хорошо функционирующие органы по борьбе с коррупцией, - посол Великобритании Гоф

"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за границей. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе", – сказал Луценко.



Также он заявил, что он настаивает на том, что "нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".



"Пока я генпрокурор, я утверждаю, даже как бывший министр внутренних дел, НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленной преступностю", – сказал Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Раскрытие ГПУ информации об агентах НАБУ "подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией", - заявление ЕС

Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.



НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.



А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

Евросоюз обвинил Генпрокуратуру в препятствовании НАБУ. В свою очередь в Госдепе США сделали жесткое заявление по скандалу между НАБУ и ГПУ. В Вашингтоне назвали эти действия попыткой "подорвать независимые антикоррупционные институты", которым США и другие страны оказывали поддержку.