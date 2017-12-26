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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2041) ГПУ (8356) Луценко (6815) Сытник (474)

 Мы с Сытником совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов, - Луценко

Руководители Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли к общей точке зрения по поводу конфликта в правоохранительных органах.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам. В частности, он отметил, что "публичное сведение счетов" было ошибкой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

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"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за границей. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе", – сказал Луценко.

Также он заявил, что он настаивает на том, что "нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".

 "Пока я генпрокурор, я утверждаю, даже как бывший министр внутренних дел, НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленной преступностю", – сказал Луценко.

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Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

 Евросоюз обвинил Генпрокуратуру в препятствовании НАБУ. В свою очередь в Госдепе США сделали жесткое заявление по скандалу между НАБУ и ГПУ. В Вашингтоне назвали эти действия попыткой "подорвать независимые антикоррупционные институты", которым США и другие страны оказывали поддержку.

Источник: https://censor.net.ua/n3041600
 
 
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Мы с Сытником совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов, в дальнейшем мы будем это делать не публично - Луценко...
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Под видом судебной реформы было принято решение о реорганизации Соломенского суда Киева, в чью исключительную компетенцию входило рассмотрение всех ходатайств НАБУ.
Более того, президентская команда так выписала закон, что избрать председателя нового суда и взять его под свой контроль можно прямо немедленно, переведя в него всего трёх своих судей, чтобы они большинством из двух голосов избрали сразу на три года нового руководителя, не дожидаясь остальных.
Кроме того, закон создал целый ряд возможностей не взять в новый суд тех, кто плохо себя вёл (т.е. не исполнял беспрекословно указания власти) в прежнем суде
Таким образом, Президент по факту уже создал полностью подконтрольный себе новый антикоррупционный суд, который будет рассматривать абсолютно все ходатайства НАБУ.

Если ещё проще - Президент публично внёс закон об антикоррупционном суде, который может быть теоретически заработает лишь в 2019-м, а подковёрно создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас.

Главным результатом стало то, что Президент таким способом связал по рукам процессуальные инициативы НАБУ теперь уже в своём личном суде. Так что не стоит ждать реальной борьбы с коррупцией.
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Югик,пора,пора тебе голубок доставать кружку,вторая ходка не за горами ...
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Юра работай наоборот, задом сдаёшь просто как Шумахер.
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,, ну , карочи , , поделили сферы влияния , рулит мирное сосуществование , , , а как это отразится на кошельках / зарплатах / свободах украинцев ?
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Да ничерта они не "пришли к общему знаменателю"....поросенко погрозили пальчиком из США, мол, Сытника не трогать...вот Луценко мгновенно отреагировал "Чего изволите? Ах изволите Сытника не трогать? Ща сделаем!" А сказали бы -- убрать, он бы сообщил что ввиду неразрешимых разногласий с господином Сытником и т.д. и т.п.
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"публичное сведение счетов" было ошибкой......значит будут сводить счеты не публично и мило улыбаться народу, щедро раздавая обещания бороться с коррупцией....это ж сколько бабла наварят не публично....
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Я че-то не пойму: Луценко совершил уголовное преступление раскрыв фамилии и лица секретных агентов. И что после этого "мир дружба, жвачка?",
А Сытник, Холодницкий и Грицак не хотят со временем "сесть" за сокрытие преступления??
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Юре было приказано пресануть чисто Сытника и возможно на фоне этого протянуть закон позволяющий наконец избавится от этих непокорных Сытника и Холодницкого и всунуть вместо них своих шестёрок. Даже законопроект состряпали и зарегистрировали. Но Юра как всегда всё обос**л, мало того ещё и в скандал с ЕС и США влез и те звонко нашлёпали Петю. Короче думали что всё прокатит, и НАБУ оседлаем и суд антикоррупционный снова тормознём а вышло всё наоборот. За бугром уже не те наивные дурачки которым мозги лечили почти четыре года и кормили обещалками и они быстро поняли что их в очередной раз хотят поиметь .И Пете было сделано последнее китайское предупреждение,дальше цугундер. Моментально его шестёрки и свой законопроект отозвали а так же и законопроект которым хотели взнуздать НАБУ и САП. Юра же оказался крайним как и положено. Верно говорят....Заставь дурака Богу молится он с дуру своим лбом и храм развалит.
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Вся барижна шобла отримала останє китайсье попередження, і вмикнула задню.
очко не резинове,зжалось як пасатижи. шипунчик не протиснеться.
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Дегенерат і бидло! Після заяв про те, що він з кимось зводив рахунки нормальний Генпрокурор подає у відставку як непригодний.
Югік це бидло яке навіть не розуміє що таке Генпрокурор. Не має ні найменьшої уяви яке місце він займає.
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что было ошибкой публичное сведение счетов. Источник: https://censor.net.ua/n3041600
І нафуй такий генпгокугог, якщо посаду застосовує для зведення рахунків.
юга )!(опом чувствував, що кружку потрібно зберегти для другої ходки.
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===Мы с Сытником совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов, - Луценко===

А вот за раскрытие сети агентов под прикрытием отсидеть придется
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Твоей ошибкой, Югик! Не нужно эту ошибку разделять с Сытником, комсомолец ты редкостный.
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поддержка западом работы НАБУ и его руководства, и в то же время критика действий Порошенко через сомнительной легитимности генпрокурора Луценко поставила всё на свои места.Порошенку не дали и не дадут похоронить в Украине процессы против коррупцмм.Как бы нынешний президент Украины,Пётр Порошенко,фигурант международного расследования по махинациям с капиталами сомнительного происхождения,в т.ч по т.н."Панамскому оффшору",не стремился затереть следы своих махинаций в Украине (через Гонтареву и др.) ему не дадут.И после сдачи президентских полномочий будет проводиться расследование.Так что с запада дали чёткий сигнал-"Не мешать работе НАБУ,иначе сразу включатся механизмы принуждения,которые Порошенку обойдутся много дороже."
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Пгавильно Югик говогит, счета нужно сводить где то далеко от Украины: в Нидерландах или Швейцарии. Но при этом сами счета должны быть в оффшорных зонах.
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нда, видать крепко барыги яйца накрутили за НАБУ, что ручной алкаш-революционер Аве Мария начал петь
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В данный момент на ISTV происходит адский ад с участием в главной роли франкфуртского алкаша. А глядя на рожи так называемых "журналистов" это всё превращается в смешной трэш и шапито. ДОЖИЛИСЬ.
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Всё таки счёты были, какие? Луценко дал заднюю, только под давлением ЕС., но мы ведь знаем что он поставлен для того чтобы прикрывать "своих" в корупционных схемах и думаю скоро мы увидим очередной скандал, а может и договорились, что афишировать, а что нет. Тогда это выглядит будет так: "МЫ СВОИХ НЕ СДАЁМ."
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Если не мыслить позитивно, то невозможно понять - к чему стремиться...
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Замість перерозподілу грошових потоків краще би дійсно зі злочинністю боролись єдиною силою
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Так как можно бороться самим с собой ? Не ну можно ещё где то директора школы на 100 грн взятки накрыть, но это ж взападло, коллеги прикалываться будут.
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Порохососи десь поділися... А який гавкіт тут стояв цілий тиждень і все даремно. Мало що Саакашвілі їм дулі натикав, то ще й Ситник заставив прокурврора на задніх лапках стояти в позі "чего ізволітє" з піджатим хвостом. Хтось ще вірить, що у нас правлять розумні?
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Гризня НАБУ з ГПУ призвела до того, що в очах народу обидві сторони втратили авторитет, а корупція здається, ще більше розвцвіла
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После его возвращения из США...(с). Юра, это ключевые слова и тебя снова подвел твой -же болтливый язык, а ты даже не догадался. Короче, плети лапти, Порох тебя сдаст первым. Но ты можешь сразу записаться в оппозиционеры, тебе не впервые вилять жопой в украинской политике.
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Путь луценко. от президента к коломойскому от того к набу. ты шо петли вьет и не поймешь сначала. ух...
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Раньше органы между собой ссорились и теперь новые продолжили эту практику. Вместо того, чтоб объединится и бороться, они плодят беспорядки в стране
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Юра, пиши заяву про відставку. Не буде тобі спокою. Поганий ти Генпрокурор, бо ніякий. Погана ти людина, бо ніяка. Алкаш. Пропив ти усе вщент. Тікай з України, бо...

Ми тебе дістанемо. Ти від нас нікуди не подінешся. Будеш сидіти. І дружина твоя буде шкварчати на сковороді. Не заздрю я твоїм дітям. Про онуків годі навіть згадувати. І про Кличка тобі кияни згадають. Біжи, Юра, біжи... А потім - тримти!!!!!!!!!!!!!!!
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Да для НАБУ это было не сведение счетов, а банальный пиар, что бы поднять свой рейтинг. Они такие хорошие, а все их вокруг обижают, поэтому Сытник и поехал в США, что бы поплакаться)
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Після Майдану всі чекали докорінних змін. А отримали що? Стара система нікуди не ділась. А нові НАБУвці нічим не відрізняються від старих ГПУшників, за свої інтереси один з одним конкурують, а про народ не думають
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А чем они раньше думали, когда ГПУ котило бочку на НАБУ, а НАБУ котило бочку на ГПУ? И прочие органы подключались
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Что ж такого привез или сказал Сытник после возвращения с США,что Луценко заднюю включил? Сразу хвост поджал,другой тон.Вот где цирк,не там его ищите.
То ли еще будет...Штаты открыто не вмешиваються в дела другой страны,но потихоньку на каждого находят ...свой болт.
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Холуй рошенівський, в тебе з твоїм соєвим сюзереном попереду зустріч з Карлосом Кастресана. https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/28931494.html
Метод Кастресани: як посадити президента-корупціонера
Гватемала і Україна - що може бути спільного між цими двома країнами?
Наприклад, проблема корупції. «Ми приїхали до країни, де
система безпеки та правосуддя була майже знищена. Судова влада дуже
корумпована, прокуратура також фігурувала у серйозних корупційних справах. Так
само і поліція.
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задача н"бу вызвать политический кризис, это задача поставлена заказчиком. для этого в наэлекризованном обществе достаточно обосрать и вбросить, завести дело, и уже будут последствия. работают в паре с агентом карлсоном, вместе набрасывают на вентилятор.
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Меньше игры на публику, больше дела. Это касается как ГПУ, так и НАБУ, САП.

На зустрічі послів "Великої сімки" з директором НАБУ Артемом Ситником та керівником САП Назаром Холодницьким українських правоохоронців просили не втягуватися в політику.


Про це ТСН.ua розповіли два незалежні одне від одного джерела, знайомі із ситуацією.


За словами джерел, Ситник скаржився, що українські політики заважають працювати НАБУ через боязнь кримінальних проваджень.


Після нього слово надали Назару Холодницькому, який загально розповідав про відкриті провадження та проблеми в роботі антикорупційних органів.


Далі виступати почала посол Великої Британії Джудіт Гоф, яка критикувала Артема Ситника за зайвий піар у роботі НАБУ. Її підтримав посол ЄС Х'юг Мінгареллі, який говорив, що посли продовжують підтримувати антикорупційні органи України, але їм не можна впадати в політику.


"Мінгареллі і посол Британії були доволі жорсткими. Вони дали зрозуміти Ситнику, що треба працювати "тихіше", - зазначив один із співрозмовників.


Джерела зазначають, що під час цієї зустрічі посол США в Україні Марі Йованович майже нічого не говорила і не критикувала роботу НАБУ.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/na-zakritiy-zustrichi-posli-krayin-g7-zasteregli-nabu-ta-sap-ne-gratisya-v-politiku-dzherela-1062485.html
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Что значит грызня НАБУ и ГПУ? Вообще-то это ГПУ всячески мешает НАБУ бороться с коррупцией, вот и конфликт, а не взаимная ссора на ровном месте.

Это как некоторые политики считают что Украина и Россия должны идти на взаимные уступки, забывая (или делая вид типа не в курсе) что Россия это агрессор и напала на Украину. А не просто какие-то взаимные претензии.
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Действуй строго по закону,
То бишь - действуй втихаря...
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Вот сволота!А за "паливо" негласних співробітників хто відповість?!Давай,бери кружку,Макошино вже жде тебе,як постійного клієнта поклейки конвертів!
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КАРТАВЫЙ ! ТО , ЧТО ТЕБЯ МАМА РОЖАЛА СТОЯ НА БЕТОННОМ ПОЛУ УЖЕ БЫЛА ПУБЛИЧНАЯ ОШИБКА !
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Гогаздо большая ошибка - менять закон под конкгетного югидически необгазованого Югу.
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Ошибка это непреднамеренное действие. А здесь специально Петя и Рада изменили закон чтобы поставить на должность Генпрокурора нужного им человека.
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Югiк просто убогий профан, человеческий конфуз без стыда и совести. Возомнил себя непогрешимым и неподотчетным никому. Судьба дурака незавидна.
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Ну и что там снова собрался этот логопед Юра обсуждать за общим столом.Кого отмазать,а кого садить по просьбе кондитера.Собирались уже среди ночи Сытника снимать и получилось так,что закон даже никто не знает и не читали по каким причинам его можно снять.А потом когда под задницами кресла начали шататься сразу же с Порохом красиво обделались.И посыпались обещания направо и налево,дрожащим голосом президента.Нечего там собираться,создали независимую структуру, пусть она и работает независимо.И меньше слушай кондитера если еще свои мозги остались или вали в отставку, может выживешь..
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Помилка? При таких помилках у відставку треба подавати. Тримаються за крісла, як прилипали. Мізків немає, тільки красти можуть ублюдки.
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а зачем, в этой стране можно всё. а вытирать ноги об народ вообще дело привычное
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Юрик, что значит - "даже если кто-то из нас прав"?
Я не понимаю, что оно делает на месте генпрокурора, вопрос ррриторрррический, бюст цезаря уже наверное заказал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы с Сытником совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов, - Луценко
 
 
 
 
 
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