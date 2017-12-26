===Мы с Сытником совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов, - Луценко===

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам. В частности, он отметил, что "публичное сведение счетов" было ошибкой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за границей. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе", – сказал Луценко.
Также он заявил, что он настаивает на том, что "нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".
"Пока я генпрокурор, я утверждаю, даже как бывший министр внутренних дел, НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленной преступностю", – сказал Луценко.
Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.
НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.
А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
Евросоюз обвинил Генпрокуратуру в препятствовании НАБУ. В свою очередь в Госдепе США сделали жесткое заявление по скандалу между НАБУ и ГПУ. В Вашингтоне назвали эти действия попыткой "подорвать независимые антикоррупционные институты", которым США и другие страны оказывали поддержку.
Более того, президентская команда так выписала закон, что избрать председателя нового суда и взять его под свой контроль можно прямо немедленно, переведя в него всего трёх своих судей, чтобы они большинством из двух голосов избрали сразу на три года нового руководителя, не дожидаясь остальных.
Кроме того, закон создал целый ряд возможностей не взять в новый суд тех, кто плохо себя вёл (т.е. не исполнял беспрекословно указания власти) в прежнем суде
Таким образом, Президент по факту уже создал полностью подконтрольный себе новый антикоррупционный суд, который будет рассматривать абсолютно все ходатайства НАБУ.
Если ещё проще - Президент публично внёс закон об антикоррупционном суде, который может быть теоретически заработает лишь в 2019-м, а подковёрно создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас.
Главным результатом стало то, что Президент таким способом связал по рукам процессуальные инициативы НАБУ теперь уже в своём личном суде. Так что не стоит ждать реальной борьбы с коррупцией.
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/videos/1767413266662667/
А Сытник, Холодницкий и Грицак не хотят со временем "сесть" за сокрытие преступления??
очко не резинове,зжалось як пасатижи. шипунчик не протиснеться.
Югік це бидло яке навіть не розуміє що таке Генпрокурор. Не має ні найменьшої уяви яке місце він займає.
І нафуй такий генпгокугог, якщо посаду застосовує для зведення рахунків.
юга )!(опом чувствував, що кружку потрібно зберегти для другої ходки.
А вот за раскрытие сети агентов под прикрытием отсидеть придется
Ми тебе дістанемо. Ти від нас нікуди не подінешся. Будеш сидіти. І дружина твоя буде шкварчати на сковороді. Не заздрю я твоїм дітям. Про онуків годі навіть згадувати. І про Кличка тобі кияни згадають. Біжи, Юра, біжи... А потім - тримти!!!!!!!!!!!!!!!
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Луценко і Порошенко віджимають бізнес у іноземних інвесторів
То ли еще будет...Штаты открыто не вмешиваються в дела другой страны,но потихоньку на каждого находят ...свой болт.
Метод Кастресани: як посадити президента-корупціонера
Гватемала і Україна - що може бути спільного між цими двома країнами?
Наприклад, проблема корупції. «Ми приїхали до країни, де
система безпеки та правосуддя була майже знищена. Судова влада дуже
корумпована, прокуратура також фігурувала у серйозних корупційних справах. Так
само і поліція.
На зустрічі послів "Великої сімки" з директором НАБУ Артемом Ситником та керівником САП Назаром Холодницьким українських правоохоронців просили не втягуватися в політику.
Про це ТСН.ua розповіли два незалежні одне від одного джерела, знайомі із ситуацією.
За словами джерел, Ситник скаржився, що українські політики заважають працювати НАБУ через боязнь кримінальних проваджень.
Після нього слово надали Назару Холодницькому, який загально розповідав про відкриті провадження та проблеми в роботі антикорупційних органів.
Далі виступати почала посол Великої Британії Джудіт Гоф, яка критикувала Артема Ситника за зайвий піар у роботі НАБУ. Її підтримав посол ЄС Х'юг Мінгареллі, який говорив, що посли продовжують підтримувати антикорупційні органи України, але їм не можна впадати в політику.
"Мінгареллі і посол Британії були доволі жорсткими. Вони дали зрозуміти Ситнику, що треба працювати "тихіше", - зазначив один із співрозмовників.
Джерела зазначають, що під час цієї зустрічі посол США в Україні Марі Йованович майже нічого не говорила і не критикувала роботу НАБУ.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/na-zakritiy-zustrichi-posli-krayin-g7-zasteregli-nabu-ta-sap-ne-gratisya-v-politiku-dzherela-1062485.html
Это как некоторые политики считают что Украина и Россия должны идти на взаимные уступки, забывая (или делая вид типа не в курсе) что Россия это агрессор и напала на Украину. А не просто какие-то взаимные претензии.
То бишь - действуй втихаря...
Я не понимаю, что оно делает на месте генпрокурора, вопрос ррриторрррический, бюст цезаря уже наверное заказал