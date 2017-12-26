 Добровольную пожарную охрану тренируют на Полтавщине , - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Специалисты 6-й Государственной пожарно-спасательной части Гадяча провели практическую отработку всех видов оперативного развертывания для работников коммунальной организации "Мартыновская местная пожарная охрана".

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Подобное занятие провели сотрудники ГСЧС для общественной организации "Рашевская добровольная пожарная охрана". “Участникам занятия рассказали о порядке действий при тушении пожаров в сельской местности. Также участники учений ознакомились с характеристиками и оборудованием пожарного автомобиля. В ходе учений также акцентировалось на важности наличия водоисточников в населенных пунктах и свободных проездов к ним", - говорится в сообщении.

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