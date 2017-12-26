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 Добровольную пожарную охрану тренируют на Полтавщине , - ГСЧС

Специалисты ГСЧС прововели тренинги для "Мартыновской местной пожарной охраны" и "Рашевской добровольной пожарной охраны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Специалисты 6-й Государственной пожарно-спасательной части Гадяча провели практическую отработку всех видов оперативного развертывания для работников коммунальной организации "Мартыновская местная пожарная охрана".

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Добровольную пожарную охрану тренируют на Полтавщине , - ГСЧС 01

Подобное занятие провели сотрудники ГСЧС для общественной организации "Рашевская добровольная пожарная охрана". “Участникам занятия рассказали о порядке действий при тушении пожаров в сельской местности. Также участники учений ознакомились с характеристиками и оборудованием пожарного автомобиля. В ходе учений также акцентировалось на важности наличия водоисточников в населенных пунктах и свободных проездов к ним", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041598
 
 
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Ну да, зачем платить зарплату кадровым спасателям, надо безплатников тренировать.
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