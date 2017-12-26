 Добровольную пожарную охрану тренируют на Полтавщине , - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Специалисты 6-й Государственной пожарно-спасательной части Гадяча провели практическую отработку всех видов оперативного развертывания для работников коммунальной организации "Мартыновская местная пожарная охрана".
Подобное занятие провели сотрудники ГСЧС для общественной организации "Рашевская добровольная пожарная охрана". “Участникам занятия рассказали о порядке действий при тушении пожаров в сельской местности. Также участники учений ознакомились с характеристиками и оборудованием пожарного автомобиля. В ходе учений также акцентировалось на важности наличия водоисточников в населенных пунктах и свободных проездов к ним", - говорится в сообщении.