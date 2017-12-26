 Формат Волкер - Сурков интенсивно работал в 2017 году, - Зеркаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер – Сурков", - сказала она в эфире "5 канала" во вторник.

Е.Зеркаль добавила, что Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов.

К.Волкер назначен спецпредставителем США по Украине в июле 2017 года.

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