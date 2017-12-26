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 Формат Волкер - Сурков интенсивно работал в 2017 году, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль констатирует интенсивность формата переговоров на уровне специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова в 2017 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Встреча с Сурковым в Белграде была "шагом назад", - Волкер

"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер – Сурков", - сказала она в эфире "5 канала" во вторник.

Е.Зеркаль добавила, что Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов.

К.Волкер назначен спецпредставителем США по Украине в июле 2017 года.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Не вижу причин, почему США не должны сотрудничать с Украиной по вопросам продажи вооружений, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3041596
 
 
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, , та да , базара нет , , формат работал эффективно , ))) , , крым-донбасс вернули Украине , рашку наказали ,,,
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"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер - Сурков",

*
что ж так все... отформатировано?
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ага...Работал...Как двигатель на холостом ходу..Работает-а толку ноль. Формат Волкер - Сурков интенсивно работал в 2017 году, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5316
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Дело не только в Путине: российский публицист назвал причину агрессии РФ против Украины

Аннексия Крыма и вооруженная агрессия на востоке Украины были "не индивидуальным безумием" президента РФ Владимира Путина, а "коллективным безумием" всей страны.
Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал российский философ и публицист Максим Горюнов.
Отвечая на вопрос, зависит ли прекращение российско-украинского конфликта лично от Путина, он заметил: "Полагаю, что и ее начала не сильно от него зависело".

Публицист пояснил: "Россияне в самом деле хотели вернуться в империю. Если мы посмотрим на то, каким невероятным спросом пользовались великодержавные идеи весной 2014 года, станет понятно, что Крым - это не индивидуальное безумие президента России, а коллективное безумие страны. Золотой двуглавый орел, триколор, гром победы и прочие "радости" российского прошлого - россиянам хотелось бы вернуться во времена, когда они имели влияние".
"Точно также как и венгры, тоскующие по великой Венгрии, и испанцы, тоскующие по своим заокеанским колониям, и сербы, тоскующие по Югославии", - добавил Горюнов.
По его оценкам, сегодня, спустя более чем три года с начала агрессии России против Украины, нельзя говорить о том, что "имперская повестка себя исчерпала и к россиянам вернулся разум". https://www.obozrevatel.com/crime/delo-ne-tolko-v-putine-publitsist-nazval-prichinu-agressii-rf-protiv-ukrainyi.htm
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Это лишь идеологическое оформление. В реальности, Украина была фундаментом советской империи: ВПК, квалифицированная рабочая сила, вменяемая часть в руководстве СССР и т.д. Брежнев, Щербицкий, Черненко были мирными людьми, сами жили, и другим давали. Сравните их с Огарковым (и его доктриной по захвату Европы), Устиновым (разорившим страну бешеной гонкой вооружений) и прочими жуковыми - это ж бешеные были.
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Ничего..Скоро они забудут про вяличие и будут просто хотеть жрать. Формат Волкер - Сурков интенсивно работал в 2017 году, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5504
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Кто такая "Зеркаль", что будет нам что-то доносить? Никто. Кто такие Волкер и Сурков? Два уёбка,обличенные полномочиями. Это плохо. Потому что ничтожества решают судьбу мира.
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Гюнер Прин, срочное погружение. Торпедная атака!
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Багато хто інтенсивно працював у всіх форматах, які йому перепадали (цілина, БАМ, колгоспи та інше народне господарство тощо), і що? Повмирали або животіють у злиднях. Отак мати справу з тією країною, де правлять бали суркови та інша гопота.
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Сурков - справжнє прізвище -Дудаєв. Лавров -вірменин, Путін - хазаротатарин, працює наюдоглобалістів, і т.д. Рускіє - у вас у Кремлі і економіці немає слов'ян! Ваших генералів-патріотів Росії повбивали. Вас мають за стадо, яким хочуть зробити і українців. Майте це на увазі, коли пишете пости проти українців.
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Такої національності як рускіє взагалі не існує бо це прикметник.
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На Цензоре всё хихоньки да хахоньки. Правда, "5 копійок"?
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Гюнтер Прін був освіченою людиною, а ти навіть не знаєш хто така Зеркаль.
Формат Волкер - Сурков інтенсивно працював у 2017 році, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7285
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Минский формат, которому альтернативы нет............. В котором прописан внутренний конфликт, а страна - агрессор в роли наблюдателя и миротворца. 74 встречи в Минске ни о чем!
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В топку! Все, что против национальных интересов страны. В топку!
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У этого конфликта нет никакого решения. Украина получила свою "республику Северного Кипра".
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не свою республику,а украинскую Осетию ,Преднистровье от рашиста...
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Волк славненько повозил мордой Сурка о стол переговоров. Думаю, что название парочки символично и в том, кто кого победит, можно не сомневаться.
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"5копійок"- Я знаю,хто такий Гюнтер Прін,а от якого х@я ти до мене доїб@вся,про це напевно тільки в АП знають.😊
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сделайте красивый портрет Волкера стилизаванный под козака, ему пойдет.
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Суркова точно потрібно форматнути, зачекалося вже пекло...Моторола сумає за падружкой
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФормат Волкер - Сурков интенсивно работал в 2017 году, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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