 Формат Волкер - Сурков интенсивно работал в 2017 году, - Зеркаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер – Сурков", - сказала она в эфире "5 канала" во вторник.
Е.Зеркаль добавила, что Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов.
К.Волкер назначен спецпредставителем США по Украине в июле 2017 года.
*
что ж так все... отформатировано?
Аннексия Крыма и вооруженная агрессия на востоке Украины были "не индивидуальным безумием" президента РФ Владимира Путина, а "коллективным безумием" всей страны.
Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал российский философ и публицист Максим Горюнов.
Отвечая на вопрос, зависит ли прекращение российско-украинского конфликта лично от Путина, он заметил: "Полагаю, что и ее начала не сильно от него зависело".
Публицист пояснил: "Россияне в самом деле хотели вернуться в империю. Если мы посмотрим на то, каким невероятным спросом пользовались великодержавные идеи весной 2014 года, станет понятно, что Крым - это не индивидуальное безумие президента России, а коллективное безумие страны. Золотой двуглавый орел, триколор, гром победы и прочие "радости" российского прошлого - россиянам хотелось бы вернуться во времена, когда они имели влияние".
"Точно также как и венгры, тоскующие по великой Венгрии, и испанцы, тоскующие по своим заокеанским колониям, и сербы, тоскующие по Югославии", - добавил Горюнов.
По его оценкам, сегодня, спустя более чем три года с начала агрессии России против Украины, нельзя говорить о том, что "имперская повестка себя исчерпала и к россиянам вернулся разум". https://www.obozrevatel.com/crime/delo-ne-tolko-v-putine-publitsist-nazval-prichinu-agressii-rf-protiv-ukrainyi.htm