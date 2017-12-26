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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1849) прокурор (820)

 Порошенко подписал закон, который отменяет сокращение количества прокуроров с 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Верховной Радой закон, который отменяет ранее принятую норму о сокращении с 2018 года количества прокуроров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Закон №7160 о внесении изменений в закон "О прокуратуре" относительно оптимизации численности сотрудников органов прокуратуры, принятый в первом чтении и в целом 7 декабря и подписанный спикером парламента 12 декабря, возвращен с подписью главы государства во вторник, 26 декабря.

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Как сообщалось, закон исключает норму о том, что с 1 января 2018 года количество прокуроров должно сократиться до 10 тыс человек. В то же время предлагают оставить лишь ту часть этой статьи, которая гласит, что численность сотрудников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, положение статьи о сокращении количества прокуроров появилось в июле 2015 года. В сопроводительном документе сказано, что по состоянию на октябрь 2017 года количество прокуроров составляет 11 313 человек из общего числа сотрудников в 15 тыс человек.

Авторы закона поясняют, что если количество прокуроров сократится до 10 тыс., как предполагает законодательство, с 2018 года, то есть на 1 тыс 313 человек, это "неминуемо приведет к увеличению и до того неоправданной нагрузки на них".

После голосования пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он "приветствует решение Верховной Рады Украины об отмене сокращения численного состава органов прокуратуры и считает это действительно государственнической позицией".

Источник: https://censor.net.ua/n3041595
 
 
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Как учил Ленин. Шаг вперед и два назад. Верной дорогой идете товарищ Янукович2.
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ой, навіть не можу виразити, як я довіряю тому, що казав таваріщ лєнєн!
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педро-рехворматор, защитник прокуроров и прочей нечисти и кровосисей

Авторы закона поясняют, что если количество прокуроров сократится до 10 тыс., как предполагает законодательство, с 2018 года, то есть на 1 тыс 313 человек, это "неминуемо приведет к увеличению и до того неоправданной нагрузки на них" Источник: https://censor.net.ua/n3041595

по их харям не видно, шоб они перетруждались
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Хорошо шавкой быть у вилкула,думать не надо,куда пнут,туда и побежал
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та ващє зашибісь!
вілкєл - наше всьо!
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Гундяй,а задница не бо-бо после пинков то?
Ты скажи спасибо,что еще и не трахнули.....Русский мир,он знаешь ли,такой,чуть,что.....снимай штаны и мажься вазелином стоя раком.
Не надоело совестью то торговать за Шоколадное чмо?
Она вроде как у тебя еще была.
По крайней мере раньше ты вроде как,человеком был.
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Изгибаться параллельно "линии партии" гораздо удобнее и прибыльнее,чем иметь свою собственную позицию.
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во всем УССР вместе с Республиканской Прокуратурой и военными гарнизонов и округов было аж 4320 человек всего штата прокуроры-следаки-помощники-шоферы-секретари машинистки-уборщицы... и порядка и законопослушания было на 120% а егодня 15 тысяч барыг плокулолок дебилов алкашей зэков во главе с хренпрокурором Югигок и как в малине...
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это "неминуемо приведет к увеличению и до того неоправданной нагрузки на них"Источник: https://censor.net.ua/n3041595

Это как? До этого никого не судили из казнокрадов а сами были в их числе а тут прям нагрузка увеличилась. Это как?
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одно дело, когда вагон денег переносит 15 тысяч тружеников, и совсем иное - 10 тысяч. нагрузка в полтора раза выше...
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всьо... це зрада....
паєду в расєю, пака баяришнік ні закончілся...
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Им и так не хватает, но сделать им хуже надо. Вперёд товарисч...
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Каким методом, люстрацией с расстрелом?
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чиновники , мєнти і бандити - основна опора влади ! ..хто ж насмілиться їх скорочувати ...
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Дайош больше пракурорав,хароших и разных...на радость картавому пракурору...
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Сейчас в Украине правят бал коррупция и контрреволюция - которые возглавляет как раз Петр Алексеевич. Вот это и есть «реформы» Прошенко…
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, , прокурором больше / прокурором меньше ,,, , газ / бензин / бакс подешевеют ?
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головою думати треба Порошенко подписал закон, который отменяет сокращение количества прокуроров с 2018 года - Цензор.НЕТ 4579 більше суддів і прокурорів - отже вища ціна на газ / бензин ... бо їх же треба , якось , всіх годувати ...
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больше прокуроров - хороших... и разных!
чтобы на каждого еще работающего было по два... нет по три прокурора!!!
из прокуроров можно потом дивизию составить и бросить ее на передовую...
а впереди на лихом коне - юра-генпрокуратура
о чем это я?
простите - спать мабудь пора!!!
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точно, вася! всі хочуть тваі мазолістиє рукі експлуатіравать! тікай мерщій!
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плохо посарказмил?

пойду ка я баинькать - чтоб не позориться
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Завтра постучишь. Спать иди. Утро вечера мудренее.

Заодно Гундяй успокоится. Прекратит онанизмом заниматься. Свечку перед иконкой поставит. В грехах покаится,а их у него не мало.
Совесть разбудит.
Глядишь утром выскажет всю правду про Шоколадного Упырка.
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Петя Великий пуп всея Украины и Шоколада в придачу ,Ты правильно мыслишь, ну нафига слесаря,токаря,фрезеровщики,сварщики. Нам нужны ПРОКУРОРЫ. Они родимые(тебе) будут поднимать ВВП страны .Ведь прокуроры БРИЛЬЯНТОВЫЕ.
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точно! причому, отим миром який із бюста нікалая втарога заміраточіл
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ворон ворону глаз не выклюет-очки мешают. Порошенко подписал закон, который отменяет сокращение количества прокуроров с 2018 года - Цензор.НЕТ 2668
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И вся эта мразота , сидящая на шее налогоплательщиков будет получать нехилые пенсии.
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ще ривони на собі тєльник, і подзолісто-мозолісті руки засвіти на камеру
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на днях смотрел репортаж с судьей какого-то высшего суда,более трех лет пребывающей на пенсии.
и один интересный момент-все эти три года она получает плюсом к пенсии еще и прежнюю зарплату судьи-якобы Петр Алексеевич никак не сподобится на судей -пенсионеров подать на увольнение в связи с выходом последних на заслуженный отдых.
уж шибко занят он и его канцелярия.
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Алкашу не легитимному прокурору не хватает челяди для подношения даров ...
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Вот это, я считаю, правильно: каждому украинцу - по прокурору.
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Лучше сразу комплект : по прокугогу, по судье, по депутату на одного работающего.
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Больше судей, больше прокуроров, больше чиновников, больше ментов всех мастей, и у всех большие зарплаты и пенсии - содержи, народ!
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Странный закон... Уже и не удивляюсь...

А вот, что интересуют, так это сколько сегодня Гундяй кокса употребил?
Его сегодня по всех ветках конкретно плющит 😁😁😁
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просто їхня бригада , сьогодні , чомусь малочисельна - от він , бідолашний , за всіх і відпрацьовує ... ))
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..Та вистачає ...*жужиків ..кука-рікуючих * !!! Порошенко підписав закон, який скасовує скорочення кількості прокурорів із 2018 року - Цензор.НЕТ 7732
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*Шоколад ...піднімає *гормон щастя * .! Порошенко підписав закон, який скасовує скорочення кількості прокурорів із 2018 року - Цензор.НЕТ 8077
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Та откуда у этого голодранца деньги на кокс, его работодатель дюже жадный до бабала. То от чоколадок просроченных этого жопошника прет. Порошенко підписав закон, який скасовує скорочення кількості прокурорів із 2018 року - Цензор.НЕТ 9915
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Даже знаю почему. Потому что ручейки от каждого прокурора сливаются в бурный коррупционный поток прямо в офшор пятраляксеича. Будут возражения?
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А як ця реформа покращить, життя українців? і де висновки веніціанської комісії.
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Ну нарешті брильянтові прокурори працевлаштуються.)))
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Отлично, Украина на пути к безупречному правовому государству! Порошенко підписав закон, який скасовує скорочення кількості прокурорів із 2018 року - Цензор.НЕТ 7057
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон, который отменяет сокращение количества прокуроров с 2018 года
 
 
 
 
 
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