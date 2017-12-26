 Порошенко подписал закон, который отменяет сокращение количества прокуроров с 2018 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Закон №7160 о внесении изменений в закон "О прокуратуре" относительно оптимизации численности сотрудников органов прокуратуры, принятый в первом чтении и в целом 7 декабря и подписанный спикером парламента 12 декабря, возвращен с подписью главы государства во вторник, 26 декабря.

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Как сообщалось, закон исключает норму о том, что с 1 января 2018 года количество прокуроров должно сократиться до 10 тыс человек. В то же время предлагают оставить лишь ту часть этой статьи, которая гласит, что численность сотрудников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, положение статьи о сокращении количества прокуроров появилось в июле 2015 года. В сопроводительном документе сказано, что по состоянию на октябрь 2017 года количество прокуроров составляет 11 313 человек из общего числа сотрудников в 15 тыс человек.

Авторы закона поясняют, что если количество прокуроров сократится до 10 тыс., как предполагает законодательство, с 2018 года, то есть на 1 тыс 313 человек, это "неминуемо приведет к увеличению и до того неоправданной нагрузки на них".

После голосования пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он "приветствует решение Верховной Рады Украины об отмене сокращения численного состава органов прокуратуры и считает это действительно государственнической позицией".