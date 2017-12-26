 Порошенко подписал закон, который отменяет сокращение количества прокуроров с 2018 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.
Закон №7160 о внесении изменений в закон "О прокуратуре" относительно оптимизации численности сотрудников органов прокуратуры, принятый в первом чтении и в целом 7 декабря и подписанный спикером парламента 12 декабря, возвращен с подписью главы государства во вторник, 26 декабря.
Как сообщалось, закон исключает норму о том, что с 1 января 2018 года количество прокуроров должно сократиться до 10 тыс человек. В то же время предлагают оставить лишь ту часть этой статьи, которая гласит, что численность сотрудников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, положение статьи о сокращении количества прокуроров появилось в июле 2015 года. В сопроводительном документе сказано, что по состоянию на октябрь 2017 года количество прокуроров составляет 11 313 человек из общего числа сотрудников в 15 тыс человек.
Авторы закона поясняют, что если количество прокуроров сократится до 10 тыс., как предполагает законодательство, с 2018 года, то есть на 1 тыс 313 человек, это "неминуемо приведет к увеличению и до того неоправданной нагрузки на них".
После голосования пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он "приветствует решение Верховной Рады Украины об отмене сокращения численного состава органов прокуратуры и считает это действительно государственнической позицией".
Авторы закона поясняют, что если количество прокуроров сократится до 10 тыс., как предполагает законодательство, с 2018 года, то есть на 1 тыс 313 человек, это "неминуемо приведет к увеличению и до того неоправданной нагрузки на них" Источник: https://censor.net.ua/n3041595
по их харям не видно, шоб они перетруждались
вілкєл - наше всьо!
Ты скажи спасибо,что еще и не трахнули.....Русский мир,он знаешь ли,такой,чуть,что.....снимай штаны и мажься вазелином стоя раком.
Не надоело совестью то торговать за Шоколадное чмо?
Она вроде как у тебя еще была.
По крайней мере раньше ты вроде как,человеком был.
Это как? До этого никого не судили из казнокрадов а сами были в их числе а тут прям нагрузка увеличилась. Это как?
паєду в расєю, пака баяришнік ні закончілся...
чтобы на каждого еще работающего было по два... нет по три прокурора!!!
из прокуроров можно потом дивизию составить и бросить ее на передовую...
а впереди на лихом коне - юра-генпрокуратура
о чем это я?
простите - спать мабудь пора!!!
пойду ка я баинькать - чтоб не позориться
Заодно Гундяй успокоится. Прекратит онанизмом заниматься. Свечку перед иконкой поставит. В грехах покаится,а их у него не мало.
Совесть разбудит.
Глядишь утром выскажет всю правду про Шоколадного Упырка.
и один интересный момент-все эти три года она получает плюсом к пенсии еще и прежнюю зарплату судьи-якобы Петр Алексеевич никак не сподобится на судей -пенсионеров подать на увольнение в связи с выходом последних на заслуженный отдых.
уж шибко занят он и его канцелярия.
А вот, что интересуют, так это сколько сегодня Гундяй кокса употребил?
Его сегодня по всех ветках конкретно плющит 😁😁😁