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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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 Об этом не может быть и речи. Москва никогда этого не допустит, - замглавы МИД РФ о перекрытии границы между Россией и ОРДЛО

В российском МИДе считают, что главной задачей миротворцев на Донбассе должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа", - заявил Карасин, отвечая на вопрос, могут ли миротворцы появится на Донбассе уже в 2018 году.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Альтернативой введению миротворцев на Донбасс является замораживание конфликта, - Климкин. ВИДЕО

Кореспондент Елена Черненко возразила, что ей непонятен аргумент российских официальных лиц про то, что если перекрыть границу, то будет "вторая Сребреница". "Есть ведь пример города Славянска, который был в свое время под контролем сепаратистов, а сейчас контролируется Киевом и ничего, все живы", - отметила корреспондент.

"Вы послушайте, что говорят украинские политики, от Арсена Авакова до замминистра по делам "временно оккупированных территорий" Георгия Туки. Об этом же говорят депутаты Верховной рады, включая ее спикера Парубия и представителей министерства обороны Украины. Могу вам цитатник прислать… Они относятся к населению Донбасса как к людям второго сорта, которые вообще не заслуживают называться украинцами, сравнивают с тараканами, которых надо травить химикатами. Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями. Мы на такой риск пойти не можем, мы не станем рисковать тысячами жизней наших украинских соседей", - заявил замглавы МИД России.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3041594
 
 
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Хоботов, это мелко...


московские будни
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ЕСЛИ БЫ ВО ГЛАВЕ УКРАИНЫ СТОЯЛ НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ, А НЕ БАРЫГА-ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ, ТО НАШЛОСЬ БЫ НЕ МАЛО ЛЮДЕЙ ГОТОВЫХ ВОЕВАТЬ ЗА СТРАНУ.
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Значит есть какой-то резон в барыге. Благодаря нему эти люди ещё живы.
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Их и так не мало. Ждут отмашки, пока...
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Хочешь сказать что из-за одного остальные не хотят воевать? Что за бред Об этом не может быть и речи. Москва никогда этого не допустит, - замглавы МИД РФ о перекрытии границы между Россией и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6962
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Альтернатива есть. Посредством санкций (коль они им только на пользу) превратить Рашку в "процветающий регион"
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Какие санкции? Торговля с ватой выросла на 20 с чем-то %
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Кол-во 200-х отправляемых на расеюшку возрасло на 20%? Верю...
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Альтернатива есть . Стать сильной в военном и экономическом плане страной .Вот тогда и прикидывать варианты . Их два 1) Мирное освобождение Донбасса в виде почти бескровной спецоперации , перекрытием границы и восстановлением суверенитета над территорией .2) Ядерный конфликт .Санкции свою работу к счастью но и к сожалению уже выполнили . Остановили агрессию .Всё . Дальше будет только Сименс и Рошен
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)))) Из-за Украины, убить СВИФТ? Ты с дуба не падал? РФ вторая по транзакциям Не понимаешь, что ФРГ надо будет грузовиками евро возить в Рашу.? Блин, клоуны.
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ФРГ нет уже лет 27 дядя . Просыпайся и желательно похмеляйся кефиром . А клоуны населяют территорию паРашии. Ну это ж надо додуматься цирк каждые 6 лет устраивать и ,,выборами" его называть . Ну монархию или ещё лучше -сатанат ввели бы официально.Денег бы на цирке сэкономили .Что нибудь построили полезное кроме петухов из дерьма . Памятник поклонской припавшей к царским мудям бронзовый поставили бы например ,,Нашей Наташе за присоединение " . У каждого времени в истории рашки свои герои
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Прикинь, их нет и они не видят(((
Глава МИД ФРГ не видит Украину в составе Евросоюза
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Так и мы не видим Украину в составе вашего ссср-2 , усьо лепите петухов из дерьма , целуйте муди вашим амператорам , пейте боярышню и закусывайте мухоморами и выдвигайте ваше х.йло на 4-5-6 срок , иншалла раисся .Только без нас. И да, мы пока не готовы войти в состав Евросоюза на данный момент , но вы для нас просто враги , как немцы в 41 м
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*вторая по трансзакциям*,ты с дуба упал,начните переводить не по 1000 ,а по 100,будете первыми в мире,осланчики...
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И что дальше то? В Северной Корее нет СВИФТа и НЕ было никогда . А ещё там нет иностранных лекарств , автомобилей , холодильников , интернета , мобильной связи .......привычной нам одежды и даже того что мы с вами бы смогли есть. И что ? Им помешало это построить атомную бомбу ? Это заставило их свернуть свою программу и сесть за стол переговоров? Жители КНДР хотели бы поменять власть или получить больше свободы выбора ? Да полно вам! Перестаньте уже делать различия между рф и кндр , так как это УДОБНО нашим -властям и западным партнёрам. Ибо в отличие от кндр там в мордоре сидят их торговые партнёры и они очень любят строить разные потоки . Оттого и выдумываются эти сценарии ,,решения" конфликта один несуразней другого
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Бросай говорю бухать .Обычно после привычного но идиотского сравнения Украины с кндр (ты НЕ первый , просто флажки вы свои под прокси раньше не прятали) . Так вот после этого каждый уважающий себя ватник начинал обычно сравнивать паРашию и США . Но США конечно слабаки , они пока даже понятия не имеют как хотя бы переводится -подземный автобус А у вас уже освоено
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тобто МІД РФ офіційно підтвердив, що РФ здійснила вторгнення в Україну
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КТО-ТО ЕЩЕ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО ДОНБАСС И КРЫМ УКРАИНА МОЖЕТ СЕБЕ ВЕРНУТЬ ТОЛЬКО ВОЕННЫМ ПУТЕМ? НО ШОКОЛАДНЫЙ ГАРАНТ КОРРУПЦИИ И ВСЯ ЕГО ШОБЛА ДЕНЬ И НОЧЬ ЗОМБИРУЮТ НАРОД УКРАИНЫ: "АЛЬТЕРНАТИВЫ МИНСКУ НЕТ!"
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вата ты дура, а сами то наблюдатели там зачем? что бы защищать всех от всех.
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Це якшо хтось буде питати, тоді вони можуть шось сказати, але хто їх буде слухати.
Нашим треба зайняти весь кордон уже сьогодні і ніякі путлери-люцифери не посміють ...
А конструктивних пропозицій тут небагато, треба хлопцям більше думати.
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Вашингтон предложил властям Палестины объявить город Саранск столицей Палестины.
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трамп не против ? , , мало нам барса-мадрид , , теперь еще , , иерусалим-саранск , , , они , блин спарринги ,,,
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Лопатой для блинов ещё и рожу корректировали Об этом не может быть и речи. Москва никогда этого не допустит, - замглавы МИД РФ о перекрытии границы между Россией и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1638
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Кацапов, как тараканов, нужно просто давить, человеческого языка эти животные не понимают.
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отправить кремль на марс , русский дух насаждать , , , раша тудей уже дезинформирует марсиан - денег нет , но вы держитесь ,,,
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Что и требовалось доказать.Теперь донесите эту мысль до Петра Миротворца, чтобы он понял, что одни переговоры ни к чему не преведут.
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донеси булбаш своему усатому что он окуел - че пидарас к нам припер со своим рилом????
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Ну ты,хоть бы фамилию поменял ,винторогий, на цензоре с такой хвамилиией зачморят,хотя даже и в твоей мордовии чморят по соостадницки....
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Никогда не говори: "Никогда!" Освободились о расейского ярма страны бывшего совка. Остатки ордынского анклава развалятся в ближайшем будующем. И где тогда будут пролегать границы мацковии? Тявкаяет шавка, а в мыслях побеспокоится, чтобы в феврале не оказаться в санкционном списке ближайших сцаредворцев.
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Без Украины нет империи. Эта замороженная заноза "ЛДНР" останется на десятилетия.
Вообще, удивительно результативной явилась операция "новороссия". Она полностью похоронила, на мировом уровне, все международные договора о нераспространении ЯО. Ни одна страна в мире, имеющая возможность разработать или приобрести ЯО (или вообще, любое ОМП), от такой возможности не откажется, ибо перед глазами пример несчастной Украины.
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какая империя?на дворе 21 век...хуйлу не надо империя,ему надо сухопутный коридор к своему флоту в крыму...ни одну из задач в Украине хуйло не выполнил...на лицо полное фиаско..."несчастная Украина" без вашей военной помощи нагнула хуйла раком...
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"какая империя?'- такая самая, которая лопнула сто лет назад.
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Увы, Крым это проигрыш россии и окончательные похороны надежд превратиться в сверхдержаву, США вытащили джекпот, получив Украину.
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Честно говоря, состояние умов населения вызывает тревогу. Подавляющее большинство не понимает что нынешняя власть старается изо всех сил, вытаскивая страну из ямы, в которую она погружалась 23 года.
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готов поспорить, будет так как решит западная проукраинская коалиция и в то же время хуйло поднесёт своему быдлу как своё предложение, как вес мир прогнулса под его.
Кстати, как это делается показывает сама идея миротворцев или рассеиские самолёты в Белорусе.
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Ну та - санкции же на пользу. Как говорят китайцы - роют себе могилу собственными зубами.
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Не для того створили лугандон щоб віддати його дарма, це створено щоб тримати Україну на орбіті рашки шляхом інтеграції цього фейскового утворення. Як проголосують наприклад виборці з луганди на виборах 2019? Опоблок або щось схоже в кращому випадку. А шлях до Нато буде зачинено.
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А при чём тут роССия???!!!!!! Мы к вам не лезем! Вы сами у себя там разберитесь! У вас "гражданская" война!... Ко... Ко... Ко....
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Гражданская война была в 1943-м между братскими немецким и советским народами, чья дружба была подтверждена пактами о ненападении и Риббентропа.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА была между россиянами-власовцами и беляками-ємиграции и совесккими кацапами которых держал в узде джугашвилер
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Ща набежит путлероботов, скажут что ты порохобот. Им не важно какой президент в Украине, если только это не путлер. Все мы будем порохоботами, юлеботами, ющенкоботами, турчиноботами и т.д., пока их любимое пуйло не станет власетлином всея снг. Фас, путлероботы !
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Визгом козломордых кацапов доволен. Об этом не может быть и речи. Москва никогда этого не допустит, - замглавы МИД РФ о перекрытии границы между Россией и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6104
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Это государственная граница Украины, которая вооруженным путем нагло захвачена Россией. И никаких "республик" в реальности нет, а есть марионетки, которыми напрямую командуют из Москвы. И не Украина фактически взяла это самое" население Донбасса" в заложники, а марионетки-террористы вместе с российской армией. Я не просто так говорю, у меня там родственники, тоже украинцы, живут, сидят зубами щелкают в ежедневном страхе и ничего не скажи. Эта сволота в основном русские ходят по селам с автоматами, как хозяива.
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Ось тут вище про санкції кажуть, я вчора купив в епіцентрі декілька електричних розеток Schneider Electric, сподівався що це німецькі, а ось сьогодні роздивився штріхкод росія а дуже маленькими літерами виробник у Москві німецький завод і вільно йде продукція сюди.
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пидараха, вместе со своим шизоидным населением вызывает только брезгливость и презрение.
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Как думаешь, пидарахе, вместе со своим шизоидным населением, не похрен, что ты думаешь?
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как думаешь, мне не пох, что ты думаешь?
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Интересно, если сейчас провести референдум, что-то изменится?
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результат будет в пользу дауно-республик потому как выехали многие оттуда, а остались в основном те кто только рад тому беспределу. референдум нужно проводить по всей Украине, а не отдельно в одной области.
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Ты можешь с таким же успехом провести референдум среди своих лобковых вшей ,согласны ли они переселиться на брови?
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йоойойо, всех тараканов потравить не дадим!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОб этом не может быть и речи. Москва никогда этого не допустит, - замглавы МИД РФ о перекрытии границы между Россией и ОРДЛО
 
 
 
 
 
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