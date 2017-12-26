 Об этом не может быть и речи. Москва никогда этого не допустит, - замглавы МИД РФ о перекрытии границы между Россией и ОРДЛО

Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа", - заявил Карасин, отвечая на вопрос, могут ли миротворцы появится на Донбассе уже в 2018 году.

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Кореспондент Елена Черненко возразила, что ей непонятен аргумент российских официальных лиц про то, что если перекрыть границу, то будет "вторая Сребреница". "Есть ведь пример города Славянска, который был в свое время под контролем сепаратистов, а сейчас контролируется Киевом и ничего, все живы", - отметила корреспондент.



"Вы послушайте, что говорят украинские политики, от Арсена Авакова до замминистра по делам "временно оккупированных территорий" Георгия Туки. Об этом же говорят депутаты Верховной рады, включая ее спикера Парубия и представителей министерства обороны Украины. Могу вам цитатник прислать… Они относятся к населению Донбасса как к людям второго сорта, которые вообще не заслуживают называться украинцами, сравнивают с тараканами, которых надо травить химикатами. Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями. Мы на такой риск пойти не можем, мы не станем рисковать тысячами жизней наших украинских соседей", - заявил замглавы МИД России.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.