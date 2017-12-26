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 Давший условный срок Крысину судья Линнык отпустил из СИЗО "титушек", обвиняемых в покушении на убийство, - прокурор Донской

Шевченковский суд отпустил из СИЗО Олега Гебана и Сергея Костенко — обвиняемых в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана. Они будут под домашним арестом.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на “ТЕКСТЫ”, которым сообщил руководитель отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексей Донской.

Решение об изменении меры пресечения для обвиняемых “титушек” приняли судьи Мартынов и Линнык Шевченковского суда Киева во вторник, 26 декабря. При этом Линнык - автор приговора с условным сроком "титушководу" Крысину, который участвовал в нападении на Еремея на этом же перекрестке в это же время.

Трех “титушек” - Сергея Костенко, Геннадия Погребного и Олега Гебана - судят за нападение с использованием огнестрельного оружия неподалеку от Майдана вечером 18 февраля 2014 года. Погребной уже находится под домашним арестом.

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По версии прокуратуры, используя холодное (дубинки и другие предметы) и огнестрельное нарезное оружие (пистолеты и карабины) “титушки” совершали нападения на протестующих около верхнего выхода с Майдана, возле Михайловской площади.

"Они обвиняются в завершенном покушении на убийство, поскольку их замыслом было именно убийство и они сделали все действия, которые считали нужными, чтобы осуществить свой замысел. Однако смерть людей не наступила по независящим от нападавших факторам - благодаря вовремя оказанной медицинской помощи", - рассказал прокурор по делу Валерий Смирнов.

Огнестрельные ранения в этом эпизоде ​​получили шесть майдановцев.  

Именно нападения этих “титушек” и их подельников на Большой Житомирской пытался снять на видео Вячеслав Еремей, после чего "титушковод" Крысин вместе со своими подчиненными вытащили его из машины, ранили и избили. В результате нападения Еремей погиб.

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Аргументация судей Мартынова и Линныка, которые отпустили из СИЗО обвиняемых “титушек” заключалась в том, что суд безрезультатно продолжается уже 2,5 года, и все время они находятся в СИЗО, говорит Алексей Донской.

Для Костенко и Гебана действует “закон Савченко”, поскольку он был принят во время их ареста, а это значит, что они уже провели за решеткой без приговора 5 лет, а это, якобы, нарушает разумные сроки.

Прокурор по делу Валерий Смирнов сообщил, что дело только начали нормально слушать осенью. Ранее заседание не производились из-за неявки присяжных.

"Осенью смогли, наконец, изменить состав присяжных и дело начало слушаться. По состоянию на сейчас уже зачитали обвинительный акт, договорились о порядке рассмотрения материалов. То есть начали рассматривать все материалы сначала из-за изменения состава присяжных. Новый состав должен слушать все заново", - рассказывает Смирнов.

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Однако решение о мерах в судах, которые слушаются присяжными, все равно принимаются судьями, объясняет прокурор.

При этом, решение судьей Мартынова и Линныка о том, что Костенко и Гебан отныне будут находиться под домашним арестом, невозможно обжаловать в апелляционной инстанции, поскольку оно принималось уже во время стадии судебного разбирательства дела.

Обжаловать решения о мерах можно только в том случае, когда они приняты следственным судьей на этапе досудебного следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3041593
 
 
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только бы не красношкурые российские...уголькам с крысчанвми вон их понатыкали и в коммуну загоняют чекисты.... радостные такие....долбайобы....на заводы и шахты все хотят работать....малолетки и понятия не имеют о том, что когда работы валом,то платят за неё копейки....или вообще за суп.
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Жесть...Не пора ли этого судью, в мусорный бак башкой окунуть...!?!)))
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и че, будет сечь под судом и захват нацкорпусом, хрен там
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Порохоботы, скажите прямо это зрада или перемога? Непонятно почему простой вопрос вызывает такую ярость порохоботов ? Не надо меня банить, просто скажите это перемога или зрада и я приму ваше мнение и даже дам лайк.
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Наверное у "судьи" и тех, кто дал команду отпустить,по три жизни?
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кто кроме "титушек" был на майдане при всём этом?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДавший условный срок Крысину судья Линнык отпустил из СИЗО "титушек", обвиняемых в покушении на убийство, - прокурор Донской
 
 
 
 
 
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