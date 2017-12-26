EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  872  7
Все про:арбитраж (96) иск (407) Ощадбанк (162) Зеркаль (79)

 Решение арбитража по делу "Ощадбанка" против РФ за утраченные активы в оккупированном Крыму будет в 2018 году, - замглавы МИД Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в 2018 году ожидается решение титулованного арбитражного трибунала в Париже по делу "Ощадбанка" (Киев) против России в связи с тотальным уничтожением инвестиций банка в Крыму после аннексии полуострова.

"Мы ожидаем позитивного результата в деле, которое инициировал "Ощадбанк" против России, и мы надеялись, что решение будет в этом году, в том числе, учитывая объем материалов, решение будет в следующем году и по юрисдикции, и по сути этого вопроса", - сказала она в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замминистра отметила, что Украина достигла определенных успехов в вопросах исков против РФ за имущество в Крыму и это может стать стимулом для частных инвесторов подавать иски.

Также читайте: Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России и добился запрета последнему использовать обозначение "Сбербанк"

Как сообщалось, слушания по данному делу начались 27 марта 2017 года.

Сумма требований включает стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса "Ощадбанка" в Крыму и составляет более $1 млрд.

Также читайте: Ощадбанк подал иск против России на 1 млрд долларов США в связи с оккупацией Крыма

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041591
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ніхєра собі парашенківська швидкість!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Может тебе, торопыге, напомнить, что Грузия против кацапстана в Гаагу иск подала быстро, да вот только Гаагский трибунал тот иск отклонил потому как составлен был хреново. а, если ты обалденный юрист и знаком с нормами международного права, то скажи чо ты здесь языком ляпаешь, а не ускорил подачу иска ????
 показать весь комментарий
 
 
пошустрей надо, бо скоро вместо РФ будет Чинороссия.
 показать весь комментарий
 
А коли буде позов України до РФ ?!
 показать весь комментарий
 
, , повторюсь в сотый раз , , , мы , Украина , конечно накосячили , ибо не играли на упреждение , , и тем не менее , , россия торчит Украине за крым и донбасс никак не меньше триллиона долларов , , может и два ,,, , потерянные территории / выгоды , , страдания миллионов жителей , , десятки тысяч убитых и искалеченных , , измененная в худшую сторону история современной Украины ,,,
 показать весь комментарий
 
 
А когда будет иск за украденные в декабре 1991г деньги граждан в Ощадбанке? Там что-то около миллиарда баксов, кажись. Или атопутиннападёт?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение арбитража по делу "Ощадбанка" против РФ за утраченные активы в оккупированном Крыму будет в 2018 году, - замглавы МИД Зеркаль
 
 
 
 
 
 вверх