 Решение арбитража по делу "Ощадбанка" против РФ за утраченные активы в оккупированном Крыму будет в 2018 году, - замглавы МИД Зеркаль

"Мы ожидаем позитивного результата в деле, которое инициировал "Ощадбанк" против России, и мы надеялись, что решение будет в этом году, в том числе, учитывая объем материалов, решение будет в следующем году и по юрисдикции, и по сути этого вопроса", - сказала она в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замминистра отметила, что Украина достигла определенных успехов в вопросах исков против РФ за имущество в Крыму и это может стать стимулом для частных инвесторов подавать иски.

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Как сообщалось, слушания по данному делу начались 27 марта 2017 года.

Сумма требований включает стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса "Ощадбанка" в Крыму и составляет более $1 млрд.

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