 Мобильные операторы будут докладывать МЭРТ данные о перемещении абонентов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"26 декабря Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал меморандум о сотрудничестве Минэкономразвития с основными мобильными операторами Украины о возможности получения оперативных статистических наблюдений динамики туристических потоков по территории Украины. Соответствующий документ подписан с ЗАО "Киевстар", ЗАО "Vodafone Украина" и ООО "Lifecell", - говорится в сообщении.

По словам замминистра Михаила Титарчука, статистическая информация о перемещениях туристических потоков по территории страны, полученная от мобильных операторов, “позволит осуществлять более качественный и оперативный мониторинг состояния дел в сфере туризма в Украине, а также, что немаловажно, выстраивать более действенные стратегии ее развития”.

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Меморандум предусматривает предоставление Минэкономразвития статистических показателей о:

количестве внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне соответствующей области/места регистрации (с разбивкой по областям Украины, человек);

количестве въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, находившихся более суток (с разбивкой по странам, из которых въехали и областям Украины, в которые въехали, человек);

количестве граждан Украины, зарегистрированных абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам, человек);

средней продолжительности пребывания туристов в области/месте (туродней).

“Согласно меморандуму соответствующая статистическая информация должна предоставляться исключительно в сводном обезличенном виде с периодичностью 1 раз в квартал", - отмечается в сообщении.