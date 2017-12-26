 Мобильные операторы будут докладывать МЭРТ данные о перемещении абонентов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).
"26 декабря Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал меморандум о сотрудничестве Минэкономразвития с основными мобильными операторами Украины о возможности получения оперативных статистических наблюдений динамики туристических потоков по территории Украины. Соответствующий документ подписан с ЗАО "Киевстар", ЗАО "Vodafone Украина" и ООО "Lifecell", - говорится в сообщении.
По словам замминистра Михаила Титарчука, статистическая информация о перемещениях туристических потоков по территории страны, полученная от мобильных операторов, “позволит осуществлять более качественный и оперативный мониторинг состояния дел в сфере туризма в Украине, а также, что немаловажно, выстраивать более действенные стратегии ее развития”.
Меморандум предусматривает предоставление Минэкономразвития статистических показателей о:
- количестве внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне соответствующей области/места регистрации (с разбивкой по областям Украины, человек);
- количестве въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, находившихся более суток (с разбивкой по странам, из которых въехали и областям Украины, в которые въехали, человек);
- количестве граждан Украины, зарегистрированных абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам, человек);
- средней продолжительности пребывания туристов в области/месте (туродней).
“Согласно меморандуму соответствующая статистическая информация должна предоставляться исключительно в сводном обезличенном виде с периодичностью 1 раз в квартал", - отмечается в сообщении.
Під виглядом контролю турпотоків юдоглобілісти встановлюють контроль над усім населенням. Звітів турфірм, даних декларацій при в'їзді, паспортного і іншого контролю на кордонах, готелів -не досить? І взагалі, це нагальна необхідність для "влади" країни, що у війні?
Брешуть пйсаті!
Единственное, что читается между строк - операторов прессанули и под благовидным предлогом обязали накапливать и хранить для "оперативного анализа" данные по всем звонкам и "телодвижениям" своих абонентов за период не менее квартала и быть готовым выдать на их гора.
П.С. Как у нас работает хваленая защита конфиденциальной информации и баз данных - объяснять излишне.
Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України Конституція гарантує як громадянам України, так і всім іншим особам, що на законних підставах перебувають на її території.
Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю
1. Фізична особа має право на особисте життя.
2. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб.
3. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя.
4. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою.
-Вдома.
-А телефон каже iнше.
-Та я куме вчера дома бухал та вирубился.
-Так ось куме,хтось в ваших чоботах, расчёской , був вчора в Ростове на квартире Янукодло.
-Коло тела нашли расчёску с ДНК,чоботы с узором в вашем коридоре.
-А як на мене вышли?
-Через мобилу,яку хтось позичив
а остальные дешевые двухсимки)))
пусть следят))))
смарт отключаю часто - регистрить симки не собираюся