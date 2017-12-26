EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  10911  132
Все про:мобильная связь (270) туризм (981) Минэкономразвития (436)

 Мобильные операторы будут докладывать МЭРТ данные о перемещении абонентов

Минэкономразвития будет осуществлять мониторинг туристической активности с помощью данных операторов мобильной связи.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"26 декабря Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал меморандум о сотрудничестве Минэкономразвития с основными мобильными операторами Украины о возможности получения оперативных статистических наблюдений динамики туристических потоков по территории Украины. Соответствующий документ подписан с ЗАО "Киевстар", ЗАО "Vodafone Украина" и ООО "Lifecell", - говорится в сообщении.

По словам замминистра Михаила Титарчука, статистическая информация о перемещениях туристических потоков по территории страны, полученная от мобильных операторов, “позволит осуществлять более качественный и оперативный мониторинг состояния дел в сфере туризма в Украине, а также, что немаловажно, выстраивать более действенные стратегии ее развития”.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Принятый в первом чтении законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, - Нефедов

Меморандум предусматривает предоставление Минэкономразвития статистических показателей о:

  • количестве внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне соответствующей области/места регистрации (с разбивкой по областям Украины, человек);
  • количестве въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, находившихся более суток (с разбивкой по странам, из которых въехали и областям Украины, в которые въехали, человек);
  • количестве граждан Украины, зарегистрированных абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам, человек);
  • средней продолжительности пребывания туристов в области/месте (туродней).

“Согласно меморандуму соответствующая статистическая информация должна предоставляться исключительно в сводном обезличенном виде с периодичностью 1 раз в квартал", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3041589
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
гебнява влада- влада твого госпідара вальцмана, прихвостня хуйла і рулить на повну по-новому: знищення патріотів в котлах, торгівля з окупантом,продажа продукціїї військового призначення підерації, здача націнтересів України через імплементацію особливого статусу лугандонії і реінтеграцію даунбасу- імплантації ракової пухлини в тіло України
 показать весь комментарий
 
 
, , карочи , , шоб . семья и МЭРТ .не знали куда я пошел-поехал , буду вынимать аккумулятор из мобилы , или шествовать / колесить без оной , , , береженого бог бережет , а небереженого конвой стережет ,,,
 показать весь комментарий
 
 
Я лет 15 назад на отдыхе случайно познакомился с одним челом. Слово за слово, рюмка за рюмкой - выяснилось что мужик не простой, я до конца не выяснял кто, но оказалось, что он был спец во всякой прослушивающей электронике. Он много про это просветил, и сказал, что при необходимости слушать клиента могут через любой имеющийся рядом электроприбор, хоть утюг или чайник. Главное чтобы прибор имел свойство создавать резонанс.
 показать весь комментарий
 
 
Практически любой современный телефон (кроме самых дешевых версий) можно дистанционно включить и таким образом превратить в передатчик, то есть можно слышать все, что говорит абонент и рядом сидящие люди. Недостаток - если абонент не лох, то он заметит, что акум разрядился быстрее обычного
 показать весь комментарий
 
 
Для этого не обязательно вообще электроприбор. Любая посуда в плане резонанса голосовому спектру, выигрывает у утюга... В без телефонную эпоху для этих целей идеально подходили оконные стёкла...
 показать весь комментарий
 
И главное и закона никакого не надо пропихивать. Янукович то лох оказуецца
 показать весь комментарий
 
 
А вот показал бы кто из операторов фак соевым, то тут же удвоил минимум количество абонентов
 показать весь комментарий
 
 
Это соглашение с операторами было необходимо для официального внедрения продажи симок по паспортам?
 показать весь комментарий
 
 
)) и когда основной процент челов мона будет однозначно идентифицировать, пойдёт следующий шаг, - даже уже существующие аккаунты в инете, (для всей полноты функций,......) потребуют вдруг активации с приоритетом по указанию номера телефона, .....
 показать весь комментарий
 
))) это не спасёт ситуацию. есть куча других алгоритмов. хотя уже на цензоре сегодня стоит визг "где мои друззя, йа не вижу хто лайкает, не могу донести, ....")) эти активируют первыми. ну а потом, ведь и камменты мона сделать платными на очередном шаге ))
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, если скоро попробуют ввести продажу симок по паспортам, то не обессудьте, и вам могут хлебальник набить вполне серьезно и на протесты люди поагрессивней выйдут, заранее указываю, что тогда можете не визжать, что на деньги курченко или фуйла, ибо причина будет одна - барыга
 показать весь комментарий
 
 
А у туристів запитали дозволу їх персонального відслідковування? А права людини?

Під виглядом контролю турпотоків юдоглобілісти встановлюють контроль над усім населенням. Звітів турфірм, даних декларацій при в'їзді, паспортного і іншого контролю на кордонах, готелів -не досить? І взагалі, це нагальна необхідність для "влади" країни, що у війні?
Брешуть пйсаті!
 показать весь комментарий
 
 
уто ж ,,, , право человека на свободу проигнорировано ,,,
 показать весь комментарий
 
Беспилотники над Киевом для контроля протестующих, бесконтактные ID карты, контроль мобильных, 4000 камер, нужно быть совсем круглым идиотом, чтоб не понимать куда все движется. Но на каждую хитрую задницу есть с левой резьбой. Для телефонов есть чехлы блокирующие сигнал, то же самое для карт, они недорогие 50-150 грн. (Кстати замена симки ничего не даст, отслеживание идет по IMEI.) Для камер также есть решения, хотя не такие удобные. В общем интересуйтесь безопасностью и не облегчайте работу аппарату диктатуры.
 показать весь комментарий
 
 
Классно для алиби.Пристегнул мобилу к бродячей собачке,и гуляй Вася Мобільні оператори надаватимуть МЕРТ дані про переміщення абонентів - Цензор.НЕТ 1525
 показать весь комментарий
 
 
Правильно Саша!Чтобы не было вражды, пусть петя отдаст свой шоколад Детям с мобилками...
 показать весь комментарий
 
 
Та не. Я оце подумав як теперь карусели устраивать по областям на выборах,коли автобусы будут отслеживать Мобільні оператори надаватимуть МЕРТ дані про переміщення абонентів - Цензор.НЕТ 33
 показать весь комментарий
 
 
А Шо автобусы, ради выборов Петя для каждого ПАРТНЁРА, такси может ПРислать...?
 показать весь комментарий
 
 
Один раз в квартал передавать обезличенные сводные данные по перемещению абонентов из/в для... "оперативного мониторинга состояния дел в сфере туризма в Украине, а также, что немаловажно, выстраивать более действенные стратегии ее развития"

Единственное, что читается между строк - операторов прессанули и под благовидным предлогом обязали накапливать и хранить для "оперативного анализа" данные по всем звонкам и "телодвижениям" своих абонентов за период не менее квартала и быть готовым выдать на их гора.
П.С. Как у нас работает хваленая защита конфиденциальной информации и баз данных - объяснять излишне.
 показать весь комментарий
 
 
Кажись, мы скоро почувствуем весь Смак Шоколада,то есть всю его Атмосферу?
 показать весь комментарий
 
 
Стаття 33 Конституція України 2013: статті Конституції України
Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України Конституція гарантує як громадянам України, так і всім іншим особам, що на законних підставах перебувають на її території.

Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю

1. Фізична особа має право на особисте життя.
2. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб.
3. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя.
4. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою.

 показать весь комментарий
 
 
Операторы будутстучать... Пофамильно, с указанием маршрутов, а учитывая банкинг и смс при этом и контролировать трату финансов. Наличие у телефона видео и аудио позволяет контролировать сколько раз и с кем вы занимаетесь сексом. Не поможет даже выключение телефона и вынимание батареи.
 показать весь комментарий
 
 
Куме,а де ви були в ночь вбивства?
-Вдома.
-А телефон каже iнше.
-Та я куме вчера дома бухал та вирубился.
-Так ось куме,хтось в ваших чоботах, расчёской , був вчора в Ростове на квартире Янукодло.
-Коло тела нашли расчёску с ДНК,чоботы с узором в вашем коридоре.
-А як на мене вышли?
-Через мобилу,яку хтось позичив Мобільні оператори надаватимуть МЕРТ дані про переміщення абонентів - Цензор.НЕТ 1238
 показать весь комментарий
 
Почти у каждого дома валяются старые рабочие мобилки, у меня есть два Сименса и две Нокии. Зарядить все такие мобилки и одновременно со всей Украины отправить посылкой в Киев.
 показать весь комментарий
 
Ай да Петя, ну и хитрец! Подкинул на Цензор темку, читает комменты и сразу вычисляет по ним требующих немедленного введения военного положения, то есть патриотов. Ну а потом их по этому списку всех в тюрьму, естественно. ИгорекЛ только подзадержался. Дурак дураком, а все ж соображает, что военного режима и бесперебойно работающей мобильной связи и интернета не бывает. Короче, предлагаем компромисс - мы за срочное введение военного положения, но шоб мобильники и интернет были и без всякого контроля. А как иначе мир узнает о страшных порохоботах?
 показать весь комментарий
 
ну у меня смартфон аж 1
а остальные дешевые двухсимки)))
пусть следят))))
смарт отключаю часто - регистрить симки не собираюся
 показать весь комментарий
 
Это называется тотальная слежка.Плевать на конституцию,на элементарные человеческие свободы.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМобильные операторы будут докладывать МЭРТ данные о перемещении абонентов
 
 
 
 
 
 вверх