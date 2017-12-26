 Отказ Навальному в регистрации вызывает сомнения в демократичности предстоящих выборов президента России, - Европейская служба внешнеполитической деятельности

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД), обнародованном во вторник, 26 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Как отмечается в документе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Навальный, которому вынесен приговор по обвинению в хищении средств, был лишен права на справедливое судебное разбирательство, когда его судили по этому обвинению в 2013 году.
В заявлении ЕСВД подчеркивается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для отстранения от участия в политической деятельности. "Мы ожидаем, что российские власти обеспечат равные условия игры, в том числе и на президентских выборах, которые состоятся 18 марта", - говорится в документе.
ЕСВД также надеется, что российские власти пригласят представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за этими выборами. "Евросоюз в своем заключении о выборном процессе будет базироваться на выводах этих представителей, как это было и в прошлом", - указывается в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности.
Что до ЯО, забудьте за него. Никогда (НИКОГДА!!!) не станут российские "элиты" даже на секунду задумываться о том, чтобы бомбить ядерными бомбами свой привычный образ жизни на западе, свои банки, яхты, виллы и, главное, собственных детей, которые на Россию приезжают раз в год как на экскурсию в зверинец. Для этих "элит" рашка - не место для жизни. На России они могут выкачивать бабло, наплевав на будущее страны, экологию, рождаемость, развитие экономики и пр. Но жить там? Увольте... Они все живут в загнивающей Европе и ненавистной Пиндосии (хотя при чём пиндосы к США, загадка для филолога).
Да и само по себе ЯО не имеет смысла без средств доставки, но глядя на то, как на Московии с завидной регулярностью падает всё, что тяжелее воздуха, понимаешь, что их ракеты далеко не улетят. В 1854-м и 1905-м они сами себя топили, сейчас могут сами себя взорвать разве что.
головне - кожному путєну - всьо!
главное, чтобы порно звезду зарегистрировали и собачку (тьюху, ты) - собчачку!
шоу, пусть будет шоу!
деда пу... еще встрепенется-всколыхнется... (чума на его голову)
він вашу рашу і доб'є...
какое скромное предложеньице...
Однако, это решение не вызывает сомнений в том, что немалое бабло, потраченное Западом на раскрутку Навального, оказалось слитым в сортир.
"Как отмечается в документе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Навальный, которому вынесен приговор по обвинению в хищении средств, был лишен права на справедливое судебное разбирательство, когда его судили по этому обвинению в 2013 году. "
Еще в том документе можно было бы отметить рост педерастии в Гренландии, т.к. после решения ЕСПЧ приговор 2013 года был отменен, сейчас Навального не пускают на выборы по новому, никем не отмененному приговору, но "объективная" западная пресса "пустяков" не замечает.
Вернувшись домой, Штирлиц подумал, что тут может быть что-то нечисто. Он почуял неладное.
У них возникают сомнения... Озабоченные, ау! Там столько же демократии, сколько в Северной Корее или Иране! Вы совсем слепоглухоотмороженные?