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 Отказ Навальному в регистрации вызывает сомнения в демократичности предстоящих выборов президента России, - Европейская служба внешнеполитической деятельности

Решение Центральной избирательной комиссии России, согласно которому оппозиционный политик Алексей Навальный не может баллотироваться на президентских выборах 2018 года из-за вынесенного ему в прошлом обвинительного приговора, вызывает серьезные сомнения по поводу политического плюрализма в России и перспектив демократических выборов в будущем году.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД), обнародованном во вторник, 26 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Как отмечается в документе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Навальный, которому вынесен приговор по обвинению в хищении средств, был лишен права на справедливое судебное разбирательство, когда его судили по этому обвинению в 2013 году.

В заявлении ЕСВД подчеркивается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для отстранения от участия в политической деятельности. "Мы ожидаем, что российские власти обеспечат равные условия игры, в том числе и на президентских выборах, которые состоятся 18 марта", - говорится в документе.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Инициативная группа" избирателей официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России

ЕСВД также надеется, что российские власти пригласят представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за этими выборами. "Евросоюз в своем заключении о выборном процессе будет базироваться на выводах этих представителей, как это было и в прошлом", - указывается в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3041588
 
 
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а 146% на минулих виборах сумнівів не викликали Отказ Навальному в регистрации вызывает сомнения в демократичности предстоящих выборов президента России, - Европейская служба внешнеполитической деятельности - Цензор.НЕТ 7960
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Сейчас Запад будет долго упрашивать )(уйла быть паинькой, на что, тот, немного поломавшись для приличия, милостиво согласится. Навальный "сроликом" будет зареган кандидатом. Кричали женщины - "Ура!" и в воздух чепчики бросали.
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В воздух бросали не чепчики, а какашники.
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Ничего, после выборов )(уйла в )(уйлы, они там смогут только какашками бросаться.
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Навальный тот же путин, но с человекоподобным лицом. А при ближайшем рассмотрении оказывается индивидом с той же лишней хромосомой.
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Там других не водится. Ну, может считанные единицы.
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Да что вы говорите? Могут возникнуть "сомнения в демократичности" "выборов" в парашии?? Ну тормоза, честное слово
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Не тормоза . Они циники прикидывающиеся идиотами . Газ и ядерное оружие заставляет их торговать своей совестью.
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Да какое ЯО, я вас умоляю. Бабло. Обычное бабло. И эгоизм с равнодушием.

Что до ЯО, забудьте за него. Никогда (НИКОГДА!!!) не станут российские "элиты" даже на секунду задумываться о том, чтобы бомбить ядерными бомбами свой привычный образ жизни на западе, свои банки, яхты, виллы и, главное, собственных детей, которые на Россию приезжают раз в год как на экскурсию в зверинец. Для этих "элит" рашка - не место для жизни. На России они могут выкачивать бабло, наплевав на будущее страны, экологию, рождаемость, развитие экономики и пр. Но жить там? Увольте... Они все живут в загнивающей Европе и ненавистной Пиндосии (хотя при чём пиндосы к США, загадка для филолога).
Да и само по себе ЯО не имеет смысла без средств доставки, но глядя на то, как на Московии с завидной регулярностью падает всё, что тяжелее воздуха, понимаешь, что их ракеты далеко не улетят. В 1854-м и 1905-м они сами себя топили, сейчас могут сами себя взорвать разве что.
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Вы не поняли просто смысла не уловили .Я тоже считаю что они не будут бомбить Запад .Но ЯО применить могут .Это оружие устрашения .Они политические бандиты .Им надо постоянно шантажировать и пугать впечатлительных еврпейских граждан . Поэтому и были организованы эти конфликты в Чечне , Грузии и у нас . Если допустить чисто теоретически ситуацию что придёт в Украине к власти человек решительный и жёсткий , настроенный побороть коррупцию внутри страны и у него начнёт получаться , экономика начнёт расти а армия реально окрепнет то встанет обязательно вопрос о военной операции в Крыму и на Донбассе . И если агрессор реально получит звездюлей например на Донбассе то вероятность применения х.йлом баллистических ракет , авиации и вероятность прямого вторжения равна 146 % .А если речь пойдёт о Крыме то может быть применено и тактическое ядерное .Поэтому единственный путь вернуть Крым и Донбасс это поднимать экономику , готовить армию, вооружать народ страны и возвращать Ядерное оружие . Всё остальное от лукавого .Обычное очковтирательство .Про НАТО , про санкции , про миротворцев -очковтирательство властей .Единственно что может быть ещё альтернативой тому что я перечислил-отказ от Донбасса и Крыма и полное , тотальное перекрытие границы с рф по типу Южной и Северной корей , но наши шоколадные гешефтники на это НЕ пойдут .Там их торговые партнёры .Так что пока у власти шоколадные батоны будем наблюдать унылую картину -долгое пришивание Украинского государства обратно к советскому гниющему монстру , периодически Украина будет то отрываться то его вновь будут сшивать -парашенки, пенчуки , метветчуки , кумы , Меркели , Волкеры и др друзья
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как малые дети, у них еще вызывает сомнение, с кем имеют дело в паРаше.
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А что делать, если сама параша вызывает сомнения в праве на существование?
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У кого сомнения, у кого уверенность в том, что она такое право потеряла ещё сто лет назад с первым голодомором на Украине.
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Знову бла- бла-бла...А от ви візьміть,та і не признайте вибори в параші.Оце буде нормально...
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не-не! на фиг новального!
главное, чтобы порно звезду зарегистрировали и собачку (тьюху, ты) - собчачку!
шоу, пусть будет шоу!
деда пу... еще встрепенется-всколыхнется... (чума на его голову)
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яка вам різниця, все одно оберете путіна...
він вашу рашу і доб'є... Відмова Навальному в реєстрації викликає сумніви в демократичності майбутніх виборів президента Росії, - Європейська служба зовнішньополітичної діяльності - Цензор.НЕТ 2152
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вована на кроля ?
какое скромное предложеньице... Відмова Навальному в реєстрації викликає сумніви в демократичності майбутніх виборів президента Росії, - Європейська служба зовнішньополітичної діяльності - Цензор.НЕТ 1918
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навальний нехай вам навалює, а нам би вовасіка та на гілочку..
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"Решение Центральной избирательной комиссии России, согласно которому оппозиционный политик Алексей Навальный не может баллотироваться на президентских выборах 2018 года из-за вынесенного ему в прошлом обвинительного приговора, вызывает серьезные сомнения по поводу политического плюрализма в России и перспектив демократических выборов в будущем году"

Однако, это решение не вызывает сомнений в том, что немалое бабло, потраченное Западом на раскрутку Навального, оказалось слитым в сортир.

"Как отмечается в документе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Навальный, которому вынесен приговор по обвинению в хищении средств, был лишен права на справедливое судебное разбирательство, когда его судили по этому обвинению в 2013 году. "

Еще в том документе можно было бы отметить рост педерастии в Гренландии, т.к. после решения ЕСПЧ приговор 2013 года был отменен, сейчас Навального не пускают на выборы по новому, никем не отмененному приговору, но "объективная" западная пресса "пустяков" не замечает.
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а я уже чувствую себя как на ипподроме))
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Штириц шёл по Берлину, рядом с ним семенил Айсман. Раздался выстрел. Айсман упал.

Вернувшись домой, Штирлиц подумал, что тут может быть что-то нечисто. Он почуял неладное.

У них возникают сомнения... Озабоченные, ау! Там столько же демократии, сколько в Северной Корее или Иране! Вы совсем слепоглухоотмороженные?
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Вы правы . На Западе об этом отлично знают . Они играют с х.йлом в геополитическую игру , а х.йло думает что играет с ними .
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Европейская служба внешнеполитической деятельности - конченые идиоты! Нету такого государства как сросея! Есть конченая террористическая банда под названием рф.. больше ничего
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтказ Навальному в регистрации вызывает сомнения в демократичности предстоящих выборов президента России, - Европейская служба внешнеполитической деятельности
 
 
 
 
 
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