 Безвозвратные потери ВСУ за 2017 год составили 191 человек, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос издания ВВС Украина.

В частности в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойца были ранены.

А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и нездоровые) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

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