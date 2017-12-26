 Безвозвратные потери ВСУ за 2017 год составили 191 человек, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос издания ВВС Украина.
В частности в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.
Еще 174 бойца были ранены.
А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и нездоровые) составляют 1265 военнослужащих.
Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.
він же не для того у тролі пішов, щоб тобі догоджати
Така плата за спокій всієї країни.
Царство Небесне всім полеглим Воїнам..
Слезы стали водой родниковой, сурово
И уходит на небо за взводом взвод
И чернеют от горя девушки-вдовы.
Стали буднями новости с передовой
И привычны с экрана АТОшные вести -
И знакомой становится старая боль
И обычным становится новый "груз-двести".
И мольбу за мольбой посылает на небо
Со свечой у икон молодой капеллан
Людей делим на тех, кто там был, и кто не был
И седой ты уже, молодой ветеран…
Всё надеешься - завтра, потом, как получится…
Созвонѝмся, увидимся, спишемся, встретимся…
И неужто теперь до скончания мучиться
Что забыл, замотался, на "потом" понадеялся.
И ненужным становится его номер мобильного,
Ведь на небо звонить - никогда не дозвонишься!
И захочешь - никак не обманешь Всесильного
Всё за жизнью гоняешься, да не угонишься.
Берцы след оставляют в сереющей пыли
Мы кого-то любили, кому-то простили…
Не прощаясь, ушли, об одном лишь просили -
Помнить… Мы были солдатами, люди…Мы - были!!!
Автор: Позывной "Don" Максу
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".
Он отметил, что Украина в общем получила 50 таких радаров.
"На сегодняшний день мы получили порядка 50 РЛС контрбатарейной борьбы. Однако то, что приходило при Обаме, можно было использовать только для фиксирования ситуации. В чем смысл таких РЛС? Они обнаруживают, откуда ведется артиллерийский огонь противником. Соответственно, сразу по этим данным должны вестись контрбатарейные меры, наша артиллерия должна открывать огонь по этим же координатам.
После этого инцидента, объясняет нардеп, даже сами украинские генералі побаиваются использовать эти радары в зоне АТО.
"Мне кажется, те события напугали не столько американцев, как наших генералов. По моим данным, на сегодняшний день такие контрбатарейные радары находятся на складах и не используются в зоне АТО", - продолжил он.