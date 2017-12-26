 Суд смягчил меру пресечения проректору НАУ Харченко, обвиняемому в получении 100 тыс. евро взятки, - САП

“В то же время, суд отказал в отстранении от должности проректора Национального авиационного университета, а также существенно смягчил меры обвиняемым", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В ведомстве подчеркивают, что "по результатам подготовительного судебного заседания в указанном уголовном производстве 22.12.2017 Печерским районным судом г. Киева назначено к судебному разбирательству в судебном заседании уголовное производство по обвинению Харченко В.П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 382 УК Украины, Крыжановского С.В. - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, и Бойчука М.А. - ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины".

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В то же время, отмечают в САП, по неизвестным, учитывая объявления только вводной и резолютивной части решения суда, причинам суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о вызове свидетелей, которые были допрошены на предварительном расследовании и дали показания об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Кроме того, суд смягчил меры обвиняемым. Так, Харченко частичный домашний арест с ношением электронного браслета изменен на личное обязательство и разрешение выезжать за пределы Киева.

Экс-чиновнику Службы внешней разведки суд изменил залог в сумме 5 млн грн на личное обязательство. Третьему фигуранту дела суд разрешил перемещаться по Украине.

Напомним, 26 августа пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил о задержании врио ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко во время получения взятки в размере 170 тысяч евро. Позже, в СБУ уточнили, что врио ректора через посредника адвоката требовал 170 тысяч евро от профессора. В такую сумму чиновник оценил подписание приказа о назначении ученого на должность в университете. Врио ректора и адвокат были задержаны в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере 100 тысяч евро. 27 августа НАБУ сообщило задержанному врио ректора НАУ и посреднику (адвокату) о подозрении. В дальнейшем по результатам проведенного предварительного расследования в ноябре 2016 г. установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке. Кроме этого, по результатам предварительного расследования установлено, что в указанных событиях бывший исполняющий обязанности ректора указанного учебного заведения в течение 2016 г. умышленно по личным мотивам не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.