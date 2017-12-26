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 Политика Украины
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 Суд смягчил меру пресечения проректору НАУ Харченко, обвиняемому в получении 100 тыс. евро взятки, - САП

Печерский районный суд Киева назначил к рассмотрению обвинительный акт в уголовном производстве по факту умышленного неисполнения судебных решений, вымогательства и получения исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета и другими лицами неправомерной выгоды в особо крупном размере.

“В то же время, суд отказал в отстранении от должности проректора Национального авиационного университета, а также существенно смягчил меры обвиняемым", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В ведомстве подчеркивают, что "по результатам подготовительного судебного заседания в указанном уголовном производстве 22.12.2017 Печерским районным судом г. Киева назначено к судебному разбирательству в судебном заседании уголовное производство по обвинению Харченко В.П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 382 УК Украины, Крыжановского С.В. - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, и Бойчука М.А. - ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Обвинение экс-врио ректора НАУ Харченко в получении 100 тыс. евро взятки передано в суд, - Антикоррупционная прокуратура

В то же время, отмечают в САП, по неизвестным, учитывая объявления только вводной и резолютивной части решения суда, причинам суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о вызове свидетелей, которые были допрошены на предварительном расследовании и дали показания об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Кроме того, суд смягчил меры обвиняемым. Так, Харченко частичный домашний арест с ношением электронного браслета изменен на личное обязательство и разрешение выезжать за пределы Киева.

Экс-чиновнику Службы внешней разведки суд изменил залог в сумме 5 млн грн на личное обязательство. Третьему фигуранту дела суд разрешил перемещаться по Украине.

Суд смягчил меру пресечения проректору НАУ Харченко, обвиняемому в получении 100 тыс. евро взятки, - САП 01Суд смягчил меру пресечения проректору НАУ Харченко, обвиняемому в получении 100 тыс. евро взятки, - САП 02

Напомним, 26 августа пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил о задержании врио ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко во время получения взятки в размере 170 тысяч евро. Позже, в СБУ уточнили, что врио ректора через посредника адвоката требовал 170 тысяч евро от профессора. В такую сумму чиновник оценил подписание приказа о назначении ученого на должность в университете. Врио ректора и адвокат были задержаны в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере 100 тысяч евро. 27 августа НАБУ сообщило задержанному врио ректора НАУ и посреднику (адвокату) о подозрении. В дальнейшем по результатам проведенного предварительного расследования в ноябре 2016 г. установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке. Кроме этого, по результатам предварительного расследования установлено, что в указанных событиях бывший исполняющий обязанности ректора указанного учебного заведения в течение 2016 г. умышленно по личным мотивам не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.

Источник: https://censor.net.ua/n3041585
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ці суди це просто антидержавна гілка влади і ніхио їм неуказ
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Это пэтрухина судебная реформа в действии,детка Суд смягчил меру пресечения проректору НАУ Харченко, обвиняемому в получении 100 тыс. евро взятки, - САП - Цензор.НЕТ 1107
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Все делается, что бы подозреваемые сбежали.
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Да здравствует рошеновский суд - самый справедливый суд в мире! (С)
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рыгошоколадный суд - высшая форма абсолютного зла
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Так..... а шо нам зараз заспіває *кагорта соєвих ПРибічників * !? Суд смягчил меру пресечения проректору НАУ Харченко, обвиняемому в получении 100 тыс. евро взятки, - САП - Цензор.НЕТ 6781..
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.ЖИЄМ (КРАДЕМО ) ..ПО НОВОМУ !?....
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ну ж не продукти в супермаркеті крав, за що хорошого человєка судити
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Складывается мнение, что порядка в этом государстве никогда не будет и это выгодно устраивает руководство страны.
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...В то же время, суд отказал в отстранении от должности проректора Национального авиационного университетаИсточник: https://censor.net.ua/n3041585
...правильно ...некуй сидіти "під арештом" ...нехай бабло "відбиває" ...
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Уже привычное дело. Уже не удивляет и не шокирует.
Шоколодный суд, самый гуманный суд в Мире, для своих.
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Нічого дивного.Студенти КПІ,що поруч кажуть,що НАУ це вуз перемігшої корупції,яку випестив табачник
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Дурдом........одни год расследуют дело, в котором даже доказывать ничего не нужно, вторые ещё столько же тянут и принимают дебильные решения. Быстрее бы уже и эту судебную инстанцию поганой метлой смели.
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Таке можливе тільки після вимітання з влади Порошенка і його ОПГ.
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Ще 100, то відпустили б одразу, це як попередження - моловато.
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Владимир Петрович в 2001 был моим дипломным руководителем. Заведовал кафедрой УВД. Скурвился дядька.
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170 000 евро за должность в университете? в Украине? серьезно?
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отбивается довольно быстро.
помните Мельника с Ирпенского универа налоговиков?
сам на свободе и дело его успешно живет и процветает-- зачет стоит 200 грн,экзамен столько же или немного дороже,если совсем баран-бараном.
таковы нынче суровые будни грызунов гранита науки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд смягчил меру пресечения проректору НАУ Харченко, обвиняемому в получении 100 тыс. евро взятки, - САП
 
 
 
 
 
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