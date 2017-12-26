 "Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется", - Линкявичюс о заявлении МИД РФ по летальному вооружению для Украины

"Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется". Так отреагировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на заявление России относительно вооружения Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.



"Россия утверждает, что решение о поставках оружия в Украину подтолкнет Киев к применению силы. Не могу не удивляться – где границы цинизма? Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется", - отреагировал Линкявичюс на заявление России.

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Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине. В ответ МИД РФ заявил: "США и Канада открывают "ящик Пандоры""