 "Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется", - Линкявичюс о заявлении МИД РФ по летальному вооружению для Украины

"Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется". Так отреагировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на заявление России относительно вооружения Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Россия утверждает, что решение о поставках оружия в Украину подтолкнет Киев к применению силы. Не могу не удивляться – где границы цинизма? Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется", - отреагировал Линкявичюс на заявление России.
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Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине. В ответ МИД РФ заявил: "США и Канада открывают "ящик Пандоры""
ніякої поваги до вялічія!
А джавелины на которые все молятся-пустой звук.Снег,туман,дым,кусты,складки местности,строения-бесполезная хрень.Это не пустыня Ирака.
И мне вот интересно,про Штору-1,которой оснащенны все кацапские танки,почему не пишут?Нихрена не изменит этот мусор.Разве что усилит агрессию.
стати-на-тебе-на-путєна-і-всю-вашу-гівнокацапщину
2 ч ·
Переговори про обмін 306 російських терориста на 74 українських полонених проводять: священик Путіна, ватажки терористів Путіна, кум Путіна і за сприянням самого Путіна. Звісно, в столиці держави Путіна.
Де тут Україна?
АПД. Мені правильно зауважили - наші люди - це заручники у московитів, а не полонені. І додам, що їхні у нас - це злочинці, які повинні відповідати за нормами Кримінального кодексу України.
Таким чином, в реальності ми маємо не обмін полоненими, а обмін злочинців на заручників, умови якого узгоджують між собою хазяєва злочинців.
https://newizv.ru/article/general/23-12-2017/evgeniy-ponasenkov-kto-vyigral-v-borodino-szheg-moskvu-i-ubil-kutuzova-ba88d7ef-51c2-4d69-95d9-cabed2d39169?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com