EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество, Шоу-бизнес
  412  6
Все про:запрет (1158) артисты (148)

 СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины рассматривает вопрос относительно запрета на въезд в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, который поддержал оккупацию Крыма Россией и критиковал Революцию Достоинства.

Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос Цензор.НЕТ.

СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интернете появился анонс концерта Риккардо Фольи и другого итальянского артиста Пупо во Freedom Event Hall, запланнированного на 7 марта.

СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен 02

После публикации новости на Цензор.НЕТ о том, что в Киеве намерен выступить поддержавший оккупацию Крыма итальянский певец, афиши его концерта исчезли. В месте проведения заявили, что по состоянию на сегодняшний день концерт отменен, но не исключили, что будет рассмотрен вопрос о переносе даты концерта. Причину отмены концерта назвать отказались.  

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Нет" гастролям на крови": в Киеве состоялась акция против украинских артистов, выступающих в РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 марта 2014 года Риккардо Фольи выступил на площади Нахимова в Севастополе в поддержку российской оккупации во время нелегитмного "референдума". Комментируя свое выступление в Севастополе Фольи в 2014 году заявлял, что "референдум был священным правом населения Крыма", сообщала Инопресса, ссылаясь на итальянское издание La Repubblica.

В то же время Фольи критиковал украинцев, которые вышли на Майдан в Киеве. "Я получаю информацию о ситуации в Украине, но газеты никогда не проясняли ситуацию: кто стоял за баррикадами в Киеве? Всем известно, что манифестантами манипулировали. Мне также известно, что на референдум приехали иностранные наблюдатели. В российской конституции имеется положение о присоединении других стран, и в Крыму большинство хотели вернуться туда, откуда они пришли, - говорил Фольи. - Санкции - это ошибка,нам всем придется за них расплачиваться. Даже меньшинство в Крыму убедится, что 6% роста ВВП очень скоро превратится в 26%, ведь там полно отелей".

Смотрите также: Российский музыкант Шнуров о концертах в оккупированном Крыму: "Без разницы, где выступать". ВИДЕО

Тогда же итальянский певец заявил, что "Путин сделал Россию более свободной, это уже не режим".

Сразу после выступления в Севастополе, вероятно вылетев самолетом из оккупированного Симферополя, Фольи прилетел на Кавказ, где дал концерт в Майкопе и заявил, что не видел российских танков на улицах в Крыму. 

Цензор.НЕТ направлял запрос в Службу безопасности Украины по поводу того, законным ли образом итальянский певец попал на украинский полустров, а из оккупированного Крыма на территорию РФ. 

Источник: https://censor.net.ua/n3041453
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо там рассматривать???? СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен - Цензор.НЕТ 2230, филиал гебни......
 показать весь комментарий
 
 
Пенсы хай его пластинки слушают. СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен - Цензор.НЕТ 5485 Можно вперемешку с Кабзоном и Зыкиной.
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть раз сапогом в рыло дали тому кто заслужил. СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен - Цензор.НЕТ 3931
 показать весь комментарий
 
 
Пусть заезжает, только пусть признает и озвучит про, независимость: Сицилии, Сардинии, Венеции и Генуи. И пусть потом едет куда хочет. СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен - Цензор.НЕТ 2163
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх