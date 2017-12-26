 СБУ рассматривает вопрос о запрете въезда в Украину итальянскому певцу Риккардо Фольи, поддержавшему оккупацию Крыма. Его концерт отменен. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос Цензор.НЕТ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интернете появился анонс концерта Риккардо Фольи и другого итальянского артиста Пупо во Freedom Event Hall, запланнированного на 7 марта.

После публикации новости на Цензор.НЕТ о том, что в Киеве намерен выступить поддержавший оккупацию Крыма итальянский певец, афиши его концерта исчезли. В месте проведения заявили, что по состоянию на сегодняшний день концерт отменен, но не исключили, что будет рассмотрен вопрос о переносе даты концерта. Причину отмены концерта назвать отказались.

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16 марта 2014 года Риккардо Фольи выступил на площади Нахимова в Севастополе в поддержку российской оккупации во время нелегитмного "референдума". Комментируя свое выступление в Севастополе Фольи в 2014 году заявлял, что "референдум был священным правом населения Крыма", сообщала Инопресса, ссылаясь на итальянское издание La Repubblica.

В то же время Фольи критиковал украинцев, которые вышли на Майдан в Киеве. "Я получаю информацию о ситуации в Украине, но газеты никогда не проясняли ситуацию: кто стоял за баррикадами в Киеве? Всем известно, что манифестантами манипулировали. Мне также известно, что на референдум приехали иностранные наблюдатели. В российской конституции имеется положение о присоединении других стран, и в Крыму большинство хотели вернуться туда, откуда они пришли, - говорил Фольи. - Санкции - это ошибка,нам всем придется за них расплачиваться. Даже меньшинство в Крыму убедится, что 6% роста ВВП очень скоро превратится в 26%, ведь там полно отелей".

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Тогда же итальянский певец заявил, что "Путин сделал Россию более свободной, это уже не режим".

Сразу после выступления в Севастополе, вероятно вылетев самолетом из оккупированного Симферополя, Фольи прилетел на Кавказ, где дал концерт в Майкопе и заявил, что не видел российских танков на улицах в Крыму.

Цензор.НЕТ направлял запрос в Службу безопасности Украины по поводу того, законным ли образом итальянский певец попал на украинский полустров, а из оккупированного Крыма на территорию РФ.