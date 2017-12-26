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 Кровавое ДТП в Москве: украинцев среди пострадавших нет. ВИДЕО

Автобус въехал в толпу в подземном переходе.

Среди пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Москве граждан Украины нет. Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.

"По информации консула, граждан Украины нет среди пострадавших в Москве во время въезда автобуса в подземный переход", – говорится в сообщении.

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Кровавое ДТП в Москве: украинцев среди пострадавших нет 01

Напомним, 25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли четыре человека.

Среди вероятных причин аварии - неисправность транспортного средства. Версия умышленного наезда не рассматривается.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041452
 
 
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Водила решил перейти на ту сторону, но забыл, что за рулём.
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он покатился потому что на четырех колесах, ха-ха-ха...
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Представляю себе... 1942-год, из репродуктора в Сталинграде: от Советского информ бюро, вчера в Берлине, перевернулся трамвай, четыре немца погибло... и тут все бросаются письма соболезнования писать....
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Украинцев среди пострадавших нет , потому , что они не украинцы .
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яке ще дтп? то сколково випробовувало новий вид підземного транспорту!
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импортозамещение.
автобусополитен.
новый вид транспорта, способный опередить разработки Элона Маска.
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ні в кого нафти не залишиться, всі перейдуть на альтернативу, а багаті москалі будуть розкошувати на автополітені!
слава путєну!
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