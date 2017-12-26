 Кровавое ДТП в Москве: украинцев среди пострадавших нет. ВИДЕО

Среди пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Москве граждан Украины нет. Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.
"По информации консула, граждан Украины нет среди пострадавших в Москве во время въезда автобуса в подземный переход", – говорится в сообщении.
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Напомним, 25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли четыре человека.
Среди вероятных причин аварии - неисправность транспортного средства. Версия умышленного наезда не рассматривается.
автобусополитен.
новый вид транспорта, способный опередить разработки Элона Маска.
слава путєну!