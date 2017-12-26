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 Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет. ВИДЕО+ФОТО

Подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный "суд" 26 декабря оштрафовал участника одиночных пикетов против обысков и арестов крымских татар, мусульман на полуострове Рустема Эмирсуинова.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

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Суд назначил Эмирсуинову наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей (около 4400 грн. - Ред.).

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Вместе с тем, оштрафованные оккупанами за одиночные пикеты крымские татары сегодня массово подают апелляционные жалобы в "Верховный Суд".

"Сегодня все участники одиночных пикетов съезжаются из разных уголков Крыма, чтобы подать апелляционную жалобу в "Верховный суд г. Симферополь". У всех позитивный настрой и желание отстаивать своё мнение законным путём дальше, обжалуя постановление районных судов в апелляционном суде. Рядом с ними появившиеся в режиме реального времени общественные защитники, которые вышли из народа и готовы защищать своих соотечественников и единоверцев, не смирившись с произволом ФСБ, судов, полиции", - рассказали активисты.

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Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 01
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 02
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 03
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 04
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 05

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Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 06
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 07
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 08
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 09
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 10
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 11
Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет 12

Напомним, 18 декабря по всему оккупированному Крыму прошли 65 "судебных заседаний"над участниками одиночных пикетов 14 октября, которые ранее вышли с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты. На активистов составили административные протоколы за нарушение установленного порядка пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП России). Крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему Крыму 14 октября 2017 года. В руках они держали плакаты: "Мой народ не террорист", "Обвинения в терроризме и экстремизме — это геноцид крымских татар", "Насилием мил не будешь" и другие.

Источник: https://censor.net.ua/n3041449
 
 
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