 Оккупанты оштрафовали на 10 тыс. руб. Рустема Эмирсуинова за одиночный пикет. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

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Суд назначил Эмирсуинову наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей (около 4400 грн. - Ред.).

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Вместе с тем, оштрафованные оккупанами за одиночные пикеты крымские татары сегодня массово подают апелляционные жалобы в "Верховный Суд".

"Сегодня все участники одиночных пикетов съезжаются из разных уголков Крыма, чтобы подать апелляционную жалобу в "Верховный суд г. Симферополь". У всех позитивный настрой и желание отстаивать своё мнение законным путём дальше, обжалуя постановление районных судов в апелляционном суде. Рядом с ними появившиеся в режиме реального времени общественные защитники, которые вышли из народа и готовы защищать своих соотечественников и единоверцев, не смирившись с произволом ФСБ, судов, полиции", - рассказали активисты.

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Напомним, 18 декабря по всему оккупированному Крыму прошли 65 "судебных заседаний"над участниками одиночных пикетов 14 октября, которые ранее вышли с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты. На активистов составили административные протоколы за нарушение установленного порядка пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП России). Крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему Крыму 14 октября 2017 года. В руках они держали плакаты: "Мой народ не террорист", "Обвинения в терроризме и экстремизме — это геноцид крымских татар", "Насилием мил не будешь" и другие.