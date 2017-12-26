 Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, политик Михеил Саакашвили вместе со своим адвокатом покинул здание СБУ.
Он сообщил, что причина того, что он не попал на допрос в неверном оформлении повестки. В документе указаны 2 следственных действия: допрос и отбор образцов. Согласно законодадтельству, эти процессуальные действия должны быть разделены.
Адвокат политика Руслан Чернолуцкий зарегистрировал обращение к следователю о разделении следственных действий.
Также корреспондент издания сообщает о том, что назначенное на 13.00 заседание суда по делу Саакашвили перенесено в связи с его предполагаемым допросом в СБУ.
По иску Саакашвили судьи должны были рассмотреть вопрос о по отмене указа президента о лишении его гражданства.
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Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.
Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.
Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Позже Саакашвили объявил в изоляторе временного содержания в Киеве о начале бессрочной голодовки.
кокс вштырил хорошо.
зы: а ващет, таким поведением грузин стреляет себе в ногу.
т.к. все эти манипуляции направленны на затягивание процесса.
а зачем Михе затягивать процесс, если он не виноват?
предположим - Михо пришел на и дал возможность отобрать "зразки" для экспертизы.
предположим - по мнению защиты процедура нарушена.
т.о. все доказательства, полученные в нарушение процедуры, есть недопустимыми.
почему тогда защита не сипользовала этот козырь в дальнейшем?
тут 2 варинат:
- либо зашита лохи (сомневаюсь)
- либо Михо таки реально сцыт сдать образы для экспертизы
смьісл брехливьім охметовским наэмникам что-то сдавать ?
нынешняя власть уволила главу Нафтогаза Бакулина,обвинив в растрате 4-х млрд.долларов--где дело по Бакулину?
"21 марта этого года Министерство внутренних дел задержало бывшего главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина (он возглавлял компанию в 2010-2014 годах). По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Бакулин был связан с преступной группой, которая нанесла ущерб государству на сумму около $4 млрд."
с 2014 по 2016 г.г братьям Клюевым незаконно с казны уплачено более 20 млрд.грн--где дело по Клюеву и преступным действиям госказначеев,ответственных за это?
бриллиантовые прокуроры-где они и их дело?
вам и соевой власти Саакашвили как бельмо на глазу именно по этой причине--как же,кто-то позволяет себе усомниться в честности и патриотичности нынешних правителей!
почему Михо отказывается сдавать образцы для экспертизы?
как Вы думаете?
зы: про баргыгу соевого и генплокулола ваши шуточки увидел, можете эти тезисы не повторять
он ведь ни в чем не виноват.
так пусть сдаст образцы, а эксперт скажет шо монтаж или поделека.
че ж он сцыт?
https://www.youtube.com/watch?v=goRyvCyikNw
Саакашвілі в президенти!
В этом документе должна быть указана следующая информация:- фамилия, имя отчество следователя, прокурора, следственного судьи либо судьи который вызывает свидетеля на допрос;
- название учреждения, куда вызывается свидетель (например следственный отдел Н-ский отдел Полиции Главного управления Национальной Полиции в Н-ской области);
- номер уголовного производства в рамках которого осуществляется вызов на допрос;
- имя свидетеля и его адрес;
- процесуальный статус лица, которое вызывают на допрос (в повестке обязательно должно быть указано, что человека вызывают в качестве свидетеля);
- время, день, месяц, год и место, куда должен прибыть свидетель;
- процессуальное действие, для участия в котором вызывается свидетель (это допрос, допрос двух и более лиц, опознание и другие);
- последствия неприбытия лица по вызову;
- перечень, установленных законом уважительных причин, по которым лицо может неявится по вызову и не несет в этом случает ответственность за неявку;
- подпись следователя или другого лица, осуществляющего вызов свидетеля.
https://www.youtube.com/watch?v=6qK4vZ_Efhs
Частину артефактів часів Київської Русі на Поштовій площі в центрі Києва затопило. На дерев'яних знахідках від вогкості виросли гриби.
Стародавні будови і вулиці можуть зникнути, заявила Gazeta.ua краєзнавець Анабелла Моріна."У понеділок буде 5 градусів тепла, сніг швидко танутиме. Водовідвід не працює. Рівень води підніметься і змиє цінний культурний шар. Вона й так підмиває тимчасові опорні стовпи, що утримують конструкцію. Глибина затоплення - півметра. Воду не відпомповують", - розповіла Моріна.
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"Буде два приписи: одне археологам, щоб вони провели консервацію, і якщо є порушення з боку будівельників, то, відповідно, буде звернення в правоохоронні органи. Археологічні й будівельні роботи зупинять. Треба робити перетяжку", - заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.
ПДВ і прибуток в Державний Бюджет.
як це не по-барижному!
ги
бо не міг же я це сказати про борцунашвілі!
нічого нового
Еге ж.
Вот так ряды "оппозиции" внезапно получили пополнение
с ходатайством в суд, на привод, чтоб в багажнике привезли, меньше свистеть будет, недоюрист, с недоадвокатами.
пусть вообще скажут спасибо, что бумашку дали, могли и по телефону вызывать.
ніякого російського ставленика не вибирали
то тому, хто дупи гризе, примарилося
Саакашвілі заявляє що в Грузії проросійська влада, в той час як Грузія отримала безвіз з ЄС і проводить спільні військові навчання з НАТО.
Саакашвілі заявляє про ганебність і недопустимість зв'язків з окупованими територіями- але і досі Грузія закуповує електроенергію в ;Абхазії;
Саакашвілі заявляє про необхідність візового режиму з РФ і припинення торгівельних зв'язків- але вів активну торгівлю і навіть в 2013 підписав ганебний односторонній режим з кацапами.
Саакашвілі заявляє що не вкрав ні копійки- але гастролює по світу з шиком. Так само як і сім'я його не бідує.
Саакашвілі заявляє що створив у Грузії абсолютно чесні, непідкупні суди та прокуратору. І боїться повернутися в Грузію.
Саакашвілі заявляє що він репресований в Грузії- і в той же час його син та дружина користуються державною охороною Грузії.
Саакашвілі заявляє що надав громадянство України цінним діячам грузинського мистецтва- але натомість дав громадянство своїм особистим охоронцям, частина з яких мають проблеми з криміналом.
Саакашвілі заявляє що паспорт у нього вкрали- і наступного дня, проходячи на стадіон, показує поліції паспорт.
Список безкінечний.
Политик всегда говорит правду.
Только эта правда может меняться в зависимости от обстоятельств.
а вообще хоть какая то польза - заставили обоссанных тролей мову вчити...
Які важливі новини! Просто жуть. А в туалет він там ходив?
Вот только вдуматься в реальность и информационную ценность всего, что вокруг Михо происходит...
ужас войны