EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  7870  97
Материалы по теме:
Все про:допрос (1036) Саакашвили (2441) СБУ (11941)

 Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщил сам политик, в повестке было указано два следственных действия.

Как передает Цензор.НЕТ, политик Михеил Саакашвили вместе со своим адвокатом покинул здание СБУ.

...

Он сообщил, что причина того, что он не попал на допрос в неверном оформлении повестки. В документе указаны 2 следственных действия: допрос и отбор образцов. Согласно законодадтельству, эти процессуальные действия должны быть разделены.

Адвокат политика Руслан Чернолуцкий зарегистрировал обращение к следователю о разделении следственных действий.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Саакашвили прибыл в СБУ, допрос должен начаться в 11.00

Также корреспондент издания сообщает о том, что назначенное на 13.00 заседание суда по делу Саакашвили перенесено в связи с его предполагаемым допросом в СБУ. 

По иску Саакашвили судьи должны были рассмотреть вопрос о по отмене указа президента о лишении его гражданства.

Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно 01
Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно 02
Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно 03
Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно 04
Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно 05

Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно 06


Также читайте: Саакашвили вызвали на допрос в СБУ на 26 декабря. Он намерен прийти, – адвокат Богомазов

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже Саакашвили объявил в изоляторе временного содержания в Киеве о начале бессрочной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3041448
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Идиоты!!! Теперь пете от вовы попадёт... Саакашвили покинул здание СБУ: повестка была оформлена неверно - Цензор.НЕТ 6246
 показать весь комментарий
 
 
а смысл...тут бабла не срыбишь...это к этому как его....ну заму...на Д...негодяю..........
 показать весь комментарий
 
 
какой "генпгокугог" без юробразования, такие и следаки. А вообще дебилы нах. КПК надо на "зубок" знать, а кто ж его будет учить , если в прокуратуру, СБУ, суды отбор за бабосы или по звонку, а все достойные юристы со знаниями предпочитают адвокатуру чем в ряды дебилов без юр. образования. Саакашвили покинул здание СБУ: повестка была оформлена неверно - Цензор.НЕТ 13
 показать весь комментарий
 
 
КПК не модно учить, сейчас для работы необходим прайс расценок, а знаешь сколько там цифир и нулей? только его и учат с утра до ночи Саакашвілі залишив будівлю СБУ: повістку було оформлено неправильно - Цензор.НЕТ 6619
 показать весь комментарий
 
Это не цирк, это когда с дедьми и шоу...а тут Издевательство и посыл НАХ всей Украины........
 показать весь комментарий
 
 
Ох и бараны )) Хорошо иметь хорошего адвоката ))
 показать весь комментарий
 
 
рука мацквы, ахент кремля, 5-я палуба яхты косюка.............
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
у Михо лицо довольное.
кокс вштырил хорошо.
зы: а ващет, таким поведением грузин стреляет себе в ногу.
т.к. все эти манипуляции направленны на затягивание процесса.
а зачем Михе затягивать процесс, если он не виноват?
 показать весь комментарий
 
 
и еще.
предположим - Михо пришел на и дал возможность отобрать "зразки" для экспертизы.
предположим - по мнению защиты процедура нарушена.
т.о. все доказательства, полученные в нарушение процедуры, есть недопустимыми.
почему тогда защита не сипользовала этот козырь в дальнейшем?
тут 2 варинат:
- либо зашита лохи (сомневаюсь)
- либо Михо таки реально сцыт сдать образы для экспертизы
 показать весь комментарий
 
 
сбу на службе у петра охметова, или югик дезу запускал с перепою ?
смьісл брехливьім охметовским наэмникам что-то сдавать ?
 показать весь комментарий
 
 
вам,как и генплокулолу ,Саакашвили спать не дает?
нынешняя власть уволила главу Нафтогаза Бакулина,обвинив в растрате 4-х млрд.долларов--где дело по Бакулину?
"21 марта этого года Министерство внутренних дел задержало бывшего главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина (он возглавлял компанию в 2010-2014 годах). По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Бакулин был связан с преступной группой, которая нанесла ущерб государству на сумму около $4 млрд."
с 2014 по 2016 г.г братьям Клюевым незаконно с казны уплачено более 20 млрд.грн--где дело по Клюеву и преступным действиям госказначеев,ответственных за это?
бриллиантовые прокуроры-где они и их дело?
вам и соевой власти Саакашвили как бельмо на глазу именно по этой причине--как же,кто-то позволяет себе усомниться в честности и патриотичности нынешних правителей!
 показать весь комментарий
 
а по теме напишите что-то?
почему Михо отказывается сдавать образцы для экспертизы?
как Вы думаете?
зы: про баргыгу соевого и генплокулола ваши шуточки увидел, можете эти тезисы не повторять
 показать весь комментарий
 
Михе надо тянуть процесс, а не лезть горячим кавказким сердцем нарожон, а вот когда соевая банда перегрызет друг-другу глотки и фронтовики будут их вешать их на фонарных столбах, Мише надо выйти и возглавить протест!)
 показать весь комментарий
 
а не лучше ли ему реабилитироваться?
он ведь ни в чем не виноват.
так пусть сдаст образцы, а эксперт скажет шо монтаж или поделека.
че ж он сцыт?
 показать весь комментарий
 
Готовий презентувати Саакашвілі дві банки варення. Можу й три- щоб точно до Нідерландів долетів.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя есть триста голос на изменения в Конституции?
 показать весь комментарий
 
 
я питав у знайогомо посіпаки із бпп - це ну дуууууже дорого коштує
 показать весь комментарий
 
парасюк це варіант але Міхо це вже провірений Грузією реформатор і новатор і знищить всіх своїх ворогів
 показать весь комментарий
 
 
Вальцман, як ти цього грузина привів, так і забирай. І валіть звідси геть!
 показать весь комментарий
 
)))))) Цирк реальный. В повестке не указывается цель вызова. Придешь - узнаешь.
 показать весь комментарий
 
Грициан, я вижу достойную кандидатуру на следующего Генплокулола!
 показать весь комментарий
 
Законом установлен ряд требований к содержанию повестки о вызове на допрос.
В этом документе должна быть указана следующая информация:- фамилия, имя отчество следователя, прокурора, следственного судьи либо судьи который вызывает свидетеля на допрос;
- название учреждения, куда вызывается свидетель (например следственный отдел Н-ский отдел Полиции Главного управления Национальной Полиции в Н-ской области);
- номер уголовного производства в рамках которого осуществляется вызов на допрос;
- имя свидетеля и его адрес;
- процесуальный статус лица, которое вызывают на допрос (в повестке обязательно должно быть указано, что человека вызывают в качестве свидетеля);
- время, день, месяц, год и место, куда должен прибыть свидетель;
- процессуальное действие, для участия в котором вызывается свидетель (это допрос, допрос двух и более лиц, опознание и другие);
- последствия неприбытия лица по вызову;
- перечень, установленных законом уважительных причин, по которым лицо может неявится по вызову и не несет в этом случает ответственность за неявку;
- подпись следователя или другого лица, осуществляющего вызов свидетеля.
 показать весь комментарий
 
 
И Закон, дает ему право отказаться как от допыта так и от проведения следственных действий. Это проблемы следствия. Вы считаете его виновным? вы и доказывайте. А помогать Луценко отрабатывать прогиб под шоколадного, он не обязан.
 показать весь комментарий
 
И где тут написано, что допрос и забор образцов не может быть произведён в один день?
 показать весь комментарий
 
Грузины оформили повестку правильно, до сих пор как крыса миру бегает. Джигит смелый, хуле.
 показать весь комментарий
 
 
И везде его никто не трогает, только родственники Георгадзе и Шеварнадзе мечтают посадить.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, 3 миллиона родственников которым США поставляет джевелины. Мировой заговор против бедного сааки.
 показать весь комментарий
 
 
Ты че в Польше работу не мог найти нормальную что устроился троллем шоколадным?
 показать весь комментарий
 
Ну ты и хвизиономист хренов по прозвищу КОЗЁЛ!
 показать весь комментарий
 
Саакашвили: "Власть так обозлилась на грузин что решила засудить Сталина"
https://www.youtube.com/watch?v=6qK4vZ_Efhs

 показать весь комментарий
 
 
Порохобот,это точно ты написал? Так сильно лодку качнуло....
 показать весь комментарий
 
А Миша таки делает добрые дела Украине. Вот подтянул профобразование следаков СБУ...)))
 показать весь комментарий
 
Меня одного эта счастливая рожа злит ?
 показать весь комментарий
 
 
Затопило артефакти часів Київської Русі на Поштовій площі

Частину артефактів часів Київської Русі на Поштовій площі в центрі Києва затопило. На дерев'яних знахідках від вогкості виросли гриби.
Стародавні будови і вулиці можуть зникнути, заявила Gazeta.ua краєзнавець Анабелла Моріна."У понеділок буде 5 градусів тепла, сніг швидко танутиме. Водовідвід не працює. Рівень води підніметься і змиє цінний культурний шар. Вона й так підмиває тимчасові опорні стовпи, що утримують конструкцію. Глибина затоплення - півметра. Воду не відпомповують", - розповіла Моріна.

Розкопки оглянула інспекція з представників управління охорони об'єктів культурної спадщини КМДА.
"Буде два приписи: одне археологам, щоб вони провели консервацію, і якщо є порушення з боку будівельників, то, відповідно, буде звернення в правоохоронні органи. Археологічні й будівельні роботи зупинять. Треба робити перетяжку", - заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.
 показать весь комментарий
 
А образцы не сдал и допроса засцал. Будет повестка правильно оформлена - сдрыснет как из Грузии.
 показать весь комментарий
 
 
Вот поэтому на особо хитрожопых должна быть 7,62 с левой резьбой. Ну можно еще и на адвоката и судью запасные.
 показать весь комментарий
 
На Цензоре 2 фамилии собирают больше всего комментов,- Саакашвили и Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Эта парочка - от Мирового правительства. Самое странное: что М.п. до сих пор не поняло: народ, который выгнал $$аными тряпками Янука, точно так же поступит с любыми другими самозванцами, даже если у тех есть международная крыша.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно. З З/п в місцевий бюджет і в ПФУ.
ПДВ і прибуток в Державний Бюджет.
 показать весь комментарий
 
тобто, це чмо буде чіплятися за будь-яку формальність, щоб не відповідати за те, що накоїло?
як це не по-барижному!
ги
 показать весь комментарий
 
 
Як же важко нашим неукам, які за бабло купили дипломи і теплі міста біля ночв, тягатися з розумними юристами.Знову- лажа))) Знову мордою в багнюку.
 показать весь комментарий
 
 
какой народ такая и власть. на зеркало не обижайся)))
 показать весь комментарий
 
 
еге ж, "не бариги", завжди готові втоптати у багнюку дух закону, заради букви
нічого нового
 показать весь комментарий
 
От саме ,що не знають букв Закону, а живуть по якомусь там духу і отримали по всій мордяці. І так буде завжди поки букви не вивчать.
Еге ж.
 показать весь комментарий
 
ну вот, ну нельзя, извиняюсь за францускйи, долбодятлов ставить какследователя в серёзные дела, особенно с высоким общественным интересом, ведь так себя в дураках выставлайте перед обществом и именно из за таких проколов, в Украине у общества низкый уровень доверия к силовикам - типа полиции, службе безопасности и антикорупционерам - естественно, кто же будет уважать идиота в погонах, поиздевается над ним, на этот раз публично, и всё.
 показать весь комментарий
 
Да и этот идренный педриот Украины, то и только делает, как унижает Украину и её правохронителей - спорим, быдлостане целый час будет высмеевать в новостях Украину и плешывый своему быдлу скажет - у себя не позволим такое, и они будут правы и ваши силовики выставлены козлами, для высмеяния - вот мне не приятно за вас, даже очень грустно.
 показать весь комментарий
 
че ? ..... "должны быть разделены". у зачухана свой грузино-украинский кодекс?
с ходатайством в суд, на привод, чтоб в багажнике привезли, меньше свистеть будет, недоюрист, с недоадвокатами.
пусть вообще скажут спасибо, что бумашку дали, могли и по телефону вызывать.
 показать весь комментарий
 
 
Не обломилось значит Вове и Пете? И поделом, Украина не Россия.
 показать весь комментарий
 
Петя - Вовин агент что ли? Как так получилось, что Украина - не Россия, а все равно выбрали российского стиавленника?
 показать весь комментарий
 
ніяк так не вийшло
ніякого російського ставленика не вибирали
то тому, хто дупи гризе, примарилося
 показать весь комментарий
 
 
Всегда было интересно, как саакализы пишут ему оды если он им в лицо плюнул соврав что паспорт украли, а потом показал его полиции и получил визу в Нидерланды. задолизы, вам нравится когда вам в лицу сцуть?
 показать весь комментарий
 
 
А у Саакашвілі ціла купа таких ляпів.

Саакашвілі заявляє що в Грузії проросійська влада, в той час як Грузія отримала безвіз з ЄС і проводить спільні військові навчання з НАТО.

Саакашвілі заявляє про ганебність і недопустимість зв'язків з окупованими територіями- але і досі Грузія закуповує електроенергію в ;Абхазії;

Саакашвілі заявляє про необхідність візового режиму з РФ і припинення торгівельних зв'язків- але вів активну торгівлю і навіть в 2013 підписав ганебний односторонній режим з кацапами.

Саакашвілі заявляє що не вкрав ні копійки- але гастролює по світу з шиком. Так само як і сім'я його не бідує.

Саакашвілі заявляє що створив у Грузії абсолютно чесні, непідкупні суди та прокуратору. І боїться повернутися в Грузію.

Саакашвілі заявляє що він репресований в Грузії- і в той же час його син та дружина користуються державною охороною Грузії.

Саакашвілі заявляє що надав громадянство України цінним діячам грузинського мистецтва- але натомість дав громадянство своїм особистим охоронцям, частина з яких мають проблеми з криміналом.

Саакашвілі заявляє що паспорт у нього вкрали- і наступного дня, проходячи на стадіон, показує поліції паспорт.

Список безкінечний.
 показать весь комментарий
 
 
Саакашвілі залишив будівлю СБУ: повістку було оформлено неправильно - Цензор.НЕТ 3996
Политик всегда говорит правду.
Только эта правда может меняться в зависимости от обстоятельств.
 показать весь комментарий
 
 
Трусливий та 3.14здливий карлсон, на гроші фрекен Бок - курченко...
 показать весь комментарий
 
п.здун, ты деньги считал?
а вообще хоть какая то польза - заставили обоссанных тролей мову вчити...
 показать весь комментарий
 
Ольгинцы то же самое про Хуйло постояннол спрашивают.
 показать весь комментарий
 
А тем временем кто -то где-то жрёт макароны...
 показать весь комментарий
 
 
Зарубежный демагог откровенно насмехается над нашим "правосудием" а власть демонстрирует свою беспомощность...Стыдно за державу!
 показать весь комментарий
 
 
"Не вірно оформлена повістка" і це підстава не давати показання і не давати зразки для експертизи? Ох і сцикуняка цей гризун((
 показать весь комментарий
 
"Саакашвили прибыл в СБУ, Саакашвили покинул здание СБУ"
Які важливі новини! Просто жуть. А в туалет він там ходив?
 показать весь комментарий
 
 
Вокруг чего постоянно происходит михосрач? Саакашвілі залишив будівлю СБУ: повістку було оформлено неправильно - Цензор.НЕТ 7062
Вот только вдуматься в реальность и информационную ценность всего, что вокруг Михо происходит...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСаакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх