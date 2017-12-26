 Саакашвили покинул здание СБУ: он утверждает, что повестка была оформлена неверно. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, политик Михеил Саакашвили вместе со своим адвокатом покинул здание СБУ.

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Он сообщил, что причина того, что он не попал на допрос в неверном оформлении повестки. В документе указаны 2 следственных действия: допрос и отбор образцов. Согласно законодадтельству, эти процессуальные действия должны быть разделены.

Адвокат политика Руслан Чернолуцкий зарегистрировал обращение к следователю о разделении следственных действий.

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Также корреспондент издания сообщает о том, что назначенное на 13.00 заседание суда по делу Саакашвили перенесено в связи с его предполагаемым допросом в СБУ.

По иску Саакашвили судьи должны были рассмотреть вопрос о по отмене указа президента о лишении его гражданства.



















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Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже Саакашвили объявил в изоляторе временного содержания в Киеве о начале бессрочной голодовки.