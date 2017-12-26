 Компания UaRms заявляет о недобросовестной конкуренции в сфере госзакупок шлемов для армии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании относительно изъятия шлемов ТОР-Д из пользования в подразделениях ДШВ и ССО Вооруженных Сил Украины. Приводим его текст полностью.
"В ходе проведения процедур государственных закупок шлемов ТОР-Д частями ДШВ и ССО ВС Украины ООО "Научно-производственное предприятие "ТЕМП-3000", которое долгое время было монополистом в поставках военных шлемов в МО Украины, осознавая устарелость своей материально-технической базы и невозможность поставлять шлемы, которые бы удовлетворили заказчика, развернуло кампанию по недобросовестной конкуренции.
Бывший директор "ТЕМП-3000" Евтушенко Е.В. подал на имя Министра обороны Украины жалобу (письмо от 04.08.2017 № 291) со сплошь искаженной информацией о наших шлемах, которые поставлялись частям ДШВ ВС Украины, и с обвинениями в коррупции.
В ходе назначенного приказом Министерства обороны Украины от 11.08.2017 № 427 (с изменениями) служебного расследования не было обнаружено со стороны поставщика нарушений законодательства в сфере хозяйственной деятельности и фактов коррупции в тендерных процедурах, проводимых военными частями ДШВ ВС Украины.
Вместе с тем, считаем, что представители Военной службы правопорядка (ВСП), которым было поручено провести служебное расследование по жалобе, проводили расследование заангажированно, предвзято, неквалифицированно, с искажением и толкованием по своему усмотрению фактов и документов. Создается впечатление, что расследование или было "заказано", или сотрудники ВСП не соответствуют квалификационным требованиям к занимаемым должностям. В свою очередь, мы это постараемся выяснить через суд после получения окончательных выводов по расследованию.
В результате, на основании доклада ВСП, Министерством обороны принято решение о приостановлении до окончания служебного расследования закупки шлемов ТОР-Д и выдачи их личному составу десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.
Более того, выданные ранее шлемы ТОР-Д были изъяты и заменены на каски М1 производства "ТЕМП-3000".
Относительно шлемов пулезащитных производства "ТЕМП-3000", качество которых вызывает сомнения, потому что не подтверждается никакими пройденными испытаниями ни по ВСТ 01.301.002 - 2009 (01) "Военная система стандартизации. Организация и проведение военных (исследовательских) испытаний предметов вещевого имущества. Основные положения", ни по Постановлению Кабинета Министров Украины № 345 от 25.02.2015р., и они продолжают закупаться Министерством обороны.
Справка. Шлемы ТОР-Д прошли испытания в аккредитованных баллистических лабораториях стран НАТО и подтвердили уровень защиты от пуль III-А по стандарту NIJ STD-0106-01, а при проверке на защиту от осколков в соответствии со стандартом НАТО STANAG 2920 показали уровень V50 (minimum fragmentation velocity V50 m / s) = 698,8 м / с, что соответствует максимальному уровню защиты F6 (STANAG 2920 Protection Levels), на основании которого показатель V50 должен быть не менее 650 м/с.
Качество шлемов также засвидетельствовано:
1. Сертификатом соответствия, номер в реестре Государственной системы сертификации УкрСЕПРО UA 1.080.0040127-16 от 30.11.2016 года, выданным Министерством экономического развития и торговли Украины;
2. Протоколами баллистических испытаний, выданными Научно-испытательной лабораторией оружия и специальных защитных материалов научно-инновационного отдела научно-методического центра организации научной и научно-технической деятельности Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, а также отделом испытаний Государственного научно-исследовательского института МВД Украины.
3. Актом определяющих ведомственных испытаний Шлема, Акт утвержден начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины 04.06.2016 г.. Акт № 36 / 16102-021).
4. Приказом Министерства обороны Украины 15.12.2016 г.. № 691 с назначением, предусматривающим безопасное десантирование парашютным способом.
Заявляем, что мы и впредь будем делать все для того, чтобы военнослужащие украинской армии имели надежные средства баллистической защиты, вкладывая в эту работу усилия, средства и используя новейшие технологии. Уже прошел баллистические испытания шлем 2-го класса защиты (пистолет ТТ), прошла испытания лобовая баллистическая накладка, которая увеличивает класс защиты серийного шлема TOР-Д с 1А до 2 по ГСТУ 78-41-004-97, разрабатываются новые изделия.
В конце концов, только потребителям, то есть военным на "нуле" и тем, кто находится в пунктах постоянной дислокации, решать, кто из производителей поставляет в армию современный и качественный продукт. Именно на вашу поддержку и понимание мы надеемся"
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Киевские военные заводы стоят-ржавеют уже по 20 лет, сдают площади под китайские склады, нет заказов,
а какая то частная лавка что-то там клепает.
И что интересно, все енти шлемы , сапоги,военная форма делается
1,5 человеками наемными из западной украины.
В заброшенном цеху ентого же завода.
И собственником ентой укр лавки есть панамский ынвестор,
который всю прибыль гонит на панамский кошелек.
И енто везде - от ремонтов танков на киевском бронетанковом заводе
до ентих шлемов.
Что там выбирать в ентих шлемах??
Берите танк и стреляйте по ентому шлему с 2 метров.
Какой выдержит, тот и делайте.
А то развели бодягу,
мой лучше или нет мой лучше.
Деребан в чистом виде - кто больше дал откат палтараку,
тот и маладец.
1. кацапам по причине отсутствия головного мозга при рождении защита не требуется.
2. чугунноголовые кацапы уже от рождения защищены от всех негараздов.