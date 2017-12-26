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 Политика Украины
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 Компания UaRms заявляет о недобросовестной конкуренции в сфере госзакупок шлемов для армии

Решать, кто из производителей будет поставлять в армию экипировку, должны конечные потребители - военные на "нуле" и те, кто находится в пунктах постоянной дислокации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании относительно изъятия шлемов ТОР-Д из пользования в подразделениях ДШВ и ССО Вооруженных Сил Украины. Приводим его текст полностью. 

 "В ходе проведения процедур государственных закупок шлемов ТОР-Д частями ДШВ и ССО ВС Украины ООО "Научно-производственное предприятие "ТЕМП-3000", которое долгое время было монополистом в поставках военных шлемов в МО Украины, осознавая устарелость своей материально-технической базы и невозможность поставлять шлемы, которые бы удовлетворили заказчика, развернуло кампанию по недобросовестной конкуренции.

Бывший директор "ТЕМП-3000" Евтушенко Е.В. подал на имя Министра обороны Украины жалобу (письмо от 04.08.2017 № 291) со сплошь искаженной информацией о наших шлемах, которые поставлялись частям ДШВ ВС Украины, и с обвинениями в коррупции.

В ходе назначенного приказом Министерства обороны Украины от 11.08.2017 № 427 (с изменениями) служебного расследования не было обнаружено со стороны поставщика нарушений законодательства в сфере хозяйственной деятельности и фактов коррупции в тендерных процедурах, проводимых военными частями ДШВ ВС Украины.

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Вместе с тем, считаем, что представители Военной службы правопорядка (ВСП), которым было поручено провести служебное расследование по жалобе, проводили расследование заангажированно, предвзято, неквалифицированно, с искажением и толкованием по своему усмотрению фактов и документов. Создается впечатление, что расследование или было "заказано", или сотрудники ВСП не соответствуют квалификационным требованиям к занимаемым должностям. В свою очередь, мы это постараемся выяснить через суд после получения окончательных выводов по расследованию.

В результате, на основании доклада ВСП, Министерством обороны принято решение о приостановлении до окончания служебного расследования закупки шлемов ТОР-Д и выдачи их личному составу десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Более того, выданные ранее шлемы ТОР-Д были изъяты и заменены на каски М1 производства "ТЕМП-3000".

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Относительно шлемов пулезащитных производства "ТЕМП-3000", качество которых вызывает сомнения, потому что не подтверждается никакими пройденными испытаниями ни по ВСТ 01.301.002 - 2009 (01) "Военная система стандартизации. Организация и проведение военных (исследовательских) испытаний предметов вещевого имущества. Основные положения", ни по Постановлению Кабинета Министров Украины № 345 от 25.02.2015р., и они продолжают закупаться Министерством обороны.

Справка. Шлемы ТОР-Д прошли испытания в аккредитованных баллистических лабораториях стран НАТО и подтвердили уровень защиты от пуль III-А по стандарту NIJ STD-0106-01, а при проверке на защиту от осколков в соответствии со стандартом НАТО STANAG 2920 показали уровень V50 (minimum fragmentation velocity V50 m / s) = 698,8 м / с, что соответствует максимальному уровню защиты F6 (STANAG 2920 Protection Levels), на основании которого показатель V50 должен быть не менее 650 м/с.

Качество шлемов также засвидетельствовано:

1. Сертификатом соответствия, номер в реестре Государственной системы сертификации УкрСЕПРО UA 1.080.0040127-16 от 30.11.2016 года, выданным Министерством экономического развития и торговли Украины;

2. Протоколами баллистических испытаний, выданными Научно-испытательной лабораторией оружия и специальных защитных материалов научно-инновационного отдела научно-методического центра организации научной и научно-технической деятельности Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, а также отделом испытаний Государственного научно-исследовательского института МВД Украины.

3. Актом определяющих ведомственных испытаний Шлема, Акт утвержден начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины 04.06.2016 г.. Акт № 36 / 16102-021).

4. Приказом Министерства обороны Украины 15.12.2016 г.. № 691 с назначением, предусматривающим безопасное десантирование парашютным способом.

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Заявляем, что мы и впредь будем делать все для того, чтобы военнослужащие украинской армии имели надежные средства баллистической защиты, вкладывая в эту работу усилия, средства и используя новейшие технологии. Уже прошел баллистические испытания шлем 2-го класса защиты (пистолет ТТ), прошла испытания лобовая баллистическая накладка, которая увеличивает класс защиты серийного шлема TOР-Д с 1А до 2 по ГСТУ 78-41-004-97, разрабатываются новые изделия.
 
В конце концов, только потребителям, то есть военным на "нуле" и тем, кто находится в пунктах постоянной дислокации, решать, кто из производителей поставляет в армию современный и качественный продукт. Именно на вашу поддержку и понимание мы надеемся"

Источник: https://censor.net.ua/n3041446
 
 
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там ещё островов много.....НО ФСЁ по Закону......НАХ Презик такой какой не навидит собственную страну???????
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шобла новых на поруки уже готова???? Это как команда быстрого реагирования....на рэйнджиках, мерсиках, бэнтли..........
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островов то много але ганьба із самої дешевої помийки офшорів у світі
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!00% ....те кто эксплуатирует, а не те кто получает ОТКАТ.....А людоед бы СТАЛИН растрелял.....и за топливо на 149 лямолв....и не ждал бы "честного" суда.... и прочей хрени лт Офшоренко, Свинарчука, Пашинского., Турчинова....................................
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шлемы, рюкзаки, трусы- должны продавать только членысемей правящей ылиты
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а потом в брониках дырки...берцы максимум на месяц... и горючий камуфляж?
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так офшоры пополнять нужно- а для этого чаще продавать , рюкзачки и трусы и горящие камуфляжи, ведь не сынки мажорные в них сгорят, а сыны крестьянские
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теперь уже уй....волонтёры все схемы раскрыли и и им пипец....всё учтено.))))
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Пока ВСП будет подчиняться Министерству Обороны, "предвзятость" будет всегда... Или вы думаете, что "решалы" в МО сами себе "кормушку" уничтожат? Военная прокуратура ведь, почему меньше фигнёй занималась? Она подчинялась не МО, а Генеральному Прокурору, который, из-за специфики поднадзорного контингента, мало туда вникал... А теперь - "Сам махинации кручу и сам себя контролирую и проверяю...".
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Затопило артефакти часів Київської Русі на Поштовій площі

Частину артефактів часів Київської Русі на Поштовій площі в центрі Києва затопило. На дерев'яних знахідках від вогкості виросли гриби.
Стародавні будови і вулиці можуть зникнути, заявила Gazeta.ua краєзнавець Анабелла Моріна."У понеділок буде 5 градусів тепла, сніг швидко танутиме. Водовідвід не працює. Рівень води підніметься і змиє цінний культурний шар. Вона й так підмиває тимчасові опорні стовпи, що утримують конструкцію. Глибина затоплення - півметра. Воду не відпомповують", - розповіла Моріна.

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"темп-3000" это как рюкзаки сабакова. все все знают, гора доказательств, но...
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"В конце концов, только потребителям, то есть военным на "нуле" и тем, кто находится в пунктах постоянной дислокации, решать....." они там вообще еба*улись что ли, по их словам пацаны на передке должны на себе испытать качество их шлемов? Если пробьёт каждый третий например, то только тогда они перестанут рубить бабло?
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Якщо б Поросенка "кузня Ілліча"робила шоломи ,то в ТОР-Д взагалі шансів не було б щось виграти в судах.А так ще можена потягатись з підтримкою активістів.В Генштабі вся гниль зібралась на чолі з Начальником котлів Муженком!!!
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Какого хрена енти шлемы поставляет коммерческая фирма??

Киевские военные заводы стоят-ржавеют уже по 20 лет, сдают площади под китайские склады, нет заказов,
а какая то частная лавка что-то там клепает.

И что интересно, все енти шлемы , сапоги,военная форма делается
1,5 человеками наемными из западной украины.
В заброшенном цеху ентого же завода.

И собственником ентой укр лавки есть панамский ынвестор,

который всю прибыль гонит на панамский кошелек.
И енто везде - от ремонтов танков на киевском бронетанковом заводе
до ентих шлемов.

Что там выбирать в ентих шлемах??
Берите танк и стреляйте по ентому шлему с 2 метров.
Какой выдержит, тот и делайте.
А то развели бодягу,
мой лучше или нет мой лучше.
Деребан в чистом виде - кто больше дал откат палтараку,
тот и маладец.
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Козлотролли гадят, но ситуацию в открытом доступе обсуждается и будет решаться. А вот мордорские дуболомы оснащаться шлемами защиты не будут вообще никакими по двум причинам:
1. кацапам по причине отсутствия головного мозга при рождении защита не требуется.
2. чугунноголовые кацапы уже от рождения защищены от всех негараздов. Компанія UaRms заявляє про недобросовісну конкуренцію у сфері держзакупівель шоломів для армії - Цензор.НЕТ 4287
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомпания UaRms заявляет о недобросовестной конкуренции в сфере госзакупок шлемов для армии
 
 
 
 
 
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