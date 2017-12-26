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Все про:земля (1412) налоги (2331) земельная реформа (88) Зубко (305)

 Из 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21, - Зубко

Правительство рассчитывает на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений.

Об этом сказал в интервью Укринформу вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ.

"Рассчитываем на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений. Потому что когда объединенная территориальная громада будет управлять всей землей, которая относится к ее территории, то будет иметь возможность лучше наводить там порядок", - сказал чиновник.

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По его словам, в подавляющем большинстве случаев громада имеет сельскохозяйственную землю, но практически ее не видит. Эта земля оформлена на уровне района, области или государства.

"Люди знают, что земля есть, но не осознают, сколько она средств способна принести в бюджет общины: какие налоги, оформлена ли она в аренду... Налог на землю платится на счет местного бюджета с момента оформления земельного участка. Это означает, что хозяин на своей территории не понимает, сколько он может собрать дохода", - подчеркнул Зубко.

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Кроме того, добавил вице-премьер-министр, есть огромное количество неоформленной сельскохозяйственной земли. По данным профильного Комитета Верховной Рады, из 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21 млн га.

Источник: https://censor.net.ua/n3041439
 
 
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Хто ж у цьому винен? Хто ж роздає землі в користування без документів??? Невже це влада порошенка? Його керівники районних та обласних адміністрацій????
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давно пора навести порядок - сейчас весь криминал, вместо металла, как раньше, ушел в агробизнес
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А вот тут абсолютно согласен .. !!! Сделайте ревизию земель запаса и вы охренеете ..!! Кто хоть немного разбирается в земельных вопросах тот меня поймёт . !! " Левой " землёй уже долгие годы пользуются все кому не лень ,, и агрофирмы и фермеры приближённые к чинушам , и сами чинуши ,, те у кого есть полномочия проворачивать земельные делишки . В селе все про это знают , но молчат , ибо не знают что дальше делать ,, простых людей никто никогда не слушал и не хочет слушать .. Десятки миллиардов левого дохода от земли , ежегодно уходят мимо госказны в карманы дельцов .. .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21, - Зубко
 
 
 
 
 
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