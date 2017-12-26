 Саакашвили прибыл в СБУ, допрос должен начаться в 11.00

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Отметим, ранее политик являлся в ГПУ, однако от допроса отказывался, требуя передачи своего дела в СБУ. На допрос в СБУ в минувшую пятницу Саакашвили не пришел.

12 декабря ГПУ вызвала Саакашвили на допрос. Его намеревались допросить по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины. За день до этого Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для политика в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже Саакашвили объявил в изоляторе временного содержания в Киеве о начале бессрочной голодовки.