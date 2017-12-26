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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Саакашвили прибыл в СБУ, допрос должен начаться в 11.00

Во вторник, 26 декабря, экс-глава Одесской ОГА, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили прибыл в Службу безопасности Украины, где в 11:00 должен начаться допрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Отметим, ранее политик являлся в ГПУ, однако от допроса отказывался, требуя передачи своего дела в СБУ. На допрос в СБУ в минувшую пятницу Саакашвили не пришел.

12 декабря ГПУ вызвала Саакашвили на допрос. Его намеревались допросить по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины. За день до этого Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для политика в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также читайте: Саакашвили вызвали на допрос в СБУ на 26 декабря. Он намерен прийти, – адвокат Богомазов

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже Саакашвили объявил в изоляторе временного содержания в Киеве о начале бессрочной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3041438
 
 
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Смысл? Вляпался офшоренко........разбудил грузина. да ещё и осенью ...для Украины это гремучая смесь......
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удачи Мише в его нелёгком возвращении на свою любящую его родину
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Не боишься, что твоих хозяев на их родину в Хайфу быстрее вышлют?
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ты же стюардесса, мониторишь взлёты и посадки?
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ты будешь высылать? что то рано у вас в школе каникулы начались))))
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Грузины, когда здесь полезете защищать и ублажать своего вора и убийцу, помните, вчера ваш обдолбанный соотечественник сбил украинку с двумя детьми. Зачищайте свои ряды в Украине и будьте людьми.
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Лихо ты нацию подвел под методичку,мудило ))
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Нацию подводят провокаторы, наркоманы и прочая уголовная за пределами страны нации. А а бюджетный вор, покрыватель убийств в Грузии и организатор кровавого разгона демонстраций в Тбилиси нацию позорит и разумная нация просит его вернуть для справедливого суда. Так что не лепи горбатого.
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А від імені якої нації ти сам всі ці заклики проголошуєш?
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Ну так и я бы был непротив,если бы был кровавый разгон титушек регионалов и расправа с самими регионалами. Что плохого ? Это же упыри.
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К сожалению таких как ты, жаждущих крови еще очень много, а такие как Саакавшили вас только провоцируют. Ты еще пытки в тюрьмах Украины потребуй как при саакашвили в Грузии и нулевую толерантность при задержании, если твой примитивный мозг зверька способен понять что это такое.
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Просто ты такой же мудила,комуняцко -рыговский упырь. И естественно,все разговоры про кол в грудь,тебе будут не по душе.
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Дин -дон свято наближается.Ночной кошмар парашенко,Саакашвили ,придет и зарубит топором несчастного. - А не надо было воровать ! )))
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Дин -дон ,это колокольчик новогодний. Чего ему боятся. Он же не живой.
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Офшоренко и подельников? конечно.....спроси людей опрос.... Саакашвили прибыл в СБУ, допрос должен начаться в 11.00 - Цензор.НЕТ 9268
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СБУ защитит Порошенко от Саакашвили? Похоже Порошенко сам не знает, чего копает. Сначала Саакашвили нахваливал, теперь не знает как от него избавится. Порохоботы, как нам все это понимать?
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А они то что...твари на зарплате...методички вот это ДА......а делали министерство по информации на оккупированные территории...а получилось ДЕРЬМО,
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Все к чему прикасается лапой парашенко с гройсманом,превращается в дерьмо. Зря порохоботы позволили себя им погладить.
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Порошенко давал Саакашвили "карт-бланш" кредит доверия, под его обещания "Построить "рай земной" в отдельно взятой области!...". Когда увидел, что Михо "строит "коммунизм" в отдельно взятой семье", махнул на него рукой... Так рачительный хозяин, видя, что корова не даёт молока, отправляет её на мясокомбинат...
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Хм...он свою миссию выполнил ..Кулявлоба слил в унитаз..... а теперь вот как то так.
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Порошенко способен кому то что то давать, кроме обещаний? Ты бредишь, кацапчик. Саакашвілі прибув у СБУ, допит розпочався об 11:00 - Цензор.НЕТ 9713
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Константин, это Вы к своему отображению в зеркале обратились? У меня фамилия на "-ик" заканчивается, в отличие от Вашей...
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Xм. А разве он ещё не всё рассказал и не всех сдал ?
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Миша трепло, но не дурак и адвокаты к него не за кабанчика ВУЗ заканчивали. Миша осознает, что может отметить Новый год в некомфортной обстановке и устроив очередное шоу, не пойдёт ни на какой допрос.
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угу... пришёл дать интервью, что не прийдет в этом году
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Трепло это порох , который торгует с убийцами Патриотов Украины.
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ты тоже пациент его врача... сам себе отвечаешь....
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Видели их на майдане с кавой и цукерками... Жалкое зрелище!
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вот тебе врач и выписал диагноз... крестиками...чтобы не мешал
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На 13:30 над Саакашвілі суд, сьогодні, 26 грудня. вул. Болбочана, 8 - Окружний Адміністративний Суд. Підтягуйтеся, хто може.
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суд в зв'язку з тим, що начебто недостатньо правових підстав його перебування в Україні
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Больше будет; зимбабвийскими долярами.

Саакашвілі прибув у СБУ, допит розпочався об 11:00 - Цензор.НЕТ 9583
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треба було показати, що ти можеш в Одесі
тепер вже пізно
тим паче, що я не почув нічого, окрім "бариги" та "народний імпічмент"
це що, взагалі таке?
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а від інших ви й такого не чули; а в Одесі йому не надали батальйон автоматників для наведення порядку і не виділили місця під шибеницю, тому реформи і не пішли - що тут не зрозумілого?
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Мне как одесситу очень понравилось то что он делал в Одессе, щемил рыгов, они аж пищат до сих пор.
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мені, як одеситу, не сподобалось
я ж так зрозумів, що одеситом може себе називати будь-хто?
то чтому не я?
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Ну прибыл так прибыл. Это его обязанность, а вот будет давать по себе показания или нет... это уже его право.
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ГРУ Росії створило понад 30 українських груп у соціальних мережах. Оперативники під виглядом пересічних українських громадян залишали коментарі, провокуючи «обурення проросійських жителів України». - The Washington Post https://www.radiosvoboda.org/a/news/28939162.html
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а двоешникоф заслали на Цензр.. нет??
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я б дал иму шанс встретить Новый год в его же реформированной стране.
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Михо ... Как всё надоело , и Михо , и Петро . Их всех надо гнать к @баной матери .
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СБУ-шникам не лишнее проверить надежность замков выходов на крышу. А то хто зна, када у народных абрагов возникнет потребность возопить из заснеженых вершин. И вообще, Батоно-Михо как-то сдулся - нет того веселья.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили прибыл в СБУ, допрос должен начаться в 11.00
 
 
 
 
 
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