 Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности "оперуполномоченного". Бывшего "служителя закона" пограничники задержали. Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих "коллег". Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию. В отдел Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление по ч.1 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Гражданин передан сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.

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