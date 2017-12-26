 Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности "оперуполномоченного". Бывшего "служителя закона" пограничники задержали. Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих "коллег". Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию. В отдел Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление по ч.1 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Гражданин передан сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.
Шокуючий випадок: хірурги витягли зі шлунка 74-річної жінки 150 металевих предметів 25.12.2017 16:34 У Бурятії хірурги виявили і видалили зі шлунку 74-річної пенсіонерки понад 150 металевих предметів: цвяхів, гайок, болтів, шурупів, відрізків арматури, а також срібний ланцюжок. Першим на сторонні предмети звернув увагу лікар, який проводив процедуру гастроскопії. - При ендоскопічному огляді з'ясувалося, що горло і стравохід знаходяться в ідеальному стані, лікар просунувся далі і зайшов у шлунок, де постала дивовижна і абсолютно несподівана картина, - йдеться у повідомленні на сайті Республіканської клінічної лікарні імені Семашка, в якій прооперували жінку. За допомогою ендоскопа вдалося видалити чотири цвяхи, після цього було прийнято рішення звернутися до пластичних хірургів. Лікарі призначили жінці рентген і побачили "величезний чужорідний об'єкт", який створив загрозу виникненню у шлунку наскрізних отворів. Жінку прооперували і витягли металеві предмети. Після цього з'ясувалося, що стінки шлунку не пошкоджені і пацієнтці більше нічого не загрожує. Її перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Однак досі пір не зрозуміло, як ці предмети туди потрапили.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/12/25/278015-shokuyuchyy-vypadok-hirurgy-vytyagly-zi-shlunka-74-richnoyi-zhinky-150
Или ты просто так пукнул в лужу...для того что бы просто пукнуть..???
В Польше тоже после 75 льготный проезд, и в транспорте днем только бабки, реже- дед.
И ничего. Транспортные компании не банкротятся, автобусы типа Солярис новые, водители в белых рубашках с галстуками, зарабатывают ок.1500 енотов
Жирный такой...
Сегодня, 25 декабря, главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, прилетевшую из Киева в Женеву (Швейцария), задержали прямо на границе.
Об этом в комментарии изданию МИР сообщил один из очевидцев произошедшего, который, как и председатель НБУ, летел рейсом "PS 485".
"Валерию Гонтареву задержали в аэропорту Женевы, - рассказал он. - Какая-то черная полоса для украинских чиновников: сначала Яценюк, теперь - Гонтарева".
Напомним, ранее, 23 декабря, сообщалось о задержании в аэропорту Женевы за нарушение международных норм по ввозу валюты бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка: политик вез $50 тысяч наличными.
Лидер "Народного фронта" направлялся на отдых в Куршевель - один из самых знаменитых и дорогих горнолыжных курортов.
"Интересно, сколько долларов в Швейцарию привезла наша глава Нацбанка", - резюмировал очевидец инцидента.
Тоже так хочу
а уголовный элимент был есть и будет при любой власти. что он нарушил?
Статья 255 УК Украины...
1. Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий в 'объединений преступных организаций или организованных групп - наказываются лишение свободы на срок от' пяти до двенадцати лет.