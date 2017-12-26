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 Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба

Вчера при попытке въезда на подконтрольную украинской власти территории Украины через КПВВ "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности "оперуполномоченного". Бывшего "служителя закона" пограничники задержали. Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих "коллег". Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию. В отдел Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление по ч.1 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Гражданин передан сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041434
 
 
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Крысы побежали с корабля? Это не может не радовать... Скоро "последний пароход на Константинополь...".
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это ж дыныры. Какой Константинополь? Им же не Лондон и дальше, на Рейкьявик!
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Да это я своеобразный "мем" применил... Был такой фильм известный, "Бег"... Так вот, там такая фраза прозвучала, когда белогвардейцы с семьями грузились на пароход, убегая от РККА (на самом деле - от "махновцев")...
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Потрібно було не затримувати, бо тепер Аваков його призначить на керівну посаду в поліцію!
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А Вы ему "дорогу перейдите" - подайте себя на свободную вакансию...
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У касабів бурятів ще багато... на жаль вони всеядні:
Шокуючий випадок: хірурги витягли зі шлунка 74-річної жінки 150 металевих предметів 25.12.2017 16:34 У Бурятії хірурги виявили і видалили зі шлунку 74-річної пенсіонерки понад 150 металевих предметів: цвяхів, гайок, болтів, шурупів, відрізків арматури, а також срібний ланцюжок. Першим на сторонні предмети звернув увагу лікар, який проводив процедуру гастроскопії. - При ендоскопічному огляді з'ясувалося, що горло і стравохід знаходяться в ідеальному стані, лікар просунувся далі і зайшов у шлунок, де постала дивовижна і абсолютно несподівана картина, - йдеться у повідомленні на сайті Республіканської клінічної лікарні імені Семашка, в якій прооперували жінку. За допомогою ендоскопа вдалося видалити чотири цвяхи, після цього було прийнято рішення звернутися до пластичних хірургів. Лікарі призначили жінці рентген і побачили "величезний чужорідний об'єкт", який створив загрозу виникненню у шлунку наскрізних отворів. Жінку прооперували і витягли металеві предмети. Після цього з'ясувалося, що стінки шлунку не пошкоджені і пацієнтці більше нічого не загрожує. Її перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Однак досі пір не зрозуміло, як ці предмети туди потрапили.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/12/25/278015-shokuyuchyy-vypadok-hirurgy-vytyagly-zi-shlunka-74-richnoyi-zhinky-150


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Не переживайте, скоро выпустят, он был мирным полицейским...
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даже очень, с кем же раша останется, если лугандон опустеет
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На блокпосту стояв і його ждуть дома... мля...
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Хуже. Обменяют на наших пленных и отправят назад в дыныру
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нам как раз хорошо)) то полицаю хуже, он же оттуда смыться хотел.
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може він збирався Берлін штурмувати? Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4661
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Рейхстаг, кацапи потренували на фанерному і йому сподобалось.... Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7259
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И сколько..?? Сказал "А" говори и "Б".... ведь раз сказал значит знаешь сколько...
Или ты просто так пукнул в лужу...для того что бы просто пукнуть..???
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Скоріше за все друге. Ви ж бачете Шо анонімайзер стоїть, більше всього кацап...
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судя по тому, сколько терактов было в Киеве и других городах, то приличное количество
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от же ш уроды, в расеюшку бежать не хотят, любители "русского мира"
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у полицая карма хреновая))) назад в дыныру поедет. Но уже с пользой для нашей стороны.
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А если он родственник или друг КРЫСИНА? Срочно отпустите......
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Странно...скрепная страна совок рядом...почти без границы, или там заградОтряды уже поставили???
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Його відправила ДЬІРА до гансів підвищувати кваліфікацію поліцая.
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При чем здесь троллейбусы?
В Польше тоже после 75 льготный проезд, и в транспорте днем только бабки, реже- дед.
И ничего. Транспортные компании не банкротятся, автобусы типа Солярис новые, водители в белых рубашках с галстуками, зарабатывают ок.1500 енотов
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В бездуховну гейропу тікає??? А чому не в скрєпну Рашу?
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Нажерся скрепів, і зрозумів Шо прАклятая гейропа лучше... Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3102
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Даунбасский бройлер...??
Жирный такой... Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8165
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"Черная полоса для украинских чиновников" - в аэропорту Женевы задержали Гонтареву
Сегодня, 25 декабря, главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, прилетевшую из Киева в Женеву (Швейцария), задержали прямо на границе.

Об этом в комментарии изданию МИР сообщил один из очевидцев произошедшего, который, как и председатель НБУ, летел рейсом "PS 485".
"Валерию Гонтареву задержали в аэропорту Женевы, - рассказал он. - Какая-то черная полоса для украинских чиновников: сначала Яценюк, теперь - Гонтарева".
Напомним, ранее, 23 декабря, сообщалось о задержании в аэропорту Женевы за нарушение международных норм по ввозу валюты бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка: политик вез $50 тысяч наличными.
Лидер "Народного фронта" направлялся на отдых в Куршевель - один из самых знаменитых и дорогих горнолыжных курортов.
"Интересно, сколько долларов в Швейцарию привезла наша глава Нацбанка", - резюмировал очевидец инцидента.
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и шо?опять по постановлению муходрыщенского суда кацапердии?или как там у них в розыск обьявляют?може ка дырка на площади ?
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деньжат поднагрёб , теперь можно и в германию ..
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он по ходу скрепы потерял, от педарасии в геиропу помчалса
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Подскажите, как можно так вот взять - и эмигрировать из ДНРы в Германию ?
Тоже так хочу
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нажаль шанс отримати статус біженця та повністю сісти на "соціал" (плечі німецького платника податків) та надалі нести "кацапський мір" у Європу у колоборантів більше, чим у звичайного громадянина України. Хоча ці його шанси також на 99% примарні але все ж вони теоритично є. На це терр вочевидь і розраховував.
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А зачем тебе,ты же поляк.Дед небось на Волыни бесчинствовал.
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Это он так сказал, что хотел сбежать от дыровцев прямо в Германию.?
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вот честно слово, мусоров не люблю никаких ни новых ни старых, все они лодыри идут в мусарню лишь бы ничего ни делать, а жить хорошо. Но они нужны, чтобы ловить уголовников.
а уголовный элимент был есть и будет при любой власти. что он нарушил?
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в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности "оперуполномоченного" Источник: https://censor.net.ua/n3041434
Статья 255 УК Украины...

1. Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий в 'объединений преступных организаций или организованных групп - наказываются лишение свободы на срок от' пяти до двенадцати лет.
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А что нарушили полицаи на службе Гитлеру? Их тоже понять и простить ?
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Правильно, паспортов побольше им выдайте, чтобы они себя в Европе показали.
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Це непогана ідея. Переселити Лугандон в Європу. Нехай тішаться.
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Дырляндец в гейропу собрался бежать...Очень странные дебилы в дыныры - зазем они тогда за сруский мир воюют
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