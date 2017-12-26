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 Инструктор по огневой подготовке Сергей Дегтярь стал победителем клубного матча Всеукраинской федерации прикладных стрелковых видов спорта. ВИДЕО

Инструктор по огневой подготовке тренировочной базы PATRIOT TACTICAL SCHOOL Сергей Дегтярь стал победителем клубного матча Всеукраинской федерации прикладных стрелковых видов спорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дегтярь победил в соревнованиях, выполняя стрелковые упражнения с карабином.

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PATRIOT TACTICAL SCHOOL - это профессиональная школа подготовки гражданского населенияи тренинговый центр для военных. Школа - это одно из направлений деятельности центра "Патриот"  в состав, которого входят бывшие военнослужащие армий Грузии, Израиляи США. Инструкторы центра постоянно проводят обучение для частей Нацгвардии и отдельных подразделений ВСУ. Тренировочная база PATRIOT TACTICAL SCHOOL расположена в Днепре и имеет все возможности и оснащение для проведения теоретических и практических занятий по разным дисциплинам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041433
 
 
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В поезде Москва-Киев российские таможенники и пограничники заинтересовались чемоданами одного из пассажиров - 10 штук, и все - одинаковые... Потребовали открыть. Открыл. А чемоданы забиты фотопортретами Путина, Лавова, Шойгу, Рогозина... Охренели "рассеяне":
- Гражданин Кац, Вы что, так любите нашего президента?! Так почему Вы покидаете Россию? Решили его пропагандировать в Украине? Торговать ними?
- Еду я к маме, она старенькая, за ней уход нужен... А о портретах я вам скажу на границе с Украиной...
Заинтересовались таможня с погранцами. Приходят в купе на границе. Кац, предъявляя украинским пограничникам паспорт, говорит:
- Видите-ли, я не то, что люблю Вашего президента... Да, я действительно, хочу открыть в Украине свой бизнес... Однако, не магазин, а тир... И деньги регулярные, и дети в Украине стрелять лучше научатся - митивация имеется...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнструктор по огневой подготовке Сергей Дегтярь стал победителем клубного матча Всеукраинской федерации прикладных стрелковых видов спорта. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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