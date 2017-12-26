 Инструктор по огневой подготовке Сергей Дегтярь стал победителем клубного матча Всеукраинской федерации прикладных стрелковых видов спорта. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дегтярь победил в соревнованиях, выполняя стрелковые упражнения с карабином.

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PATRIOT TACTICAL SCHOOL - это профессиональная школа подготовки гражданского населенияи тренинговый центр для военных. Школа - это одно из направлений деятельности центра "Патриот" в состав, которого входят бывшие военнослужащие армий Грузии, Израиляи США. Инструкторы центра постоянно проводят обучение для частей Нацгвардии и отдельных подразделений ВСУ. Тренировочная база PATRIOT TACTICAL SCHOOL расположена в Днепре и имеет все возможности и оснащение для проведения теоретических и практических занятий по разным дисциплинам.

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