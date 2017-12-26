 Инструктор по огневой подготовке Сергей Дегтярь стал победителем клубного матча Всеукраинской федерации прикладных стрелковых видов спорта. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дегтярь победил в соревнованиях, выполняя стрелковые упражнения с карабином.
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PATRIOT TACTICAL SCHOOL - это профессиональная школа подготовки гражданского населенияи тренинговый центр для военных. Школа - это одно из направлений деятельности центра "Патриот" в состав, которого входят бывшие военнослужащие армий Грузии, Израиляи США. Инструкторы центра постоянно проводят обучение для частей Нацгвардии и отдельных подразделений ВСУ. Тренировочная база PATRIOT TACTICAL SCHOOL расположена в Днепре и имеет все возможности и оснащение для проведения теоретических и практических занятий по разным дисциплинам.
- Гражданин Кац, Вы что, так любите нашего президента?! Так почему Вы покидаете Россию? Решили его пропагандировать в Украине? Торговать ними?
- Еду я к маме, она старенькая, за ней уход нужен... А о портретах я вам скажу на границе с Украиной...
Заинтересовались таможня с погранцами. Приходят в купе на границе. Кац, предъявляя украинским пограничникам паспорт, говорит:
- Видите-ли, я не то, что люблю Вашего президента... Да, я действительно, хочу открыть в Украине свой бизнес... Однако, не магазин, а тир... И деньги регулярные, и дети в Украине стрелять лучше научатся - митивация имеется...