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 Политика Украины
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 Российские силовики обыскали дом в оккупированном Симферополе из-за повреждения газопровода в Алуште

В Симферополе российские силовики пришли с обыском в дом школьного психолога Асене Мисиратовой в связи с повреждением газопровода, которое произошло 31 октября в Алуште.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом Мисиратова рассказала в комментарии общественному объединению "Крымская солидарность" после проведения обыска.

"Постучались в дверь, попросили убрать детей в зал и предоставить все документы, телефон, компьютер. Они это все изучали, смотрели. Потом составили какой-то протокол и начали проводить обыск", – сообщила хозяйка дома, в котором проводили обыск.

По ее словам, силовики объяснили, что пришли с обыском из-за взрыва газопровода в Алуште.

"Естественно, я сказала, что мы ничего об этом не знаем", – добавила Мисиратова, которую спрашивали "по поводу бывшего мужа и брата".

Она уточнила, что силовики ничего не нашли и не забрали.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Российские силовики увезли женщину после обысков в Симферополе

Ранее стало известно, что в Симферополе во вторник, 26 декабря, российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде. После обыска на улице Дарвина силовики увезли женщину.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

1 ноября в России сообщили о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Тогда же произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях: "Перевальное – Алушта" и "Алушта – Лучистое".

Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму расследует как "диверсию" повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове.

Источник: https://censor.net.ua/n3041430
 
 
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Логично.а ещё сколько городов в Крыму для поисков.....
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- Хто всрався?!
- Невістка...
- Так її ж дома немає?...
- А он, плахта на кілочку висить...
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А ведь могли сказать что ищут инопланетян...... По их уму - самое оно.... Российские силовики обыскали дом в оккупированном Симферополе из-за повреждения газопровода в Алуште - Цензор.НЕТ 5360
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Ну они то уже америкосам "запретили" на Луну опять лететь....вяликие в грязи на пузе.
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