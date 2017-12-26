 Российские силовики обыскали дом в оккупированном Симферополе из-за повреждения газопровода в Алуште

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом Мисиратова рассказала в комментарии общественному объединению "Крымская солидарность" после проведения обыска.

"Постучались в дверь, попросили убрать детей в зал и предоставить все документы, телефон, компьютер. Они это все изучали, смотрели. Потом составили какой-то протокол и начали проводить обыск", – сообщила хозяйка дома, в котором проводили обыск.

По ее словам, силовики объяснили, что пришли с обыском из-за взрыва газопровода в Алуште.

"Естественно, я сказала, что мы ничего об этом не знаем", – добавила Мисиратова, которую спрашивали "по поводу бывшего мужа и брата".

Она уточнила, что силовики ничего не нашли и не забрали.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Российские силовики увезли женщину после обысков в Симферополе

Ранее стало известно, что в Симферополе во вторник, 26 декабря, российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде. После обыска на улице Дарвина силовики увезли женщину.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

1 ноября в России сообщили о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Тогда же произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях: "Перевальное – Алушта" и "Алушта – Лучистое".

Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму расследует как "диверсию" повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове.