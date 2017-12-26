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 Политика Украины, Экономика
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Все про:трудовая миграция (115) население (102) Зубко (305)

 Из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых половина - домохозяйки, - вице-премьер Зубко

В Украине из 24 миллионов трудоспособного населения - 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых работают лишь 8 миллионов, а другие занимаются домашним хозяйством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал вице-премьер-министр -министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Вице-премьер призывает власти в регионах активнее строить детские сады и освобождать женщин от сидения в декретном отпуске, если она стремится реализовать себя еще и в другом направлении.

"Мы сейчас прорабатываем возможность создания детских садов на первых этажах многоэтажек. И закрепить это на уровне стандарта. Важным является вопрос финансирования детсадов. В разных городах на одного ребенка в год тратится от 27 до 50 тыс. грн из бюджета. Если местная власть не может обеспечить всем места в детсадах, то пусть предложит родителям эти 35 тысяч в год за пребывание ребенка в частном саду. Во-первых, это будет мотивировать появление частных садиков. И, во-вторых, на это не нужно тратить 60-80 млн гривен из местного бюджета, чтобы построить садик на 200 мест", - рассказал Зубко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За счет украинцев Польша возобновила рост трудоспособного населения, - эксперт

Он также отмечает, что большой является угроза потери человеческого потенциала, отъезд людей за границу. Вице-премьер уверен, что государство должно удерживать украинцев от выезда за границу не только повышением зарплат и пенсий, но и качественной инфраструктурой.

"Постоянно объясняю на местах, что надо не ждать, а что-то делать. Люди уплатили налоги и за эти деньги хотят получить дороги, детсады, школы, музеи, театры, спортивные площадки. А если этого не будет, люди уедут из страны. Это - самая большая проблема Украины на сегодня", - рассказал Зубко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041429
 
 
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Вопрос...А Зубко трудоспособный...или так подстилка...скорее второе. Гройсману негодяю как мужик не смог ответить.....
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Я в немецком не силен, но там в переводе как - "Супер-свинья", нет? Из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых половина - домохозяйки, - вице-премьер Зубко - Цензор.НЕТ 3032

Из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых половина - домохозяйки, - вице-премьер Зубко - Цензор.НЕТ 3173 Покращення 🍫‏ @Uzhesogodni 3 мин.3 минуты назад
Ого, немецкая пресса Парашенка изобразила

Из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых половина - домохозяйки, - вице-премьер Зубко - Цензор.НЕТ 5883
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Welt Schmerz - сильных подлецов и убийц, все равно уважают больше чем бесхребетных барыг... Вот так устроен этот мир....
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вопрос в том, кто уважает подлецов и убийств.

насколько я понимаю, ты и твои единомышленники уважают подлецов и убийц ?
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австрийская левая популистская газета могла и не такое нарисовать
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Герб Украины - фотошоп, причем криворукий. З 24 млн працездатних українців 8 млн - чоловіки, 16 млн - жінки, з них половина - домогосподарки, - віце-прем'єр Зубко - Цензор.НЕТ 8598
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ну так а что ещё может разносить Лео Кот, если не кацапическую дезу ?
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Тут якийсь Руслан вже пів року пише що виїжджає, а й досі тут чомусь.
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не тобі прокладці з крильцями розказурати як місцевій владі кошти витрачати, хіба що вона така ж підстилочна як і центральна...
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Поросенок 🐷 Пэтя не в тренде.. Терь супер 🎉 свинья 🐷 2017 рвет хит парады..
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ничего себе статистика, трудоспособные мужчины просто вымирающий вид
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у нас уже просто граждане вымирающий вид.
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мужчины, это все равно не повод вымирать в два раза быстрее
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Зубко, ты дура, какие домохозяйки, просто работают нелегально или дома в магазинах и тд. или в Польшах
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Для начала проведите перепись населения, олухи, а потом уже подсчеты проводите. Но, кто же этим будет заниматься, если выборы неровен час, в любой момент могут случится...
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женщины просто у нас всегда продвинутее в этом пока мужчины в унылии, депрессии из-за безработицы и кризисов постоянных в стране, они поднимают на себя этот груз и ищут выход, спасают свои семьи и мужчин пристраивают на какую нибудь работу тут, просто чтобы не спились совсем или не потерялись где нибудь на заработках
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Украина на первом месте в мире по льготникам, причем реальных льготников в разы меньше чем на бумаге получающих финансирование. А все оплачивают миллионов 5 реально работающих и платящих налоги. Уберите льготников, например бабок из троллейбусов сутками ездящих по Киеву в поисках картошки на 20 копеек дешевле, дайте им денег на четыре поездки в день так они из дома выходить не будут.
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бабки тут не причем. гортранс убыточен сам по себе и субсидируется из местного бюджета - с бабками или без бабок.

У нас в экономике слишком маленькие з/п, чтобы оплачивать полную стоимость инфраструктуры в городах.
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паны холопов посчитали...
оказывается работать некому. вернее, ни кто не хочет. По факту - от этих официальных цифр в Украине работает, дай Бог, половина.. Остальные все на заработках..

А не пробовали не только тарифы как в европе, а и зарплаты ?? Не даете людям жить на родине нормально.
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Люди уплатили налоги и за эти деньги хотят получить дороги, детсады, школы, музеи, театры, спортивные площадки , больницы, Армию. А Вы отдаете эти деньги на субсидии соседу -алкашу вместо того, чтобы сделать справедливые тарифы. Другие уехали за границу, а их родители здесь получают пенсии, дети здесь посещают школы, больницы и т д. Кто должен это содержать?
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Многие здесь гундят - создайте рабочие места и они тогда пойдут на работу, платите нормальные деньги и они тогда пойдут на работу. Я вам скажу, что они никогда не пойдут на работу, отвыкли они от этого, за 26 лет независимости Украины родились целые династии тунеядцев, живущих на всяких пособиях. В совке, что зарплаты были офигенные? У инженера 125 рублей было, у женщин и того меньше. Жили от получки до получки, при этом как всегда до следующей получки традиционно не хватало 3-5 рублей, приходилось занимать. Но при этом работали все. Сидеть дома и домохозяить - как-то даже в голову никому не приходило. А сейчас это норма. Приходит моя жена за ребенком в садик забирать в 17.00 - он сидит последний, всех уже забрали, несколько раз получалось забрать в 16.00 - все равно последний. Из 22 детей в нашей группе родители работают у 2-3, остальные домохозяйки.
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Даже будни может труд сделать праздничными днями.

З 24 млн працездатних українців 8 млн - чоловіки, 16 млн - жінки, з них половина - домогосподарки, - віце-прем'єр Зубко - Цензор.НЕТ 5431
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странный перекос - на одного мужика приходится две женщины (а во френд-зоне все равно ты, лол). Вроде бы у нас продолжительность жизни мужчин не 35 лет, чтобы была такая чепуха.
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Так чоловіки виїхали хто куди на заробітки.
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проще говоря народ не хочет платить труснякам - и правильно делает
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безальтернативным стало доходить , что за те копейки что они платят с владельцами заводов и пароходов в качестве зарплат ,скоро в стране конфеты будет некому ?
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Путин нападет и расшатает будку не действует ? рабы не хотят бесплатно лепить конфеты? З 24 млн працездатних українців 8 млн - чоловіки, 16 млн - жінки, з них половина - домогосподарки, - віце-прем'єр Зубко - Цензор.НЕТ 3729
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а докапитализацию привата на на всех раскидали
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дожить бы до официальной переписи чтобы посмотреть, сколько воруют на субсидиях, льготах, пенсиях, зарплатах...
ваша статистика - брехуха та еще!!!
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А ведь реально забавная статистика.
"Из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых половина - домохозяйки."
То есть, украинские мужчины самые что ни на есть - мужчины (!), содержащие свои семьи, своих жён и дающие им возможность, не думая о хлебе насущном, заниматься семьёй, детьми и собой. В стране на каждого работающего мужчину приходится одна неработающая женщина.
На 8 млн трудоспособных мужчин приходится 8 млн домохозяек. А работают, значит, только те женщины, на кого не хватило работящего украинского мужчины. З 24 млн працездатних українців 8 млн - чоловіки, 16 млн - жінки, з них половина - домогосподарки, - віце-прем'єр Зубко - Цензор.НЕТ 2590
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8 млн - мужчины, 16 млн - женщины
З 24 млн працездатних українців 8 млн - чоловіки, 16 млн - жінки, з них половина - домогосподарки, - віце-прем'єр Зубко - Цензор.НЕТ 1469
Пора заставлять иметь минимум Две жены!
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Раньше украинцы слишком много жрали. Теперь оказывается, они еще и тунеядцы. Может хватит оправдываться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых половина - домохозяйки, - вице-премьер Зубко
 
 
 
 
 
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